L’accordo per fare il governo in Irlanda del Nord, infine

Martedì in Irlanda del Nord Jeffrey Donaldson, il leader del partito unionista di destra DUP, ha annunciato di aver accettato un accordo per la formazione di un governo con il principale partito avversario e vincitore delle elezioni del maggio del 2022, il partito nazionalista di sinistra Sinn Féin. Il DUP ha così posto fine a uno stallo politico di quasi due anni, in cui si era opposto a qualsiasi forma di accordo e in cui nel frattempo l’Irlanda del Nord – una delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito – era rimasta senza governo, con gravi conseguenze sui servizi pubblici e l’economia locale.

A meno di grosse sorprese ora verrà formato un nuovo governo, in cui per la prima volta nella storia dell’Irlanda del Nord la prima ministra sarà del Sinn Féin, partito che ha tra i suoi obiettivi la riunificazione con l’Irlanda. La prima ministra sarà la presidente del partito, Mary Lou McDonald, che commentando il raggiungimento di un accordo ha detto che l’Irlanda unita è ora «a portata di mano».

Il governo del Regno Unito, che ha fatto da mediatore per il nuovo accordo, aveva minacciato di indire nuove elezioni nel caso in cui non fosse stata trovata una soluzione entro l’8 febbraio, come già successo lo scorso maggio.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo di governo: il sottosegretario di Stato britannico per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, ha detto che verranno pubblicati mercoledì, dopo un incontro tra i principali partiti politici nordirlandesi.

Il funzionamento del governo dell’Irlanda del Nord, che ha un certo grado di autonomia rispetto al governo centrale, è sancito dall’accordo del Venerdì Santo, storico trattato del 1998 che pose fine ai cosiddetti “Troubles”, il periodo di violenze tra indipendentisti e unionisti nordirlandesi in cui per oltre trent’anni, tra la fine degli anni Sessanta e la fine dei Novanta, vennero compiuti attentati terroristici in tutto il paese.

L’accordo prevede che il governo funzioni solo se i principali partiti dell’Irlanda del Nord riescono a stipulare un accordo di condivisione del potere. In questo contesto, il primo ministro e i vice primi ministri hanno pari poteri: uno deve per forza essere unionista (quindi favorevole al fatto che l’Irlanda del Nord rimanga nel Regno Unito) e l’altro nazionalista (quindi favorevole alla riunificazione con l’Irlanda). Il gabinetto, ovvero l’organo esecutivo, dev’essere a sua volta composto da partiti unionisti e nazionalisti: esiste quindi un sistema che determina la proporzione in cui ciascuno viene rappresentato in base ai seggi ottenuti da ogni partito.

Il partito unionista DUP, che è rappresentato anche nel parlamento britannico, si era finora opposto alla formazione di un governo per ragioni che riguardavano non tanto l’Irlanda del Nord, ma la politica del Regno Unito. I suoi membri protestavano contro alcune decisioni incluse nel compromesso tra Unione Europea e Regno Unito nel contesto della Brexit. Gli accordi prevedono che l’Irlanda del Nord continui a fare parte del mercato unico europeo, e che pertanto sia soggetta all’iter burocratico e agli stessi controlli doganali dei vari paesi dell’Unione nello scambio di merci con la Gran Bretagna. La decisione, contro cui il DUP ha sempre protestato, era stata pensata per evitare di dover costruire una barriera fisica con l’Irlanda, che invece fa parte dell’Unione Europea, e per ridurre così il rischio di nuove violenze fra Irlanda e Irlanda del Nord.

Lo stallo politico degli ultimi due anni aveva causato seri problemi agli abitanti dell’Irlanda del Nord, che è già la più povera delle quattro nazioni britanniche. Una delle questioni centrali è stata quella dei salari di decine di migliaia di persone che lavorano nel settore pubblico, che non potevano essere aumentati perché il Tesoro britannico (il dipartimento responsabile per lo sviluppo e l’esecuzione delle politiche di finanza pubblica) stava trattenendo i fondi necessari ad aumentare gli stipendi fino a quando non sarebbe stato formato un governo in Irlanda del Nord.

