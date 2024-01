L’ISIS ha rivendicato la strage di Kerman, in Iran

L’ISIS ha rivendicato la responsabilità della strage avvenuta mercoledì a Kerman, in Iran, quando 95 persone sono state uccise in due forti esplosioni vicino al cimitero in cui è seppellito il generale Qassem Suleimani, che fu per molto tempo uno dei più potenti militari iraniani.

Con un messaggio sul proprio canale Telegram, l’ISIS ha detto che l’attacco è stato compiuto da due attentatori suicidi, definiti «martiri»: si sono avvicinati alla tomba di Suleimani e hanno attivato le cinture esplosive che indossavano. Mercoledì nella zona del cimitero c’erano migliaia di persone, arrivate proprio per commemorare il quarto anniversario della morte dell’ex generale. I due attentatori sono stati identificati come Omar al-Mowahid e Sayefulla al-Mujahid.

Il messaggio dell’ISIS smentisce alcune precedenti ricostruzioni: per esempio, poco dopo l’attentato era circolata la notizia che le due bombe fossero state fatte esplodere a distanza, e che si trovassero piuttosto lontano dalla tomba di Suleimani.

Secondo alcune fonti dell’intelligence statunitense, citate dal New York Times, l’attentato non sarebbe direttamente collegato a Israele o alla guerra in corso nella Striscia di Gaza: piuttosto, l’ISIS potrebbe aver approfittato della situazione di instabilità nella regione per attaccare l’Iran, un suo noto nemico.