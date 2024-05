Qualcuno ha sparato al primo ministro slovacco Robert Fico, che è stato ferito

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico è stato colpito da uno o più spari di arma da fuoco dopo un incontro tra i membri del governo slovacco nella cittadina di Handlová, 180 chilometri a nord-est della capitale Bratislava. Immediatamente dopo l’attacco Fico è stato caricato in auto dagli agenti del suo servizio di sicurezza, ed è stato portato via. Subito dopo un uomo è stato arrestato: non ci sono tuttavia informazioni sulla sua identità o se siano coinvolte altre persone.

Poco dopo l’attentato, la pagina Facebook ufficiale di Fico ha pubblicato un comunicato in cui si legge che il primo ministro slovacco «è stato colpito più volte ed è in pericolo di vita». Secondo il comunicato Fico è stato trasportato in elicottero all’ospedale Banská Bystrica, una città non lontana da Handlová, perché la gravità delle sue condizioni richiedeva un intervento d’urgenza e non c’era tempo di andare a Bratislava: «Le prossime ore saranno decisive», si legge.

Nel video qui sotto, girato immediatamente dopo l’attacco e diffuso dai media slovacchi, si vede Fico caricato su un’auto della scorta, mentre il presunto assalitore viene fermato.

Fico è stato attaccato davanti alla Casa della Cultura, un teatro e centro congressi nel centro di Handlová. Si trovava in strada davanti all’edificio per salutare i suoi sostenitori quando uno dei presenti gli ha sparato. Alcuni testimoni sentiti dai media slovacchi hanno detto di aver sentito «tre o quattro» colpi, e che Fico è caduto a terra ferito, prima di essere immediatamente caricato in auto.

Un portavoce del ministero dell’Interno slovacco ha confermato che quello di mercoledì è stato un tentativo di assassinio del primo ministro, senza aggiungere dettagli sulle sue condizioni di salute. Alle 17 è prevista a Banská Bystrica una conferenza stampa dei rappresentanti del ministero dell’Interno, del ministero della Salute e del capo della polizia slovacca.

Robert Fico è primo ministro della Slovacchia da ottobre scorso, quando il suo partito aveva vinto le elezioni legislative. È il leader di Smer (che in slovacco significa “direzione”), un partito populista di sinistra, noto tra le altre cose per le sue posizioni filorusse. Quello attuale è il quarto governo guidato da Fico, che era già stato primo ministro dal 2006 al 2010 e in due governi dal 2012 al 2018. Lui e il suo partito negli scorsi anni sono stati coinvolti in diversi scandali e sono stati accusati ripetutamente di corruzione.

La presidente uscente Zuzana Čaputová, che da giugno verrà sostituita dal candidato sostenuto dal governo filorusso di Fico, Peter Pellegrini, ha detto di essere «sconcertata» dall’attacco, che ha definito «brutale e spietato». Pellegrini ha descritto l’evento come una minaccia senza precedenti per la democrazia slovacca.