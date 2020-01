Gli Stati Uniti hanno ucciso Qassem Suleimani

Nella notte tra giovedì e venerdì gli Stati Uniti hanno compiuto un attacco coi droni all’aeroporto internazionale di Baghdad, la capitale irachena, uccidendo il potentissimo generale iraniano Qassem Suleimani, uno degli uomini più noti e popolari in Iran, oltre che diversi miliziani iracheni.

Suleimani era il capo delle forze Quds, corpo speciale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane incaricato di compiere operazioni all’estero: negli ultimi anni si era occupato di coordinare l’azione iraniana in diverse crisi del Medio Oriente, tra cui la guerra in Siria e la più recente repressione della proteste antigovernative irachene da parte dalle milizie sciite filo-iraniane presenti in Iraq. Non era solo un comandante militare: era a capo della raccolta di informazioni di intelligence e di operazioni militari svolte in segreto, ed era considerato molto vicino alla Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, la figura politica e religiosa più importante del paese. La sua uccisione potrebbe essere vista dall’Iran come un «atto di guerra», ha scritto il New York Times, e avere enormi conseguenze.

Secondo diversi giornali americani, che citano fonti proprie, l’ordine di uccidere Suleimani sarebbe arrivato direttamente dallo stesso presidente Donald Trump, che non avrebbe informato il Congresso dell’attacco imminente e poche ore dopo si è limitato a pubblicare su Twitter una bandiera degli Stati Uniti. I presidenti americani che lo avevano preceduto avevano scartato l’idea di uccidere Suleimani, per il timore che un’azione di questa portata avrebbe portato all’inizio di una guerra tra Stati Uniti e Iran.

Il ministero della Difesa ha detto in un comunicato: «Il generale Suleimani stava attivamente sviluppando piani per attaccare i diplomatici americani e altro personale in Iraq e in tutta la regione» e ha aggiunto che già in passato si era reso responsabile della morte e di centinaia di militari statunitensi. La missione di questa notte era stata pianificata dall’uccisione di un contractor statunitense lo scorso dicembre, la stessa che aveva già portato a un altro attacco militare americano contro la milizia irachena filo-iraniana Kataib Hezbollah, e che a sua volta aveva provocato l’assalto all’ambasciata statunitense nella Zona verde di Baghdad, tra martedì e mercoledì di questa settimana.

Tra le persone uccise nell’attacco contro Suleimani, ha detto la televisione irachena, c’è anche Abu Mahdi al Muhandis, comandante di Kataib Hezbollah e uno dei leader delle Forze di mobilitazione popolare, insieme di milizie irachene principalmente sciite formato nel 2014 per combattere l’ISIS e profondamente legato alle Guardie Rivoluzionarie iraniane. È morto anche Mohammed Ridha Jabri, il capo delle pubbliche relazioni delle Forze di mobilitazione popolare. Non è ancora chiara la dinamica dell’attacco: secondo alcune fonti, i tre sarebbero stati colpiti mentre si stavano spostando nello stesso convoglio di auto dopo avere lasciato l’aeroporto internazionale di Baghdad, mentre secondo altre ci sarebbero stati diversi bombardamenti contro convogli diversi.

L’analista Hassan Hassan ha definito l’uccisione di Suleimani e Muhandis «probabilmente la più significativa e importante [nella regione] dell’ultimo decennio». Altri esperti di Medio Oriente, come la giornalista Maria Abi-Habib e l’analista Michael Horowitz, hanno invece sottolineato i rischi della decisione di Trump, e in particolare il fatto che gli Stati Uniti non sembrino avere una strategia chiara nei confronti dell’Iran. Il governo americano potrebbe non essere pronto a sostenere una escalation militare che potrebbe colpire tra gli altri militari e personale diplomatico statunitense in Iraq e in altri paesi della regione.

AFP Arabic is reporting that the PMUs have confirmed the killing of Iraq’s two most significant operatives in Iraq: Iranian general Qassem Sulaimani, and militia leader Abu Mahdi al-Muhandis. pic.twitter.com/diUnBKgf6a — Hassan Hassan (@hxhassan) January 3, 2020

(in aggiornamento)