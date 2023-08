È morta Michela Murgia

Giovedì è morta la scrittrice e intellettuale italiana Michela Murgia. Era malata di cancro da tempo e a maggio aveva detto pubblicamente di avere un tumore ai reni al quarto stadio.

Era nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972 e prima di fare la scrittrice aveva fatto studi teologici e vari lavori tra cui l’insegnante di religione, la cameriera e la portiera di albergo. Il suo primo libro – Il mondo deve sapere, pubblicato nel 2006 – era il diario di una venditrice telefonica di aspirapolveri Kirby, lavoro che Murgia all’epoca svolgeva davvero. Paolo Virzì ne trasse il film Tutta la vita davanti, del 2008, con Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Aveva avuto successo con il romanzo Accabadora, uscito nel 2009, vincitore del premio Campiello. Negli anni successivi si era fatta conoscere oltre che per i suoi libri anche per il suo impegno da attivista femminista e come intellettuale.

Pubblicità

– Leggi anche: Cosa ho capito sulla fragilità con i BTS, di Michela Murgia nella sezione Storie/Idee del Post

In una lunga intervista data a maggio al Corriere della Sera, Murgia aveva parlato del riconoscimento della malattia e dell’utilizzo delle parole per definirla partendo dal suo ultimo libro, che è intitolato Tre Ciotole e si apre proprio con la diagnosi di un male incurabile. Nell’intervista aveva anche parlato della sua famiglia, del suo lavoro e di come viene percepita da parte del pubblico, e aveva detto che se ne sarebbe andata «piena di ricordi». Nell’intervista aveva parlato poi della sua famiglia («io non sono sola. Ho dieci persone. La mia queer family»), del suo impegno politico e del rapporto con la fede.

Era diventata nota al largo pubblico anche grazie al podcast Morgana, fatto insieme alla scrittrice Chiara Tagliaferri, che in diverse stagioni raccontava biografie di donne che «tua madre non approverebbe».