C’è stato un attacco in un importante santuario di Shiraz, in Iran: 15 persone sono state uccise

Tre uomini armati hanno aperto il fuoco in un importante luogo di culto sciita della città di Shiraz, in Iran, uccidendo almeno 15 persone e ferendone decine, secondo i media governativi iraniani. Due di loro sono stati arrestati e un terzo è in fuga.

L’attacco è avvenuto alla moschea Shah Cheragh, un grande santuario molto frequentato. Secondo quanto riferito da agenzie che operano sotto il controllo del governo, gli uomini che hanno sparato non sarebbero cittadini iraniani, ma estremisti sunniti stranieri.

– Leggi anche: Perché sciiti e sunniti litigano

L’attacco è arrivato in una giornata molto delicata per l’Iran: oggi in diverse città del paese ci sono state grandi manifestazioni in occasione dei 40 giorni dall’uccisione di Mahsa Amini, la donna di 22 anni morta il 16 settembre a Teheran, la capitale dell’Iran, dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non avere indossato correttamente il velo islamico, o hijab, come prescritto dalle leggi iraniane. La manifestazione più partecipata è stata nella città originaria di Amini, Saqqez, nel Kurdistan iraniano, dove decine di migliaia di persone sono andate al cimitero dove la donna è sepolta per renderle omaggio.

L’attacco di Shiraz però non sembra per ora avere alcun legame con le manifestazioni della giornata.

– Leggi anche: La grande manifestazione in Iran per i 40 giorni dall’uccisione di Mahsa Amini