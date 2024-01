Più di 70 persone sono state uccise vicino alla tomba del generale Suleimani, in Iran

Mercoledì mattina nella città di Kerman, in Iran, ci sono state due forti esplosioni vicino al cimitero in cui è seppellito il generale Qassem Suleimani, per molto tempo uno dei più potenti militari iraniani, ucciso dagli Stati Uniti in un attacco coi droni compiuto esattamente quattro anni fa, il 3 gennaio del 2020, a Baghdad (Iraq). Kerman si trova circa mille chilometri a sud della capitale Teheran. Le due esplosioni sono avvenute mentre si stava svolgendo una commemorazione funebre per Suleimani a cui stavano partecipando diverse centinaia di persone: i feriti sono almeno 170.

Cosa sia successo non è ancora troppo chiaro. Funzionari locali citati dai media di stato iraniani hanno definito le due esplosioni un «attentato terroristico»: per ora non sono state diffuse rivendicazioni.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination. The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2024

Suleimani era stato ucciso da un attacco compiuto con droni dagli Stati Uniti mentre si trovava all’aeroporto internazionale di Baghdad: aveva 62 anni e fino a quel momento era il capo delle forze Quds, corpo speciale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane incaricato di compiere operazioni all’estero.