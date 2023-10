Biden andrà a Tel Aviv mercoledì

L'agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha rettificato quanto aveva scritto lunedì mattina riguardo a un furto che sarebbe avvenuto in una sua struttura nella città di Gaza. Inizialmente aveva scritto su X (Twitter) di aver avuto informazioni che alcune persone che si erano presentate come rappresentanti del ministero della Salute di Gaza (controllato da Hamas) erano entrate nella sede abbandonata dell'agenzia e avevano rubato carburante e materiale medico. Poco dopo l'UNRWA aveva cancellato il tweet senza fornire spiegazioni. Solo nella serata di lunedì ha pubblicato un comunicato al riguardo: ha detto che non c'è stato nessun furto, e che sui social media sono circolate immagini che sembravano mostrarne le prove ma che in realtà erano solo operazioni in cui forniture mediche venivano trasferite dal magazzino dell'UNRWA agli operatori sanitari.

Nella città di Gaza ci sono ancora 100mila persone L'esercito israeliano ha detto che negli ultimi giorni circa 600mila persone palestinesi hanno lasciato il nord della Striscia di Gaza, in seguito all'ordine di evacuazione emanato da Israele. Ciononostante, nella sola città di Gaza ci sono ancora 100mila persone che non se ne sono andate. Israele ha avvisato le persone palestinesi che abitano a Gaza di lasciare la città al più presto, prima che nei prossimi giorni l'esercito israeliano inizi nella zona «operazioni militari potenziate», sottintendendo una probabile invasione via terra del nord della Striscia.

La giornalista Karoun Demirjian del New York Times ha scritto che, in base a quanto dettole in forma anonima da tre funzionari statunitensi, Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti aiuti del valore di 10 miliardi di dollari. Demirjian dice che il governo e i parlamentari statunitensi starebbero elaborando un pacchetto di aiuti che contenga sia quelli per Israele che quelli aggiuntivi per l'Ucraina, fondi per fortificare il confine tra Stati Uniti e Messico e aiuti a Taiwan.

La visita di Biden in Israele Mercoledì il presidente statunitense Joe Biden andrà in visita in Israele. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha spiegato che con la sua visita Biden vuole riaffermare «la solidarietà degli Stati Uniti con Israele» e vuole discutere con il governo israeliano di come continuare le sue operazioni militari a Gaza, ma al tempo stesso consentire l'arrivo degli aiuti umanitari. Non è chiaro se la visita di Biden condizionerà in qualche modo il piano di Israele di invadere la Striscia. Martedì mattina il portavoce dell'esercito per la stampa straniera, Jonathan Conricus, ha risposto alle domande sui tempi di un'operazione di terra israeliana dicendo: «Dovremo aspettare e vedere che succede».

Il punto della giornata • L'esercito israeliano lunedì ha continuato a bombardare vari obiettivi nella Striscia di Gaza e a ordinare l'evacuazione di tutte le persone che abitano nel nord della Striscia. • Le condizioni della popolazione all’interno della Striscia sono sempre più complesse. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato un’imminente crisi sanitaria perché nella Striscia «sta finendo l’acqua»: la fornitura resta bloccata. Secondo la stessa organizzazione 3.500 pazienti di 35 ospedali sarebbero a grave rischio. • Nella serata di lunedì le Brigate Ezzedin al Qassam, ala armata di Hamas, hanno pubblicato il primo video di una delle persone prese in ostaggio. In mattinata l’esercito israeliano aveva aggiornato il numero degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza: sarebbero 199, e non 155 come era stato comunicato domenica. • La situazione alla frontiera di Rafah non si è sbloccata: in giornata gli Stati Uniti si dicevano fiduciosi che Israele avrebbe consentito l'apertura della frontiera fra Egitto e la Striscia di Gaza alle decine di camion pieni di aiuti umanitari diretti nella Striscia. Al momento la frontiera rimane chiusa. • L'ufficio stampa del governo della Striscia, espressione di Hamas, ha fatto sapere che i bombardamenti israeliani di questi giorni hanno distrutto 3.731 edifici residenziali per un totale di circa 10.500 appartamenti, mentre circa altri 10.000 sono stati parzialmente danneggiati. • Durante la giornata le sirene che segnalano un potenziale attacco aereo sono suonate a Tel Aviv e Gerusalemme. I parlamentari della Knesset, il parlamento israeliano, sono stati condotti nei rifugi antiaerei della sua sede centrale, a Gerusalemme. Hamas ha rivendicato gli attacchi. Secondo testimonianze i razzi sono stati intercettati dal sistema missilistico israeliano di difesa, il cosiddetto Iron Dome.

Secondo il Wall Street Journal e altri media statunitensi le forze armate degli Stati Uniti avrebbero messo in stato di preallerta 2000 militari per un possibile impiego a supporto di Israele. Non si tratterebbe di unità operative da combattimento, ma di supporto medico e logistico: al momento sarebbero stanziate in Medio Oriente o in basi europee.



Il primo video di un ostaggio Le Brigate Ezzedin al-Qassam, ala armata di Hamas, hanno pubblicato lunedì sera il primo video di una delle persone prese in ostaggio durante l’attacco via terra iniziato sabato nel sud di Israele. La donna che appare nel video è Mia Shem, ha ventun anni e la doppia nazionalità israeliana e francese. Viene dalla città di Shoham ed è stata presa in ostaggio sabato a Sderot. Nel video, che può essere stato registrato sotto costrizione, l'ostaggio dice di aver ricevuto cure per una grave ferita alla mano e fa un appello per il suo rilascio.



BBC è uno dei pochi media internazionali ad avere corrispondenti all'interno della Striscia di Gaza: poco fa ha diffuso un video che mostra interi quartieri distrutti dai bombardamenti israeliani, lunghissime code per comprare del pane, e alcune montagne di spazzatura che si stanno accumulando per le strade.

I coloni israeliani spingeranno Israele a una nuova guerra in Cisgiordania? Sabato il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un editoriale non firmato, che quindi esprime la posizione ufficiale del giornale, in cui sostiene che i coloni israeliani in Cisgiordania stiano approfittando del clima di solidarietà nei confronti di Israele e dell'esercito israeliano per aumentare le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, e spingere quindi il governo a intervenire in difesa delle colonie. Dall’inizio dell’attacco di Hamas, il 7 ottobre, sono aumentati notevolmente gli scontri armati tra abitanti palestinesi e coloni israeliani. Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre oltre mille palestinesi sono stati feriti in Cisgiordania e 56 sono stati uccisi: è un numero molto alto, considerando che finora il mese con il maggior numero di morti palestinesi era stato ottobre del 2005, quando furono uccise 47 persone. Ne abbiamo scritto più estesamente in questo articolo:

Qualche numero sui bombardamenti sulla Striscia di Gaza L'ufficio stampa del governo della Striscia, espressione di Hamas, ha fatto sapere che i bombardamenti israeliani di questi giorni hanno distrutto 3.731 edifici residenziali per un totale di circa 10.500 appartamenti, mentre circa altri 10.000 sono stati parzialmente danneggiati. La sezione palestinese dell'ong internazionale Defense for Children ha stimato che dal 7 al 16 ottobre i bombardamenti israeliani abbiano ucciso almeno 1.000 bambini nella Striscia (si stima che circa metà delle persone che abitano nella Striscia abbiano meno di 18 anni).

Nel tardo pomeriggio il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha incontrato il "gabinetto di guerra" del governo israeliano, cioè i ministri che si stanno occupando di gestire la ritorsione agli attacchi di Hamas di sabato scorso. In questi giorni Blinken ha incontrato più volte il governo israeliano e quelli di diversi paesi a maggioranza araba della regione.

Non ci sono particolari novità sulla frontiera di Rafah Ancora qualche ora fa gli Stati Uniti si dicevano fiduciosi che Israele avrebbe consentito l'apertura della frontiera fra Egitto e la Striscia di Gaza alle decine di camion pieni di aiuti umanitari diretti alla Striscia. Fino a poco fa però la frontiera – controllata ormai da decenni da Israele – è rimasta chiusa, ha fatto sapere l'ONU. Un giornalista di CNN dice che un collega gli ha riferito di cinque camion dell'ONU carichi di carburante fatti entrare nella Striscia: ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. I giornali egiziani, inoltre, hanno raccontato che nei pressi della frontiera è stato lanciato un razzo: ma non è chiaro esattamente quale area abbia colpito, da chi sia stato lanciato né se abbia causato danni gravi o feriti.

Poco fa a Tel Aviv sono state nuovamente attivate le sirene che segnalano un potenziale attacco aereo.

Sopra il cielo della città si sono sentiti i suoni che di solito indicano che il sistema israeliano di difesa anti-missile, il cosiddetto Iron Dome, ha intercettato alcuni razzi.

Il ministero della Salute di Gaza (espressione di Hamas) ha aggiornato la stima delle persone uccise dai bombardamenti israeliani dallo scorso sabato: sono almeno 2.808. I feriti invece sono almeno 10.850.

Il capo dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence per la sicurezza interna di Israele, ha detto in un discorso a dipendenti a funzionari dell'agenzia di volersi assumere la responsabilità di non avere saputo prevenire l'attacco di Hamas di sabato 7 ottobre. «Nonostante una serie di misure prese, sfortunatamente non siamo riusciti ad attivare un sufficiente grado di allerta che ci avrebbe permesso di prevenire l'attacco», ha detto Ronen Bar, nominato nel 2021 dal precedente primo ministro, Naftali Bennett.

Al confine fra Israele e Libano continuano sparatorie e attacchi reciproci fra l'esercito israeliano e alcuni gruppi armati attivi in Libano, soprattutto Hezbollah e Hamas. Oggi pomeriggio l'esercito israeliano ha detto di avere attaccato diversi punti da cui poco prima aveva ricevuto dei colpi di arma da fuoco.

Anche la chiesa più antica di Gaza è diventata un rifugio È la chiesa di San Porfirio, che fu costruita nel 12esimo secolo dai crociati. Fu dedicata a San Porfirio, leggendario vescovo di Gaza fra il terzo e il quarto secolo. Oggi in realtà non siamo sicurissimi che sia esistito davvero. La chiesa è lunga 23 metri e larga 9, ha un soffitto completamente affrescato, e oggi fa riferimento alla Chiesa greco-ortodossa. Da qualche giorno sta ospitando centinaia di profughi e sfollati. Una di loro, George Shabeen, ha raccontato ad Al Jazeera che non aveva nessun altro posto in cui rifugiarsi dai bombardamenti israeliani. Shabeen si è rifugiato dentro alla chiesa di San Porfirio insieme ai suoi quattro figli. «Venire qui ha salvato le nostre vite. Durante la notte ci stringiamo tutti insieme, musulmani e cristiani, giovani e anziani, e preghiamo per la nostra sicurezza e la pace», ha detto ad Al Jazeera.

Le sirene suonate a Gerusalemme «sono le prime in città da giorni», ha scritto poco fa Patrick Kingsley, capo dell'ufficio del New York Times a Gerusalemme. «Abbiamo sentito dei grossi boati nel cielo: di solito significa che il sistema missilistico di difesa, il cosiddetto Iron Dome, ha intercettato dei razzi».

Poco fa a Gerusalemme e Tel Aviv sono suonate le sirene che segnalano un possibile lancio di razzi. I parlamentari della Knesset, il parlamento israeliano, sono stati condotti nei rifugi antiaerei della sua sede centrale, a Gerusalemme.

L'acqua è tornata davvero, nella Striscia di Gaza? Nei giorni scorsi il governo degli Stati Uniti aveva fatto pressione perché Israele tornasse a fornire acqua alla Striscia di Gaza nelle condutture che partono dal territorio israeliano e arrivano nella Striscia. Israele aveva interrotto le forniture di acqua all'inizio della settimana nell'ambito della ritorsione per gli attacchi di Hamas di sabato (diversi esperti considerano questa misura una forma di punizione collettiva per gli abitanti della Striscia). Domenica mattina gli Stati Uniti avevano annunciato che Israele sarebbe tornata a rifornire acqua, ma soltanto nel sud della Striscia: un modo, probabilmente, per spingere le persone che ancora si trovano a nord, cioè nell'area della città di Gaza, a spostarsi verso sud come chiesto dall'esercito israeliano. Non è chiaro però se l'acqua sia effettivamente tornata a scorrere nelle condutture che da Israele portano alla Striscia. Lunedì un portavoce del ministero dell'Interno della Striscia, espresso da Hamas, ha detto che l'acqua non era davvero tornata a scorrere. Poco dopo un funzionario del governo israeliano ha detto a Reuters che invece Israele aveva riattivato le forniture e che l'acqua stava arrivando attraverso un acquedotto a Khan Younis (la città dove negli ultimi due giorni sono arrivate decine di migliaia di profughi dal nord). Lunedì mattina l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, l'UNRWA, ha detto che nelle sue scuole – diventate delle specie di rifugi per i profughi – non ha a disposizione acqua potabile. Da giorni arrivano testimonianze e foto di palestinesi che trasportano acqua in grosse taniche di plastica, molte delle quali acquistate o riempite nei giorni precedenti ai bombardamenti. Il Times of Israel spiega che in tempi di pace circa un terzo dell'acqua potabile consumata nella Striscia arriva da condutture che partono dal territorio israeliano. Il resto dell'acqua potabile necessaria viene ricavata dagli impianti di desalinizzazione nel Mediterraneo da una falda acquifera sotterranea. A causa della scarsa manutenzione – in parte causata dall'embargo di Israele sulla Striscia – l'acqua della falda però è quasi del tutto contaminata dalle sostanze penetrate dalle fognature. Gli impianti di desalinizzazione invece hanno smesso di funzionare quando Israele ha tagliato la fornitura di energia elettrica alla Striscia, ormai una settimana fa.

L'agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha twittato che lunedì alcune persone che si sono presentate come rappresentanti del ministero della Salute di Gaza (controllato da Hamas) sono entrate nella sede dell'agenzia nella città di Gaza e hanno rubato carburante e materiale medico. L'UNRWA aveva abbandonato l'edificio il 13 ottobre, in seguito all'ordine di evacuazione di tutto il nord della Striscia da parte del governo israeliano. Ha condannato il furto dicendo che tutto il materiale conservato nell'edificio è per scopi strettamente umanitari. Intorno all'ora di pranzo l'UNRWA ha cancellato il tweet, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Il valico di Rafah continua a essere chiuso al passaggio di persone e aiuti umanitari: dal lato egiziano ci sono lunghe file di camion in attesa di ricevere il permesso di entrare a Gaza, mentre dal lato israeliano ci sono folle di palestinesi con passaporto straniero che sperano di poter attraversare la frontiera. Nonostante la chiusura, un funzionario locale ha detto a BBC che 150mila litri di carburante sarebbero stati fatti entrare nella Striscia di Gaza per permettere il funzionamento delle centrali che pompano l'acqua potabile, di cui al momento tutto il territorio è privo. Non ci sono state ancora conferme ufficiali al riguardo.

Lunedì mattina l'esercito israeliano ha detto che nelle ultime ore ha compiuto decine di attacchi nella Striscia di Gaza in cui ha colpito, tra gli altri, un quartier generale di Hamas, postazioni di tiro di mortai e diversi miliziani che erano nascosti in un complesso militare. L'esercito ha pubblicato anche anche filmati degli attacchi:

Le accuse a Ursula von der Leyen Negli ultimi giorni alcuni diplomatici e membri delle istituzioni europee hanno accusato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di aver adottato un atteggiamento troppo favorevole a Israele nel commentare la guerra tra Israele e Hamas. Secondo i loro critici, entrambe non avrebbero condannato a sufficienza i bombardamenti israeliani contro i civili della Striscia di Gaza. Lo abbiamo raccontato qui:

Martin Griffiths, il capo dell'ufficio per gli aiuti umanitari e per le emergenze delle Nazioni Unite, ha detto che martedì andrà a negoziare di persona lo sblocco degli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza.

Lunedì il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha parlato della situazione di stallo in corso al valico di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, sostenendo che il governo egiziano sia favorevole alla sua apertura e che a opporsi sia solo il governo israeliano. L'Egitto è favorevole ad aprire il valico per accogliere le persone straniere che si trovano a Gaza, oltre che per far passare i convogli con gli aiuti umanitari da giorni bloccati al confine egiziano. Non è chiaro se però il governo egiziano permetterà anche il passaggio dei profughi palestinesi che vogliano fuggire da Gaza, ma sembra molto improbabile dato che sono centinaia di migliaia. Nel frattempo, come documentato dal Al Jazeera, l'esercito israeliano sta continuando a bombardare il lato di Gaza del valico. Le autorità dell'Egitto stanno invece posizionando dei blocchi di cemento dal lato egiziano, ufficialmente per impedire che le schegge provocate dai bombardamenti israeliani colpiscano le guardie di frontiera egiziane.

Reuters ha scritto che Pierbattista Pizzaballa, cardinale e patriarca di Gerusalemme per la Chiesa cattolica, ha detto di essere disposto a essere scambiato con i bambini presi in ostaggio da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre nelle comunità israeliane vicino alla Striscia di Gaza. Pizzaballa ha detto: «Sono pronto per uno scambio, qualsiasi cosa, se questo significa liberare i bambini e riportarli a casa. Non c'è problema. C'è piena volontà da parte mia».

Cosa c'entra Hezbollah in tutto questo Negli scorsi giorni ci sono stati scontri sporadici al confine tra Israele e Libano che hanno coinvolto l’esercito israeliano e il gruppo paramilitare radicale libanese Hezbollah. Alcuni miliziani di Hezbollah hanno tentato di infiltrarsi in territorio israeliano e sono stati intercettati, e ci sono stati da entrambe le parti lanci di razzi e missili: Israele ha annunciato che evacuerà tutti i civili che abitano entro due chilometri dal confine con il Libano, per timore di nuovi scontri. Hezbollah è uno dei gruppi militari più potenti del Medio Oriente, e un suo intervento contro Israele a favore di Hamas potrebbe aprire un nuovo fronte nella guerra in corso. Qui abbiamo spiegato perché:

Le persone tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza sono 199 L'esercito israeliano ha aggiornato il numero degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza: sarebbero 199, e non 155 come era stato comunicato domenica. L'esercito ha detto di aver avvertito tutte le famiglie delle persone coinvolte. Non è chiaro se siano tutti israeliani o anche stranieri. L'esercito ha anche detto che dal 7 ottobre a oggi sono stati uccisi da Hamas 291 soldati israeliani.

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che il gabinetto di sicurezza del governo si riunirà alle 20 di oggi (le 19 italiane) a Tel Aviv, per discutere delle prossime fasi dell'attacco alla Striscia di Gaza. È probabile che si discuterà anche dell'invasione via terra della Striscia, annunciata nei giorni scorsi dal governo, ma che non si sa ancora quando comincerà.

Il valico di Rafah è ancora chiuso Attualmente il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, è ancora chiuso. Nelle scorse ore diversi media internazionali avevano scritto che il valico avrebbe riaperto alle 9 israeliane di lunedì (le 8 in Italia), per permettere alle persone straniere che si trovano nella Striscia di andare in Egitto, ma non c'erano state conferme ufficiali. I giornalisti che si trovano sul posto raccontano di molte persone al valico, in attesa della riapertura.

In questi giorni molti palestinesi hanno paragonato l'ordine di evacuare il nord della Striscia di Gaza a uno degli eventi più drammatici della storia del conflitto israelo-palestinese, la cosiddetta “Nakba”. “Nakba” è un termine arabo che vuol dire “catastrofe” e che il popolo palestinese usa per riferirsi a quello che successe prima e durante la guerra che Israele combatté nel 1948 con diversi paesi arabi, quando circa 700mila palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case. La guerra fu poi vinta da Israele. In questo articolo abbiamo raccontato la storia di cosa accadde, e delle conseguenze che quell'evento ha ancora oggi:

Netanyahu dice che non ci sarà nessun cessate il fuoco nel sud della Striscia di Gaza L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha smentito la notizia riferita da Reuters secondo cui il suo governo avrebbe concordato con Stati Uniti ed Egitto un cessate il fuoco nel sud della Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco sarebbe servito a permettere l'evacuazione in sicurezza delle persone straniere dalla Striscia verso l'Egitto, attraverso il valico di Rafah. Il governo israeliano ha detto anche che per il momento non ha intenzione di permettere l'arrivo di aiuti umanitari dall'Egitto.

Israele evacuerà il confine con il Libano L'esercito israeliano ha annunciato un piano di evacuazione di tutte le persone che abitano nell'area entro 2 chilometri dal confine libanese, nel nord di Israele. L'evacuazione riguarda 28 città e comunità agricole: Ghajar, Dishon, Kfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma'ayan Baruch, Bara'm, Manara, Yiftah, Malkia, Misgav Am, Yir'on, Dafna, Arab al-Aramshe, Shlomi, Netu'a, Ya'ara, Shtula, Matat, Zari't, Shomera, Betzet, Adamit, Rosh HaNikra, Hanita e Kfar Giladi. L'esercito non ha specificato il motivo dell'evacuazione, ma è probabile che sia stata decisa a causa dell'intensificarsi degli scontri al confine tra Israele e il Libano, dove nelle ultime ore ci sono stati attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e alcuni gruppi armati attivi nel sud del Libano, soprattutto il potente gruppo radicale sciita Hezbollah, alleato di Hamas.

L'agenzia di stampa Reuters scrive, citando fonti informate dei fatti, che i governi di Stati Uniti, Israele ed Egitto avrebbero concordato un cessate il fuoco nella zona sud della Striscia di Gaza, a partire dalle 9 locali (le 8 italiane) per permettere il passaggio in sicurezza delle persone straniere attraverso il valico di Rafah, al confine con l'Egitto, che dovrebbe riaprire alla stessa ora. Al momento non ci sono conferme ufficiali del cessate il fuoco.

Com'è fatta la Striscia di Gaza Nei giorni scorsi il governo israeliano ha ordinato l'evacuazione del nord della Striscia di Gaza, in vista di un'imminente invasione via terra. L'obiettivo di Israele è attaccare i territori settentrionali, dove si trova la città più grande della Striscia, Gaza, e dove si ritiene siano le principali basi di Hamas. Centinaia di migliaia di palestinesi stanno fuggendo verso sud, dove però ci sono solo poche e povere città, che non sono in grado di accoglierli tutti. Qui abbiamo raccontato cosa c'è in quelle zone:

Lunedì mattina l'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra un bombardamento contro una postazione del gruppo paramilitare Hezbollah in Libano, in risposta a un lancio di missili compiuto domenica verso Israele, in cui era stato ucciso un civile israeliano.

