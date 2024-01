Le 10 cose più comprate su Amazon dai lettori del Post nel 2023

Chi segue gli articoli e la newsletter di Consumismi e ha letto il disclaimer che c’è sempre alla fine probabilmente lo sa già, ma questa rubrica a volte utilizza dei link di affiliazione, uno strumento che permette di ottenere piccole commissioni sugli acquisti fatti dai propri lettori a partire dai contenuti che si pubblicano. Questi link inoltre permettono al Post di avere dei dati sugli oggetti che vengono acquistati tra quelli consigliati o recensiti, e di stilare una classifica ogni mese delle cose che sono piaciute di più. Sono dati rigorosamente anonimi: sappiamo cosa avete comprato ma non chi ha comprato cosa.

Grazie a questi dati, negli ultimi anni abbiamo pubblicato la lista delle dieci cose più comprate su Amazon dai lettori del Post tra quelle inserite nei nostri articoli: Amazon non è l’unico e-commerce di cui usiamo i link affiliati, ma è quello sul quale sono stati fatti più acquisti e di conseguenza è il più interessante da analizzare. Qui di seguito le cose più comprate nel 2023 su Amazon da chi legge Consumismi: ci sono alcune cose consigliate dalla redazione, altre consigliate come regali di Natale e molte cose che tornano ogni anno.

10. Un libro di ricette

Si chiama Shelf love ed è il penultimo libro di ricette dello chef britannico di origine israeliana Yotam Ottolenghi, autore di altri libri di cucina di cui sono state vendute milioni di copie. Le ricette contenute nel libro sono pensate per essere semplici da fare e per sfruttare tutte le spezie e gli ingredienti che abbiamo sugli scaffali della dispensa (da qui il titolo “Shelf love”, un gioco con le parole “scaffale” e “amore” che richiama l’espressione “self love”, amore per sé stessi) o in freezer. Ne avevamo scritto nella Wishlist di aprile perché una redattrice l’aveva comprato con grande soddisfazione in un momento in cui era in sconto a 7 euro. Il libro con copertina flessibile costa 29 euro, mentre il formato per Kindle 18.

9. Un tappetino per il cassetto delle verdure del frigo

Ve ne avevamo parlato in una Wishlist del 2019 e da allora continua a essere tra gli oggetti più comprati dai lettori del Post. Si tratta di un tappetino per cassetti del frigo fatto di poliuretano espanso, che permette all’aria di circolare sotto agli alimenti che ci vengono appoggiati sopra impedendo o rallentando la formazione della muffa. Su Amazon costa 11,46 euro.

8. Cose spiegate bene. La terra è rotonda

È uno dei numeri usciti quest’anno della rivista-libro del Post Cose spiegate bene, pubblicato da Iperborea ed è dedicato alla geografia, ma non parla solo della materia scolastica che alcuni ricordano come eccitante (più di quanti potreste immaginare) e altri troppo nozionistica (anche se nel libro c’è effettivamente anche un quiz sulle capitali difficili). Ci sono articoli, tra le altre cose, sul riscaldamento globale, su Google Maps, sulla geopolitica, sulla progettazione delle metropolitane, sui fusi orari e sul canale di Panama. Era anche uno dei regali che vi abbiamo consigliato per Natale. Lo trovate su Amazon a 18 euro, ma anche su IBS, Feltrinelli, Bookdealer, sul sito del Post e nelle librerie.

7. Un pennino pulente

È della marca OXO ed era già finito nella lista dei prodotti più acquistati su Amazon dai lettori del Post dello scorso anno e in quella dell’anno precedente, dopo che l’avevamo consigliato come regalo di Natale economico. Serve per pulire smartphone, auricolari e tastiera e su Amazon costa 9 euro. Ha la forma di una penna con due estremità pulenti: da una parte c’è un pennello morbido che può essere usato per togliere la polvere tra i tasti di un computer o dagli schermi, e dall’altra c’è una punta in silicone che entra anche nelle fessure più piccole, come quella che circonda gli schermi di alcuni telefoni.

6. Filtri per una popolare caraffa filtrante

Negli ultimi anni la caraffa filtrante del marchio Brita si è diffusa in molte case in cui si beve l’acqua del rubinetto. Ve ne abbiamo parlato in occasione degli sconti del Black Friday perché avevano uno sconto interessante per chi avesse voluto fare scorte: perché funzionino, infatti, i filtri andrebbero cambiati una volta al mese circa. Ora su Amazon il pacco da sei costa 34 euro.

5. Un pennino per pulire gli auricolari

A quanto pare tra i lettori del Post ce n’è un numero significativo con una piccola ossessione per la pulizia di telefoni e computer: al quinto posto di questa lista c’è infatti un altro pennino pulente, che avevamo consigliato in Wishlist. Si tratta di uno strumento specifico per pulire gli auricolari ed era finito tra le cose più acquistate su Amazon anche lo scorso anno. Ha un’estremità in acciaio appuntita e sottile, adatta a rimuovere lo sporco dalle parti più piccole delle cuffiette, e l’altra più spessa e morbida per pulire l’interno della custodia. Costa circa 9 euro.

4. Una pressa per fiori

Ve l’abbiamo proposta come regalo di Natale a novembre, ma era già stata apprezzata dai lettori del Post in passato. Ha un aspetto “d’altri tempi” perché è fatta di legno, cartone e bulloni, e si usa per schiacciare i fiori e farli seccare per poterli conservare. Un’utente ha scritto su Amazon di aver fatto una prova e che dopo un po’ di tempo che erano nella pressa i fiori avevano «mantenuto il loro colore in maniera quasi perfetta». Costa 21 euro.

3. Carta aromatica d’Eritrea

In passato l’avevamo consigliata come regalo di Natale economico (costa 7 euro) ed era finita nella lista dei prodotti più comprati dai lettori del Post già l’anno scorso. Si tratta di una confezione di foglietti di carta imbevuti in oli essenziali di vario tipo, che quando vengono bruciati sprigionano un profumo di muschio e spezie e assorbono gli odori dell’ambiente. Va bene per eliminare odori di ogni tipo, quelli della cucina come quelli del bagno.

2. Un calendario del New Yorker

Il calendario del New Yorker per il 2024 è una scatola che contiene una vignetta satirica (in inglese) per ogni giorno dell’anno. Non è esattamente il calendario più funzionale sul mercato: non ha lo spazio per annotare gli appuntamenti del giorno e non è pensato per facilitare la pianificazione della settimana, ma mette il buon umore ed è una buona idea per un regalo di fine/inizio anno. Ve l’avevamo proposto tra i regali di Natale da comprare a novembre: su Amazon non è più disponibile, ma c’è una versione più classica (con molte meno vignette) che costa 19 euro.

1. Il kit “dieci in uno” definitivo per pulire i telefoni e le cuffiette

Al primo posto di questa lista non poteva che esserci questo kit della marca Ordilend con 10 strumenti pensati per pulire singole parti molto specifiche di dispositivi elettronici come computer, smartphone, tablet e auricolari. Ve lo avevamo proposto come regalo di Natale «per chi è ossessionato dalla pulizia o scoprirà di esserlo». Costa 18 euro, è disponibile in più colori e contiene anche ricariche e pezzi di ricambio da usare quando quelli già montati sono usurati. Contiene pinze e spazzole per pulire tasti e nelle intercapedini degli smartphone, ma anche pannetti per schermi e fotocamere.

***