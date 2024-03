9 momenti notevoli della cerimonia degli Oscar

La cerimonia di consegna dei premi Oscar che si è svolta domenica sera (tra mezzanotte e le quattro, orario italiano) è filata abbastanza liscia, senza particolari inconvenienti e con un ritmo piuttosto sostenuto. Il presentatore era il conduttore televisivo Jimmy Kimmel, che già l’anno scorso aveva fatto capire di avere come obiettivo quello di arrivare alla fine della premiazione senza incidenti, dopo che nel 2022 Will Smith aveva schiaffeggiato in diretta il comico Chris Rock facendo parlare dell’episodio per le successive settimane.

Ci sono stati comunque alcuni episodi notevoli, che sono stati commentati e ripresi sui social network e di cui forse si parlerà nella giornata di oggi. Ne abbiamo selezionati nove, per chi durante la cerimonia dormiva ma vuole avere un’idea di cosa è successo.

John Cena nudo

Per introdurre la consegna del premio per i migliori costumi, Jimmy Kimmel ha ricordato quando durante l’edizione degli Oscar di cinquant’anni fa, nel 1974, un disturbatore salì sul palco senza vestiti. Dopo il racconto, sul palco è comparso il wrestler e attore statunitense John Cena completamente nudo, in ciabatte e con i genitali coperti con la busta che avrebbe dovuto aprire per annunciare i vincitori del premio: «i costumi… oh sono molto importanti, forse la cosa più importante che ci sia», ha detto.

“I’m just Ken”

Come da programma Ryan Gosling ha cantato “I’m just Ken”, la sua canzone della colonna sonora di Barbie, dove interpreta appunto la versione maschile della bambola, che vive in funzione della sua innamorata e che nel film compie un percorso di riscatto da questo ruolo subordinato. Nel film quello di Gosling, che era candidato anche come miglior attore non protagonista, è un personaggio estremamente comico e caricaturale, e la sua performance ha creato subito molta ilarità. A un certo punto è sceso nel pubblico e ha fatto cantare dal suo microfono Margot Robbie, America Ferrera e Greta Gerwig, rispettivamente attrici e regista di Barbie.

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

Il vestito rotto di Emma Stone

Al momento di salire sul palco per ritirare il premio come migliore attrice protagonista Emma Stone ha mostrato la cerniera del suo vestito, sulla schiena, e ha detto di essere abbastanza sicura che si fosse rotta durante la performance di Gosling con “I’m just Ken”. Durante la conferenza stampa, dopo la cerimonia, ha spiegato: «ero così sbalordita da Ryan e da quello che stava facendo, e il suo numero mi ha semplicemente fatto impazzire, ero lì presa dal momento e sai, sono cose che succedono». Stone ha lavorato con Gosling sul set di Crazy Stupid Love e La La Land, per cui aveva tra l’altro vinto il suo primo Oscar.

🔗: https://t.co/8KPQhesjMq

Congratulations to #EmmaStone for winning Best Actress in a Leading Role, just don’t look at her dress. #Oscars pic.twitter.com/8w8kBmY9mu — E! News (@enews) March 11, 2024

Kimmel contro Trump

Poco prima dell’annuncio del vincitore del premio per il miglior film – che è andato a Oppenheimer – Kimmel ha letto una recensione negativa su di lui scritta dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social, il social network creato da lui stesso nel 2021. La recensione diceva tra le altre cose: «c’è mai stato un presentatore degli Oscar peggiore di Jimmy Kimmel?». Rivolgendosi a Trump, Kimmel ha detto: «grazie presidente Trump, grazie di star guardando la serata, sono sorpreso… è già finito il suo periodo in prigione?». Il riferimento di Kimmel è ai diversi processi che coinvolgono Trump in corso negli Stati Uniti.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Messi

È da quando è uscito nei cinema Anatomia di una caduta che si discute dell’“interpretazione” di Messi, il cane da compagnia del bambino del film, che è cieco. Messi è stato molto elogiato dai commentatori, tanto che si è riaperto un ciclico dibattito sul fatto di dover introdurre come categoria degli Oscar anche quella dei migliori animali domestici nei film. Nella serata degli Oscar Messi è stato colto a fare pipì sulla Walk of Fame di Hollywood, sopra la stella dedicata a Matt Damon.