La situazione al valico di Rafah L'ambasciata statunitense in Israele ha detto che la situazione al valico di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, è ancora «fluida e incerta», ma ha aggiunto che in base a quanto riferito da informazioni dei media il valico dovrebbe riaprire alle persone straniere che si trovano nella Striscia alle 9 israeliane di lunedì (le 8 in Italia). Al momento non ci sono conferme ufficiali che il valico riaprirà, né si sa quanto rimarrà aperto: l'ambasciata ha quindi invitato le persone straniere che vogliono attraversarlo ad avvicinarsi, dato che «potrebbe esserci pochissimo preavviso per l'apertura e che potrebbe essere aperto solo per un periodo di tempo limitato».

Per Biden occupare Gaza sarebbe «un grave errore» Nella notte sono continuati i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, ma per il momento l'esercito israeliano non ha invaso via terra il territorio, una possibilità considerata ormai imminente. Si sta però già discutendo di cosa potrebbe succedere dopo che Israele avrà invaso la Striscia. Ne ha parlato, tra le altre cose, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'intervista televisiva. Ha detto che Israele ha il diritto di rispondere agli attacchi di Hamas e che ha il pieno sostegno degli Stati Uniti, ma ha aggiunto che dopo che avrà invaso la Striscia non dovrà rimanerci: «Sarebbe un grave errore per Israele occupare Gaza di nuovo» (la Striscia infatti era già stata occupata da Israele per quasi quarant'anni, fino a che si ritirò volontariamente nel 2005). Biden ha detto che è necessario che a governare la Striscia ci sia «un'autorità palestinese, ci deve essere uno stato palestinese». A Biden ha risposto poco dopo l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Gilad Erdan, che in un'altra intervista televisiva ha detto che Israele «non ha alcun interesse a occupare Gaza o a rimanere a Gaza [...] ma dato che stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza... l'unica cosa da fare ora è cancellare Hamas, quindi dovremo fare tutto ciò che è necessario». Alla domanda su chi dovrebbe governare la Striscia di Gaza se Israele dovesse riuscire a eliminare Hamas, Erdan ha detto che al momento Israele «non sta pensando a cosa accadrà il giorno dopo la guerra».

Il punto della giornata • L'esercito israeliano sta continuando a ordinare l'evacuazione di tutte le persone che abitano nel nord della Striscia di Gaza, comprese quelle negli ospedali, i quali però finora si sono rifiutati di eseguire l'ordine. •Secondo l'esercito israeliano 600mila palestinesi sono partiti verso sud, dove però le città non hanno i mezzi per accogliere tutti: la città di Khan Yunis, in particolare, è vicina al collasso. • In molte zone della Striscia è finita l'acqua, o non arriva per via della mancanza di elettricità. In giornata il governo israeliano aveva annunciato di aver ripristinato le forniture d'acqua al sud, ma dalle testimonianze sul posto per il momento sembra che non sia così. • Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato la riapertura del valico di Rafah per far entrare aiuti umanitari a Gaza, ma non ci sono certezze su quando succederà. • Per tutta la giornata ci sono stati attacchi reciproci al confine tra Israele e il Libano (cioè a nord per Israele e a sud per il Libano): è stato ucciso un civile israeliano in un attacco rivendicato dal gruppo armato sciita libanese Hezbollah, alleato di Hamas.

Secondo NBC il valico di Rafah aprirà alle 9 di domani Un rappresentante dell'ambasciata palestinese negli Stati Uniti ha detto all'emittente americana NBC che il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, aprirà domani mattina, lunedì, alle 9 israeliane (le 8 in Italia). Stando a quanto riferito da NBC, potranno entrare nella Striscia i molti aiuti umanitari che in questi giorni sono stati inviati al valico e che sono fermi nella parte egiziana. Allo stesso tempo, dice sempre NBC saranno fatti uscire dalla Striscia le persone straniere che attendono da giorni di poterlo fare. Sono informazioni da prendere ancora con qualche cautela, sia perché non sono state confermate da Israele e dall'Egitto, che da sempre collaborano nella gestione del valico, sia perché la situazione può evolversi e cambiare in pochissimo tempo. Nel pomeriggio il segretario di Stato americano Antony Blinken comunque aveva annunciato che il valico sarebbe stato aperto per gli aiuti umanitari, anche seno aveva specificato quando.

Le Nazioni Unite dicono di non essere più in grado di fornire assistenza umanitaria a Gaza Philippe Lazzarini, il Commissario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha detto che i suoi colleghi nella Striscia di Gaza «non sono più in grado di fornire assistenza umanitaria». In un comunicato diffuso in serata Lazzarini ha detto che in queste ore a Gaza stanno finendo acqua ed elettricità: «presto, credo, insieme a queste finiranno anche cibo e medicine». Lazzarini l'ha definita «una catastrofe umanitaria senza precedenti». In questo momento ci sono almeno 400mila persone negli edifici, soprattutto scuole, dell'UNRWA, ma pochissimi di questi sono attrezzati come rifugi di emergenza. Anche lo staff dell'UNRWA è ormai molto rimaneggiato: nella Striscia ha circa 13mila membri, la maggior parte dei quali al momento sono sfollati come le altre persone o comunque non possono tornare nelle proprie abitazioni. 14 membri dello staff dell'UNRWA sono stati uccisi dall'inizio del conflitto nei bombardamenti israeliani.

Il presidente dell'Autorità Palestinese dice che Hamas non rappresenta i palestinesi Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA, il presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, Mahmoud Abbas, ha detto in una telefonata al presidente venezuelano Nicolas Maduro che le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese. Abbas ha detto che solo l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) può considerarsi «la legittima rappresentante del popolo palestinese». L'OLP è un'organizzazione politica a cui aderiscono diversi partiti palestinesi più moderati, compreso Fatah, il più grande, che guida l'Autorità Palestinese e di cui fa parte lo stesso Abbas. Ormai da anni Fatah ha abbandonato la lotta armata e sta cercando di presentarsi come l’unico interlocutore affidabile della causa palestinese sia con Israele sia a livello internazionale. Anche per questo in questi giorni sta prendendo ampiamente le distanze dalle azioni di Hamas. Qui avevamo parlato della difficile posizione dei politici palestinesi moderati:

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso Ma'taz Eid, descritto come un importante comandante della sicurezza nazionale di Hamas, l'equivalente di un corpo di polizia della Striscia di Gaza.

Cronologia del conflitto israelo-palestinese Quella cominciata sabato 7 ottobre con il massacro di centinaia di civili israeliani da parte di Hamas è soltanto l’ultima tappa del lunghissimo conflitto israelo-palestinese, che va avanti di fatto da oltre un secolo. Nei prossimi giorni la situazione si evolverà ulteriormente, visto che con ogni probabilità Israele invaderà via terra la Striscia di Gaza. Qui abbiamo messo in fila le tappe principali dello scontro che da oltre un secolo coinvolge Israele, i palestinesi e i paesi arabi:

L'aeroporto di Aleppo, in Siria, dovrebbe tornare attivo da domani, lunedì, dopo che ieri sera era stato messo fuori servizio da un bombardamento israeliano. È la seconda chiusura temporanea dell'aeroporto di Aleppo in pochi giorni, che alcuni giorni fa era già stato bombardato insieme a quello della capitale siriana, Damasco. L'esercito israeliano aveva detto che i bombardamenti sull'aeroporto di Aleppo erano una risposta ad attacchi provenienti dalla Siria.

I coloni stanno cercando di portare il conflitto anche in Cisgiordania? Un editoriale non firmato pubblicato oggi sul quotidiano israeliano Haaretz – quindi un articolo di opinione che esprime la posizione ufficiale del giornale su un certo argomento – sostiene in modo piuttosto netto che i coloni israeliani stiano facendo di tutto per portare il conflitto anche in Cisgiordania, l'altra regione che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia oltre alla Striscia di Gaza, e che è parzialmente occupata da Israele dal 1967 (la Cisgiordania non è però controllata da Hamas, come la Striscia, ma dall'Autorità nazionale palestinese, organismo controllato dal partito moderato Fatah). «Non c'è un altro modo per dirlo: i coloni stanno cercando di trascinare Israele in una guerra anche in Cisgiordania», dice Haaretz. I coloni sono le persone che abitano le colonie, appunto, cioè gli insediamenti israeliani nei territori che la stragrande maggioranza della comunità internazionale considera palestinesi. Per quanto palestinesi e coloni israeliani vivano perlopiù separati, la condivisione dello stesso territorio in Cisgiordania porta spesso a scontri e violenze. Sta succedendo con ancora maggiore intensità negli ultimi giorni, dall'inizio degli attacchi di Hamas e della successiva risposta armata di Israele: dallo scorso sabato in Cisgiordania sono stati uccisi 56 palestinesi in scontri con l'esercito israeliano e in attacchi compiuti dai coloni. Nello stesso periodo, secondo la Mezzaluna rossa palestinese (il corrispettivo locale della Croce Rossa), in Cisgiordania sono stati feriti più di 1.250 palestinesi.

Haaretz dice che le violenze di questi giorni dei coloni sui palestinesi sono state sostenute e avallate dall'esercito israeliano, che starebbe garantendo un certo grado di libertà alle violenze dei coloni di questi giorni, nonostante alcune dichiarazioni di facciata. Nell'editoriale vengono citati per esempio alcuni annunci diffusi su WhatsApp dai coloni e rivolti agli abitanti del villaggio di Qusra, nel nord della Cisgiordania e vicino a Nablus, in cui si dicevano cose come «vi puniremo per fare di voi un esempio» e «vi tenderemo un'imboscata». Pochi giorni dopo a Qusra 6 palestinesi erano stati uccisi da coloni israeliani. Secondo Haaretz in tutto questo c'entra molto il governo di Benjamin Netanyahu, che da quando si è insediato ha avviato una grossa campagna di espansione delle colonie in Cisgiordania e «sostenuto la violenza dei coloni», trascurando invece le comunità al confine con la Striscia di Gaza attaccate da Hamas.



Il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi Hamas, da prendere con cautela) ha aggiornato di nuovo il numero di palestinesi uccisi nella Striscia dai bombardamenti israeliani di questi giorni: sono almeno 2.670.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha detto che i francesi uccisi negli attacchi di Hamas in Israele dallo scorso sabato sono saliti a 19. Ci sono anche altre 13 persone che risultano disperse.

Ci sono 155 ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza L'esercito israeliano ha aggiornato il numero degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza: sarebbero 155, e non 126 come comunicato in precedenza. L'esercito ha detto di aver avvertito tutte le famiglie delle persone coinvolte. Non è chiaro se siano tutti israeliani o anche stranieri. L'esercito ha anche fatto sapere che dall'inizio del conflitto lo scorso sabato ci sono più di 200 membri di Hamas detenuti in Cisgiordania.

Nell'ospedale di Rafah si conservano i cadaveri nei camion dei gelati Nell'ospedale di Rafah, città nel sud della Striscia di Gaza, l’obitorio è talmente pieno che per conservare i corpi dei morti gli operatori hanno iniziato a usare i camion refrigerati normalmente utilizzati per il trasporto dei gelati. Oggi pomeriggio l'ospedale di Rafah, l'unico della città, si era rifiutato di eseguire l'ordine di evacuazione imposto dall'esercito israeliano, dicendo di non sapere dove spostare i pazienti.

Blinken ha annunciato la riapertura del valico di Rafah Dopo aver incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che il valico di Rafah sarà riaperto. Blinken però non ha chiarito né quando né come: ha solo lasciato intendere che verranno fatti entrare nella Striscia aiuti umanitari per la popolazione. Il valico di Rafah è l'unico passaggio via terra attivo al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, e attualmente l'unico da cui si può uscire dalla Striscia o da cui si possono far entrare aiuti umanitari (gli altri sono al confine con Israele e sono tutti chiusi). In questi giorni era rimasto a lungo chiuso, soprattutto perché Israele ha bombardato con continuità la zona proprio per garantire l'isolamento dei palestinesi a Gaza. Blinken e gli Stati Uniti stanno mediando da giorni con Egitto e Israele per farlo riaprire: gli Stati Uniti sono particolarmente interessati perché ci sono diversi loro connazionali nella Striscia che attendono di potersene andare in sicurezza.

È stata colpita una base delle Nazioni Unite nel sud del Libano Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che la sede delle loro forze di peacekeeping nel sud del Libano è stata colpita da un missile, durante uno scambio di bombardamenti tra il territorio israeliano e quello libanese. Non ci sono stati feriti. Non è ancora chiaro da chi sia stata colpita: in questi giorni si sono intensificati gli attacchi reciproci tra l'esercito israeliano e alcuni gruppi armati attivi nel sud del Libano, soprattutto il potente gruppo radicale sciita Hezbollah, un alleato di Hamas. I contingenti di peacekeeping dell'ONU – spesso noti anche come “caschi blu” – svolgono attività politiche e militari con l'obiettivo di mantenere la pace internazionale, e sono attivi in molte zone di conflitto. In un comunicato le Nazioni Unite hanno ricordato a tutte le parti in causa «che gli attacchi contro i civili o il personale delle Nazioni Unite sono violazioni del diritto internazionale e possono sfociare in crimini di guerra».

Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha fatto un discorso ai propri soldati in cui ha descritto con toni molto fermi le intenzioni dell’esercito rispetto all’invasione della Striscia di Gaza via terra, ormai imminente. Halevi ha detto: «La nostra responsabilità ora è di entrare a Gaza, di andare nei luoghi dove Hamas si sta preparando, agendo, pianificando, lanciando. Attaccarli ovunque, ogni comandante, ogni miliziano, distruggere le infrastrutture», e ha aggiunto: «In una parola: vincere».

Le critiche alla Fiera del libro di Francoforte per aver posticipato la premiazione di una scrittrice palestinese Il 20 ottobre la scrittrice palestinese Adania Shibli avrebbe dovuto ricevere un premio letterario in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, ma la cerimonia di premiazione è stata posticipata a data da destinarsi a causa del conflitto tra Hamas e Israele. Il libro parlava dello stupro e dell'omicidio di una ragazza beduina palestinese compiuto realmente da un gruppo di soldati israeliani nel 1949. Vari addetti ai lavori dell'editoria e della cultura hanno criticato la scelta della fiera, che è la più importante al mondo per il settore libraio. Ne abbiamo scritto più estesamente qui:

Quanti sono, come sono e dove sono gli ospedali nella Striscia di Gaza Nella Striscia di Gaza molti ospedali hanno già smesso di funzionare, e quelli ancora attivi sono pieni di pazienti e persone ferite a causa dei bombardamenti. L'ordine di evacuazione dal nord al sud della Striscia imposto dall’esercito israeliano sta complicando ulteriormente le cose. Nella Striscia ci sono in tutto una trentina di ospedali, 13 dei quali sono gestiti dal ministero della Salute locale (cioè da Hamas, che controlla la Striscia del 2006), mentre gli altri sono gestiti privatamente: per esempio da organizzazioni umanitarie attive sul territorio come la Mezzaluna rossa palestinese (il corrispettivo locale della Croce Rossa) o da Medici Senza Frontiere. Almeno 22 ospedali si trovano nel nord della Striscia, cioè proprio il territorio che l’esercito israeliano ha ordinato di evacuare, costringendo oltre 1 milione di persone a spostarsi nel sud per evitare di venire colpite dai bombardamenti. Tra questi 22 ospedali, che in totale ospitano almeno 2mila pazienti, c’è anche quello di Al Shifa, nella città di Gaza, pubblico: è il più grande di tutta la Striscia, con oltre 200 pazienti sotto dialisi e 70 attaccati ai respiratori. Molti ospedali nel nord della Striscia si sono rifiutati di eseguire l’ordine di evacuazione: hanno detto di non sapere dove evacuare migliaia di pazienti ricoverati e che nel sud della Striscia non ci sono abbastanza strutture.

Non è ancora chiaro se sia tornata l'acqua nel sud della Striscia Dopo l'annuncio del Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, anche il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz, aveva confermato che le forniture d'acqua erano state ripristinate in alcuni «punti specifici» del sud della Striscia di Gaza. Non aveva però dato altre spiegazioni al riguardo. Le testimonianze dalla Striscia però per il momento non confermano questa versione, e diversi operatori umanitari che lavorano nel sud dicono che ancora l'acqua non arriva. Lo ha detto anche un portavoce del governo di Hamas, le cui informazioni però sono da prendere con cautela.

Gli episodi antisemiti in Europa nell'ultima settimana Dal primo e feroce attacco di Hamas contro Israele lo scorso sabato 7 ottobre, in Europa ci sono stati diversi episodi antisemiti che hanno portato ad arresti, misure di prevenzione e all’intervento dell’ambasciata israeliana in Germania. Ce ne sono stati a Berlino, a Madrid, a Porto e in varie città francesi. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo:

Il numero dei palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza Il ministro della Salute della Striscia di Gaza ha aggiornato il numero delle persone uccise nei bombardamenti israeliani sulla Striscia degli ultimi giorni: sono almeno 2.450, con oltre 9.200 feriti. Benché molto plausibili sono numeri che vengono dal governo di Hamas, quindi da prendere con cautela.

Mentre si trovava a Tel Aviv oggi la delegazione statunitense in Israele guidata dal senatore democratico Chuck Schumer (quello in primo piano con gli occhiali) a un certo punto è stata costretta a ripararsi in un rifugio per via degli attacchi missilistici di Hamas (in quella zona comunque grandissima parte degli attacchi viene intercettata dai sistemi di difesa israeliani). Più tardi è prevista una conferenza stampa della delegazione, di cui fa parte anche il repubblicano Mitt Romney (nella foto, in fondo a sinistra).

L'ultimo aggiornamento sugli israeliani uccisi Il governo israeliano ha comunicato che le persone uccise da Hamas negli attacchi cominciati lo scorso sabato sono più di 1.400.

Gli ospedali nel nord della Striscia dicono di non poter eseguire l'ordine di evacuazione Benché centinaia di migliaia di persone siano già partite dal nord della Striscia di Gaza verso sud, eseguendo l'ordine dell'esercito israeliano, gli ospedali della zona continuano a dire di non poter lasciare le strutture, per diverse ragioni. Quella principale è che non hanno modo di evacuare migliaia di pazienti e feriti, né ci sarebbe abbastanza posto per loro negli ospedali a sud della Striscia (ma l'esercito israeliano oggi ha ordinato l'evacuazione perfino all'unico ospedale di Rafah, cioè a sud). Molti dei pazienti sono per esempio in reparti di terapia intensiva, altri sono neonati che hanno bisogno di incubatrici. Solo all'ospedale Al Shifa della città di Gaza, il più grande della Striscia, ci sono 200 pazienti sotto dialisi e 70 attaccati ai respiratori. Un'altra ragione per cui diversi ospedali rifiutano l'evacuazione è che molte persone hanno deciso, almeno per il momento, di rimanere nel nord della Striscia, dove Israele sta intensificando i bombardamenti: gli ospedali e alcune organizzazioni umanitarie che li gestiscono hanno ricordato che il loro compito è garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti: non possono quindi lasciare la zona sprovvista di questi servizi finché ci saranno persone che potrebbero avere bisogno di cure.

Israele ha detto agli Stati Uniti di aver riattivato le forniture d'acqua nel sud della Striscia Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha detto alla CNN di essere stato informato dai suoi omologhi israeliani che nell'ultima ora Israele avrebbe riattivato le forniture d'acqua nel sud della Striscia di Gaza. Non sono ancora arrivate conferme da testimonianze sul posto, dove negli ultimi due giorni in molti luoghi non era più disponibile l'acqua potabile e in altri era quasi finita.

Il rimpatrio caotico dei cittadini stranieri da Israele Nell’ultima settimana molti paesi si sono organizzati per cercare di rimpatriare i propri cittadini che si trovavano in Israele al momento dell’attacco compiuto da Hamas lo scorso sabato. Le operazioni di evacuazione stanno però procedendo in modo piuttosto caotico: i governi si muovono con iniziative autonome, organizzando voli sia di linea che voli charter appositi, e gli aeroporti israeliani lavorano a rilento a causa dei continui bombardamenti e del rischio concreto di attacchi con razzi o missili lanciati da Hamas. Abbiamo parlato dei vari problemi di questi giorni e fatto il punto della situazione in questo articolo:

Israele ha chiesto l'evacuazione dell'unico ospedale di Rafah, a sud della Striscia Nonostante abbia ordinato a oltre 1 milione di palestinesi di evacuare il nord della Striscia di Gaza e spostarsi a sud, ora Israele ha chiesto l'evacuazione anche dell'unico ospedale della città di Rafah, che però si trova nel sud della Striscia. I motivi della richiesta di evacuazione non sono chiari, ma da giorni Israele sta bombardando con insistenza anche le zone a sud della Striscia e intorno alla stessa città di Rafah. Per il momento l'amministrazione dell'ospedale Kuwaiti di Rafah ha rifiutato di eseguire l'ordine di evacuazione, che è arrivato circa due ore fa e per il quale era stato dato un tempo di due ore. Il direttore dell'ospedale, Jamal Hams, ha detto alla BBC che all'interno ci sono ancora moltissimi pazienti e persone ferite dai bombardamenti israeliani. «Non abbiamo alcun posto dove andare perché siamo sotto assedio», ha detto ancora Hams. Stanno anche circolando video dei medici e dipendenti dell'ospedale Kuwaiti che hanno acceso le sirene delle ambulanze in segno di protesta contro l'ordine israeliano.

L'Iran continua ad alludere a un suo possibile ingresso nel conflitto Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha detto che «nessuno può garantire il controllo della situazione e la “non-espansione” del conflitto», se Israele continuerà ad attaccare le «persone indifese» a Gaza. Amir-Abdollahian lo ha detto in un incontro con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ma la frase è stata poi riferita ufficialmente in un comunicato dallo stesso ministero degli Esteri iraniano. L'Iran è uno stretto alleato di Hamas. Ieri era emerso che l'Iran avesse inviato un messaggio a Israele attraverso le Nazioni Unite minacciando di entrare nel conflitto, se avesse continuato l'assedio di Gaza. In serata lo stesso Amir-Abdollahian aveva incontrato in Qatar uno dei leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno spostato due portaerei nel Mediterraneo come deterrente contro un possibile «allargamento del conflitto». Il riferimento sembra soprattutto all'Iran.

