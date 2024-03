Romania e Bulgaria sono entrate nell’area Schengen, in parte

Da domenica 31 marzo Bulgaria e Romania sono entrate nell’area Schengen, la zona di libera circolazione che coinvolge la maggior parte dei paesi europei. Ma non del tutto. D’ora in avanti infatti alle frontiere aeree e marittime dei due paesi (quindi in porti e aeroporti) non ci saranno più i controlli dei passaporti, che però continueranno a esserci per chi passa i confini via terra. L’ingresso dei due paesi nell’area era stato inizialmente bloccato dal veto dell’Austria per il timore che attraverso i loro confini – in particolare quello tra Turchia e Bulgaria – potesse entrare un gran numero di persone migranti intenzionate a entrare in Europa. I governi dei due paesi avevano poi trovato un accordo parziale con quello austriaco alla fine del 2023, che prevedeva appunto l’ingresso nell’area Schengen ma non l’abolizione dei controlli via terra.

Bulgaria e Romania fanno parte dell’Unione Europea dal primo gennaio del 2007 e avevano completato i requisiti tecnici per l’adesione all’area Schengen nel 2011, ma per entrarci, e appunto solo in parte, hanno dovuto aspettare tredici anni.

«È un grande successo per entrambi i paesi», ha detto sabato la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, «e un momento storico per l’area Schengen», che è stata creata nel 1995 in seguito alla convenzione che prende il nome dal nome del paese lussemburghese in cui fu firmata, ed è la più grande area per la libera circolazione delle persone al mondo. Domenica sia le agenzie fotografiche che gli utenti sui social network hanno cominciato a pubblicare immagini di persone che fanno foto ai cartelli che danno il benvenuto nell’area Schengen nei principali aeroporti dei due paesi, come quello di Otopeni, il più grande di Bucarest, in Romania

Good morning from the #Schengen area. As of today, #Romania and #Bulgaria become Schengen members with the air and Maritime border. No more passport controls. An important step of European integration. This morning I am taking the first Schengen flight from #Bucharest. pic.twitter.com/XVuhUTYcK2 — Siegfried Muresan 🇷🇴🇪🇺 (@SMuresan) March 31, 2024

Nello spazio Schengen vivono ora circa 445 milioni di persone, di 29 paesi: 25 sono membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, a cui si aggiungono Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. I due paesi europei che non ne fanno parte sono invece l’Irlanda e Cipro: il primo ha deciso di non aderire alla convenzione, mentre il secondo non ha i requisiti necessari per farlo.

Adesso Bulgaria e Romania, gli unici paesi dell’Unione a non avere tutti i benefici dell’area Schengen, contano di continuare a negoziare per ottenerli entro la fine dell’anno. L’ultimo paese a entrare nell’area Schengen il primo gennaio del 2023, senza limitazioni, è stato la Croazia, membro dell’Unione dal 2013.