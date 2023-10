Cosa sappiamo dell’attentato compiuto contro due tifosi di calcio svedesi a Bruxelles

La polizia belga sta ancora cercando l’uomo che lunedì sera, poco dopo le 19, ha ucciso con dei colpi di arma da fuoco due tifosi di calcio svedesi a Bruxelles, non lontano da Place Sainctelette, a metà strada fra la piazza centrale della città e il quartiere di Molenbeek.

L’uomo, vestito con un giubbotto di colore arancione, è sceso da uno scooter e ha iniziato a sparare ai passanti con un fucile semi automatico. Ha ucciso due tifosi di calcio della Svezia che stavano raggiungendo lo stadio “Re Baldovino” per la partita fra Belgio e Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024: la partita è stata poi sospesa alla fine del primo tempo, dopo che era arrivata anche ai calciatori la notizia dell’attacco. Un tassista è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Martedì mattina il primo ministro belga Alexander De Croo ha detto che l’attentatore è un uomo di origine tunisina che abitava illegalmente in Belgio ed è ancora latitante. De Croo ha definito i due omicidi «un attacco terroristico brutale» e ha aggiunto che non è stato un attacco casuale: l’attentatore ha preso di mira volutamente i tifosi svedesi. In agosto il governo svedese aveva deciso di alzare l’allerta per minaccia terroristica dal livello 3 al 4, su una scala di cinque. La decisione era stata presa dopo che in Svezia c’erano state alcune manifestazioni in cui era stato bruciato il Corano, il testo sacro dell’Islam, che avevano causato grosse proteste in molti paesi a maggioranza musulmana.

Lunedì sera Eric van Duyse, portavoce della procura federale belga, ha detto che sui social network era stata pubblicata una rivendicazione registrata da un uomo che diceva di essere l’attentatore. Nella registrazione l’uomo sosteneva di ispirarsi allo Stato Islamico (o ISIS) e citava la nazionalità svedese delle due persone uccise come motivo dell’attacco. «In questa fase non c’è alcuna prova di un collegamento con la situazione israelo-palestinese», ha specificato il portavoce della procura.

Secondo il quotidiano belga Le Soir, nelle prime ore di martedì la polizia ha fatto alcune perquisizioni nel quartiere di Schaerbeek, a nord di Bruxelles, dove abitava il presunto attentatore, identificato come Abdesalem L., 45enne di origini tunisine.

Il ministro della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, ha detto che l’uomo aveva chiesto asilo in Belgio nel novembre del 2019. Era entrato illegalmente nel paese ed era noto alle autorità perché nel luglio del 2016 una polizia straniera (non si sa quale) aveva trasmesso informazioni secondo cui l’uomo si era “radicalizzato”, quindi aveva aderito a una forma estremista dell’Islam, e aveva mostrato l’intenzione di voler raggiungere una zona di guerra per unirsi allo Stato Islamico. Il ministro Van Quickenborne ha detto però che le informazioni erano state verificate e non era emerso nessun rischio concreto di radicalizzazione.

Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Bruxelles e in tutto il Belgio. L’OCAM, l’organo di coordinamento in caso di minacce terroristiche, ha alzato il livello di allerta a 4 nella capitale, il livello massimo nel paese. Nel resto del Belgio il livello di allerta è stato alzato a 3: prima dell’attacco di lunedì era a 2.