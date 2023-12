È morto l’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors

Mercoledì è morto a Parigi Jacques Delors, politico ed economista francese ed ex presidente della Commissione europea: aveva 98 anni. La notizia della morte è stata data all’agenzia di stampa francese Agence France-Presse dalla figlia, Martine Aubry.

Socialista e tra i più influenti sostenitori dei processi di integrazione europea, tra il 1985 e il 1995 Delors fu presidente della Commissione delle comunità europee (divenuta nel 1993 Commissione europea), in un periodo in cui l’Unione affrontò grandi e importanti trasformazioni che hanno determinato molte delle sue caratteristiche odierne: tra queste ci furono la creazione del mercato unico europeo, gli accordi di libera circolazione di Schengen, il programma Erasmus e il processo di creazione dell’euro, la moneta unica europea.

La presidenza della Commissione europea di Delors è considerata una delle più incisive e importanti nella storia di questa istituzione, iniziata al termine di anni in cui per varie ragioni i processi di integrazione europea subirono ostacoli e rallentamenti.

Delors era nato a Parigi nel 1925. Cattolico, aderì al partito Socialista nel 1974. In Francia fu ministro dell’Economia e delle Finanze tra il 1981 e il 1984, quando era presidente Francois Mitterrand. Nel 1996, al termine della sua presidenza della Commissione, fondò il centro studi Notre Europe, che ha sede a Parigi e di cui è sempre rimasto presidente. Continuò a sostenere il rafforzamento dell’integrazione europea anche negli ultimi anni della sua vita, esprimendo posizioni molto critiche nei confronti di Brexit e dell’aumento dei consensi, in diversi paesi europei, dei partiti sovranisti, cioè improntati a un nazionalismo radicale sia in economia che in politica estera, scettico nei confronti delle grandi organizzazioni internazionali e delle tradizionali alleanze occidentali. È morto nel sonno, a casa sua.