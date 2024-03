È il giorno del “mezzogiorno contro Putin”

Oggi intorno a mezzogiorno potrebbero esserci code ai seggi o proteste in Russia, dove sono in corso le elezioni presidenziali. È il cosiddetto “Mezzogiorno contro Putin”, una delle ultime iniziative politiche promosse dal dissidente russo Alexei Navalny, morto un mese fa in un carcere siberiano, per dimostrare che in Russia esiste ancora un’opposizione. Il governo russo però da giorni sta cercando dissuadere gli elettori dal partecipare, minacciando possibili conseguenze legali ma anche organizzando concorsi a premi proprio nello stesso momento in cui dovrebbe tenersi la protesta.

La manifestazione dovrebbe consistere solo nella presenza di un gran numero di persone nello stesso posto alla stessa ora, ossia in coda ai seggi a mezzogiorno di domenica, un’occasione in cui sarebbe difficile per le autorità disperdere i manifestanti. In Russia ci sono 11 fusi orari, quindi la protesta potrebbe svilupparsi in momenti diversi.

Per ora si sono formate alcune code ai seggi nelle principali città, tra cui Mosca e San Pietroburgo, ma la situazione sembra essere complessivamente tranquilla. Il canale Telegram e gli account social curati dagli ex collaboratori di Navalny stanno diffondendo foto e video delle code.

Negli ultimi giorni le autorità russe hanno provato a dissuadere gli elettori dall’aderire all’iniziativa, ricordando che ogni assembramento non autorizzato può essere considerato illegale, oscurando il sito che era stato utilizzato per promuovere l’iniziativa e facendo pressioni su dipendenti statali e delle maggiori aziende perché votassero nei giorni precedenti a domenica.

Il voto in Russia è accompagnato anche da una serie di eventi, lotterie e iniziative, sia pubbliche che private, che puntano a invogliare gli elettori a andare a votare. Per Putin è infatti importante mostrare alti livelli di consenso, con percentuali di affluenza consistenti: in varie province alle elezioni sono legate estrazioni di telefoni cellulari e elettrodomestici, concorsi, concerti, regali ed eventi. Molte di queste iniziative, fra cui quelle delle province di Yekaterinburg, Novosibirsk e Ryazan, hanno annunciato gli eventi centrali proprio a mezzogiorno, per evitare che le persone si trovino ai seggi a quell’ora.

In Russia le elezioni non sono una vera competizione elettorale perché il regime del presidente Vladimir Putin, che governa da oltre vent’anni, ha cancellato ogni opposizione. Nell’impossibilità di votare per un candidato indipendente e di protestare apertamente, Navalny aveva quindi suggerito un modo in cui gli elettori russi avrebbero potuto mostrare il loro dissenso.

Il “Mezzogiorno contro Putin” (in russo “Polden protiv Putina”) è stato rilanciato di recente da Yulia Navalnaya, la vedova di Navalny: in un video pubblicato su YouTube a inizio marzo diceva che servirà ad «aiutare milioni di persone a vedere che ci sono altri che la pensano allo stesso modo e comprendere che sono circondate da persone contrarie alla guerra, alla corruzione e all’ingiustizia».

La mobilitazione a mezzogiorno non avrà comunque alcun effetto sull’esito finale del voto: l’ampia vittoria di Putin non è mai stata in discussione per l’assenza di reali avversari e delle minime garanzie democratiche. Sulle schede elettorali sono presenti altri tre candidati, oltre a Putin, tutti appartenenti all’opposizione “sistemica”, che esiste da anni nella politica russa. È formata da partiti che fanno opposizione di facciata, che vengono quindi usati dal regime per dare al sistema una parvenza di democraticità ma che di fatto su tutte le questioni più importanti votano insieme al partito di Putin, Russia Unita.

Per questo l’organizzazione anticorruzione fondata da Navalny non ha dato indicazioni di voto. I suoi collaboratori hanno suggerito di annullare la scheda, oppure votare uno degli altri tre candidati, solo animati dal principio “chiunque tranne Putin”. Navalny insieme all’iniziativa “Mezzogiorno contro Putin” aveva presentato anche l’app “The Photon-2024”, che avrebbe permesso di scegliere «come votare». L’app sceglie in modo casuale fra i tre candidati alternativi, fra un voto nullo o l’astensione, proprio per sottolineare l’inutilità di queste consultazioni.

