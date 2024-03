Hong Kong ha approvato la repressiva proposta di legge sulla sicurezza nazionale

Martedì il Consiglio legislativo di Hong Kong, il parlamento monocamerale della città semiautonoma della Cina, ha approvato una proposta di legge molto repressiva sulla sicurezza nazionale, che prevede tra le altre cose l’ergastolo per i reati di tradimento, insurrezione e di «sabotaggio» della sicurezza nazionale.

Il governatore di Hong Kong John Lee ha detto che la legge è necessaria per garantire la stabilità della città e per proteggerla da «idee di una Hong Kong indipendente». La legge sostanzialmente dà al governo della città maggiori strumenti per reprimere il dissenso nei suoi confronti, e più in generale nei confronti del regime cinese a cui è favorevole.

La nuova norma amplia una legge del 2020 imposta dal governo centrale cinese, che ha progressivamente ridotto la libertà di espressione e di dissenso della popolazione di Hong Kong.

Fra i reati le cui pene sono state aumentate c’è il reato di insurrezione, la cui pena massima è passata da due a dieci anni. In molti casi la legge lascia poi un ampio margine di interpretazione nella formulazione delle accuse: per esempio vale per ciò che considera «segreti di stato» e «spionaggio», analogamente a quanto avviene in Cina, dove la definizione legale di “spionaggio” è estremamente vaga ed elastica. Con la nuova legge sulla sicurezza nazionale inoltre la diffusione di segreti di stato sarebbe punibile con pene fino a 10 anni di carcere.