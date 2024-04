C’è un grosso incendio nella storica sede della vecchia Borsa di Copenaghen, in Danimarca

Martedì mattina si è sviluppato un grosso incendio nella vecchia sede della Borsa di Copenaghen, in Danimarca, uno storico edificio del XVII secolo che si trova nel centro della città. L’incendio è ancora in corso e ha causato il crollo della guglia che sovrastava il palazzo, che attualmente ospita la Camera di commercio danese. Al momento dell’incendio l’edificio era in fase di ristrutturazione ed era circondato da impalcature: per ora non è chiaro cosa lo abbia provocato.