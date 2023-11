9 audiolibri da ascoltare a novembre

Come ogni mese, sulle principali piattaforme a pagamento di podcast e audiolibri, Storytel o Audible, sono disponibili e in arrivo nuove uscite. E come ogni mese ricordiamo che chi è in cerca di audiolibri ma non vuole sottoscrivere abbonamenti potrebbe trovare una buona alternativa nel catalogo del programma di Radio 3 Ad alta voce: in questi giorni stanno uscendo le puntate di Guanciale d’erba dello scrittore giapponese Natsume Sōseki.

A seguire c’è la consueta selezione delle prossime uscite sulle piattaforme di audiolibri a pagamento: chi vuole provarne una per la prima volta può farlo approfittando dei 30 giorni di prova gratuita disponibili sia su Audible che su Storytel, passando da questo link: poi entrambe le piattaforme costano 10 euro al mese.

Sia su Storytel che su Audible dall’inizio del mese si può ascoltare Le schegge, ultimo libro dello scrittore e sceneggiatore statunitense Bret Easton Ellis pubblicato a 13 anni di distanza dal penultimo. Per gli appassionati di letteratura americana è un po’ il libro del momento: è ambientato a Los Angeles nel 1981, quando nella scuola privata frequentata da Ellis (che è la voce narrante e il protagonista del romanzo) e dai suoi ricchi amici diciassettenni arriva un nuovo studente dal fascino ambiguo a sparigliarne gli equilibri, mentre in città si susseguono sparizioni e omicidi per cui si sospetta un serial killer.

Storytel

Su Storytel il 15 novembre sarà disponibile Le cose non sono le cose, il primo romanzo dello scrittore e tra le altre cose a lungo blogger del Post Paolo Nori, nonché il primo capitolo della saga che ha per protagonista Learco Ferrari, aspirante scrittore che tenta con ogni mezzo di pubblicare il suo romanzo e nel frattempo lavora come traduttore dal russo e suona la tromba in un gruppo letterario-musicale.

Il 22 novembre sarà invece il turno di tre libri. Tre ciotole è l’ultimo romanzo (uscito a maggio) di Michela Murgia, la scrittrice e intellettuale italiana morta ad agosto a 59 anni per un tumore. Il libro si apre proprio con la diagnosi di una malattia grave ed è strutturato in dodici racconti con diversi protagonisti alle prese con cambiamenti di vita radicali. Ne parla anche Marino Sinibaldi nel podcast quotidiano del Post Timbuctu, alla puntata numero 5, che si può ascoltare sull’app del Post o sulle altre piattaforme.

Il secondo è Gli inconsolabili dello scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la Letteratura nel 2017. È stato pubblicato in Italia da Einaudi nel 2012 e racconta la storia di un pianista famosissimo che arrivando nell’hotel di una città dell’Europa centrale si rende conto di avere una specie di amnesia e di aver dimenticato il motivo per cui si trova lì. Infine c’è Baumgartner dello scrittore statunitense Paul Auster, che uscirà in libreria il giorno prima, il 21 novembre. Anche questo è un romanzo e ha come protagonista un professore di settant’anni vedovo inconsolabile da dieci anni.

Il 24 novembre arriverà su Storytel una prima parte di L’arte della gioia, il romanzo più famoso dell’attrice e scrittrice italiana Goliarda Sapienza, pubblicato postumo nel 1998 e “riscoperto” nel 2008 dopo che l’edizione francese del 2005 aveva avuto molto successo di pubblico. Ambientato nel corso del Novecento, racconta dall’infanzia alla vecchiaia la vita di una donna siciliana di nome Modesta: ci sono omicidi, molte relazioni extraconiugali, anche omosessuali, figli biologici e adottati, comunismo e fascismo.

Audible

Su Audible da inizio mese è disponibile Belli da morire di Giulia Pompili, giornalista del Foglio esperta di Asia orientale. Racconta dei problemi e degli abusi nel mondo della musica k-pop sudcoreana, e come questi riflettano alcune questioni attuali nella società: Pompili ne ha parlato anche in Globo, il podcast del Post in cui Eugenio Cau intervista ogni settimana una persona sulle cose del mondo.

Il 29 novembre, un giorno dopo l’uscita in libreria, sarà disponibile L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio, il cui romanzo più famoso è L’Arminuta, del 2017. L’età fragile parla del rapporto tra genitori e figli e inizia con il ritorno nel suo paesino di origine in Abruzzo di una donna di nome Amanda, che lascia Milano poco prima del lockdown per il coronavirus. Ad attenderla trova la madre, preoccupata per il suo silenzio e isolamento, e per il riemergere di ricordi e questioni a lungo rimosse.

Dal 21 novembre si potrà ascoltare invece L’impostore, dove lo scrittore spagnolo Javier Cercas ricostruisce la storia vera di Enric Marco, che dopo la Seconda guerra mondiale si spacciò per un sopravvissuto al campo di concentramento di Flossenbürg fino a quando non fu scoperto nel 2005. L’impostore è evidentemente un titolo molto apprezzato in letteratura: di un altro romanzo con questo titolo uscito molto di recente e scritto da Zadie Smith (che si può ascoltare anche su Storytel), si parla nell’ultima puntata di Comodino, il podcast sui libri del Post con Ludovica Lugli e Giulia Pilotti.

