Il fumettista Zerocalcare pubblicherà su “Internazionale” aggiornamenti settimanali sul processo contro Ilaria Salis

Il fumettista Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech) pubblicherà sulla rivista Internazionale una serie a fumetti di brevi aggiornamenti e approfondimenti sul processo contro Ilaria Salis, l’insegnante italiana detenuta a Budapest da più di un anno con l’accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti. La serie si chiamerà “Questa notte non sarà breve” e uscirà settimanalmente.

La vicenda giudiziaria di Salis e le terribili condizioni della sua detenzione avevano attirato moltissima attenzione in Italia alla fine di gennaio (nonostante sia detenuta in Ungheria da più di un anno), quando erano circolate molto le immagini di lei che veniva portata in udienza con le catene ai polsi. Nelle settimane successive l’attenzione dell’opinione pubblica intorno al caso è molto diminuita: nell’introduzione alla serie Zerocalcare si propone proprio di continuare a stimolarla per il resto della durata del processo.

L’introduzione e la prima puntata della serie sono state pubblicate sul sito di Internazionale e nell’ultimo numero della rivista. A gennaio Zerocalcare aveva già pubblicato su Internazionale un approfondimento a fumetti sulla vicenda di Salis, intitolato “In fondo al pozzo”.