Cosa sappiamo dell’operazione militare israeliana nell’ospedale al Shifa di Gaza

Nella notte tra martedì e mercoledì l’esercito israeliano ha cominciato un’operazione militare all’interno dell’ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza. L’operazione è stata condotta dopo diversi giorni di assedio, in cui l’ospedale era rimasto senza energia elettrica e collegamenti con l’esterno, smettendo di funzionare.

Israele aveva motivato l’assedio e l’incursione nell’ospedale sostenendo che la struttura nascondesse un’importante base militare e logistica di Hamas, e che il gruppo radicale palestinese sfruttasse i pazienti e i civili rifugiati nell’ospedale come “scudi umani”: la direzione dell’ospedale aveva più volte respinto questa tesi.

Dopo l’inizio dell’operazione militare, che è ancora in corso, l’esercito israeliano ha detto di aver trovato nascoste in varie stanze dell’ospedale alcune decine di armi, munizioni e giubbotti antiproiettili che sarebbero state a disposizione dai miliziani di Hamas. Secondo l’esercito le armi trovate nell’ospedale dimostrano che nella struttura era attivo «un centro di comando operativo» di Hamas: le autorità israeliane per ora non hanno detto se nell’ospedale siano stati trovati tunnel sotterranei usati dal gruppo radicale palestinese.

In un video un portavoce dell’esercito israeliano ha mostrato che molte armi erano nascoste dietro macchinari per la risonanza magnetica: ha anche mostrato diversi sacchetti che ha sostenuto fossero pieni di materiale medico, per smentire quanto detto nei giorni scorsi dai responsabili dell’ospedale, secondo cui la struttura ne sarebbe stata a corto. Per il momento, comunque, nessun media internazionale ha potuto verificare in maniera indipendente le immagini delle armi mostrate.

Nel corso dell’operazione militare i soldati israeliani hanno detto di essersi scontrati con alcuni miliziani di Hamas uccidendone cinque, ma al di fuori della struttura e non dentro l’ospedale. Jonathan Conricus, un portavoce dell’esercito, ha detto che il materiale trovato sarebbe «solo la punta dell’iceberg», e che la ricerca di altre prove della presenza di miliziani di Hamas sta continuando.

Attualmente l’esercito israeliano è ancora all’interno del complesso ospedaliero, dove ci sono centinaia di persone palestinesi tra pazienti ricoverati e sfollati che si sono riparati lì per sfuggire ai bombardamenti israeliani su Gaza. Alcuni testimoni hanno raccontato a diversi giornali internazionali che nel corso dell’operazione militare i soldati israeliani hanno interrogato medici e pazienti, molti dei quali al momento sono ancora bloccati all’interno della struttura: alcuni hanno raccontato di aver evitato di spostarsi tra i reparti per raggiungere la farmacia dell’ospedale, nel timore che i soldati israeliani sparassero loro.

Il direttore dell’ospedale, Mohammad Abu Salmiya, ha detto in un’intervista ad Al Jazeera che i soldati israeliani avevano distrutto un muro del complesso ospedaliero prima di entrare, frantumando diverse finestre e ferendo alcune persone che erano all’interno. Da quando è cominciata l’operazione militare le comunicazioni dell’ospedale con l’esterno sono quasi del tutto interrotte, e le informazioni su cosa sta succedendo all’interno sono ancora poche e poco chiare.