Hamas aveva già attaccato con veicoli aerei Uno degli aspetti più ripresi nelle prime fasi dell’attacco di Hamas contro le comunità israeliane vicine alla Striscia di Gaza, compiuto sabato 7 ottobre, è stato l’uso da parte dei miliziani di parapendii a motore, impiegati per tentare di superare la barriera che divide Israele dalla Striscia. L’impiego di velivoli simili non è una novità assoluta: nel 1987 due militanti del Fronte di Liberazione Popolare della Palestina (PFLP) partirono dal Libano su deltaplani a motore per attaccare una base militare israeliana. Uno riuscì ad atterrare, uccise sei soldati e ne ferì otto. Raccontiamo tutta la storia in questo articolo.

L'Egitto vuole mandare aiuti a Gaza, ma non vuole accogliere profughi Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha reso pubblico un comunicato in cui dice di aver intensificato gli sforzi per consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza tramite il valico di Rafah, l'unico passaggio al confine tra la Striscia e l'Egitto. Da mercoledì il valico è chiuso e dalla parte egiziana del confine si sono ammassati decine di veicoli carichi di aiuti umanitari, che non possono entrare. Sisi ha aggiunto però che per lui la sicurezza nazionale dell'Egitto è prioritaria, e che quindi non accetterà nessun piano che comporti l'arrivo nel suo paese di profughi palestinesi.

Il punto della situazione alle 13 • Sabato sera l'esercito di Israele ha annunciato che l'invasione della Striscia di Gaza è imminente, ma non è ancora chiaro se avverrà nelle prossime ore o se aspetterà ancora qualche giorno. • In un bombardamento nella notte tra sabato e domenica, Israele ha ucciso Bilal al Kadra, uno dei comandanti militari di Hamas responsabili dei massacri in due kibbutz durante l'attacco di sabato scorso. • Gli Stati Uniti hanno inviato nel Mediterraneo orientale, con funzioni di deterrenza, una seconda portaerei, cioè il tipo di nave più potente della loro flotta militare. • In mattinata ci sono state tensioni al confine con il Libano: il gruppo paramilitare Hezbollah ha lanciato missili verso Israele, uccidendo un civile israeliano. L'esercito ha risposto con bombardamenti di artiglieria e bloccando tutta l'area di confine. • Le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza continuano a peggiorare. Centinaia di migliaia di persone sono scappate o stanno scappando dal nord al sud della Striscia.

Khan Yunis è vicina al collasso Negli ultimi giorni a Khan Yunis, una delle città più grandi nel sud della Striscia di Gaza, sono arrivate centinaia di migliaia di persone che fuggivano dal nord, dopo l’evacuazione ordinata dall’esercito israeliano. Come in tutto il territorio della Striscia a Khan Yunis mancano l’acqua, la corrente elettrica e le medicine, soprattutto a causa dell’«assedio totale» ordinato lunedì da Israele. Venerdì le Nazioni Unite hanno detto che l’ospedale locale aveva scorte di carburante sufficienti per due giorni, che quindi con tutta probabilità stanno per esaurirsi. Abbiamo raccontato la situazione a Khan Yunis in questo articolo.

La complicata evacuazione di Sderot Da giorni in Israele è in corso l'evacuazione di Sderot, una cittadina di circa 30 mila abitanti che si trova a ridosso del confine con Gaza e che sabato scorso era stata attaccata dai miliziani di Hamas. Vista la sua vicinanza con il confine, Sderot è ad alto rischio di essere colpita dai razzi di Hamas e di essere coinvolta in ulteriori combattimenti: ancora nella giornata di domenica Hamas ha lanciato alcuni razzi sulla città, e uno di questi ha incendiato un'abitazione. Per questo il governo sta cercando di evacuare l'intera cittadina. L'evacuazione non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata: la gran parte degli abitanti ha già lasciato Sderot, ma in città ci sono ancora circa 7.000 famiglie che non vogliono andarsene, e che il governo sta cercando di convincere.

Quanti sono gli ostaggi israeliani L'esercito israeliano ha per la prima volta dato una stima precisa di quanti siano gli ostaggi presi da Hamas durante l'attacco di sabato scorso: quelli confermati sono 126. In precedenza Israele aveva parlato di circa 150 persone. È comunque plausibile che questa stima sarà ulteriormente aggiornata, man mano che si completa il conteggio delle persone morte e di quelle disperse.

La situazione al confine tra Israele e Libano Domenica mattina dal territorio del Libano sono stati sparati verso il nord di Israele almeno tre missili guidati anticarro. Uno di questi missili ha raggiunto la cittadina israeliana di Shtula, dove un uomo, un civile, è stato ucciso. Il gruppo paramilitare libanese Hezbollah, alleato di Hamas e dell'Iran, ha rivendicato il lancio dei missili, sostenendo che erano stati diretti a obiettivi dell'esercito israeliano. In risposta, Israele ha cominciato a bombardare alcune posizioni di Hezbollah all'interno del confine libanese. L'esercito israeliano ha annunciato che i civili non devono avvicinarsi a quattro chilometri dalla "linea blu", cioè la linea di confine con il Libano che fu stabilita dall'ONU nel 2000, dopo l'ultimo conflitto tra i due paesi. L'esercito sta inoltre usando apparecchiature per provocare interferenze nelle strumentazioni GPS di Hezbollah, e ha fatto sapere agli abitanti della zona che anche i loro telefoni potrebbero subire malfunzionamenti.

I gruppi di volontari per i funerali in Israele Nell’ultima settimana in Israele sono stati celebrati i funerali di alcune delle oltre 1.300 persone uccise sabato scorso durante l’attacco di Hamas. Hanno partecipato in centinaia e a volte migliaia di persone, molte delle quali estranee alle famiglie dei morti. In Israele partecipare ai funerali di persone sconosciute è un’usanza diffusa, basata sull’idea che la presenza di un largo numero di persone possa dare conforto a chi ha subìto un lutto, ma anche sulla tradizione per cui per “dire kaddish”, cioè per fare la preghiera dedicata ai morti, sono necessari almeno 10 presenti. In questi giorni in tutto Israele sono nati gruppi di volontari per assicurarsi che nessuna famiglia partecipi ai funerali dei propri cari da sola. Per esempio Bruna Valeanu, una delle persone uccise durante l’attacco al festival musicale Supernova, era di origini brasiliane: al suo funerale sono arrivate moltissime persone dopo aver letto un post condiviso online in cui si diceva che le uniche familiari che aveva in Israele erano la madre e la sorella. Abbiamo raccontato cosa sta succedendo in questo articolo.

L'esercito israeliano ha detto di avere aperto una nuova via di evacuazione L'esercito di Israele ha annunciato anche oggi di avere aperto una strada che non sarà soggetta ai bombardamenti e che può essere usata dai civili che si trovano nel nord della Striscia di Gaza per spostarsi verso sud. La via di evacuazione è aperta dalle 10 alle 13, e al contrario di quanto avvenuto sabato è una sola, che passa per il centro della Striscia di Gaza. Sabato c'erano state numerose polemiche legate a queste vie di evacuazione, perché l'esercito israeliano era stato accusato di aver fatto bombardamenti nelle vicinanze proprio mentre stavano passando i civili. L'esercito ha smentito e ha detto anzi che Hamas sta cercando attivamente di impedire ai civili di lasciare il nord della Striscia di Gaza.

Altri attacchi con razzi al confine con il Libano Nella mattinata dal Libano sono stati lanciati dei razzi anti carro contro alcuni insediamenti civili e postazioni militari in Israele. Un uomo è stato ucciso nella cittadina israeliana di confine di Shtula, ha detto l'esercito israeliano: ci sono almeno altri tre feriti. L'esercito israeliano ha risposto bombardando con l'artiglieria all'interno del confine libanese.

L'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha offerto a tutti i cittadini statunitensi residenti nel paese e alle loro famiglie la possibilità di lasciare il paese. Le operazioni di evacuazione cominceranno lunedì mattina dal porto di Haifa: gli statunitensi evacuati saranno portati via nave a Cipro.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato Mohammed Bin Salman, il principe ereditario saudita e di fatto leader dell'Arabia Saudita. Blinken è da giorni in Medio Oriente, dove sta compiendo un tour tra vari paesi. L'incontro tra i due, secondo il dipartimento di Stato, è stato «molto produttivo», ma non ci sono altre informazioni.

Il ministro delle Comunicazioni israeliano vuole chiudere le sedi di Al Jazeera Shlomo Karhi, il ministro delle Comunicazioni del governo israeliano, ha proposto di chiudere gli uffici di Al Jazeera, la televisione finanziata dallo stato del Qatar, perché avrebbe posizioni favorevoli ad Hamas ed esporrebbe i soldati israeliani a potenziali attacchi. Karhi, parlando domenica a una radio israeliana, ha detto che intende presentare la sua proposta al governo e che vorrebbe ottenere la chiusura di Al Jazeera «entro oggi». Non è chiaro se la proposta sarà poi effettivamente presentata e accettata. Benché sia finanziata dallo stato del Qatar e abbia un punto di vista generalmente vicino alla causa palestinese e critico nei confronti dell'Occidente, Al Jazeera è piuttosto rispettata nel mondo ed è accettata dalla maggior parte dei paesi occidentali.

Netanyahu non ha ancora parlato con i famigliari degli ostaggi Sabato sera (era notte in Italia) il presidente americano Joe Biden ha pubblicato un video che lo mostra mentre parla al telefono con le famiglie dei cittadini statunitensi rapiti durante l'attacco di Hamas. Secondo il dipartimento di Stato americano ci sono 15 cittadini americani (spesso con doppia cittadinanza israelo-statunitense) rapiti. Il giornale israeliano Haaretz nel dare la notizia ha notato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al contrario di Biden, non ha ancora parlato con le famiglie dei moltissimi ostaggi israeliani portati nella Striscia di Gaza. Dal punto di vista della comunicazione politica è una decisione apparentemente inusuale, ma che si giustifica con l'imminente invasione di terra che l'esercito israeliano sta preparando nella Striscia. È probabile che durante l'operazione l'esercito israeliano non riuscirà a salvare molti ostaggi, e che quindi Netanyahu voglia evitare contatti con le famiglie in questo momento.

Come sono fatte le "safe room" Nei racconti relativi agli attacchi dei miliziani di Hamas della scorsa settimana sono state spesso citate le cosiddette "safe room", stanze blindate pensate per offrire un riparo sicuro durante gli attacchi con i razzi o con i missili, presenti per legge in ogni abitazione israeliana costruita dopo il 1992 e comuni soprattutto nelle città vicine al confine. Dopo i primi allarmi dello scorso sabato molte persone e famiglie si sono immediatamente rifugiate in queste stanze di sicurezza, alcune rimanendoci per molte ore. In alcuni casi persone, famiglie o intere comunità nei kibbutz sono state sorprese e uccise dai miliziani di Hamas proprio nelle safe room, che avendo come funzione principale quella di proteggere da un attacco esplosivo non sempre prevedono una chiusura sicura dall’interno. In altri le persone barricate dentro sono state costrette a uscire dal fatto che gli assalitori, che hanno avuto molto tempo a disposizione, avevano dato fuoco alle abitazioni. Ma c’è anche chi è sopravvissuto agli attacchi proprio chiudendosi nelle safe room e aspettando per molte ore di essere soccorso dall’intervento dell’esercito, che è stato molto tardivo. In questo articolo abbiamo spiegato come sono fatte.

I camion con gli aiuti umanitari per Gaza continuano a rimanere fermi in Egitto In Egitto, una lunga fila di camion con a bordo aiuti umanitari continua a rimanere ferma nei pressi del valico di Rafah, che collega il paese con la parte sud della Striscia di Gaza. Mercoledì l'esercito israeliano ha bombardato il lato palestinese del valico, che da quel momento è rimasto chiuso in entrambe le direzioni. L'Egitto si è detto favorevole a permettere il solo passaggio di aiuti umanitari (quindi non dei rifugiati che vorrebbero lasciare la Striscia), ma Israele ha detto che il valico rimarrà completamente chiuso «fino a quando non saranno rilasciati i 150 ostaggi» catturati da Hamas all'inizio dell'attacco, il 7 ottobre. Molte organizzazioni umanitarie continuano a inviare aiuti di vario genere al confine, che saranno distribuiti non appena possibile.

Nella notte anche il governo della Cina ha commentato i bombardamenti di questi giorni sulla Striscia di Gaza. Il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che i bombardamenti di Israele sulla Striscia «vanno oltre le necessità dell'autodifesa» e che Israele deve porre fine alla sua «punizione collettiva della popolazione di Gaza».

Il numero aggiornato dei morti palestinesi Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che le persone uccise nei bombardamenti israeliani sono 2.329, e che i feriti sono 9.042. Il ministero è controllato da Hamas, e questi numeri, benché verosimili, sono da prendere con un po' di cautela.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un comandante di Hamas L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nei bombardamenti di sabato notte Bilal al Kadra, un comandante delle forze speciali di Hamas che, sempre secondo l'esercito, è il responsabile degli attacchi di sabato ai kibbutz di Nirim e di Nir Oz. L'esercito ha annunciato di avere ucciso con i bombardamenti di sabato alcuni ufficiali di Hamas e del Jihad Islamico, un altro gruppo fondamentalista armato che opera nella Striscia di Gaza.

Un funzionario israeliano ha accusato l'Iran di voler aprire un secondo fronte Un funzionario di alto livello dell'esercito israeliano su X (ex Twitter) ha accusato l'Iran di cercare di aprire un secondo fronte nella guerra contro Israele sfruttando la Siria. Joshua Zarka, un funzionario piuttosto importante del ministero, su X ha risposto a un ricercatore che ipotizzava che l'Iran stesse cercando di trafugare armi tramite la Siria e che stesse cercando di aprire un secondo fronte della guerra che passasse dal confine tra Israele e la Siria. Zarka ha confermato. Israele ha bombardato almeno due volte negli ultimi giorni alcuni aeroporti siriani, tra cui quello di Aleppo e quello della capitale, Damasco.

Gli Stati Uniti hanno spostato una seconda portaerei nel Mediterraneo Gli Stati Uniti hanno spostato una seconda nave portaerei nel Mar Mediterraneo, come deterrente «contro azioni ostili nei confronti di Israele» e in generale contro un possibile «allargamento del conflitto». Il riferimento è soprattutto all'Iran, che sabato ha minacciato di intervenire per aiutare Hamas, e al gruppo armato sciita Hezbollah, attivo nel sud del Libano e nemico di Israele. Una prima portaerei statunitense era stata spostata nel Mediterraneo orientale nella serata di martedì. Le portaerei sono le navi più potenti a disposizione di una flotta e grazie alla loro capacità di attacco hanno abitualmente il potere di scoraggiare possibili aggressioni.

Buongiorno, dopo l'annuncio fatto sabato pomeriggio dall'esercito israeliano, che parlava di un attacco imminente, molti si stanno chiedendo quando avverrà l'invasione via terra della Striscia di Gaza. In realtà le incertezze sono ancora molte: non sappiamo se l'esercito israeliano attaccherà nelle prossime ore, o nei prossimi giorni.

Il punto della giornata di sabato • L'esercito israeliano ha confermato per la prima volta che si sta preparando a invadere via terra la Striscia di Gaza, dopo che venerdì aveva ordinato a circa 1,1 milioni di palestinesi di evacuare le zone a nord. • Negli ultimi due giorni dopo l'ordine israeliano decine di migliaia di persone sono effettivamente partite verso sud, ma molte altre hanno deciso di restare. • Nella Striscia di Gaza sta finendo l'acqua potabile, in diversi posti è già finita, e gli ospedali stanno finendo i medicinali: sono le conseguenze dirette dell'assedio imposto ormai da giorni da Israele. • Secondo il sito Axios l'Iran avrebbe inviato un messaggio a Israele attraverso le Nazioni Unite, minacciandolo di entrare nel conflitto se continuerà le sue operazioni nella Striscia. L'Iran è uno storico alleato di Hamas: in serata il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato il leader di Hamas. • Il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra tra la Striscia e l'Egitto, è rimasto chiuso, nonostante durante la giornata ci fossero stati annunci di una possibile apertura almeno per far uscire dalla Striscia gli stranieri. Non possono entrare nemmeno gli aiuti umanitari arrivati in questi giorni in Egitto. • Secondo una stima delle Nazioni Unite al momento nella Striscia di Gaza c'è circa un milione di persone sfollate.

Una scuola delle Nazioni Unite usata come campo profughi a Khan Yunis Negli ultimi due giorni a Khan Yunis, una delle città più grandi nel sud della Striscia di Gaza, sono arrivate centinaia di migliaia di persone che fuggivano dal nord, dopo l'evacuazione ordinata dall'esercito israeliano. Molte si sono rifugiate in questa scuola delle Nazioni Unite, dove ora c'è un certo sovraffollamento. Khan Yunis si trova una trentina di chilometri a sud della città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia, che invece si trova a nord. La città di Gaza è quella in cui si concentra quasi tutta la popolazione che abita a nord e da dove nelle ultime ore sono partite moltissime persone. Tra gli sfollati a Khan Yunis ci sono moltissimi bambini. Khan Yunis ha circa 400mila abitanti e non ha la capacità per accogliere tutte quelle arrivate negli ultimi due giorni. In città inoltre è quasi finita l'acqua e l'ospedale locale ha finito le medicine.

Israele ha bombardato di nuovo l'aeroporto di Aleppo, dice il ministro della Difesa siriano Il ministro della Difesa siriano dice che Israele avrebbe attaccato e colpito l'aeroporto della città di Aleppo. Poco prima dalla Siria erano stati lanciati due razzi verso le Alture del Golan, l'altopiano occupato dall'esercito israeliano nel 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria. L'aeroporto di Aleppo era da poco tornato in servizio dopo che negli scorsi giorni altri bombardamenti siriani avevano reso inagibile le piste di atterraggio: ora tornerà a essere inagibile.

Il dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che gli statunitensi uccisi in Israele da Hamas nell'ultima settimana sono saliti a 29. Altre 15 persone al momento risultano disperse.

La cronologia del conflitto israelo-palestinese Quella cominciata una settimana fa con il massacro di centinaia di civili israeliani da parte di Hamas è soltanto l’ultima tappa del lunghissimo conflitto israelo-palestinese, che va avanti di fatto da oltre un secolo. È il risultato di tensioni politiche e rivendicazioni territoriali che nessun negoziato è mai riuscito a risolvere e che ha coinvolto altri paesi arabi della regione. In questo articolo abbiamo messo insieme le tappe principali, per dare un’idea della complessità di quello che sta succedendo e di come ci siamo arrivati.

Il leader di Hamas ha incontrato il ministro degli Esteri dell'Iran Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha incontrato il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Doha, la capitale del Qatar. Il saluto tra i due è avvenuto davanti ad alcuni giornalisti ed è stato anche filmato (Abdollahian è quello più alto appena sceso dall'auto): L'Iran è uno storico alleato di Hamas e secondo il sito di news Axios oggi avrebbe inviato un messaggio a Israele attraverso le Nazioni Unite, minacciando di entrare nel conflitto se Israele continuerà le sue operazioni a Gaza.

Biden ha chiamato Netanyahu e Abbas In serata il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto due telefonate separate con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, Mahmoud Abbas. La telefonata con Abbas in particolare è notevole perché è la prima dagli attacchi di Hamas contro Israele dello scorso sabato (e in generale la prima da un po' di tempo): Abbas ha detto a Biden di rifiutare lo spostamento di centinaia di migliaia di palestinesi dalla Striscia di Gaza e che dovrebbe essere permesso al più presto l'ingresso nella Striscia di carburante, cibo e medicine.

L'Iran avrebbe minacciato Israele di entrare nel conflitto, dice Axios Due fonti diplomatiche hanno detto a Barak Ravid, giornalista del sito Axios sempre molto informato sulle questioni israeliane, che sabato l'Iran avrebbe inviato un messaggio a Israele attraverso le Nazioni Unite per comunicare che sarà costretto a intervenire nel conflitto se Israele continuerà la sua operazione nella Striscia di Gaza. L'Iran è uno storico alleato di Hamas e il messaggio arriva nel giorno in cui l'esercito israeliano ha confermato che sta preparando un'invasione via terra della Striscia di Gaza. Nel messaggio l'Iran ha precisato di non volere un'escalation del conflitto, che potrebbe avere conseguenze molto gravi su tutta la regione mediorientale. Negli scorsi giorni gli Stati Uniti avevano inviato una portaerei nella zona, spiegando che sarebbe dovuta servire a scoraggiare chiunque dall'entrare nella guerra tra Israele e Hamas.

Due civili sono stati uccisi in Libano Il sindaco di Chebaa, cittadina nel sud del Libano vicino al confine con Israele, ha detto all'agenzia AFP che due civili sono stati uccisi durante i bombardamenti israeliani di sabato. Poco dopo Hezbollah, il gruppo armato sciita alleato di Hamas che domina il sud del Libano, ha fatto sapere che è stato ucciso anche un suo miliziano. Gli scontri armati tra israeliani e miliziani libanesi al confine tra i due paesi si sono intensificati negli ultimi giorni.

L'ex ministro della Giustizia israeliano Avigdor Lieberman ha smentito l'annuncio del Likud, il partito del primo ministro Netanyahu, secondo cui aveva accettato di unirsi al nuovo governo di emergenza formatosi per la guerra. Lieberman ha chiarito che lui e il suo partito sosterranno a livello parlamentare le scelte del governo «per eliminare Hamas e i suoi leader» e si è detto disposto a entrare nel comitato speciale sulla guerra istituito dal nuovo governo. Ha però detto di non essere interessato «a essere il 38esimo ministro del governo ed essere usato come una foglia di fico».

Le Nazioni Unite dicono che i loro rifugi non sono più posti sicuri L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha fatto un appello alle autorità israeliane affinché risparmino le infrastrutture civili nella Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia i recenti bombardamenti israeliani nel nord della Striscia stanno mettendo in grave pericolo anche le strutture delle Nazioni Unite e gli ospedali, tanto che i suoi rifugi non sono più considerabili posti sicuri: un fatto definito «senza precedenti». «La protezione dei civili e delle infrastrutture civili come gli edifici delle Nazioni Unite vale anche per questo conflitto», dice ancora il comunicato, «ricordiamo che in base alle regole della guerra i civili, gli ospedali, le scuole, le cliniche e le sedi delle Nazioni Unite non possono essere degli obiettivi».

