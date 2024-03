Com’era scontato, Vladimir Putin ha stravinto le presidenziali in Russia

Com’era ampiamente atteso, le elezioni presidenziali in Russia sono state stravinte da Vladimir Putin, il presidente autoritario che è al potere da 24 anni. Era scontato perché da tempo le elezioni in Russia non sono libere e non rispettano alcuna minima garanzia democratica: non c’era una vera opposizione e il voto è avvenuto in un clima in cui ogni minimo dissenso nei confronti del presidente è stato sistematicamente represso. Oltre a Putin erano presenti sulle schede tre candidati “di facciata”, usati dal regime per dare al sistema una parvenza di democraticità.

Ben poco dopo la chiusura degli ultimi seggi nelle regioni più occidentali del paese, avvenuta quando in Italia erano le 19 (i seggi sono hanno chiuso a orari diversi a seconda delle zone perché la Russia ha 11 diversi fusi orari), sono stati diffusi i dati di exit poll (sondaggi fatti fuori dai seggi) che davano Putin vittorioso con una percentuale intorno all’88 per cento. I primi risultati ufficiali diffusi dalla commissione elettorale russa hanno confermato questa percentuale: stando a quanto dichiarato dalla commissione si baserebbero su circa un terzo dei voti scrutinati. L’affluenza è stata di poco superiore al 74 per cento.

Una vittoria con l’88 per cento è la più ampia nella storia della Russia postsovietica (cioè dal 1991, dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica): Putin voleva un risultato del genere per allontanare ogni ipotesi di malcontento nei suoi confronti da parte della popolazione e per mostrarsi forte davanti al resto del mondo, in particolare ai paesi del blocco occidentale che sostengono l’Ucraina nella sua difesa dall’invasione russa, che va avanti ormai da oltre 2 anni. Nella televisione di stato russa, controllata dal governo e quindi emblematica dell’idea che Putin vuole maggiormente diffondere di questo voto, un giornalista ha dato notizia dei risultati dicendo che «questo è un livello incredibile di sostegno e unità attorno alla figura di Vladimir Putin» e «un segnale ai paesi occidentali».

A questo proposito, a queste elezioni presidenziali il governo russo ha fatto votare anche le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, occupate dall’esercito russo e annesse dalla Russia nel settembre del 2022 con un referendum farsesco e illegale: qui i primi risultati della commissione elettorale, a seconda delle zone, danno Putin tra l’88 e il 94 per cento.

Putin ha 71 anni e la vittoria nelle presidenziali, che pure non era mai stata in discussione, gli garantisce almeno formalmente altri 6 anni di mandato fino al 2030. Sarà il suo quinto mandato da presidente: si era potuto ricandidare grazie a una riforma costituzionale approvata nel 2020, che gli consente di restare al potere per altri due mandati presidenziali oltre a quelli che ha già fatto. Con la riforma infatti è stato imposto un limite di due mandati presidenziali consecutivi, ma è stato azzerato il conteggio dei mandati precedenti di Putin, che in questo modo potrebbe restare al potere fino al 2036, quando avrà 84 anni.

I primi risultati danno i tre candidati di facciata che non erano Putin su percentuali di voti tra il 2 e il 5 per cento: erano Nikolai Kharitonov, del Partito comunista, Leonid Slutsky, del Partito liberal-democratico, nazionalista di destra, e Vladislav Davankov, del partito Popolo nuovo, che si definisce liberale.