La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2024, che le è stato assegnato dall’Accademia Svedese per «la prosa intensamente poetica che si confronta con i traumi storici e che espone la fragilità della vita umana». Han Kang è nata nel 1970, ed è nota soprattutto per il romanzo La vegetariana tradotto in Italia da Adelphi.

(in aggiornamento)