L'evacuazione della città di Gaza, raccontata dal corrispondente di BBC Tra i palestinesi che sabato hanno lasciato la città di Gaza dopo l'ordine di evacuazione di Israele c'era anche Rushdi Abu Alouf, il corrispondente di BBC da Gaza, che ha scritto un breve racconto di quello che ha visto. Abu Alouf si è spostato con la famiglia dalla città di Gaza a Khan Yunis, la seconda città più grande della striscia (400mila abitanti), che si trova circa 25 chilometri a sud. Ha raccontato che la strada principale era molto trafficata e caotica, con centinaia di macchine, moto, furgoni, cammelli, pecore e persone a piedi. Per percorrere 10 chilometri in macchina, un percorso che normalmente avrebbe fatto in un quarto d'ora, ci ha messo circa tre ore. Arrivato a Khan Yunis ha trovato centinaia di migliaia di persone accampate all'aperto, nelle scuole e negli ospedali in cerca di rifugio: qui i medici con cui ha parlato gli hanno detto che i medicinali e i kit di primo soccorso stanno finendo. La città era già molto in difficoltà a causa dell'assedio israeliano, che ha interrotto la fornitura d'acqua, elettricità e internet da quasi una settimana. Abu Alouf dice che la città, che ufficialmente ha 400mila abitanti, ha dovuto improvvisamente farsi carico di ulteriori 500mila persone sfollate arrivate dal nord, e le autorità locali stanno facendo molta fatica a trovare sistemazioni per tutti. La situazione è in generale molto grave: l'acqua sta finendo e l'ospedale locale sta finendo le medicine.

Il Likud, il partito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha annunciato che l'ex ministro della Giustizia israeliano Avigdor Lieberman si unirà al nuovo governo di emergenza formatosi qualche giorno fa in Israele per affrontare la guerra contro Hamas. Lieberman, che è alla guida del partito di opposizione Yisrael Beytenu, era stato fino al 2019 un alleato di Netanyahu, ma negli ultimi anni era diventato uno dei suoi maggiori oppositori. Il suo ingresso nel governo dovrebbe ulteriormente indebolire la presenza dei partiti di estrema destra all'interno della coalizione.

Un portavoce dell’esercito di Israele ha detto di aver confermato alle famiglie di 126 persone disperse che sono tenute in ostaggio da Hamas. Poco dopo l’attacco dei miliziani di sabato l’esercito israeliano aveva detto di avere identificato tutti gli ostaggi ma di non poter divulgare dettagli prima di aver parlato con le famiglie: inizialmente l’esercito israeliano aveva stimato che fossero circa 150, mentre Hamas aveva parlato di 130 persone. Negli ultimi giorni Hamas, le cui dichiarazioni sono da prendere sempre con cautela, ha detto che alcuni degli ostaggi che deteneva nella Striscia sarebbero stati uccisi in caso di bombardamenti israeliani. Ieri l'esercito israeliano aveva fatto sapere che durante alcune brevi incursioni via terra nel territorio della Striscia aveva trovato i corpi di alcune delle persone israeliane che risultavano tra gli ostaggi di Hamas: non è stato chiarito se le famiglie di queste persone siano state avvertite.

Gideon Sa'ar, uno dei ministri senza portafoglio appena nominati nel nuovo governo di coalizione israeliano, ha detto in un'intervista all'emittente israeliana Channel 12 che la Striscia di Gaza «dovrà essere più piccola alla fine della guerra» e che «dovrà esserci un'area classificata come zona di sicurezza, in cui chiunque entri venga intercettato». «Dobbiamo rendere chiaro a tutti il fine della nostra campagna: chiunque inizia una guerra contro Israele deve perdere territorio», ha detto ancora Sa'ar.

L'Unione Europea triplicherà gli aiuti economici previsti per la Striscia di Gaza L'Unione Europea ha fatto sapere che stanzierà altri 50 milioni di euro di aiuti per la Striscia di Gaza, oltre ai 25 che erano già previsti, per un totale di 75 milioni. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto che l'Unione Europea collaborerà con le agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio di Gaza per assicurarsi che gli aiuti raggiungano le persone che ne hanno bisogno. Ha aggiunto: «la Commissione appoggia il diritto di Israele di difendersi dai terroristi di Hamas, nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Stiamo lavorando duramente per garantire che ai civili innocenti di Gaza venga fornito sostegno in questa situazione».

Invadere la Striscia di Gaza potrebbe essere estremamente complicato e sanguinoso L'imminente invasione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano dovrà eventualmente affrontare enormi problemi e difficoltà. Dal punto di vista militare l’invasione di Gaza rischia di essere la più dura e sanguinosa di sempre; dal punto di vista strategico invece non sono molto chiari i suoi obiettivi: il proposito di smantellare Hamas, un’organizzazione estremamente ramificata e con una forte presenza anche al di fuori della Striscia di Gaza, è ritenuto praticamente impossibile dalla maggior parte degli analisti. In questo articolo abbiamo analizzato i possibili problemi di un'invasione della Striscia, e in generale come potrebbe avvenire:

L'esercito israeliano ha confermato che si sta preparando a invadere la Striscia di Gaza In un comunicato l'esercito israeliano ha annunciato per la prima volta in modo chiaro la sua intenzione di invadere la Striscia di Gaza via terra. «Siamo pronti per le prossime fasi di questa guerra», dice il comunicato dell'esercito, «in particolare a una significativa operazione via terra». «Grazie a un esteso sforzo logistico e a centinaia di migliaia di riservisti, le Forze israeliane si stanno attualmente preparando ad attuare un'ampia gamma di piani operativi offensivi, che possono includere attacchi combinati e coordinati via aria, mare e terra», dice ancora il comunicato. Un'invasione della Striscia da parte di Israele era data come molto probabile ormai da giorni, soprattutto dopo l'ordine ai palestinesi di evacuare il nord della Striscia di Gaza. La maggior parte delle persone coinvolte nell'evacuazione, circa 1,1 milioni di persone, si trova però ancora lì.

Cosa c’è nella Striscia di Gaza oltre a Gaza La Striscia di Gaza prende il nome dalla sua città più grande e popolata, Gaza appunto. Ma al suo interno ci sono diverse altre città, più piccole, più povere e meno urbanizzate, soprattutto nella sua zona centrale e meridionale. È verso questi territori che da venerdì si stanno spostando decine di migliaia di palestinesi, dopo l'ordine di evacuazione del nord della Striscia arrivato dall'esercito israeliano. In questo articolo abbiamo descritto come sono le altre città della Striscia, come si vive, e perché sarà molto difficile per loro accogliere i profughi provenienti da nord:

La situazione al valico di Rafah Il governo degli Stati Uniti ha detto ai suoi cittadini che si trovano nella Striscia di Gaza di andare rapidamente al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, che è l’unica frontiera di terra della Striscia che non confina con Israele e da cui si può sperare di uscire. In questi giorni il valico è rimasto a lungo chiuso per via dei bombardamenti israeliani e per l'opposizione del governo egiziano ad accogliere profughi palestinesi dalla Striscia. In mattinata gli Stati Uniti avevano fatto sapere informalmente ad alcuni giornali di aver trovato un accordo con Israele ed Egitto almeno per consentire agli stranieri o alle persone con doppio passaporto presenti nella Striscia di attraversare il valico: al momento però è ancora chiuso, e anzi le persone sul posto dicono che il luogo non è sicuro, dal momento che continuano a esserci bombardamenti e non ci sono rifugi. Nel frattempo dalla parte palestinese del valico si sono radunate molte persone, sia palestinesi che straniere, nella speranza di poter uscire dalla Striscia. Oltre a persone di nazionalità statunitense ci sono britannici, francesi, cinesi, svizzeri e svedesi. Un portavoce del dipartimento di Stato americano ha fatto capire che il valico potrebbe aprire da un momento all'altro e per poco tempo: per questo il governo americano sta mettendo una certa fretta ai suoi concittadini per raggiungere il posto. Dall'altra parte del valico, in Egitto, sono intanto arrivati più di 100 camion contenenti aiuti umanitari di vario genere, cibo e acqua compresi: resteranno lì finché Israele non darà il suo consenso a farli entrare.

Poco fa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato i kibbutz di Be'eri e Kfar Azza, due dei luoghi attaccati con maggiore violenza dai miliziani di Hamas lo scorso weekend. Parlando con i giornalisti, Netanyahu ha detto che la prossima fase della ritorsione israeliana nei confronti di Hamas «è in arrivo».

La protesta dei familiari degli ostaggi israeliani Alcune centinaia di persone, perlopiù familiari degli israeliani che risultano tra gli ostaggi di Hamas, si sono radunate davanti alla sede del ministero della Difesa israeliano a Tel Aviv per chiedere al governo di soccorrere i prigionieri. I manifestanti hanno chiesto anche le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, imputandogli il fallimento dell'esercito nel prevenire gli attacchi di Hamas.

Nella Striscia di Gaza c'è un milione di persone sfollate Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), solo nelle ultime 12 ore centinaia di migliaia di persone nella Striscia di Gaza sono rimaste senza casa, portando il numero complessivo degli sfollati in una sola settimana a circa un milione di persone. Alcune centinaia di migliaia di persone si sono rifugiate negli edifici delle Nazioni Unite presenti sul territorio, soprattutto le scuole, altri negli ospedali, che però in queste ore hanno ricevuto a loro volta ordini di evacuazione. Moltissimi invece non hanno alcun posto dove andare.

L'ordine di Israele per evacuare il nord della Striscia di Gaza scadeva alle 16 israeliane (le 15 in Italia): non è ancora chiaro cosa succederà e se dopo questa scadenza l'esercito farà qualcosa di diverso rispetto agli ultimi giorni. Decine di migliaia persone sono effettivamente partite dal nord della Striscia verso sud, ma molte di più sono rimaste.

La divisione armata di Hamas, le brigate al Qassam, dicono che da ieri i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza hanno ucciso 9 persone che erano detenute come ostaggi. Ieri Hamas aveva detto che altri 13 prigionieri, compresi alcuni stranieri, erano stati uccisi nei bombardamenti israeliani. Sono informazioni impossibili da verificare e da prendere con grande cautela.

Le trattative per l’apertura del valico fra Gaza e l’Egitto non si sbloccano Da giorni le organizzazioni internazionali e gli Stati Uniti fanno pressioni per l’apertura di un corridoio umanitario per evacuare almeno parte della popolazione della Striscia di Gaza, sottoposta da Israele a bombardamenti incessanti e a un «assedio totale» che la sta privando di acqua, cibo, elettricità e carburante. La Striscia di Gaza ha normalmente sette valichi di frontiera, sei con Israele e uno con l’Egitto: quest'ultimo, il valico di Rafah, era rimasto l'unico formalmente aperto dopo gli attacchi di Hamas contro Israele dello scorso sabato. L'esercito israeliano però sta bombardando da giorni il lato palestinese del valico, rendendolo di fatto inutilizzabile, e lo stesso Egitto lo ha chiuso a più riprese e si è opposto al passaggio di profughi palestinesi nel suo territorio. Al momento al valico si sono già radunati molti civili palestinesi che aspettano di poter lasciare la Striscia. Le trattative per aprirlo però sono ancora bloccate, anche solo per far passare aiuti umanitari e materiale medico all'interno della Striscia. Lo abbiamo spiegato meglio qui:

La Mezzaluna rossa palestinese non eseguirà l'ordine di Israele di evacuare il suo ospedale a Gaza La Mezzaluna rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella zona, ha fatto sapere di aver ricevuto dall'esercito israeliano l'ordine di evacuare il suo ospedale Al Quds nella città di Gaza entro le 16 (le 15 italiane). In un comunicato ha detto che non eseguirà l'ordine, dal momento che moltissimi palestinesi hanno rifiutato di andarsene dal nord della Striscia, come ordinato da Israele: «Le squadre della Mezzaluna rossa palestinese continueranno a garantire servizi essenziali per salvare vite alle persone che resteranno». Nel comunicato la Mezzaluna dice anche che «l'ospedale Al Quds sta offrendo servizi vitali a un gran numero di pazienti e feriti palestinesi, compresi casi in terapia intensiva e bambini in incubatori; oltre a centinaia di civili che si sono rifugiati nell'ospedale».

BBC ha confermato l'uccisione di civili palestinesi che stavano evacuando il nord della Striscia Ieri il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi Hamas) aveva accusato Israele di aver ucciso almeno 70 civili palestinesi, bombardando un convoglio di auto e camion che se ne stavano andando dal nord della Striscia per rispettare la richiesta di evacuazione della zona fatta proprio da Israele. La BBC ha cercato di verificare questa informazione a partire da alcuni video delle esplosioni che avevano iniziato a circolare, arrivando a diverse conclusioni: ha confermato che c'è stato effettivamente un bombardamento sulla strada per il valico di Salah al-Din, una delle due vie di evacuazione indicate da Israele come sicure ai palestinesi che dovevano andarsene dal nord della Striscia; e ha potuto confermare l'uccisione di almeno 12 persone, tra cui alcuni bambini. Il bombardamento sarebbe invece avvenuto intorno alle 17:30 israeliane di venerdì (le 16:30 in Italia). Non si può dire con certezza se dietro al bombardamento ci sia Israele: l'esercito israeliano ha fatto sapere che sta investigando sul bombardamento, ma ha anche detto che Hamas sta cercando di convincere i civili a rimanere al nord, suggerendo quindi che possa aver avuto interesse a causare il bombardamento.

La situazione alle 14 • Questa mattina Israele ha detto che i civili palestinesi hanno fino alle 16 (le 15 in Italia) per andarsene dal nord della Striscia di Gaza, in base all'evacuazione della zona ordinata ieri. L'ipotesi è che l'esercito israeliano stia preparando un'invasione via terra della Striscia. • L'evacuazione riguarda oltre 1 milione di persone e non sembra possibile in un tempo così ristretto senza gravi conseguenze umanitarie: le Nazioni Unite hanno esortato Israele a «riconsiderare» la sua richiesta. • Nella Striscia di Gaza sta finendo l'acqua potabile: è una diretta conseguenza dell'assedio totale imposto da Israele ormai da giorni, che sta impedendo l'arrivo di beni di prima necessità e carburante. • Non si sbloccano le trattative tra Israele, Stati Uniti ed Egitto per riaprire il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra tra la Striscia e l'Egitto: né per il passaggio di aiuti umanitari, né per far evacuare dalla Striscia almeno parte della sua popolazione.

Secondo l'ong israeliana Physicians for Human Rights due ospedali del nord della Striscia di Gaza si sarebbero rifiutati di evacuare i pazienti verso sud, come richiesto dalle autorità di Israele. Sono gli ospedali El-Uda e Kamal Adwan: quest'ultimo avrebbe 150 pazienti ricoverati, tra cui bambini e donne incinte, e decine di pazienti feriti dagli attacchi aerei israeliani. Gli ospedali hanno detto di non poter trasferire i propri pazienti perché nel sud della Striscia non ci sarebbero strutture mediche adatte a ospitarli e trattarli.

Nella Striscia di Gaza sta finendo l'acqua potabile Philippe Lazzarini, commissario dell'agenzia della Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha detto che nella Striscia di Gaza sta per finire l'acqua potabile, e che a breve la crisi umanitaria già in corso potrebbe diventare disastrosa. La mancanza di acqua è una diretta conseguenza dell'assedio totale imposto da Israele sulla Striscia: da giorni non possono più arrivare le forniture di beni di prima necessità e di carburante, da cui la Striscia di Gaza dipendeva quasi totalmente a causa dell'embargo imposto da anni da Israele. La mancanza di carburante sta causando l'interruzione del funzionamento degli impianti idrici, e secondo Lazzarini la popolazione locale attualmente è costretta a usare l'acqua sporca dei pozzi, e c'è il rischio che si diffondano malattie. «È diventata una questione di vita o di morte. È un dovere; il carburante deve essere consegnato ora a Gaza», ha detto Lazzarini.

Un funzionario del governo statunitense ha detto ad Associated Press che Egitto, Israele e Stati Uniti hanno concordato di consentire agli stranieri presenti a Gaza di attraversare il valico di frontiera di Rafah verso l'Egitto. Il valico, che era stato chiuso nei giorni scorsi per impedire il passaggio dei profughi palestinesi, dovrebbe riaprire agli stranieri sabato pomeriggio.

Nella foto si vedono centinaia di palestinesi sfollati che hanno trovato riparo nel campo profughi di Nusierat, nella Striscia di Gaza, pochi chilometri a sud del fiume Wadi Gaza. Venerdì l'esercito israeliano aveva avvisato tutti i palestinesi che abitano nel nord della Striscia di fuggire a sud del fiume, per non essere coinvolti nei bombardamenti contro Hamas (ma molti ritengono che il vero motivo sia una possibile imminente invasione via terra della zona).

Il ministero della Salute di Gaza (che è controllato da Hamas e le cui dichiarazioni vanno quindi prese con una certa cautela) ha aggiornato il numero totale dei palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani: ha detto che sono in tutto 2.215, e che ci sono 8.714 feriti.

L'esercito israeliano ha detto che nel corso di un bombardamento sulla Striscia di Gaza ha ucciso Ali Qadi, comandante del commando “Nukhba” di Hamas, che era stato tra gli organizzatori dell'attacco di sabato scorso in Israele. Nel 2005 Ali era stato arrestato in Israele in seguito al rapimento e all'omicidio di civili israeliani ed era stato liberato nel 2011 insieme a un migliaio di palestinesi in uno scambio di prigionieri per ottenere la liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit.

L'esercito israeliano ha aperto un'indagine sull'uccisione dell'operatore video di Reuters L'esercito israeliano ha detto di aver avviato un'indagine sulla morte di Issam Abdallah, operatore video dell'agenzia di stampa Reuters, ucciso venerdì in Libano mentre stava seguendo gli sviluppi degli scontri tra il gruppo armato sciita libanese Hezbollah – che negli ultimi giorni ha lanciato razzi e missili sul territorio israeliano – e l'esercito israeliano. Nello stesso attacco sono stati feriti altri sei giornalisti, tra cui due giornalisti di Al Jazeera, due di Reuters e due dell’Agence France-Presse (AFP). Secondo Al Jazeera, a colpire la delegazione sarebbe stato un bombardamento israeliano. Sabato mattina, annunciando l'avvio di un'indagine, il portavoce dell'esercito israeliano Richard Hecht ha detto che le circostanze dell'uccisione di Abdallah non sono chiare, e non ha ammesso l'eventuale responsabilità di Israele.

La situazione in Cisgiordania, nel frattempo Mentre le attenzioni sono principalmente rivolte alla Striscia di Gaza e a una possibile invasione di terra da parte dell’esercito di Israele, violenze e tensioni sono in forte aumento anche in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio. Nella sola giornata di venerdì 14 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane: da sabato scorso i morti palestinesi sono in tutto 54, uccisi da soldati o da coloni israeliani. In questo articolo abbiamo raccontato cosa sta succedendo in quei territori:

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto nel corso di una conferenza stampa che i militari si stanno preparando a una nuova fase di attacco contro la Striscia di Gaza, e ha detto che l'esercito attaccherà «con grande forza» per colpire i miliziani di Hamas. Ha ribadito inoltre la richiesta ai civili che abitano al nord di evacuare la zona il prima possibile. Secondo Hagari migliaia di palestinesi sono già fuggiti a sud, ma ce ne sono molti di più che non sono ancora andati via. «Chi sceglie di non evacuare mette in pericolo se stesso e la sua famiglia», ha avvertito.

L'esercito israeliano ha pubblicato un video ripreso dall'alto che mostra l'attacco compiuto sabato mattina al confine con il Libano, in cui sono state uccise alcune persone che avevano cercato di entrare in territorio israeliano.

Secondo Jacqui Heinrich, corrispondente alla Casa Bianca del canale televisivo statunitense Fox News, il governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto a quello israeliano di posticipare un'eventuale invasione via terra della Striscia di Gaza finché non venga creato un corridoio umanitario sicuro per permettere l'evacuazione dei civili palestinesi. Heinrich cita tre fonti anonime all'interno del governo statunitense. Al momento, secondo Heinrich, non si sa se e come il governo israeliano abbia risposto alla richiesta degli Stati Uniti.

Israele ha distrutto più di 1.300 edifici nella Striscia di Gaza Sabato mattina l'OCHA, l'ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, ha detto che i bombardamenti compiuti da Israele in questi giorni sulla Striscia di Gaza hanno distrutto in tutto più di 1.300 edifici, e che in questi erano presenti 5.540 appartamenti. Altri 3.750 appartamenti sono stati così gravemente danneggiati da non essere più abitabili, secondo l'OCHA.

La prima pagina dell'edizione di sabato del quotidiano tedesco Die Welt, con i nomi dei 1.300 israeliani uccisi negli attacchi di Hamas.

Sabato mattina, dopo quasi dieci ore di pausa, è ricominciata una raffica di lanci di razzi dalla Striscia di Gaza verso i territori israeliani. Non ci sono informazioni di città colpite, e sembra che il sistema di difesa israeliano abbia intercettato gran parte dei razzi.

Israele ha detto che i civili palestinesi hanno tempo fino alle 15 per spostarsi a sud Sabato mattina Avichay Adraee, portavoce dell'esercito israeliano per i media arabi, ha pubblicato un messaggio in arabo su Twitter rivolto ai civili palestinesi che abitano nel nord della Striscia di Gaza. Ha detto loro che hanno tempo fino alle 16 locali (le 15 italiane) per spostarsi in sicurezza verso sud, usando due strade (una che percorre il centro della Striscia, e una lungo la costa). È la prima volta da quando venerdì l'esercito aveva chiesto l'evacuazione dei civili del nord di Gaza che viene comunicato un tempo limite.

Israele dice di aver ucciso un importante capo di Hamas Nella notte sono continuati i bombardamenti israeliani su tutta la Striscia di Gaza, e in particolare sulla città di Gaza, la più grande e densamente popolata. L'esercito israeliano ha detto che negli ultimi attacchi ha ucciso un importante membro di Hamas, Murad Abu Murad, capo delle forza aeree del gruppo, che ha accusato di essere stato tra i principali organizzatori dell'attacco di sabato scorso. L'esercito ha anche diffuso un video che mostra i bombardamenti su Gaza compiuti nella notte.

L'esercito israeliano ha ucciso alcune persone che avevano cercato di entrare in Israele dal Libano L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso alcune persone che avevano cercato di entrare in territorio israeliano dal confine con il Libano, nel nord del paese. L'esercito, che ha definito le persone uccise parte di “una cellula terroristica”, ha detto di averle attaccate tramite droni militari. Per il momento non sono stati forniti maggiori dettagli sull'attacco.

Tra i politici internazionali che in queste ore stanno chiedendo alle autorità israeliane di fare un passo indietro e revocare la richiesta di evacuare i civili dal nord di Gaza c'è anche l'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell. Ha detto che l'ordine di evacuare più di un milione di persone è «assolutamente impossibile da attuare», e che il suo pensiero rappresenta la posizione ufficiale dell'Unione Europea al riguardo: «Immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come Gaza può causare solo una crisi umanitaria».

