Chi ha vinto i Golden Globe

Oppenheimer, il film di Christopher Nolan sulla storia del fisico statunitense Robert Oppenheimer, e Succession, la serie televisiva che racconta le vicende della potente famiglia Roy, hanno vinto i premi più importanti all’81esima edizione dei Golden Globe, i riconoscimenti per il cinema e la televisione assegnati dalla fondazione non profit Golden Globe (fino all’anno scorso ad assegnarli era la Hollywood Foreign Press Association, che era stata al centro di una serie di scandali che ne avevano compromesso la reputazione).

Oppenheimer, uno dei film più attesi e commentati del 2023, ha vinto cinque Golden Globe: come miglior film drammatico, come miglior regia (è il primo Golden Globe per Nolan), come miglior attore in un film drammatico per Cillian Murphy, che interpreta Oppenheimer, come miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. (Lewis Strauss nel film) e miglior colonna sonora originale per il compositore svedese Ludwig Göransson.

La serie Succession ha vinto invece quattro Golden Globe: miglior serie drammatica, miglior attore in una serie drammatica per Kieran Culkin e miglior attrice per Sarah Snook (nella serie interpretano Roman e Shiv Roy, due dei figli di Logan Roy), e miglior attore non protagonista per Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans, il compagno di Shiv Roy).

Barbie, l’altro film che con Oppenheimer nel 2023 era stato molto commentato, apprezzato e atteso anche per via della massiccia e imponente campagna promozionale che l’aveva preceduto, ha vinto il Golden Globe per il successo cinematografico o del botteghino, una nuova categoria presentata per la prima volta quest’anno: con 1,44 miliardi di dollari di incassi, Barbie è stato il film che ha incassato di più nel 2023. Barbie ha vinto anche il Golden Globe per la miglior canzone originale: What was I made for? di Billie Eilish e Finneas.

Un altro film che ha vinto due Golden Globe è stato Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray: come miglior commedia o musical e come miglior attrice in una commedia o musical a Emma Stone. Anche il film Anatomia di una caduta di Justine Triet ha vinto due Golden Globe; come miglior film non in lingua inglese e come miglior sceneggiatura, a Triet e ad Arthur Harari.

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki ha vinto il Golden Globe come miglior film d’animazione e la serie televisiva The Bear come migliore serie commedia o musical. Per The Bear hanno vinto anche il Golden Globe come miglior attore e miglior attrice in una serie commedia o musical Jeremy Allen White e Ayo Edebiri. Anche la serie Beef – Lo Scontro di Jake Schreier ha vinto alcuni Golden Globe: come miglior miniserie o film per la televisione e hanno vinto i premi come miglior attore e miglior attrice Steven Yeun e Ali Wong.

Lily Gladstone ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico per il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Paul Giamatti come miglior attore in una commedia o musical in The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne. Elizabeth Debicki ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie per la sua interpretazione di Diana Spencer nella serie The Crown e Ricky Gervais come miglior spettacolo di stand-up comedy per Armageddon.