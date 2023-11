11 sconti interessanti per il Black Friday di Amazon

Caricamento player

Quest’anno su Amazon la “settimana del Black Friday”, che in realtà sono undici giorni, inizia venerdì 17 e va avanti fino a lunedì 27 novembre con migliaia di offerte su abbigliamento, elettrodomestici, elettronica, prodotti per la casa e molte altre categorie. Molti prodotti rimangono scontati per tutto il periodo, mentre altri saranno in promozione solo nei quattro giorni tra il vero e proprio Black Friday, venerdì 24, e la fine del periodo di promozioni, il cosiddetto Cyber Monday. Insieme al Prime Day, le cui offerte però sono riservate agli iscritti ad Amazon Prime, questo è il momento dell’anno in cui solitamente le aziende che vendono attraverso Amazon propongono i loro prezzi più bassi, ma ci sono anche moltissime offerte irrilevanti. La percezione generale è che gli sconti davvero grossi che si trovavano su Amazon per il Black Friday fino a qualche anno fa siano sempre più rari.

Qui sotto trovate una selezione di alcuni sconti significativi, sia per qualità e utilità dei prodotti (alcuni validi anche come regali di Natale) che per l’effettivo ribasso del prezzo. Poiché i prezzi su Amazon cambiano in continuazione, per capire se un prezzo presentato come scontato per il Black Friday è effettivamente più basso del solito si possono usare siti gratuiti come Keepa e CamelCamelCamel: basta incollare il link a un prodotto per vedere l’andamento del prezzo negli ultimi mesi o anni e capire se lo sconto proposto è effettivamente un’occasione o meno. Un altro strumento utile da usare prima di fare un acquisto è Trovaprezzi.it, che per molti prodotti restituisce un elenco dei siti che li vendono a partire dal prezzo più basso. Tutti questi siti usano link di affiliazione, li stessi che usa anche il Post per alcuni dei suoi articoli della sezione Consumismi, tra cui questo.

Pubblicità

– Leggi anche: Come non abboccare agli sconti ingannevoli di Amazon

Una lampada-fungo

Negli ultimi anni, per via della ricerca di nuovi hobby casalinghi dovuta alla pandemia e ad alcuni fenomeni culturali, i funghi sono diventati un argomento di gran moda e così anche una famosa lampada che ne riprende la forma. È la Nessino di Artemide, azienda produttrice di lampade di design tra le più famose al mondo (tra cui anche l’Eclisse, che però in questi giorni ha solo un piccolo sconto). Per il Black Friday la versione bianca costa 133 euro, una ventina in meno del solito.

– Leggi anche: Non lo sapete ancora ma volete leggere un libro sui funghi

Una maglia termica

È usata con soddisfazione da una redattrice che dice che fa il suo dovere e la tiene al caldo durante le escursioni al freddo, sotto pile e giacche. È del marchio CMP, specializzato in abbigliamento per la montagna, e ci sono varie misure in sconto a 16 euro, una decina in meno del solito.

Un robot aspirapolvere

IRobot, l’azienda che fa i robot aspirapolvere Roomba, è solitamente una di quelle che fanno gli sconti più grossi su Amazon in queste occasioni. Tra i modelli con i prezzi più bassi in questi giorni c’è il modello Roomba e5154, che costa 200 euro, circa la metà del solito. È del 2019, quindi non tra i modelli più recenti, ma ha un prezzo molto scontato e svolge le mansioni per cui questi aspirapolvere sono tanto diffusi: spazzare i pavimenti in autonomia. È compatibile con Alexa e Google Assistant ed è dotato di sensori che riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di passarci più volte.

Cornici

Per chi ha poster o illustrazioni che aspettano di essere appesi in casa ed è in cerca di cornici industriali non particolarmente elaborate può dare un occhio a quelle dell’azienda tedesca Walther Design che in questi giorni fa alcuni sconti interessanti. Per esempio queste due cornici nere da 42 centimetri per 59,4 costano in tutto 30 euro, che è il loro prezzo più basso di sempre e di almeno una decina di euro più basso del solito.

Una giraffa di gomma

Non ha un grande sconto ma la segnaliamo perché è una di quelle cose che vengono consigliate dal Post come regalo per bambine e bambini molto piccoli almeno dal 2016. È Sophie la Giraffa, un giocattolo di gomma creato in Francia, dove va forte da mezzo secolo, ma che negli anni ha raggiunto anche una notevole popolarità internazionale. I bambini piccoli la masticano e ci giocano, ed è fatta in materiali e con una forma pensati per stimolare i loro sensi. In questi giorni costa 17 euro (il prezzo più basso dell’ultimo anno) anziché 21.

Una cassa portatile

La Wonderboom 3 del marchio Ultimate Ears è la miglior cassa Bluetooth secondo Wirecutter, il sito di recensioni del New York Times e in questi giorni è in sconto a 65 euro, sia quella nera e grigia che quella blu con i tasti rosa. Solitamente ne costa almeno 75.

Un altoparlante

Per il Black Friday il marchio di cose audio di fascia medio-alta Jabra fa come sempre sconti importanti: per esempio su questo altoparlante da riunioni che usa anche la redazione del Post, che costa 80 euro anziché i soliti 100. Ma ci sono buoni sconti anche sugli auricolari e su queste cuffie con cancellazione del rumore e microfono sporgente.

– Leggi anche: Kamchatka, la rubrica di Consumismi sui giochi da tavolo

Il microfono di Morning

Se volete iniziare a registrare un podcast, fare più dirette su Twitch, migliorare la qualità delle vostre lezioni online o più in generale di tutte le vostre videochiamate, il microfono Blue Yeti è il migliore secondo molti esperti e quello usato dal vicedirettore del Post Francesco Costa per registrare Morning quando è a casa sua (quando è in viaggio ne usa uno più piccolo). In questi giorni sia quello bianco che quello blu costano 100 euro (solitamente ne costano 140).

Filtri Brita

Negli ultimi anni la caraffa filtrante del marchio Brita si è diffusa in molte case in cui si beve l’acqua del rubinetto. Perché funzionino, i filtri andrebbero cambiati una volta al mese circa: per chi deve fare scorta il pacco da sei filtri costa 34 euro, mentre di solito va dai 40 ai 44.

Candele natalizie

Come spesso succede in questi giorni ci sono sconti sulle famose e molto costose candele profumate Yankee Candle, soprattutto quelle con profumi a tema natalizio. Tra quelle grandi in sconto a 20 euro (di solito ne costano almeno una trentina) ci sono per esempio “Biscotto di Natale”, “Magia natalizia” e “Amore sotto la neve”.

Ci sono sconti anche sulle candele Woodwick, della stessa azienda, che hanno la particolarità di fare un rumore scoppiettante di legna che brucia quando vengono accese, di essere un po’ più eleganti da vedere e quindi più adatte a dei piccoli regali di Natale. Sono anche più costose però: in sconto a 25 euro ci sono per esempio “Fuga su un’isola”, “Fumo legnoso” e “Rifugio di pace”.

Un abbonamento ad Audible

Per il Black Friday il periodo di prova gratuito per ascoltare gli Audiolibri di Audible è di 60 giorni anziché 30, per chi non ha mai sottoscritto un abbonamento prima. Dopo i 60 giorni si può disdire, altrimenti costa 10 euro al mese.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.