L'appello del capo delle Nazioni Unite Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha scritto un articolo di opinione sul New York Times in cui ha esortato Israele a «riconsiderare» la sua richiesta di far evacuare tutti i civili dal nord della Striscia di Gaza. Nell'articolo Guterres scrive che la richiesta di evacuazione (che lui dice abbia un tempo limite di 24 ore, anche se l'esercito israeliano non l'ha specificato) sia «pericolosa e profondamente preoccupante» e sostiene che «qualsiasi richiesta di un'evacuazione di massa con un preavviso estremamente breve potrebbe avere conseguenze umanitarie devastanti».

La richiesta di evacuazione riguarda circa 1,1 milioni di persone e «si applica a un territorio già assediato, sotto bombardamenti aerei e senza carburante, elettricità, acqua e cibo. Si applica a un territorio che ha subito danni critici alle strade e alle infrastrutture la scorsa settimana, rendendo l'evacuazione quasi impossibile. Si applica ai membri del personale delle Nazioni Unite e a più di 200.000 persone che si rifugiano nelle strutture delle Nazioni Unite, tra cui scuole, centri sanitari e cliniche. Si applica a centinaia di migliaia di bambini: quasi la metà di Gaza ha meno di 18 anni», scrive Guterres. «Come segretario generale delle Nazioni Unite, faccio appello alle autorità israeliane per ripensarci».

Secondo l'OCHA, l'ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, da venerdì mattina decine di migliaia di persone hanno lasciato il nord della Striscia di Gaza verso sud, in seguito alla richiesta di evacuazione dell'esercito palestinese. Nel nord della Striscia abita più di 1 milione di persone (quasi la metà dell'intera popolazione) e molti considerano impossibile realizzare l'evacuazione in sicurezza senza che ci sia una crisi umanitaria.

Il punto della giornata • Questa mattina l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 1,1 milioni di persone che abitano nel nord della Striscia di Gaza. L'ipotesi è che l'evacuazione sia la premessa di un'imminente invasione della Striscia. Hamas ha dato a tutti l'ordine opposto, cioè di restare nelle proprie abitazioni. • Non è chiaro se l'esercito abbia dato un tempo limite per l'evacuazione, ma l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere ha detto che le è stato dato fino alle 6 di domattina per lasciare l'ospedale della zona in cui opera. • Molte persone hanno effettivamente iniziato ad andarsene dal nord della Striscia, verso sud. Sembra che siano migliaia, comunque molte meno degli abitanti della zona: non è chiaro quante altre lo faranno. • L'esercito israeliano ha comunicato che tra ieri e oggi ha già fatto alcune incursioni via terra nella Striscia di Gaza, con l'obiettivo di «ripulire l'area di terroristi e armi» e cercare indizi sugli ostaggi. Nelle incursioni dice di aver trovato anche i corpi di alcuni israeliani che risultavano dispersi. • Un operatore video di Reuters è stato ucciso nel sud del Libano, durante un bombardamento che ha ferito anche altri sei giornalisti: secondo Al Jazeera l'esercito israeliano sarebbe responsabile di quell'attacco. • L'ong Human Rights Watch ha accusato Israele di aver usato munizioni contenenti fosforo bianco nei bombardamenti su Gaza: le munizioni al fosforo bianco sono vietate dal diritto internazionale in zone con alte concentrazioni di civili. L'esercito israeliano ha negato. • 14 palestinesi sono stati uccisi in scontri con la polizia israeliana in Cisgiordania.

Hamas dice che 70 persone – tra cui soprattutto donne e bambini – sarebbero state uccise da attacchi aerei israeliani che avrebbero bersagliato un convoglio di auto in fuga dalla città di Gaza. È un'informazione da prendere con estrema cautela proprio perché viene da Hamas, che da tutta la giornata sta dicendo ai civili di non soddisfare la richiesta dell'esercito israeliano di evacuare la parte nord della Striscia di Gaza. Secondo Hamas il convoglio di auto sarebbe stato colpito in tre punti mentre si spostava verso sud.

Al Jazeera dice che il bombardamento che ha ucciso l'operatore video di Reuters veniva dall'esercito israeliano Stanno uscendo maggiori dettagli sull’attacco in cui è stato ucciso l’operatore video dell’agenzia di stampa Reuters Issam Abdallah. Nello stesso attacco sono stati feriti altri sei giornalisti, tra cui due giornalisti di Al Jazeera, due di Reuters e due dell’Agence France-Presse (AFP). Secondo Al Jazeera, a colpire la delegazione sarebbe stato un bombardamento israeliano. AFP cita una fonte della sicurezza libanese secondo cui l’attacco israeliano è arrivato come risposta al tentativo di un gruppo di miliziani palestinesi di oltrepassare il confine tra Libano e Israele. Il corrispondente di Al Jazeera Ali Hashem, che si trovava poco lontano, ha raccontato che «sono stati colpiti in pieno da un colpo di carro armato. È stato orribile. La situazione laggiù era… non posso spiegarla, non posso descriverla». Hashem ha sottolineato che tutto il gruppo di giornalisti indossava chiaramente le pettorine con scritto “PRESS”, che servono a distinguere la stampa in contesti di combattimento, e che le loro auto erano contrassegnate allo stesso modo.

Le foto dei palestinesi che se ne vanno dal nord della Striscia di Gaza Dopo che questa mattina Israele ha ordinato di evacuare 1,1 milioni di persone dalla parte nord della Striscia di Gaza, nel pomeriggio molte persone hanno effettivamente iniziato a partire verso sud. Non è ancora possibile avere stime certe su quante siano, ma secondo Al Jazeera e il New York Times, che hanno inviati sul posto, sarebbero migliaia, comunque molte meno degli abitanti complessivi della zona. La maggior parte delle persone è partita a piedi, anche perché nella Striscia è finito il carburante per via dell'assedio imposto da Israele. Altre sono partite in macchina e altre ancora ammassate nel retro di camion. Abbiamo raccolto le foto che mostrano le loro partenze qui:

Gli Stati Uniti avevano notato attività insolite da parte di Hamas prima dell'attacco, dice la CNN Secondo la CNN, rispettata emittente televisiva americana, i servizi di intelligence statunitensi sarebbero stati al corrente di attività insolite da parte di Hamas settimane prima che il gruppo radicale islamista attaccasse Israele lo scorso sabato, e avrebbero avvisato l’amministrazione Biden del fatto che un conflitto imminente era sempre più probabile. Basandosi su varie fonti di informazione, tra cui diverse provenienti da Israele stesso, il 28 settembre i servizi segreti statunitensi avrebbero avvertito il proprio governo di ritenere che Hamas fosse pronto ad aumentare gli attacchi missilistici nel territorio israeliano. Sempre secondo la CNN, il 5 e il 6 ottobre – il giorno prima dell'attacco – i rapporti della CIA, l’agenzia di spionaggio civile del governo federale statunitense, avrebbero segnalato un intensificarsi di attività insolite da parte di Hamas che, col senno di poi, indicavano l’avvicinarsi di un attacco particolarmente intenso. Non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano condiviso le proprie conclusioni con il governo israeliano. Uno dei temi più discussi in questi giorni è il fatto che i servizi segreti israeliani si siano dimostrati incapaci di comprendere che Hamas stava preparando un’invasione massiccia del territorio israeliano. Negli ultimi giorni in Israele ci sono state grosse polemiche dopo che alcuni giornali israeliani e internazionali avevano scritto che nei giorni precedenti all'attacco l’Egitto avrebbe avvisato il governo israeliano che Hamas stava preparando «qualcosa di insolito, un’operazione terribile».

Israele ha ordinato a Medici Senza Frontiere di evacuare un ospedale entro le 6 di domattina L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che opera anche nella Striscia di Gaza, ha fatto sapere che il governo israeliano le ha dato fino alle 6 di domani mattina (le 5 italiane) per evacuare l'ospedale in cui lavora, l'Al Awda. L'ospedale si trova nella parte nord della Striscia, quella che stamattina il governo israeliano ha ordinato di evacuare entro pochi giorni. Inizialmente, intorno alle 22 israeliane, Medici Senza Frontiere aveva detto che le erano state date solo due ore di tempo per l'evacuazione, poi prorogate. L'organizzazione ha detto che il suo personale sta ancora curando molti pazienti e che l'evacuazione, in sole sette ore, è molto complicata. In questi giorni negli ospedali si stanno rifugiando anche moltissimi palestinesi sfollati a causa dei bombardamenti israeliani, perché sono tra i pochi posti che considerano sicuri e tra i pochissimi che hanno ancora energia elettrica grazie ai loro generatori di emergenza (che comunque potrebbero finirla presto).

Durante una delle incursioni via terra nella Striscia di Gaza fatte tra ieri e oggi dall'esercito israeliano sono stati trovati anche i corpi di alcune delle persone israeliane che risultavano disperse dopo gli attacchi di Hamas. Su queste persone per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni, ma è probabile che fossero tra quelle che erano ritenute ostaggi di Hamas.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha detto che il governo statunitense non è stato consultato da Israele per la decisione di ordinare l'evacuazione del nord della Striscia di Gaza. Kirby ha anche ribadito che gli Stati Uniti stanno lavorando con Israele ed Egitto per garantire un passaggio sicuro da cui le persone possano lasciare la Striscia, a sud. Al confine meridionale della Striscia, quello con l'Egitto, c'è un solo passaggio via terra percorribile, il valico di Rafah. In questi giorni è stato a più riprese chiuso e riaperto, sia perché da sempre l'Egitto gestisce il passaggio di palestinesi dal valico con una certa rigidità, sia perché Israele ha più volte bombardato la zona per assicurare l'isolamento della Striscia.

Come potrebbe essere l’invasione israeliana della Striscia di Gaza La richiesta di Israele ai civili palestinesi di evacuare il nord della Striscia di Gaza è stata vista come un'ulteriore conferma di un'imminente invasione via terra della Striscia da parte dell'esercito israeliano, che oggi pomeriggio ha detto di aver già fatto alcune incursioni via terra nella Striscia nelle ultime 24 ore. Se l'invasione è praticamente certa, però, non sono altrettanto sicuri i suoi obiettivi: il proposito più volte ripetuto dal governo israeliano di smantellare Hamas, un’organizzazione estremamente ramificata e con una forte presenza anche al di fuori della Striscia di Gaza, è ritenuto praticamente impossibile dalla maggior parte degli analisti. Dal punto di vista militare un'invasione in un territorio come quello di Gaza è per sua natura estremamente complicata e rischia di essere molto sanguinosa. Abbiamo cercato di capire meglio come potrebbe essere in questo articolo:

Un 17enne palestinese è stato ucciso in scontri con la polizia israeliana a Gerusalemme Est, la parte della città che appartiene ai territori palestinesi occupati da Israele dal 1967.

Gli Stati Uniti stanno lavorando all'istituzione di «zone sicure» per i civili nella Striscia di Gaza Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che in questi giorni è in visita in Israele e in altri paesi mediorientali, ha tenuto una conferenza stampa a Doha, in Qatar, dopo aver incontrato il primo ministro del paese Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani. Blinken ha ribadito di aver chiesto a Israele di prendere «ogni possibile precauzione» per evitare l'uccisione di civili nella Striscia di Gaza, dicendo che molti di loro stanno soffrendo senza averne colpa. Ha poi confermato che gli Stati Uniti stanno discutendo con Israele la possibilità di istituire «aree sicure» per i civili a Gaza, senza però dare molti dettagli al riguardo (ha detto che lo farà «nei prossimi giorni»).

14 palestinesi sono stati uccisi in scontri con la polizia israeliana in Cisgiordania Nelle ultime ore in varie città della Cisgiordania – una fascia di territorio che Israele occupa in parte dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come propria – si sono tenute manifestazioni a favore della popolazione della striscia di Gaza. Secondo il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, almeno 14 persone sono state uccise da soldati israeliani nella repressione di queste proteste. Almeno cento manifestanti sarebbero invece stati feriti. Nonostante non stia venendo bombardata sistematicamente come la striscia di Gaza, anche in Cisgiordania negli ultimi giorni decine di palestinesi sono stati uccisi negli scontri con l'esercito israeliano da sabato scorso.

Un operatore video di Reuters è stato ucciso in Libano L'agenzia di stampa Reuters ha fatto sapere che uno dei suoi operatori video, Issam Abdallah, è stato ucciso nel sud del Libano. Abdallah faceva parte di una troupe che stava seguendo gli sviluppi degli scontri tra il gruppo armato sciita libanese Hezbollah – che negli ultimi giorni ha lanciato razzi e missili sul territorio israeliano – e l'esercito israeliano, che sta rispondendo bombardando alcune aree del sud del Libano. Reuters non ha dato ulteriori dettagli sulla causa della morte né sui possibili responsabili. Altri due giornalisti dell'agenzia sono rimasti feriti.

Nelle ultime 24 ore ci sono già state incursioni israeliane via terra nella Striscia L'esercito israeliano ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono state fatte incursioni «limitate» all'interno della Striscia di Gaza, nella zona vicino al confine. Le incursioni, ha spiegato un comunicato, avevano l'obiettivo di «ripulire l'area da terroristi e armi» e raccogliere eventuali indizi sugli ostaggi e sulla loro posizione. Sono state distrutte anche alcune infrastrutture militari di Hamas. Sono le prime incursioni via terra nella Striscia di cui si ha notizia dallo scorso sabato, cioè dai primi attacchi di Hamas che hanno provocato la risposta israeliana. Finora si sapeva solo dei pesanti bombardamenti aerei israeliani sulla Striscia, anche se è ormai dato per certo che l'esercito stia organizzando un'invasione via terra: da giorni sta ammassando moltissimi mezzi militari e soldati al confine.

La situazione al confine tra Israele e il Libano Hezbollah, il gruppo armato radicale che ha la sua base nel sud del Libano (cioè al confine nord di Israele), ha rivendicato attacchi contro quattro postazioni militari israeliane compiuti venerdì pomeriggio. Poche ore prima c’erano state alcune esplosioni al confine, su cui ci sono poche informazioni e a cui l’esercito israeliano aveva risposto con colpi di arma da fuoco (anche se non è chiaro verso chi). Hezbollah ha motivato gli attacchi successivi come una risposta all’«aggressione israeliana» contro il Libano di oggi, forse riferendosi proprio a quei colpi di arma da fuoco. Negli ultimi giorni si sono intensificate le tensioni al confine tra Israele e Libano: hanno suscitato molta preoccupazione per la possibile apertura di un nuovo fronte di guerra per Israele, non solo al sud ma anche al nord. Per ora gli scontri con Hezbollah sono rimasti piuttosto contenuti, ma la situazione è molto incerta e in costante evoluzione.

Hamas sta continuando a lanciare razzi verso il territorio israeliano. Molti sono stati intercettati dai sistemi di difesa israeliani, come spesso accade, altri hanno colpito alcune città. Dopo i razzi che in mattinata avevano colpito Ashkelon, pochi chilometri a nord del confine con la Striscia, in cui non ci sono state notizie di morti, un altro razzo oggi pomeriggio ha colpito Rehovot, a sud di Tel Aviv: per ora c’è una persona ferita, una donna di circa 30 anni. Sono suonate le sirene di allarme anche a Tel Aviv.

Un video girato da Hamas durante la strage al festival musicale Supernova Il gruppo di volontari israeliani South First Responders, che da giorni sta andando in ciascuna delle comunità e dei luoghi attaccati da Hamas per ricostruire quello che è accaduto, ha diffuso un video registrato con una videocamera GoPro da uno dei miliziani di Hamas che hanno compiuto la strage del festival musicale israeliano Supernova, dove sono stati uccisi almeno 260 ragazzi e ragazze. Il video mostra alcuni miliziani di Hamas sparare colpi di fucile verso i bagni chimici dove si erano nascoste diverse persone dopo essersi accorte dell'attacco. I miliziani sparano a ciascuno dei bagni. Le immagini del video sono forti e potrebbero urtare la sensibilità di alcune persone: chi volesse vederlo può farlo cliccando qui.

L'esercito israeliano ha negato l'utilizzo di munizioni al fosforo bianco Venerdì l’esercito israeliano ha negato di aver utilizzato nella Striscia di Gaza munizioni contenenti fosforo bianco, un’arma che il diritto internazionale vieta di usare in zone con alte concentrazioni di civili, proprio come la Striscia. Israele aveva già usato armi al fosforo bianco a Gaza nella guerra del 2008-2009. Da qualche giorno circolavano notizie sulla possibilità che Israele le stesse usando anche in questa occasione, ma mercoledì si erano fatte più concrete e apparentemente credibili a seguito di un’analisi diffusa da Human Rights Watch (HRW), ong che si occupa di diritti umani, basata su video e interviste di testimoni oculari. L’esercito israeliano ha detto in un comunicato che queste accuse sono «inequivocabilmente false».

Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi secondo Hamas, da prendere con cautela) le persone uccise nei bombardamenti israeliani della Striscia sono salite a 1.799, con oltre 6mila feriti.

Le foto delle proteste a favore del popolo palestinese nei paesi arabi In alcuni paesi arabi sono state organizzate grosse manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. A Baghdad, la capitale dell’Iraq, decine di migliaia di persone hanno manifestato sventolando bandiere palestinesi, intonando slogan anti-israeliani e bruciando bandiere israeliane. Ci sono sono state estese manifestazioni anche a Beirut, in Libano, a Sana’a, la capitale dello Yemen, e a Tunisi, oltre che nelle capitali di diversi paesi asiatici a maggioranza islamica come Pakistan, Indonesia e Malaysia, tra gli altri. In questo articolo abbiamo raccolto un po' di foto delle proteste:

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita al kibbutz di Kfar Azza, dove Hamas ha compiuto uno dei più gravi massacri dall'inizio del conflitto.

Molti civili palestinesi se ne stanno andando dal nord della Striscia di Gaza Ci sono già immagini e testimonianze di molti civili che se ne stanno andando dal nord della Striscia di Gaza, seguendo l'ordine di evacuazione arrivato in mattinata dall'esercito israeliano. La maggior parte se ne sta andando a piedi, altri in macchina, altri ancora sul retro di camion. Il giornalista di Al Jazeera Safwat al-Kahlout, che si trova nella città di Gaza, ha parlato di «migliaia di persone» che stanno andando da nord verso sud. La maggior parte delle persone che abita a nord della Striscia però non ha iniziato alcuna evacuazione, e non è chiaro se lo farà. Hamas ha dato alle persone a nord della Striscia l'indicazione contraria all'esercito israeliano, cioè di restare nelle proprie case. Non è però l'unica ragione per cui molti non si spostano: alcune persone con cui ha parlato al-Kahlout per esempio stanno dicendo che non sanno dove andare e che non credono che ci siano posti sicuri nella Striscia, nemmeno a sud.

Volantini lanciati da aerei israeliani sulla città di Gaza per chiedere alla popolazione di evacuare immediatamente la zona e fuggire a sud.

Il ritiro di Israele da Gaza, nel 2005 La Striscia di Gaza è sotto il totale controllo dei palestinesi solo dal 2005. Fino ad allora era stata occupata per quasi quarant'anni da Israele. 12 settembre del 2005 l’ultimo soldato israeliano lasciò la Striscia, che passò sotto il completo controllo dell’Autorità Palestinese (l’entità statale palestinese che oggi governa solo la Cisgiordania). Il ritiro dell’esercito israeliano fu la conclusione di un processo molto dibattuto e faticoso. Le conseguenze furono enormi e per anni hanno condizionato la vita all’interno della Striscia.

Lo abbiamo raccontato qui:

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare di quanto sta succedendo, dopo che nei giorni scorsi aveva espresso commenti molto cauti. In un discorso trasmesso in tv ha detto che «l'uso di armi pesanti nelle aree residenziali è una questione complessa che comporta gravi conseguenze», e ha sottolineato come le vittime civili «saranno assolutamente inaccettabili». In passato Russia e Israele avevano avuto buoni rapporti diplomatici, che si sono deteriorati notevolmente nell'ultimo anno durante la guerra russa in Ucraina. La guerra è stata apertamente condannata dal governo israeliano, e il governo russo nel frattempo si è molto avvicinato all'Iran, storico alleato di Hamas, che ha fornito alla Russia droni e sostegno per aggirare le sanzioni internazionali imposte dall'inizio della guerra in Ucraina.

Venerdì il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin è andato in Israele, dove ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nel corso di una conferenza stampa ha parlato degli attacchi di Hamas dicendo: «Io sono stato quello che ha organizzato la campagna contro l'ISIS, so molto dell'ISIS, e quello che è successo è peggio di quello che ho visto con l'ISIS».

Per Mahmoud Abbas l'evacuazione di massa dal nord di Gaza sarebbe «una seconda Nakba» Venerdì Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese, l'organo politico che governa la Cisgiordania ma non la Striscia di Gaza, ha incontrato in Giordania il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA Abbas avrebbe criticato molto duramente la richiesta di Israele di evacuare il nord di Gaza, e avrebbe detto che un'evacuazione del genere costituirebbe una seconda Nakba (termine che in arabo vuol dire “catastrofe”), cioè il giorno in cui il popolo palestinese ricorda la sconfitta nella prima guerra combattuta fra arabi e israeliani, tra il 1947 e il 1948, e l’esodo dei palestinesi che ne seguì. In seguito alla vittoria di Israele, centinaia di villaggi palestinesi vennero distrutti e circa 700mila palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case diventando profughi di guerra.

In diverse città del Medio Oriente e dei paesi a maggioranza musulmana sono in corso manifestazioni in sostegno della Palestina. Una della più partecipate, al momento, si sta svolgendo a Baghdad, in Iraq, dove nel centro della città stanno sfilando migliaia di persone.

Sono arrivate in visita in Israele anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo.

Venerdì il ministro degli Esteri italiano e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è andato in visita in Israele: è atterrato a Tel Aviv venerdì mattina e ha incontrato il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen nel sud d'Israele. Successivamente andrà in visita in Giordania.