"Anatomy of a Fall" star Messi appears to pee on Matt Damon's star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/yMXgsvpiip — Variety (@Variety) March 11, 2024

Barbenheimer live

I due film candidati agli Oscar di cui si è parlato forse di più nell’ultimo anno sono Oppenheimer e Barbie, che negli Stati Uniti erano usciti al cinema entrambi il 21 luglio facendo discutere molti appassionati su quale dovesse essere visto per primo. Il fenomeno attorno all’uscita dei due film aveva avuto dimensioni tali da portare all’invenzione del termine Barbenheimer, dalla fusione dei due titoli. Sul palco i due attori candidati come migliori non protagonisti dei rispettivi film, Emily Blunt e Ryan Gosling, hanno inscenato un tentativo di superare le rivalità tra i due film che si concludeva però con una lite in cui la prima rinfacciava all’altro di aver vinto più premi e lui le ricordava che gli incassi di Barbie erano stati maggiori. Agli Oscar Oppenheimer ha vinto 7 premi su 13, mentre Barbie, che era candidata in 8 categorie, ne ha vinta una, quella per la miglior canzone. Blunt ha concluso la scena chiamando Gosling «mister-devo-dipingermi-i-pettorali-per-essere-candidato».

"I'm just happy we can finally put this Barbenheimer rivalry behind us." Ryan Gosling and Emily Blunt joke on stage at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/QAXcIeeZ9W — Variety (@Variety) March 11, 2024

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito

I due attori Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito sono saliti sul palco insieme dopo 36 anni dall’uscita del film Twins, in cui interpretavano una coppia di gemelli. I due però non hanno citato il film: hanno detto di essere sul palco insieme perché accomunati dal fatto di aver entrambi provato a uccidere Batman: DeVito facendo il cattivo nel film del 1992 Batman Returns e Schwarzenegger nel 1997 in Batman & Robin. Adocchiando Michael Keaton, che faceva Batman nel primo film, nel pubblico, DeVito ha gridato «quel figlio di puttana è qui!» (in realtà ha detto “birch”, non “bitch”).

Epic moment at the #Oscars2024 Batman villains Arnold Schwarzenegger (Mr Freeze) and Danny DeVito (The Penguin) threaten #Batman Michael Keaton It's also a #Twins reunion for the iconic duo at the #Oscars 😍pic.twitter.com/m3PtL2dUXO — BINGED (@Binged_) March 11, 2024

Compagni di scuola

Durante la conferenza stampa successiva alla premiazione, una giornalista si è presentata a Christopher Nolan dicendo il proprio nome e il nome del giornale e ha poi aggiunto «eravamo a scuola insieme». Nolan ha fatto una faccia sorpresa e le ha risposto ironicamente pregandola di non raccontare episodi di quel periodo.

After winning his first two Oscars, Christopher Nolan is greeted by a reporter who went to school with him. https://t.co/821VfR3G7u pic.twitter.com/8H2D2U0MYe — Variety (@Variety) March 11, 2024

Al Pacino fa di testa sua

Per annunciare il vincitore del miglior film, il premio più importante e atteso di tutta la cerimonia, che viene tenuto per ultimo, è stato chiamato sul palco Al Pacino, attore famosissimo, tra le altre cose, per Il padrino. Pacino ha aperto la busta e, probabilmente confondendosi, ha letto subito il titolo del vincitore, Oppenheimer, senza prima dire la frase di rito «and the Oscar goes to…» e rovinando di fatto un po’ tutta la tensione del momento.