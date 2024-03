Il leader del partito nordirlandese DUP, Jeffrey Donaldson, si è dimesso dopo essere stato incriminato

Jeffrey Donaldson, leader del partito nordirlandese di destra e protestante Democratic Unionist Party (DUP), si è dimesso dopo essere stato incriminato: le accuse nei suoi confronti non sono state comunicate ufficialmente dal partito, è stato detto solo che risalgono a diversi anni fa. I media del Regno Unito, come BBC News e l’Independent, hanno scritto che molto probabilmente sono relative a molestie sessuali, collegando il suo arresto a un annuncio fatto questa mattina dalla polizia nordirlandese, che aveva detto di aver arrestato un uomo senza specificarne l’identità, ma la cui descrizione sembra corrispondere a Robertson.

In assenza di conferme ufficiali da parte della polizia non è possibile dire con certezza se le accuse contro Donaldson siano proprio quelle: la polizia britannica è piuttosto rigida nel rispettare le garanzie che tutelano l’identità delle persone accusate di crimini (a differenza di quel che succede spesso in Italia, per esempio). Donaldson nel frattempo è stato sospeso temporaneamente dal DUP, come prevede il regolamento del partito per le persone in attesa di giudizio.