Ci sono nuove prove secondo cui Hamas avrebbe pianificato l'attacco da tempo Stanno emergendo altre possibili prove che attesterebbero come Hamas avesse pianificato da tempo e in modo dettagliato l’attacco contro Israele, in alcuni casi con ripetute esercitazioni svolte all’aria aperta, che rendono ancora più sorprendente l’impreparazione con cui è stato colto Israele. Associated Press ha raccontato di decine di video che Hamas aveva diffuso nel corso dell’ultimo anno soprattutto su Telegram: mostravano miliziani che si esercitavano e facevano simulazioni di attacchi in alcune aree con edifici e torrette in grado di simulare città e insediamenti israeliani, usando esplosivi per far saltare in aria cancelli e distruggere muri, facendo irruzione in edifici chiusi e sparando a bersagli di carta con sagome umane. In un altro video i miliziani simulavano l’assalto di una base militare israeliana, con tanto di finti rapimenti di ostaggi con miliziani che interpretavano il ruolo dei militari israeliani. Con alcune immagini satellitari Associated Press ha dedotto che due di queste esercitazioni sarebbero state compiute rispettivamente in un pezzo di deserto fuori da Al-Mawasi, città palestinese nel sud della Striscia di Gaza, e vicino a Horesh Yaron, un insediamento israeliano in Cisgiordania, il territorio abitato soprattutto da palestinesi e parzialmente occupato da Israele. Michael Milshtein, colonnello israeliano in pensione che in passato aveva diretto il dipartimento di intelligence militare che supervisiona i territori palestinesi, ha detto che era a conoscenza di quei video, ma che è stato comunque colto di sorpresa dalla portata e dal coordinamento dell’attacco di sabato scorso. Bradley Bowman, ex ufficiale dell'esercito americano, ha detto che «c'erano avvertimenti e indicazioni che avrebbero dovuto essere colti», aggiungendo che Hamas potrebbe aver intenzionalmente indotto Israele a credere che si stesse preparando a compiere incursioni in Cisgiordania, piuttosto che vicino alla Striscia di Gaza.

Hamas ha diffuso un messaggio sui propri canali social in cui ha chiesto ai palestinesi che abitano in Cisgiordania di organizzare manifestazioni di protesta contro Israele al termine della preghiera di mezzogiorno (la più importante delle preghiere del venerdì, che per i musulmani è un giorno sacro). Per il momento non ci sono notizie di manifestazioni o violenze.

In questi giorni in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio, ci sono stati vari scontri tra gli abitanti palestinesi e la polizia israeliana e i coloni israeliani. Da sabato sono stati uccisi in tutto 35 palestinesi, e diversi sono stati arrestati. Intanto Al Jazeera ha raccontato che le autorità israeliane hanno espulso dal paese e mandato in Cisgiordania quasi 600 cittadini palestinesi, residenti nella Striscia di Gaza, che al momento degli attacchi di Hamas si trovavano in Israele con un permesso di lavoro. Alcuni di loro hanno raccontato di essere stati picchiati prima di essere espulsi.

Nel frattempo venerdì mattina Hamas ha ricominciato a lanciare razzi verso il territorio israeliano: diversi hanno raggiunto la città di Ashkelon, pochi chilometri a nord del confine con la Striscia. Non ci sono notizie di feriti.

Le mappe e i documenti trovati sui corpi dei miliziani di Hamas in Israele Negli ultimi giorni sui corpi di alcuni miliziani di Hamas uccisi durante l’attacco contro le comunità israeliane vicino al confine con la Striscia di Gaza sono stati trovati diversi documenti, tra cui mappe e piani operativi, che mostrerebbero come il gruppo stesse pianificando da tempo e in maniera molto dettagliata l’attacco contro Israele. I documenti sembrano indicare come Hamas avesse intenzione fin dall’inizio di colpire non solo le infrastrutture militari, ma anche la popolazione civile. Ne abbiamo parlato qui:

Venerdì mattina il governo di Hamas ha detto ai civili che abitano nella Striscia di Gaza di ignorare l'avviso di evacuazione da parte di Israele, che ha definito «falsa propaganda». Va specificato che Hamas è stato per molto tempo criticato dalla comunità internazionale per aver usato i civili come “scudi umani” per scoraggiare gli attacchi di Israele.

Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che un dipendente dell'ambasciata del paese a Pechino, in Cina, è stato “attaccato” e che è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il ministero non ha dato molte indicazioni sull'attacco, ma ha specificato che non è avvenuto all'interno dell'ambasciata. Non è chiaro nemmeno in che modo sia avvenuto l'attacco: sui social network circolano notizie di un possibile accoltellamento, ma non sono state verificate e vanno quindi prese con molta cautela.

Esperti, giornalisti ed ex corrispondenti dalla Striscia di Gaza, che conoscono bene quella zona e come è fatta, stanno esprimendo moltissime perplessità sull’ordine di evacuazione dato dall’esercito israeliano a tutti i palestinesi che abitano nel nord della Striscia di Gaza. L’ordine riguarda 1,1 milioni di persone (quasi la metà di tutta la popolazione locale), che dovrebbero fuggire a sud: è un’operazione che anche le Nazioni Unite ritengono infattibile «senza conseguenze umanitarie devastanti». La Striscia di Gaza è uno dei luoghi più densamente popolati al mondo, che ha «praticamente solo due strade verso sud - lungo la costa e verso il centro - che non sono né larghe né ben asfaltate», ha detto la giornalista Bel Trew. Le strade sono inoltre danneggiate dai bombardamenti, e nel nord della Striscia di Gaza ci sono inoltre diversi ospedali, già pieni di moltissimi feriti che non è chiaro come e dove dovrebbero essere trasferiti, e nel frattempo mancano elettricità e acqua.

Barak Ravid, giornalista del sito di news americano Axios, ha scritto che la notte prima dell'attacco di Hamas sia l'esercito israeliano che i servizi segreti interni, lo Shin Bet, avrebbero avuto notizia di operazioni sospette di Hamas a Gaza e che però avrebbero deciso di non intervenire preventivamente e schierare truppe al confine. Secondo quanto riferito in forma anonima da tre funzionari israeliani a Ravid, venerdì sera il capo di stato maggiore dell'esercito, il direttore dello Shin Bet e il capo dell'intelligence israeliana si sarebbero consultati per capire se le notizie di operazioni sospette di Hamas potessero essere semplici esercitazioni o preparativi di un attacco. Alla fine avrebbero deciso di non allertare le truppe e inviarle al confine con la Striscia, ma di aspettare maggiori informazioni dall'intelligence. Secondo le fonti di Ravid, il primo ministro Benjamin Netanyahu non sarebbe stato avvisato di questa consultazione, e avrebbe ricevuto le prime notizie solo ad attacco iniziato, alle 6:29 di sabato mattina. Né l'esercito israeliano né lo Shin Bet hanno voluto commentare l'articolo di Axios.

Le brigate al Qassam, ala armata di Hamas, hanno pubblicato un comunicato in cui hanno detto che 13 persone, prese in ostaggio dopo gli attacchi di sabato in territorio israeliano, sono state uccise nelle ultime 24 ore in seguito ai bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Va detto che le comunicazioni di Hamas vanno prese con molta cautela, e che al momento non ci sono state conferme indipendenti al riguardo né comunicati da parte delle autorità israeliane.

Israele sta usando munizioni al fosforo bianco? Da qualche giorno circolano notizie che parlano di un presunto uso da parte di Israele, nella Striscia di Gaza, di munizioni contenenti fosforo bianco, un’arma che il diritto internazionale vieta di usare in zone con alte concentrazioni di civili, come è la Striscia. Queste notizie si sono fatte più concrete e apparentemente credibili a seguito di un’analisi diffusa mercoledì da Human Rights Watch (HRW), ong che si occupa di diritti umani: l’analisi contiene alcuni video girati a Gaza che mostrano esplosioni compatibili con quelle che normalmente caratterizzano le armi al fosforo bianco, e interviste di testimoni che sostengono di aver sentito il tipico odore «di aglio» del denso fumo provocato da queste armi. Secondo HRW Israele avrebbe usato proiettili d'artiglieria al fosforo bianco da 155 millimetri. Israele aveva già usato armi al fosforo bianco a Gaza nella guerra del 2008-2009.

La questione delle 24 ore di tempo per lasciare il nord di Gaza Non è ancora chiaro se l'esercito israeliano abbia dato un tempo limite per evacuare il nord di Gaza oppure no. La notizia dell'avviso era stata data all'inizio da un portavoce delle Nazioni Unite, che aveva detto di averla saputa da rappresentanti dell'esercito. Nel comunicato il portavoce diceva che l'esercito aveva dato 24 ore di tempo per l'evacuazione. È un lasso di tempo considerato estremamente breve per permettere a più di un milione di persone di lasciare le proprie case e cercare riparo al sud (senza contare le persone anziane, disabili e ricoverate in ospedale che avrebbero enormi problemi a fuggire rapidamente). Più tardi è arrivato l'annuncio ufficiale dell'esercito israeliano, in cui si parla sì della richiesta di evacuare il nord di Gaza, ma non si fa riferimento alle 24 ore di tempo, e un portavoce dell'esercito ha detto in un video che «sappiamo che ci vorrà tempo». Le Nazioni Unite non hanno specificato da dove fosse arrivata l'informazione riguardo al tempo limite per l'evacuazione.

Il comunicato con cui Israele ha chiesto l'evacuazione del nord di Gaza «L’IDF (la sigla dell'esercito israeliano, ndr) chiede l'evacuazione di tutti i civili della città di Gaza dalle loro case, verso sud, per la loro sicurezza e protezione, e chiede che si spostino nell’area a sud del fiume Wadi Gaza, come mostrato nella mappa.

L'organizzazione terroristica di Hamas ha avviato una guerra contro lo Stato di Israele e la città di Gaza è un'area in cui si svolgono operazioni militari. Questa evacuazione è pensata per la vostra sicurezza. Potrete tornare nella città di Gaza solo quando verrà fatto un altro annuncio in cui vi verrà permesso di farlo. Non avvicinatevi all'area della barriera di sicurezza con lo Stato di Israele. I terroristi di Hamas si nascondono nella città di Gaza dentro i tunnel scavati sotto le case e all'interno di edifici pieni di innocenti abitanti di Gaza. Civili della città di Gaza, evacuate a sud per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie e allontanatevi dai terroristi di Hamas che vi stanno usando come scudi umani. Nei prossimi giorni, l’esercito israeliano continuerà a operare in modo significativo nella città di Gaza e a fare estesi sforzi per evitare di danneggiare i civili.»

Venerdì il Daily Telegraph, uno dei giornali più letti e importanti del Regno Unito, ha pubblicato in prima pagina un grande riquadro con la scritta «Questa è l'immagine più difficile che abbiamo mai pubblicato. Mentre stiamo scrivendo questo stiamo tremando. Abbiamo avuto molti dubbi sul pubblicarla, ma è necessario che ognuno di voi ne venga a conoscenza. Questo è quello che successo». È un avviso ai lettori di una foto che si trova a pagina 3, e che mostra un neonato ucciso dai miliziani di Hamas nel corso dell'attacco di sabato in Israele. La foto era stata pubblicata giovedì dal governo israeliano sui propri social network, insieme ad altre due molto esplicite che mostravano corpi di bambini carbonizzati.

Giovedì il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato su YouTube un video apparentemente rivolto ai bambini che mostra un messaggio per i loro genitori. Dopo un inizio con unicorni, cielo rosa e arcobaleni, compare la scritta: «Sappiamo che i vostri bambini non sono in grado di leggerlo, ma abbiamo un importante messaggio per voi genitori: 40 neonati sono stati uccisi in Israele dai terroristi di Hamas (ISIS). Così come voi fareste di tutto per proteggere vostro figlio, noi faremo di tutto per proteggere i nostri. Ora abbracciate il vostro bambino, e stategli accanto».

Per tutta la settimana il governo israeliano ha associato Hamas all'ISIS. Lunedì per esempio il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva detto: «Abbiamo sempre saputo cosa fosse Hamas. Ora lo sa tutto il mondo. Hamas è l'ISIS. Sconfiggeremo Hamas esattamente come il mondo ha sconfitto l'ISIS».

Non è ancora chiaro da quando inizino di preciso le 24 ore di tempo che i palestinesi hanno per abbandonare il nord di Gaza. Un corrispondente di Al Jazeera a New York ha detto che le Nazioni Unite avrebbero ricevuto l'avviso da parte dell'esercito israeliano intorno alla mezzanotte israeliana (le 23 di giovedì sera in Italia). Questo vorrebbe dire che sarebbero già passate 8 ore, e che ne rimarrebbero solo 16 per evacuare il nord della Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha però confermato l'avviso solo alle 7 locali (le 6 in Italia).

L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha criticato molto duramente il comunicato dell'organizzazione riguardo alla richiesta di evacuazione del nord di Gaza da parte di Israele. Gilad Erdan ha definito «una vergogna» la risposta delle Nazioni Unite all'avviso di Israele ai residenti di Gaza. «Per molti anni le Nazioni Unite hanno chiuso un occhio sull'armamento di Hamas e sul suo uso delle popolazioni civili e delle infrastrutture» per nascondere i miliziani e le armi. «Ora, invece di stare con Israele i cui cittadini sono stati massacrati dai terroristi di Hamas e che cerca ancora di ridurre al minimo i danni ai non combattenti, fanno la predica a Israele».

Per le Nazioni Unite l'evacuazione del Nord di Gaza avrà «conseguenze umanitarie devastanti» Venerdì il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha commentato con molta preoccupazione la richiesta di Israele di far evacuare tutti i civili palestinesi dal nord della Striscia di Gaza. La richiesta di evacuazione riguarda 1,1 milioni di civili palestinesi che abitano a nord del fiume Wadi Gaza, quasi la metà dell'intera popolazione locale (composta da 2,3 milioni di persone). Israele ha chiesto che tutte queste persone abbandonino le proprie case e fuggano a sud entro 24 ore, per evitare che possano essere coinvolte negli attacchi contro Hamas. È uno spostamento enorme, e che le Nazioni Unite ritengono infattibile. Dujarric ha detto che per le Nazioni Unite è «impossibile» che non ci siano «conseguenze umanitarie devastanti» per la popolazione, e ha chiesto «con forza che qualsiasi ordine del genere, se confermato, venga revocato per evitare un fatto che potrebbe trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione disastrosa».

La richiesta di evacuazione riguarda tutta la zona della Striscia di Gaza che si trova a nord del fiume Wadi Gaza (wadi è una parola araba che significa torrente). È la zona dove si trova la città di Gaza, tra le altre, ed è la più densamente popolata di tutta la Striscia.

L'esercito israeliano ha confermato la richiesta di evacuare il nord di Gaza L'esercito israeliano ha confermato la richiesta di evacuazione del nord di Gaza. In un comunicato stampa ha detto di aver chiesto a tutti i civili palestinesi di lasciare l'area intorno alla città di Gaza, la più grande e popolata della Striscia, per spostarsi a sud. L'esercito ha detto che l'evacuazione è stata chiesta per la sicurezza dei civili, dato che il nord della Striscia è la zona più interessata dai bombardamenti israeliani perché considerata il luogo dove ci sono le principali basi di Hamas. Per il momento non ci sono state conferme di un'eventuale invasione via terra della Striscia.

Israele ha chiesto di evacuare 1,1 milioni di palestinesi dal nord della Striscia di Gaza Venerdì mattina Stéphane Dujarric, portavoce delle Nazioni Unite, ha riferito che l'esercito israeliano ha chiesto l'evacuazione di tutti i palestinesi che abitano nel nord della Striscia di Gaza entro 24 ore. Dujarric ha detto all'agenzia di stampa Reuters che l'ordine di evacuazione riguarda 1,1 milioni di persone (quasi la metà della popolazione locale), che dovrebbero fuggire a sud nel giro di poche ore. «Le Nazioni Unite ritengono impossibile che un tale movimento abbia luogo senza conseguenze umanitarie devastanti», ha detto Dujarric, aggiungendo che l'organizzazione chiede «con forza che qualsiasi ordine del genere, se confermato, venga revocato per evitare un fatto che potrebbe trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione disastrosa».

Il punto a fine giornata • I bombardamenti israeliani sono proseguiti per buona parte di giovedì, con la distruzione di numerosi edifici a Gaza ritenuti nascondigli e strutture utilizzate da Hamas.

• A Gaza mancano acqua, cibo ed energia elettrica, con gli ospedali in grande difficoltà nel prestare assistenza alle centinaia di persone ferite e a quelle che cercano riparo dai bombardamenti.

• Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha confermato che gli Stati Uniti forniranno munizioni e risorse a Israele per difendersi. Blinken ha lasciato il paese in serata per raggiungere la Giordania, dove incontrerà il re Abdullah II e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il viaggio proseguirà poi con altri incontri dei leader dell’area compresi quelli di Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

• Venerdì saranno in Israele la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. È inoltre prevista la visita di diversi ministri degli Esteri europei.

• Il governo del Regno Unito ha annunciato che invierà due navi militari nel Mediterraneo orientale, tre elicotteri e un aeroplano da ricognizione per fornire assistenza a Israele.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, visiteranno Israele venerdì per incontrare alcuni esponenti del governo e in segno di solidarietà alle vittime degli attacchi.

Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi secondo il governo di Hamas) gli attacchi aerei condotti da Israele da sabato 7 ottobre hanno ucciso 1.537 palestinesi, compresi almeno 500 bambini. Le persone ferite sono oltre 6.600 (le stime fornite non possono essere verificate in maniera indipendente).

Una manifestazione a favore dei palestinesi organizzata nel tardo pomeriggio a Parigi è stata bloccata dalla polizia francese, come richiesto dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, nei giorni scorsi quando aveva invitato a vietare manifestazioni di questo tipo in tutta la Francia. I manifestanti a Parigi erano circa tremila.

La Commissione europea ha avviato un’indagine nei confronti di X (ex Twitter), il social network di proprietà di Elon Musk: il sospetto è che i responsabili della piattaforma non abbiano fatto abbastanza per fermare la diffusione di contenuti illegali, notizie false e altro materiale dannoso sulla base del Digital Services Act, entrato in vigore a fine agosto.

Da quando ha acquistato Twitter poco meno di un anno fa, Musk ha sensibilmente ridotto gli investimenti dedicati alla moderazione dei contenuti sulla piattaforma, tra le altre cose eliminando completamente il team apposito che se ne occupava da anni. Linda Yaccarino, amministratrice delegata di X, mercoledì aveva scritto una lettera al commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton affermando che la piattaforma aveva già rimosso «decine di migliaia» di contenuti illegali relativi agli attacchi in Israele e nella Striscia di Gaza dallo scorso sabato. Un rappresentante di X ha anche affermato che l'azienda sta riassegnando i ruoli al proprio interno in modo da rafforzare il team che si occupa di moderare i contenuti relativi al conflitto in corso.

La situazione negli ospedali di Gaza La situazione negli ospedali di Gaza, che stanno facendo affidamento sui propri generatori per produrre energia elettrica dato che l’unica centrale della zona è rimasta senza carburante, è particolarmente difficile. Oltre a dover curare un flusso di persone molto superiore alla media, gli ospedali stanno infatti diventando anche rifugi per le persone che cercano di proteggere sé stesse e le proprie famiglie dai bombardamenti. Muhammad Abu Salima, direttore dell’ospedale più grande della città di Gaza – quello di al Shifa – giovedì ha detto al New York Times che nella struttura ci sono ben più delle 500 persone che può ospitare, e che l’ospedale ha carburante a sufficienza per alimentare i propri generatori per un massimo di altri quattro giorni.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che nei prossimi giorni saranno inviati «a sostegno di Israele» due navi militari nel Mediterraneo orientale, tre elicotteri e un aeroplano da ricognizione. Le prime ricognizioni inizieranno già domani, venerdì 13 ottobre, e secondo Sunak avranno tra i compiti quello di tenere sotto controllo scambi illeciti di armi.

Con 66 voti a favore e 0 contrari la Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato il nuovo governo di unità nazionale formato dopo gli attacchi del 7 ottobre. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che l'iniziativa manda un messaggio di «forza sia nel paese sia all'estero».

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha da poco tenuto una conferenza stampa a Tel Aviv, nell’ambito della sua visita in Israele che ha compreso incontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e con il presidente israeliano Isaac Herzog. Blinken ha detto di avere incontrato alcune famiglie di cittadini americani i cui parenti sono stato uccisi o sequestrati nell’attacco di sabato. Ha spiegato che gli Stati Uniti stanno collaborando con Israele per provare a risolvere la questione delle decine di persone tenute in ostaggio da Hamas, ma non ha fornito altri dettagli. Rispondendo ad alcune domande, Blinken ha confermato di avere visto fotografie e video di persone uccise dai miliziani di Hamas e le ha descritte in questo modo: «Un bambino, un neonato, crivellato di proiettili. Soldati decapitati. Giovani bruciati vivi nelle loro automobili. Potrei proseguire, ma è semplicemente depravazione nel modo peggiore immaginabile». L’ufficio del primo ministro di Israele ha pubblicato alcune delle immagini mostrate oggi a Blinken su X, per confermare la loro esistenza. Nelle prossime ore Blinken lascerà Israele e raggiungerà la Giordania, dove incontrerà il re Abdullah II e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il viaggio proseguirà poi con altri incontri dei leader dell’area compresi quelli di Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

Perché Hamas ha attaccato Ad alcuni giorni dall’attacco di Hamas nel sud di Israele è ancora difficile avere un quadro chiaro di quali fossero gli obiettivi e i risultati che Hamas sperava di raggiungere con il feroce massacro di civili israeliani commesso dai suoi miliziani.

La ragione più immediata dell’attacco di Hamas è relativamente semplice: Hamas è un’organizzazione militare radicale e islamista, considerata terroristica da diversi paesi del mondo (tra cui Stati Uniti e Unione Europea), in guerra con lo stato di Israele, che vede nell’attacco di sabato un atto di un conflitto più ampio che va avanti da decenni. Questa prima spiegazione però non tiene conto del fatto che l’attacco di sabato è profondamente diverso da tutto ciò che era avvenuto in precedenza, e ha molte caratteristiche inedite: è stato un attacco sofisticato lanciato via terra, via aria e via mare, che si è concentrato in maniera sproporzionata sui civili e che, per la sua enorme gravità, era destinato a generare una reazione violentissima da parte di Israele.

L’esercito israeliano ha comunicato di avere utilizzato circa 6mila bombe nel bombardamento della Striscia di Gaza, iniziato sabato 7 ottobre in risposta all’attacco di Hamas. I bombardamenti hanno interessato soprattutto Gaza, con grandi danni a numerosi edifici della città e notizie difficili da confermare su danni agli ospedali dove hanno cercato soccorso e riparo migliaia di persone.



Il punto sulle persone straniere uccise o disperse Stanno arrivando nuove informazioni riguardo ai cittadini stranieri uccisi o dispersi negli scontri tra Israele e Hamas. È probabile, anche se non certo, che molti dispersi siano stati presi in ostaggio dai miliziani di Hamas.

