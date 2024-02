I vincitori dei premi BAFTA

Domenica sera, alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, sono stati annunciati i vincitori BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo): il film più premiato è stato Oppenheimer, di Christopher Nolan sulla storia del fisico statunitense Robert Oppenheimer, che ha vinto sette BAFTA, seguito da Povere creature! di Yorgos Lanthimos, che ne ha vinti cinque.

Il terzo film più premiato, con tre BAFTA, è stato La zona d’interesse di Jonathan Glazer, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore britannico Martin Amis.

Come per i Golden Globe e gli Oscar, anche in questo caso è stata piuttosto commentata la mancanza di premi per Barbie di Greta Gerwig, uno dei film più attesi del 2023 e anche il film col maggiore incasso internazionale. Un altro film la cui mancanza di premi sta venendo molto discussa è Maestro di Bradley Cooper, film biografico sul compositore statunitense Leonard Bernstein. Barbie e Maestro avevano comunque ricevuto rispettivamente cinque e sette nomination.

Ai BAFTA del 2024 Oppenheimer ha vinto il premio come miglior film, come miglior regista a Christopher Nolan, come miglior attore a Cillian Murphy (che interpreta Oppenheimer), come miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr. (Lewis Strauss nel film), come miglior colonna sonora al compositore svedese Ludwig Göransson, miglior fotografia a Hoyte van Hoytema e come miglior montaggio a Jennifer Lame.

Povere creature! ha vinto i BAFTA per la migliore attrice a Emma Stone, per la miglior scenografia a Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek, per i migliori costumi a Holly Waddington, per i migliori effetti visivi a Simon Hughes e per miglior trucco e acconciatura a Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston.

I tre BAFTA vinti da La zona d’interesse di Jonathan Glazer sono stati per il miglior film britannico, il miglior film non in lingua inglese e per il miglior sonoro a Johnnie Burn e Tarn Willers.

I vincitori dei premi BAFTA del 2024:

Miglior film – Oppenheimer di Christopher Nolan

Miglior film britannico – La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Miglior esordio britannico – Savanah Leaf, Shirley O’Connor e Medb Riordan per Earth Mama

Miglior film in lingua non inglese – La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Miglior documentario – 20 Days in Mariupol di by Mstyslav Chernov

Miglior film d’animazione – Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Miglior regia – Christopher Nolan per Oppenheimer

Miglior sceneggiatura originale – Justine Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Miglior sceneggiatura non originale – Cord Jefferson per American Fiction

Miglior attrice protagonista – Emma Stone per Povere Creature!

Miglior attore protagonista – Cillian Murphy per Oppenheimer

Miglior attrice non protagonista – Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior attore non protagonista – Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Miglior casting – Susan Shopmaker per The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior fotografia – Hoyte van Hoytema per Oppenheimer

Migliori costumi – Holly Waddington per Povere Creature!

Miglior scenografia – Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek per Povere Creature!

Miglior montaggio – Jennifer Lame per Oppenheimer

Miglior trucco e acconciatura – Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston per Povere Creature!

Miglior colonna sonora – Ludwig Göransson per Oppenheimer

Miglior sonoro – Johnnie Burn e Tarn Willers per La zona d’interesse

Migliori effetti speciali e visivi – Simon Hughes per Povere Creature!

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Crab Day di Ross Stringer, Bartosz Stanislawek e Aleksandra Sykulak

Miglior cortometraggio britannico live action – Jellyfih and Lobster di Yasmin Afifi e Elizabeth Rufai

EE Rising Star (miglior esordiente) – Mia McKenna-Bruce