Il primo giorno di elezioni in Russia

Almeno otto persone sono state arrestate in Russia per aver vandalizzato i seggi elettorali delle elezioni presidenziali, che sono iniziate venerdì e dureranno fino a domenica. Le autorità non hanno fatto sapere se le persone arrestate intendessero protestare contro il presidente Vladimir Putin, che in più di vent’anni al potere ha di fatto trasformato la Russia in una dittatura e ha regolarmente manipolato i risultati elettorali.

A Mosca, la capitale, due anziane signore hanno provato a dare fuoco alle schede nelle urne in due diversi seggi elettorali, mentre a San Pietroburgo e nella regione siberiana degli Chanty-Mansi due donne hanno provato a incendiare i seggi con una bottiglia molotov (un tipo di esplosivo improvvisato). A Celjabinsk, vicino al confine con il Kazakistan, un uomo ha cercato di accendere un petardo in un seggio.

AMosca e in diverse altre città alcune persone hanno versato liquidi coloranti verdi nelle urne. Il colorante verde è utilizzato spesso nella contestazione politica in Russia: negli anni molti esponenti dell’opposizione e critici del governo sono stati aggrediti e cosparsi di iodio liquido, un disinfettante che colora la pelle di verde brillante.

Un caso simile è accaduto anche a Simferopoli, in Crimea, la penisola a sud dell’Ucraina occupata e annessa illegalmente dalla Russia nel 2014: le elezioni infatti si sono tenute anche lì e in diverse regioni che la comunità internazionale riconosce come appartenenti all’Ucraina, ma che la Russia ha annesso con dei referendum farsa nel 2022.