Abbiamo fatto il punto della situazione: - Italia: 3 dispersi

- Francia: 12 morti e 17 dispersi

- Austria: 1 morto, 2 dispersi

- Irlanda: 1 morto

- Regno Unito: 17 dispersi

- Germania: diversi dispersi (il numero non è stato specificato)

- Ucraina: 7 morti, 9 dispersi

- Canada: 3 morti, 4 dispersi

- Stati Uniti: 25 morti e 10 dispersi

- Russia: 4 morti, 6 dispersi

- Australia: 1 morto

- Argentina: 7 morti, 15 dispersi

- Brasile: 2 morti, 1 disperso

- Colombia: 1 morto, 1 disperso

- Messico: 2 dispersi

- Perù: 2 morti, 1 disperso

- Paraguay: 2 dispersi

- Nepal: 10 morti, 1 disperso

- Cina: 3 morti, 2 dispersi

- Thailandia: 20 morti, 14 dispersi

- Cambogia: 1 morto

- Sri Lanka: 2 dispersi

- Filippine: 2 morti, 3 dispersi

- Tanzania: 2 dispersi

L'aviazione israeliana ha scritto su Twitter che da sabato, con l'inizio della risposta di Israele all'attacco di Hamas, sono state sganciate circa 6mila bombe sulla Striscia di Gaza, per un peso totale di circa 4.500 tonnellate. Ha scritto inoltre che nei bombardamenti sono stati attaccati 3.600 obiettivi, tra cui edifici che ospitavano centri di comando di Hamas, infrastrutture militari strategiche e siti di produzione di munizioni.

Giovedì Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese, l'autorità che governa la Cisgiordania ma non la Striscia di Gaza, è andato in Giordania dove ha incontrato il re Abdullah II. Parlando con i giornalisti ha commentato gli eventi degli ultimi giorni condannando le uccisioni dei civili, sia da parte di Hamas che di Israele. «Rifiutiamo la pratica di uccidere i civili o abusarne da entrambe le parti, perché contravviene alla morale, alla religione e al diritto internazionale».

Un grafico per capire l'eccezionalità del conflitto in corso, paragonando le persone israeliane e palestinesi uccise nei vari conflitti degli ultimi tredici anni:

Giovedì il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi ha commentato per la prima volta dall'inizio degli attacchi di Hamas quanto successo: in una conferenza stampa ha ammesso i fallimenti dell'intelligence che hanno permesso l'infiltrazione dei miliziani di Hamas in territorio israeliano. «L'esercito è responsabile della sicurezza del paese e dei suoi cittadini, e sabato mattina, nell'area che circonda la Striscia di Gaza, non l'abbiamo garantita. Impareremo, indagheremo, ma ora è il momento della guerra», ha detto Halevi.

Perché l'esercito israeliano ci ha messo tanto a intervenire Gli attacchi compiuti da Hamas sono stati così violenti anche perché i miliziani hanno avuto molte ore per massacrare i civili prima dell’intervento dei soldati israeliani. Molte delle oltre 20 comunità attaccate da Hamas a partire dalle prime ore del mattino hanno dovuto aspettare più di sette ore – e in alcuni casi fino a venti – prima di un intervento dell’esercito o di una qualche forza di sicurezza. La principale ragione del ritardo è che nel territorio israeliano vicino alla Striscia di Gaza – in maniera un po’ sorprendente – i soldati erano pochi. Qui abbiamo spiegato perché:

Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi secondo il governo di Hamas, non del tutto affidabile) il numero di persone uccise tra i palestinesi è salito a 1.417, tra cui 447 bambini. I feriti sono oltre 6mila. Le persone israeliane uccise nei combattimenti sono almeno 1.300.

Secondo l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) da sabato sono stati uccisi cinque giornalisti, tutti palestinesi: due sono stati uccisi il 7 ottobre dopo essere stati colpiti da armi da fuoco, mentre si trovavano al confine tra la Striscia e Israele, mentre altri tre il 10 ottobre dai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, compiuti in risposta agli attacchi di Hamas. L'associazione dei giornalisti palestinesi ha detto che i primi due sarebbero stati uccisi da colpi sparati dall'esercito israeliano: per ora le autorità israeliane non hanno fatto commenti al riguardo.

Per la prima volta dal 1982 El Al, la principale compagnia aerea israeliana, effettuerà voli durante lo Shabbat, il giorno sacro per le persone di religione ebraica (il sabato). La compagnia ha fatto sapere che effettuerà due voli, rispettivamente da New York e da Bangkok, in Thailandia, per riportare in Israele alcuni riservisti che hanno ricevuto la chiamata in servizio.

Negli ultimi giorni in Israele ci sono state grosse polemiche dopo che alcuni giornali israeliani e internazionali avevano scritto che nei giorni precedenti all’attacco di Hamas l’Egitto aveva avvisato il governo israeliano che il gruppo radicale della Striscia di Gaza stava preparando «qualcosa di insolito, un’operazione terribile». Il governo israeliano ha smentito di aver ricevuto un avvertimento specifico da parte dell’Egitto, ma martedì la notizia è stata confermata anche dall’intelligence statunitense. Ci sono ancora molte cose da capire però, ne abbiamo scritto qui:

Parlando col sito di notizie israeliano Ynet, il ministro dell’Istruzione israeliano Yoav Kisch ha detto che il governo in carica ha delle responsabilità nell’impreparazione con cui Israele è stato colto dall’attacco di Hamas di sabato scorso. Kisch ha detto: «Noi eravamo al governo quando è successo, siamo responsabili e io sono responsabile come membro del governo». Rispondendo a una domanda, Kisch ha poi aggiunto che nel momento dell’attacco l’attenzione del governo, e del paese in generale, era distolta dalla crisi politica interna provocata dalla contestata riforma della giustizia proposta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che aveva provocato enormi e prolungate proteste.

Durante la conferenza stampa con Netanyahu il segretario di Stato americano Antony Blinken ha anche detto che almeno 25 statunitensi sono stati uccisi negli attacchi di Hamas in Israele.

La TV di stato siriana ha detto che Israele ha bombardato gli aeroporti di Damasco, la capitale della Siria, e della città di Aleppo. Israele non ha ancora confermato il bombardamento ma questo tipo di eventi non è necessariamente eccezionale. Il regime di Bashar al Assad che governa la Siria è uno stretto alleato dell'Iran e del gruppo armato libanese Hezbollah, che a loro volta sostengono economicamente e militarmente Hamas. In svariate occasioni negli ultimi anni la Siria è stata usata come luogo per il trasporto e lo smistamento di armi destinate a Hezbollah. Anche per questo, i bombardamenti israeliani sulla Siria sono relativamente frequenti. Lo stesso aeroporto di Aleppo era stato bombardato l'ultima volta a fine agosto, un mese e mezzo fa.

Al termine del loro incontro il segretario di Stato americano Antony Blinken e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno tenuto una conferenza stampa. Non hanno detto cose particolari. Blinken ha condensato il suo discorso in quello che ha definito «il messaggio che porto a Israele»: «Potete anche essere abbastanza forti da difendervi da soli, ma finche esisterà l'America non dovrete mai e poi mai farlo». Non ci sono stati annunci sulla gestione dei civili a Gaza. Blinken per il momento ha solo detto che sono necessarie precauzioni per evitare di colpire civili di qualsiasi nazionalità.

La situazione alle 13:30 • Il governo israeliano ha detto che l'«assedio totale» imposto alla Striscia di Gaza continuerà finché non saranno rilasciati gli ostaggi detenuti da Hamas. • La principale conseguenza causata finora dall'assedio è l'assenza di energia elettrica nella Striscia, dopo che l'unica centrale della zona è rimasta senza carburante. • Gli ospedali hanno iniziato ad alimentarsi con i generatori di riserva, ma la loro autonomia potrebbe finire presto. Nel frattempo sono molto sotto pressione: sia per via dei feriti, sia perché ormai vengono usati come rifugio dai moltissimi sfollati. • Stanno continuando i bombardamenti israeliani sulla Striscia. In mattinata anche Hamas ha ripreso a lanciare missili verso alcune città israeliane, ma ci sono state poche conseguenze. • È arrivato in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu. • Le persone israeliane uccise dall'inizio del conflitto sono almeno 1.200. Quelle palestinesi uccise dai bombardamenti nella Striscia di Gaza oltre 1.350 (un numero che arriva da Hamas, quindi da prendere con le molle).

La Croce Rossa Internazionale ha pubblicato un comunicato in cui dice di essere in contatto sia con Hamas che con funzionari israeliani per una mediazione sulle persone tenute in ostaggio. «Chiediamo il rilascio degli ostaggi, illesi. Di poter avere accesso alle persone detenute. Di poterle fare comunicare con le loro famiglie», dice il comunicato.

La situazione degli ospedali a Gaza continua a peggiorare Da quando ha smesso di funzionare l'unica centrale elettrica della Striscia di Gaza, per via dell'assedio imposto da Israele, gli ospedali hanno cominciato ad alimentarsi con i propri generatori di riserva. Ieri il più grande della zona, l'ospedale Al-Shifa della città di Gaza, aveva fatto sapere di avere abbastanza carburante per alimentarsi al massimo per altri quattro giorni. Stamattina la Croce Rossa Internazionale ha fatto sapere che l'autonomia degli ospedali nella Striscia potrebbe finire tra poche ore (non è chiaro se si riferisse anche ad Al-Shifa, è probabile di no). Nel frattempo arrivano sempre più persone. Con l'intensificarsi dei bombardamenti israeliani negli ultimi giorni sono molto aumentati anche i feriti: secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi secondo il governo di Hamas, non del tutto affidabile) da sabato sono state ferite più di 6mila persone. Rushdi Abu Alouf, giornalista della BBC che si trova a Gaza, stamattina è stato in alcuni ospedali e ha detto di essersi sorpreso «dal numero di sfollati che usano l'ospedale come rifugio. In ogni angolo trovi una famiglia che dorme per terra».

Il video dell'incontro a Tel Aviv tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Durante i saluti si sente Blinken dire: «Siamo qui, non andiamo da nessuna parte».

Il ministero degli Esteri egiziano ha fatto sapere che il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra che permette di uscire dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto, è al momento aperto. Non è chiaro quando sia stato riaperto, ma negli ultimi giorni era stato chiuso a più riprese (l'ultima volta ieri) per via dei bombardamenti israeliani, realizzati proprio con l'obiettivo di continuare l'isolamento della Striscia e impedire il passaggio di rifornimenti. Il ministero degli Esteri egiziano ha anche chiesto a Israele di interrompere i bombardamenti nella zona, che non permettono di operare. Stamattina il governo della Giordania ha inviato un aereo con aiuti umanitari per i palestinesi della Striscia, che nelle intenzioni dovrebbero essere fatti passare proprio dal valico di Rafah.

Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi del governo di Hamas, e da prendere con cautela) le persone palestinesi uccise dai bombardamenti israeliani nella Striscia sono almeno 1.354.

Due palestinesi sono stati uccisi nel paese di Qusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania. Erano due uomini, padre e figlio rispettivamente di 62 e 25 anni. Secondo il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da alcuni coloni, cioè cittadini israeliani che abitano negli insediamenti che Israele ha costruito nei territori formalmente palestinesi, e che la stragrande maggioranza della comunità internazionale considera illegali. I due sarebbero stati uccisi durante uno scontro con alcune decine di coloni che si erano organizzati per evitare il passaggio delle ambulanze con a bordo i corpi di altri tre palestinesi uccisi ieri a Qusra, che dovevano essere portati stamattina nel luogo del proprio funerale.

I missili partiti dalla Striscia di Gaza che sono riusciti a colpire Sderot sono sette. Gli israeliani feriti sono saliti a 5.

Una delle novità più importanti del nuovo governo di unità nazionale israeliano, formato ieri, è l'istituzione di un consiglio speciale dedicato alla gestione delle prossime fasi della guerra contro Hamas. Il consiglio avrà tre membri: il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e l’ex ministro della Difesa Benny Gantz, il leader del partito di opposizione Blu e Bianco che è appena entrato nel governo. La creazione di un gruppo ristretto che si occupasse della guerra era stata la condizione per entrare nel governo espressa da Gantz, che in passato è stato ministro della Difesa e ancora prima capo dell’esercito israeliano. Di come funzionerà il nuovo governo di unità nazionale israeliano, e delle trattative per formarlo, abbiamo scritto qui:

Secondo alcune fonti della sicurezza egiziana sentite da Reuters, l'Egitto starebbe effettivamente discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di far entrare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal suo confine, ma non avrebbe intenzione di accettare corridoi umanitari per far fuggire i palestinesi dalla Striscia. L'Egitto si è sempre mostrato piuttosto ostile all'ingresso di palestinesi nel suo territorio dalla Striscia di Gaza, e ha da sempre cercato di limitare il più possibile i flussi attraverso il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra tra i due territori. Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, aveva detto di star discutendo con Israele non solo della possibilità di far entrare aiuti umanitari, ma anche di quella di far uscire in sicurezza i civili. Nella Striscia al momento ci sono centinaia di migliaia di sfollati.

Un attacco missilistico di Hamas dalla Striscia di Gaza ha colpito Sderot, la più grande città israeliana vicino al confine: due persone sono state ferite, una donna e un uomo che sono stati portati nell'ospedale di Ashkelon.

Israele ha confermato la notizia dei bambini decapitati da Hamas Jonathan Conricus, portavoce dell'esercito israeliano per i media internazionali, ha parlato della discussa notizia secondo cui Hamas avrebbe decapitato diversi bambini durante il massacro nel kibbutz di Kfar Azza. Conricus ha detto che è in effetti successo: «Ammetto che ci è voluto del tempo per capire veramente e verificare quel resoconto, ed è difficile da credere che persino Hamas possa compiere atti così barbari». Mercoledì sera anche il portavoce del governo israeliano aveva detto che erano stati trovati neonati e bambini decapitati. Sulla notizia c'è ormai da due giorni una certa confusione: l'aveva diffusa inizialmente una giornalista del canale televisivo israeliano i24news durante un collegamento proprio da Kfar Azza, ma aveva detto di non aver visto personalmente i corpi dei bambini. Diversi altri giornalisti sul posto invece avevano detto di non aver né visto né sentito niente del genere. Mercoledì sera anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è finito in mezzo a questa confusione: in un discorso pubblico aveva detto che non avrebbe mai pensato «di vedere e avere conferma delle immagini di terroristi che decapitano bambini», facendo credere a molti di averle viste personalmente. Poco dopo alcuni rappresentanti della Casa Bianca avevano dovuto precisare che Biden intendeva solo dire di averne avuto notizia, e non di aver visto quelle immagini coi suoi occhi. È molto probabile che su questa storia non si arriverà mai a un punto certo e definitivo. Al momento solo Israele, che è parte in causa, ha accesso ai corpi delle persone uccise nel massacro di Kfar Azza e non è possibile verificare in modo indipendente quello che dice. La notizia sui corpi decapitati, che comprensibilmente ha suscitato una certa attenzione e scosso molte persone, non cambia in ogni caso la sostanza dei massacri di inaudita violenza compiuti da Hamas sui civili israeliani.

L'assedio continuerà finché non saranno liberati gli ostaggi, dice il governo israeliano Il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz, ha detto che l'assedio della Striscia di Gaza non terminerà finché non saranno rilasciati gli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia. Fino ad allora «nessun interruttore elettrico verrà acceso, nessun idrante verrà aperto e nessun camion di carburante entrerà» nella Striscia, ha detto Katz. Si stima che gli ostaggi di Hamas siano almeno 150, e che comprendano anche diverse persone straniere. Sulle loro condizioni però non si sa niente.

Nel frattempo il segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato a Tel Aviv, in Israele. Blinken dovrebbe incontrare oggi i il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e domani Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania.

Com’è la situazione al confine tra Libano e Israele Per tutta la giornata di ieri sono continuati i bombardamenti reciproci tra Israele e Libano, sul confine tra i due paesi (quindi nel nord di Israele, mentre la Striscia di Gaza si trova a sud). Alcuni attacchi sono stati rivendicati da Hezbollah, un potente gruppo armato sciita che opera soprattutto nel sud del Libano e sostiene Hamas. A un certo punto l’esercito israeliano ha detto, e poi smentito, che c’era stato un tentativo di attacco aereo al confine col Libano, prospettiva che aveva provocato forti preoccupazioni sulla possibile apertura di un secondo fronte di guerra nel nord d’Israele, in questo caso contro Hezbollah. Secondo fonti anonime vicine a Hezbollah ascoltate da Reuters, al momento il gruppo non sembrerebbe intenzionato ad aprire un nuovo fronte di guerra e starebbe più che altro tenendo impegnato l’esercito israeliano con singoli attacchi nel nord, pensati per avere una portata limitata, senza grosse ricadute. Le stesse fonti hanno detto però che Hezbollah starebbe agendo «giorno per giorno»: la tensione tra le due parti non raggiungeva questi livelli dall’ultima guerra tra Israele e Hezbollah del 2006, e in questi giorni Hezbollah è comunque in assetto di guerra e sta dispiegando forze speciali e armamenti di vario tipo. Anche Israele ha rafforzato la propria presenza militare sul fronte nord in modo molto evidente, con carri armati e riservisti. L’ipotesi di una guerra tra Israele e Hezbollah cambierebbe in modo piuttosto radicale la situazione, aprendo un secondo fronte di guerra per l’esercito israeliano, nel nord. Mohanad Hage Ali, analista del centro studi Carnegie Middle East Center, ha detto a Reuters che molto di ciò che farà Hezbollah potrebbe dipendere dalle mosse di Israele nella Striscia di Gaza, e in particolare dalla possibilità di una sua invasione via terra.

La Giordania, paese a maggioranza musulmana, ha fatto sapere che invierà oggi un aereo militare con aiuti umanitari per i palestinesi che abitano nella Striscia di Gaza. Una fonte militare giordana citata dall'agenzia Reuters ha detto che l'aereo arriverà al valico di Rafah, l'unico collegamento via terra della Striscia di Gaza aperto al confine con l'Egitto, e gli aiuti verranno dati da lì alle autorità della Striscia se ci saranno i permessi necessari. Non è affatto detto che gli aiuti riusciranno a entrare nella Striscia: negli ultimi giorni il valico di Rafah è stato più volte chiuso per via dei bombardamenti israeliani, che avevano come obiettivo proprio quello di assicurare l'isolamento della Striscia di Gaza. Anche prima del conflitto in corso le autorità egiziane hanno sempre collaborato con Israele nella sua gestione, perciò è molto improbabile che agiscano autonomamente.

Sono passati più di cinque giorni da sabato mattina, quando il gruppo islamista radicale palestinese Hamas ha iniziato un attacco senza precedenti dalla Striscia di Gaza verso Israele, provocando una violenta ritorsione di quest'ultimo e iniziando di fatto una nuova guerra. Tutto quello che è successo finora e le cose da sapere sono sintetizzate in questo articolo sul Post:

Dalla Striscia di Gaza arrivano immagini e video di scene di caos e panico provocati dai bombardamenti israeliani. Il video qui sotto mostra il caotico trasporto di un corpo in un’affollatissima strada del campo profughi di Al-Shati, anche noto come Beach Camp, il terzo maggiore campo profughi degli otto presenti nella Striscia.

Il ruolo marginale dell'Unione Europea Il giornalista di Politico Matthew Karnitschnig ha scritto un articolo molto critico nei confronti dell’Unione Europea, della sua gestione dell’attuale crisi tra Hamas e Israele e più in generale della sua politica estera degli ultimi anni. L’articolo si intitola «Il blackout di potere dell’Europa», e nel sommario dice in modo molto netto: «Come la guerra tra Israele e Hamas ha mostrato l'irrilevanza dell’Unione Europea: con l'intensificarsi delle crisi globali, il continente “geopolitico” resta a guardare in disparte». Nel suo articolo Karnitschnig accusa l’Unione Europea di non essere mai stata all’altezza, negli ultimi anni, delle proprie ambizioni di diventare un continente politicamente rilevante sulla scena globale. L’articolo cita i caotici annunci e le smentite sulla presunta sospensione dei fondi per il governo palestinese, che hanno mostrato il profondo disallineamento all’interno dell’Unione sulle posizioni da assumere, e il modo in cui ha gestito una serie di altre crisi negli ultimi tempi. Karnitschnig scrive: «A nessuno importa cosa pensa l'Europa. In una serie di punti critici globali, dal Nagorno-Karabakh al Kosovo a Israele, l'Europa è stata relegata al ruolo di una ONG benintenzionata, i cui contributi umanitari sono benvenuti, ma che viene altrimenti ignorata».

Sono ricominciate a suonare le sirene antimissile anche in diverse città nel centro di Israele e nella Cisgiordania, dopo una tregua di circa 10 ore. Secondo il Times of Israel si sentono anche alcune esplosioni: alcune sono causate dall'impatto dei missili, molte altre dalla loro intercettazione da parte dei sistemi antimissilistici israeliani mentre sono ancora in aria. Per il momento non ci sono notizie di danni o feriti.

Le persone sfollate nella Striscia di Gaza continuano ad aumentare per via dei molti edifici distrutti nei bombardamenti: secondo le Nazioni Unite sarebbero almeno 338mila, un numero che con ogni probabilità crescerà ancora. Nella Striscia di Gaza abitano circa 2,3 milioni di persone.

Gli ultimi bombardamenti israeliani nella notte hanno colpito duramente alcuni quartieri della città di Gaza, secondo quanto comunicato dal governo della Striscia uccidendo almeno 51 persone civili e ferendone alcune centinaia. Jonathan Conricus, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che questi bombardamenti avevano come obiettivo i tunnel sotto la Striscia che Hamas ha usato per anni per le sue operazioni militari. Secondo Conricus, spesso dietro a obiettivi apparentemente civili nella Striscia si nascondono infrastrutture e basi usate da Hamas che l'esercito israeliano intende distruggere.

L'estesissima rete di tunnel che si sviluppa sotto la Striscia di Gaza si è notevolmente ampliata a partire dal 2007, e a seconda di chi ne parla è descritta come strumento militare di Hamas o come necessaria per la sopravvivenza dei palestinesi a Gaza. Sono vere entrambe le cose, avevamo spiegato in questo articolo:

In giornata è atteso in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken, che dovrebbe incontrare tra gli altri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e discutere con lui di eventuali maggiori aiuti a Israele da parte degli Stati Uniti. Ieri era arrivato in Israele il primo aereo con munizioni da parte degli Stati Uniti. Il governo palestinese della Cisgiordania, l'altra zona che i palestinesi amministrano con un buon grado di autonomia, ha fatto sapere che venerdì Blinken incontrerà anche Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania. Il governo di Abbas è espressione di Fatah, il principale partito laico e moderato della scena politica palestinese.

