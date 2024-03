Ilaria Salis in tribunale con mani e piedi incatenati, di nuovo

Giovedì mattina Ilaria Salis, la donna italiana incarcerata in Ungheria da più di un anno con l’accusa di aver aggredito alcuni neonazisti, è stata portata di nuovo in tribunale a Budapest con mani e piedi incatenati.

Come era successo anche a fine gennaio, è arrivata in aula per l’udienza accompagnata da una guardia che la teneva con una catena. La vicenda che la riguarda è diventata ormai un caso politico in Europa. Nell’udienza si deve decidere se concedere gli arresti domiciliari a Salis, ma non è chiaro quando verrà emesso il verdetto.

Budapest. Ilaria Salis.

Ancora catene e ceppi. pic.twitter.com/qnl1gMhtkL — Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) March 28, 2024

Ilaria Salis, 39 anni, è accusata insieme ad altre persone di aver aggredito dei neonazisti fra il 9 e il 12 febbraio 2023 a Budapest, nei giorni in cui migliaia di militanti di estrema destra da tutta Europa erano in Ungheria per festeggiare il Giorno dell’onore (Tag der Ehre). La manifestazione, che si svolge ogni anno con cortei, concerti ed eventi organizzati in diversi punti della città, celebra un battaglione nazista che nel 1945 tentò di impedire l’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa. Da due anni la polizia ungherese non autorizza le parate a causa del pericolo di scontri e disordine pubblico, ma alcune celebrazioni e cortei più piccoli sono comunque tollerati.

Fra il 9 e il 12 febbraio del 2023 diversi militanti neonazisti ungheresi e stranieri che si trovavano in città per la manifestazione erano stati aggrediti per strada da un gruppo di persone a volto coperto e alcuni episodi erano stati anche ripresi dalle telecamere di sicurezza dei negozi nella zona. Pochi giorni dopo le autorità ungheresi avevano arrestato alcuni militanti antifascisti tedeschi e Ilaria Salis. Non è chiaro se sia accusata di aver partecipato a una o a due di queste aggressioni, ma per la legge ungherese rischia fino a 16 anni di carcere. Salis si dichiara innocente: dice di aver partecipato a delle contro-manifestazioni pacifiche che si erano tenute nel corso della giornata ma di non aver aggredito nessuno.