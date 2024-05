Le foto della Festa dei lavoratori in giro per il mondo

Mercoledì primo maggio sono state organizzate in tutto il mondo manifestazioni in occasione della Festa dei lavoratori, la giornata dedicata dalla fine dell’Ottocento alla celebrazione di chi lavora e alle lotte per ottenere migliori condizioni di lavoro.

Quest’anno alle manifestazioni per rivendicare e riaffermare diritti si sono aggiunte iniziative di protesta legate alla guerra nella Striscia di Gaza. In Francia ci sono stati alcuni scontri tra i manifestanti e la polizia, che a Parigi e in altre città ha fermato decine di persone. A Istanbul, in Turchia, la polizia ha arrestato oltre 200 persone, molte delle quali accusate di avere provato a oltrepassare i blocchi che impedivano ai manifestanti di accedere a piazza Taksim, la più famosa della città e uno dei luoghi simbolo dell’istituzione della Repubblica turca nel 1923 e delle proteste degli scorsi anni.

Il Primo maggio è stato festeggiato in molti altri paesi europei come Germania, Spagna, Grecia, Polonia e Regno Unito. In Argentina le manifestazioni sono state anche l’occasione per protestare contro Javier Milei da poco eletto alla presidenza del paese, ancora in gravi difficoltà economiche. Ci sono state manifestazioni anche in Pakistan, in Libano e in Asia in particolare in Corea del Sud, Indonesia e Giappone.