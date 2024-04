Gli studenti della Columbia University continueranno a occupare il cortile dell’università

Da oltre due settimane un gruppo di studenti è accampato con delle tende nel cortile della Columbia University, prestigiosa università di New York, per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza e il ruolo del governo statunitense, che sostiene fortemente Israele. L’amministrazione dell’università vuole che se ne vadano, e sono attualmente in corso delle trattative con i leader della protesta, che però non stanno procedendo particolarmente bene.

Per questo motivo lunedì mattina i manifestanti hanno ricevuto un comunicato in cui si leggeva che avevano tempo fino alle 14 di lunedì (le 20 italiane) per sgomberare l’accampamento in modo da permettere all’università di cominciare a organizzare la cerimonia di laurea che dovrebbe tenersi in quel cortile il 15 maggio. Secondo il comunicato, gli studenti che non se ne fossero andati entro quell’orario sarebbero sospesi temporaneamente dall’università (anche se non si sa per quanto), perché «stanno creando un ambiente inospitale per i membri della comunità». A quelli che avessero le lasciato proteste sarebbe invece stato permesso di continuare a frequentare regolarmente l’università e di non subire alcun procedimento per l’occupazione, a patto di firmare un modulo in cui si impegnano a non infrangere le regole di condotta della Columbia fino alla fine dell’anno accademico.

Il gruppo di studenti ha votato a maggioranza, per alzata di mano, di continuare a occupare il prato anche dopo la scadenza fissata dall’università: alle 14 nel cortile c’erano ancora un’ottantina di tende e circa una sessantina di manifestanti. Il New York Times ha raccontato che sul luogo non si vedono, per il momento, né poliziotti né agenti di pubblica sicurezza dell’università, e che non è chiaro come la scuola intenda far rispettare il proprio ultimatum.

Le proteste alla Columbia University, come in molte altre università statunitensi, sia pubbliche che private, sono cominciate dopo l’attacco del gruppo radicale palestinese Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023: da allora diversi gruppi studenteschi hanno organizzato manifestazioni di solidarietà per le vittime israeliane dell’attacco, da una parte, e dall’altra di protesta contro le politiche di Israele, che ormai da mesi ha assediato e invaso la Striscia di Gaza, uccidendo più di 34mila persone. Da allora l’ateneo aveva cercato in più modi di contenere le proteste, per esempio con la limitazione delle manifestazioni entro specifiche aree ed entro determinati orari.

Infine, il 19 aprile la rettrice Nemat Shafik aveva deciso di chiedere l’intervento della polizia perché, a suo avviso, «l’accampamento e i relativi disordini rappresentano un chiaro e attuale pericolo per il regolare funzionamento dell’università». Più di 100 studenti accampati nel cortile erano stati arrestati per violazione di domicilio e poi sospesi, ispirando peraltro manifestazioni simili in molte altre università del paese.

– Leggi anche: Le proteste contro la guerra a Gaza nelle università statunitensi si allargano