Le prime pagine internazionali sull’attentato a Robert Fico

La gran parte dei giornali internazionali oggi ha in prima pagina la notizia dell’attentato di mercoledì al primo ministro slovacco Robert Fico, ferito gravemente da un uomo che gli ha sparato contro diversi colpi di arma da fuoco: su quasi tutti l’attacco è la notizia di apertura, accompagnata dalla foto di Fico che viene soccorso subito dopo. Fanno eccezione solo i giornali francesi, che invece danno molto più spazio alla dichiarazione dello stato di emergenza in Nuova Caledonia, un territorio francese in Oceania in cui da lunedì sono in corso violente proteste contro una proposta di riforma costituzionale per ampliare l’accesso al voto.

– Leggi anche: Cosa sappiamo dell’attentato al primo ministro slovacco Robert Fico