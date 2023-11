L’esercito israeliano è entrato nell’ospedale al Shifa di Gaza

Caricamento player

L’esercito israeliano ha detto di aver condotto un’operazione militare all’interno dell’ospedale al Shifa della città di Gaza, dopo giorni di assedio.

Da quando le forze israeliane hanno iniziato l’invasione di terra della Striscia il 27 ottobre, in seguito agli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre, il loro obiettivo principale è stato occupare la città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia: fra gli altri edifici che avevano assediato c’erano stati i due principali ospedali della città, al Shifa e al Quds, sotto cui Israele sostiene siano nascoste le basi operative di Hamas (da tempo Israele accusa il gruppo radicale palestinese di usare i civili di Gaza come “scudi umani”).

Secondo un comunicato pubblicato su X (Twitter) poco dopo la mezzanotte italiana, l’esercito israeliano avrebbe condotto un’operazione «precisa e mirata» contro Hamas e avrebbe anche facilitato l’evacuazione «su vasta scala» dell’ospedale.

Nell’ospedale si trovano infatti centinaia di pazienti a corto di cure mediche, e civili che si sono rifugiati lì per proteggersi dai bombardamenti israeliani delle scorse settimane. Da sabato al Shifa ha praticamente smesso di funzionare effettivamente come ospedale, a causa dell’assenza di carburante per i suoi generatori elettrici: Israele ha infatti bloccato le importazioni di carburante nella Striscia perché teme che possa essere usato da Hamas per scopi militari.