Il punto della situazione alle 6:30 • Nella notte sono andati avanti i bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza: il ministero della Salute della Striscia (quindi il governo di Hamas, da prendere sempre con una certa cautela) ha detto che almeno 51 persone sono state uccise e alcune centinaia sono state ferite nella città di Gaza. • La Striscia nel frattempo è in gran parte senza energia elettrica, dopo che l'unica centrale è rimasta senza carburante: è la prima grossa conseguenza dell'«assedio totale» imposto da Israele, che sta tagliando anche i rifornimenti di cibo e acqua. • Gli ospedali, sovraccarichi per via dei molti feriti, stanno continuando a funzionare con le proprie riserve energetiche, ma non hanno molta autonomia. • C'è stato il primo incontro del nuovo governo di unità nazionale israeliano, al termine del quale il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso molto duro: ha paragonato Hamas all'ISIS e ha detto che ogni miliziano di Hamas «è un uomo morto». • In giornata è atteso in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken. Gli Stati Uniti stanno lavorando a un corridoio umanitario con l'Egitto per portare rifornimenti ai palestinesi che abitano la Striscia. • Le persone uccise nei bombardamenti israeliani sulla Striscia sono almeno 1.200, così come gli israeliani uccisi negli attacchi di Hamas da sabato.

La situazione a mezzanotte - Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Benny Gantz, leader del partito di opposizione Blu e Bianco, hanno trovato un accordo per formare un governo di unità nazionale e gestire in maniera condivisa le prossime fasi dello scontro con Hamas. Al momento, comunque, nessun membro del governo ha avanzato ipotesi riguardo a una possibile invasione via terra della Striscia, considerata da vari commentatori molto probabile. - Stanno continuando i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: attualmente, secondo il ministero della Salute della Striscia, i palestinesi uccisi negli attacchi compiuti da Israele sarebbero almeno 1.100, mentre i feriti 5.339. – Nel pomeriggio di mercoledì l'esercito di Israele aveva detto di aver ricevuto informazioni riguardo a una possibile infiltrazione di forze libanesi nello spazio aereo israeliano. Poco dopo ha fatto sapere che era stato un falso allarme. – Sia il governo di Hamas che quello israeliano hanno confermato che l'unica centrale elettrica della Striscia di Gaza ha smesso di funzionare, dopo essere rimasta senza carburante. È la prima grossa conseguenza dell'«assedio totale» imposto dal governo israeliano sulla Striscia.

Mercoledì sera le brigate al Qassam, ala armata di Hamas, hanno diffuso un video che sostengono mostri la liberazione di una donna israeliana e di due bambini. Il video è registrato da una lunga distanza, e non si sa dove e quando sia stato girato: al momento non ci sono stati commenti da parte delle autorità israeliane e non si può dire con sicurezza che sia un video autentico né che sia stato effettivamente realizzato negli ultimi giorni.

Mercoledì Tal Heinrich, portavoce del governo israeliano, ha detto alla tv statunitense CNN che nell'attacco di Hamas al kibbutz di Kfar Azza sono stati trovati neonati e bambini decapitati. La notizia era circolata molto martedì su diversi media internazionali, ma le autorità di Israele non l'avevano ancora commentata. CNN non ha potuto verificare in modo indipendente le affermazioni di Heinrich. La notizia era stata data inizialmente da una giornalista del canale televisivo israeliano i24news, Nicole Zedeck, che durante un collegamento in diretta proprio da Kfar Azza aveva detto che gli era stata riferita da alcuni soldati israeliani. Lei però non aveva visto personalmente i corpi dei bambini. Zedeck era stata invitata sul posto insieme con altri giornalisti israeliani e internazionali dall’esercito israeliano. Da lì, la notizia era poi circolata sia sui social network sia su altri giornali. Altri giornalisti che erano stati lì avevano dicendo che a loro la storia dei bambini decapitati non era stata raccontata, e di non aver avuto conferme sul campo.

La distruzione nella Striscia di Gaza Dopo l'attacco compiuto da Hamas in diversi territori israeliani, Israele ha risposto con grossi bombardamenti sulla Striscia di Gaza, il territorio palestinese governato da Hamas. I bombardamenti sono stati incessanti, e nel giro di cinque giorni hanno ucciso già più di 1.100 persone (non si sa quanti siano civili e quanti miliziani di Hamas). È un numero fornito dal governo di Hamas, e quindi le informazioni vanno prese sempre con una certa cautela. Ed è un numero enorme, se confrontato con quello delle precedenti operazioni militari contro la Striscia di Gaza. Se il numero venisse confermato, sarebbe estremamente più alto di quello delle persone uccise nei primi giorni dell'ultima grande operazione militare compiuta da Israele nella Striscia, tra il luglio e l'agosto del 2014: nei primi cinque giorni di quella guerra i bombardamenti israeliani uccisero 126 persone. Proseguirono per sei settimane e alla fine i palestinesi uccisi furono più di 2mila. I bombardamenti degli ultimi giorni sono molto più intensi che in passato: stanno colpendo e distruggendo molti più edifici, tra cui ospedali e scuole in cui Israele sospetta che si nascondano i miliziani di Hamas. Secondo le Nazioni Unite i bombardamenti hanno già causato 338.934 persone sfollate a Gaza. Nei primi giorni della guerra del 2014 erano state 4.500. La situazione per i civili di Gaza è resa ancora più drammatica dal fatto che il governo israeliano ha imposto sulla Striscia un «assedio totale». Questo vuol dire che le autorità israeliane hanno tagliato le forniture d’acqua, energia elettrica, cibo e carburante da Israele verso i territori della Striscia, che da anni erano già sottoposti a un embargo estremamente rigido, e dove quindi già di norma scarseggiano beni di prima necessità. Mercoledì l'unica centrale elettrica della Striscia ha smesso di funzionare proprio a causa della mancanza di carburante. Nelle prossime ore la situazione per chi abita in quei territori potrebbe diventare ancora più drammatica.

Dopo Netanyahu ha parlato anche l’ex ministro della Difesa Benny Gantz, leader del partito di opposizione Blu e Bianco che è entrato nel governo di unità nazionale. Ha detto che la scelta di entrare nel governo è «un chiaro messaggio» di unità ai nostri avversari e a tutti i cittadini israeliani. Ha detto che dietro la scelta non ci sono motivazioni politiche, e che «è una cooperazione per il nostro destino».

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso alla nazione dopo la prima riunione di gabinetto seguita all'annuncio della formazione di un governo di unità nazionale. Nel discorso ha paragonato Hamas all'ISIS e ha detto che «li schiacceremo ed elimineremo proprio come è stato fatto con l'ISIS».

Gli Stati Uniti manderanno una seconda portaerei nel Mar Mediterraneo: nei giorni scorsi, dopo gli attacchi di Hamas, avevano spostato la USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale, quindi vicino a Israele. Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, aveva spiegato che era stata mandata nella zona con un intento di deterrenza non verso Hamas, ma «verso altri stati o organizzazioni che potrebbero avere interesse ad ampliare il conflitto». Mercoledì sera John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha detto che verrà spostata nel Mediterraneo anche la USS Dwight Eisenhower, come parte di una missione che era già stata pianificata in precedenza, ma ha specificato che per ora non è stato deciso se verrà mandata nel Mediterraneo Orientale.

Un importante funzionario turco ha detto in forma anonima all'agenzia di stampa AFP che il governo turco avrebbe iniziato a discutere con esponenti di Hamas ad Ankara per mediare la liberazione delle persone prese in ostaggio dopo l'attacco di sabato. Le negoziazioni, ha detto il funzionario, sarebbero state avviate per conto del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ma non ha fornito maggiori dettagli al riguardo.

Gli Stati Uniti stanno mediando per permettere l'evacuazione dei civili da Gaza Mercoledì John Kirby, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, ha detto che il governo degli Stati Uniti è al lavoro per trovare una soluzione di compromesso per permettere ai civili di Gaza di fuggire dai bombardamenti israeliani. La Striscia di Gaza, oltre a essere circondata da Israele, ha un confine diretto e piuttosto ampio anche con l’Egitto, un paese arabo. Tra la Striscia di Gaza e l’Egitto il principale valico di confine è quello di Rafah. Da quando sono cominciati i bombardamenti il valico è stato chiuso e riaperto più volte, ma di fatto il passaggio è quasi impossibile. Kirby ha detto che gli Stati Uniti stanno discutendo con le autorità di Egitto e Israele per permettere il passaggio in sicurezza dei civili. Va comunque detto che il valico di Rafah è controllato in maniera molto rigida dall'Egitto, e già prima degli attacchi di Hamas era molto complicato per i civili attraversarlo. Lo abbiamo spiegato in questo articolo:

Mercoledì sera un centinaio di persone appartenenti a “La Familia”, il gruppo di ultras che segue la squadra di calcio del Beitar Gerusalemme, una delle più conosciute del paese e la più importante della capitale israeliana, è andato nell'ospedale Sheba Medical Center della città di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv, dopo che si era sparsa la voce che alcuni miliziani di Hamas feriti nei combattimenti con i soldati israeliani fossero ricoverati lì. Gli ultras – noti per essere una tifoseria violenta e anti-araba – hanno vagato per l'ospedale in cerca dei miliziani di Hamas, insultando i medici e sputando contro di loro. La polizia sta andando sul posto. Secondo il giornalista di Haaretz Ran Shimoni, comunque, nessun miliziano di Hamas sarebbe ricoverato in quell'ospedale.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha aggiornato il numero di palestinesi uccisi negli attacchi compiuti da Israele: sarebbero almeno 1.100, mentre i feriti 5.339. Il governo della Striscia è controllato da Hamas, quindi le informazioni vanno prese sempre con una certa cautela: inoltre in questi numeri non viene specificato quanti dei morti siano civili e quanti miliziani.

L'esercito israeliano ha comunicato che non c'è stato nessun tentativo di attacco aereo dal confine con il Libano, come aveva invece inizialmente affermato nel tardo pomeriggio. Il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, ha detto che i militari stanno indagando su cosa possa aver causato l'attivazione degli allarmi anti-droni nel nord di Israele.

Il falso allarme inviato via smartphone alla popolazione israeliana Alle 19:41 locali (le 18:41 in Italia) l'applicazione per smartphone dell'Home Front Command di Israele, la divisione dell'esercito che si occupa di gestire le situazioni di emergenza tra i civili, ha inviato a tutta la popolazione israeliana un messaggio di allerta in cui si diceva di trovare al più presto un riparo. Il messaggio è apparso a molti da subito strano, dato che non era stato preceduto da nessuna sirena antimissile: poco dopo il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha detto che il messaggio era stato inviato per errore, specificando che si era trattato di un “errore umano”.

È finito il carburante nell’unica centrale elettrica di Gaza Sia il governo di Hamas che quello israeliano hanno confermato che l'unica centrale elettrica della Striscia di Gaza ha smesso di funzionare, dopo essere rimasta senza il carburante necessario. È la prima grossa conseguenza dell'«assedio totale» imposto dal governo israeliano sulla Striscia. Questo significa che tutte le principali infrastrutture, compresi gli ospedali, dovranno affidarsi alle proprie scorte di carburante per continuare a far funzionare i generatori elettrici. Mercoledì pomeriggio il più grande ospedale della città di Gaza, Al-Shifa, ha fatto sapere di avere abbastanza carburante per alimentare i suoi generatori di riserva per altri quattro giorni al massimo. «Se l'elettricità si fermerà, i nostri ospedali diventeranno nient'altro che fosse comuni», ha detto il direttore dell'ospedale al New York Times.

Gli scontri tra Libano e Israele si stanno intensificando Per tutta la giornata sono continuati i bombardamenti reciproci tra Israele e Libano, sul confine tra i due paesi (quindi nel nord di Israele, mentre la Striscia di Gaza si trova a sud). Alcuni attacchi sono stati rivendicati da Hezbollah, un potente gruppo armato sciita che opera soprattutto nel sud del Libano e sostiene Hamas. Verso le 17:30 le forze armate israeliane hanno scritto su X (Twitter) di aver ricevuto informazioni riguardo a una possibile infiltrazione di forze libanesi nello spazio aereo israeliano: secondo alcune ricostruzioni, non confermate dalle autorità, si tratterebbe di vari droni lanciati dal Libano verso Israele. Già nel primo pomeriggio le sirene antimissile avevano cominciato a suonare in alcune città del nord di Israele, e agli abitanti era stato chiesto di spostarsi nei rifugi antiaerei. Intanto, il gruppo radicale palestinese Hamas ha rivendicato l'attacco con un missile a lungo raggio lanciato verso il nord di Israele, nei pressi della città di Haifa.

La prima ministra francese Élisabeth Borne ha detto che alcuni bambini di nazionalità francese risultano dispersi in Israele, ed è «probabile» che siano stati presi in ostaggio dai miliziani di Hamas. Almeno 10 persone francesi sono state uccise negli scontri tra Hamas e Israele dallo scorso sabato, e altre 18 – tra cui appunto alcuni bambini, non è chiaro quanti – sono disperse.

C'è un accordo per un governo di unità nazionale Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Benny Gantz, leader di uno dei partiti di opposizione (il centrista Blu e Bianco), hanno trovato un accordo per formare un governo di unità nazionale e gestire in maniera più condivisa le prossime fasi dello scontro con Hamas, che secondo diversi commentatori potrebbero prevedere un’invasione di terra della Striscia di Gaza. Qui abbiamo spiegato cosa significa, in concreto:

C'è un terzo italo-israeliano disperso Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che c'è un terzo cittadino italo-israeliano disperso, oltre ai due che erano stati segnalati nelle scorse ore: Tajani ha detto che si chiama Nir Forti, ma non ha fornito maggiori dettagli sulla sua identità né su dove si trovasse al momento dell'attacco di Hamas. Gli altri due dispersi sono una coppia di coniugi italo-israeliani che abitava nel kibbutz di Be’eri: sono Eviatar Moshe Kipnis, un uomo di 65 anni in sedia a rotelle per via di una malattia autoimmune, e la moglie Lilach Lea Havron, di 60 anni. Tajani ha detto che «probabilmente sono stati presi in ostaggio» da Hamas, anche se «non abbiamo ancora la certezza».

Tre palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania Tre palestinesi sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco e altri 11 sono stati feriti dalle forze armate israeliane e da alcuni coloni israeliani nella città di Qusra, nel distretto di Nablus, in Cisgiordania. In mattinata alcuni coloni israeliani avevano attaccato la città e sparato contro civili e ambulanze, secondo quando detto all’agenzia di stampa Reuters dal governatore di Nablus, Ghassan Daghlas. La Cisgiordania è l'altra regione, insieme alla Striscia di Gaza, che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia e rivendicano come propria, ed è parzialmente occupata da Israele dal 1967. Secondo il ministero della Salute palestinese, almeno altre 21 persone sono state uccise in Cisgiordania dallo scorso sabato.

Il sistema dei riservisti in Israele, spiegato Martedì l’esercito israeliano ha detto di aver mobilitato oltre 360mila riservisti, ossia cittadini che hanno svolto il servizio militare obbligatorio e che possono essere convocati per tornare temporaneamente nell’esercito per esercitazioni o in situazioni di crisi. Già nelle prime 48 ore dagli attacchi di Hamas aveva detto di averne mobilitati 300mila. Il sistema dei riservisti israeliano ha pochi corrispettivi nel mondo per dimensioni (in rapporto alla popolazione) e per velocità di mobilitazione: le richieste infatti ottengono sempre risposte immediate, e spesso ci sono molte adesioni volontarie. Abbiamo spiegato come funziona in questo articolo:

Le colpe di Netanyahu, nella puntata di Globo Questa mattina è uscita la nuova puntata di Globo, il podcast del Post con interviste sulle cose del mondo: l’argomento di questa settimana è la guerra tra Israele e Hamas. L’ospite è Anna Momigliano, giornalista esperta di Israele e Medio Oriente che ha scritto tra gli altri per il New York Times e per Haaretz. Anna Momigliano parla con Eugenio Cau del Post degli errori del governo di Israele e delle possibili ragioni del fallimento militare nel limitare o fermare gli attacchi: «Sono quasi dieci anni che Netanyahu è criticato dagli apparati di sicurezza. Ha trasformato un esercito che una volta aveva una presenza capillare in ogni città in una forza di sicurezza per i coloni, gli abitanti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il lavoro dell’esercito è quasi diventato quello di una milizia privata di questi coloni». Il primo ministro è anche responsabile, secondo Momigliano, di aver dato un falso senso di sicurezza alla popolazione israeliana: «È riuscito a convincerla che l’occupazione dei territori palestinesi in Cisgiordania e l'assedio di Gaza non avrebbero portato con sé alcun prezzo da pagare». Nella puntata si parla anche di quale può essere la risposta di Israele: «A differenza di altri non sono sicura al cento per cento dell'invasione di terra, ma la ritengo altamente probabile. Rischia di essere un’arma a doppio taglio: una cosa è fare la forza di polizia in un’area che hai già occupato come la Cisgiordania, da una posizione di forza, un’altra è entrare a casa di gente che se lo aspetta». La puntata di Globo si può ascoltare sull’app del Post e su tutte le piattaforme di podcast.

La questione del corridoio umanitario verso la Striscia di Gaza Due fonti di Reuters nei servizi di sicurezza egiziani hanno confermato che l'Egitto sta discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di permettere un corridoio umanitario per portare aiuti agli abitanti della Striscia di Gaza. Secondo le fonti di Reuters il corridoio dovrebbe essere permesso da un temporaneo cessate il fuoco nella zona e dovrebbe passare dal valico di Rafah, l'unico passaggio via terra che collega la Striscia di Gaza all'Egitto. Negli ultimi giorni era stato chiuso dopo che l'esercito israeliano lo aveva più volte bombardato proprio per isolare i palestinesi a Gaza. Anche prima di questa situazione comunque l'Egitto controllava il valico di Rafah in maniera piuttosto rigida: una questione che spesso si trascura quando si parla dell’isolamento e dell’embargo che la Striscia di Gaza subisce da 16 anni è che l’Egitto collabora pienamente con Israele all’isolamento dei palestinesi nella Striscia, che i palestinesi possono entrare in Egitto soltanto dopo aver ricevuto permessi appositi e che tra le polizie di frontiera egiziana e israeliana c’è un lungo rapporto di collaborazione e fiducia. Dalla Striscia di Gaza è insomma sempre molto difficile uscire, e lo è ancora di più in questi giorni. Ne abbiamo scritto più approfonditamente qui:

Perché ci sono così tanti thailandesi morti e dispersi in Israele Il governo thailandese ha detto che 20 suoi connazionali sono stati uccisi negli scontri in Israele e nella Striscia di Gaza, e che altri 14 sono stati presi in ostaggio dai miliziani di Hamas. Circa 30mila persone thailandesi lavorano in Israele, soprattutto nei settori dell’allevamento e dell’agricoltura: secondo l’ong Human Rights Watch sono spesso sfruttati e obbligati a lavorare molte ore, ma guadagnano comunque circa mille dollari al mese, una cifra di gran lunga superiore a quella che guadagnerebbero in Thailandia. Diversi familiari hanno riconosciuto i loro cari in foto o video circolati sui social media che mostravano le persone prese in ostaggio da Hamas. In altri casi le famiglie non ricevono più notizie dei loro cari da giorni: «È difficile per noi non sapere. È stato catturato, è scappato, cosa gli è successo?», si è chiesta Kanjana Patee, la sorella di Kiattisak Patee, un uomo thailandese di 35 anni che circa quattro anni fa si trasferì in Israele per lavorare in un allevamento di polli. Anche Natthaporn Onkaew, un ragazzo di 26 anni, partì due anni fa per lavorare in una fattoria in Israele: la sua famiglia ha parlato con lui per l’ultima volta venerdì scorso e l’ha poi riconosciuto in una foto che mostra alcuni ostaggi che sembra abbiano le mani legate dietro la schiena. «Sono senza parole. Le nostre vite sono cadute nell'oscurità», ha detto all'agenzia di stampa Reuters il padre di Onkaew.



Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader del partito di opposizione Partito di Unità Nazionale, Benny Gantz, avrebbero raggiunto un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale: lo ha detto al giornale israeliano Haaretz una fonte interna al Likud, il partito di Netanyahu. Gantz era l'unico leader dell'opposizione che ancora non si era convinto a entrare in un governo di coalizione per affrontare la situazione di emergenza, come aveva proposto Netanyahu.

Itamar Ben-Gvir, controverso ministro israeliano della Pubblica sicurezza, ha mandato una comunicazione alla polizia della città di Sderot dicendo che d'ora in poi i suoi abitanti saranno autorizzati a girare armati. Sderot è la più grande città israeliana vicino alla Striscia di Gaza e da sabato ha subito molte violenze e sequestri. Secondo Ben-Gvir «questa guerra dimostra che dobbiamo armare i nostri cittadini». Ben-Gvir è un estremista di destra a capo del partito Potere Ebraico, noto per le sue posizioni razziste nei confronti dei palestinesi e dei cittadini arabo-israeliani. È diventato ministro alla fine del 2022, quando si è alleato con il primo ministro Benjamin Netanyahu per la formazione dell'attuale governo.

Le brigate al Qassam, la principale divisione armata di Hamas, hanno annunciato che lanceranno missili sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, come risposta ai bombardamenti sui civili dell'esercito israeliano. Nella zona di Tel Aviv in questi minuti sono suonate le sirene antimissilistiche.

La Striscia di Gaza è senza energia elettrica Ci sono diverse testimonianze del fatto che la Striscia di Gaza sia rimasta completamente senza energia elettrica, dopo che l'unica centrale della città di Gaza ha smesso di funzionare. Il governo di Hamas ha fatto sapere che la centrale è rimasta senza carburante per via dell'isolamento imposto da Israele nell'ambito dell'«assedio totale» cominciato lunedì. È una notizia da prendere ancora con qualche cautela, perché arriva da Hamas. Tra gli altri la giornalista di Al Jazeera Youmna ElSayed, che si trova a Gaza, ha però confermato che al momento non c'è elettricità. L'assenza di energia elettrica comporta moltissimi disagi diversi, dall'assenza di luce nelle ore di buio alla mancanza di acqua corrente. Ma smetteranno di funzionare anche tutti i macchinari che hanno bisogno di energia elettrica e gli apparecchi elettronici: significa che anche i pochi giornalisti sul posto non avranno modo di riferire quello che succede. Non potranno soprattutto funzionare gli ospedali, che negli ultimi giorni sono stati molto sotto pressione.

Il punto della situazione alle 14 • Stanno proseguendo i grossi bombardamenti sulla Striscia di Gaza da parte di Israele, che nel frattempo sta bloccando l'ingresso di cibo, acqua, elettricità e carburante nella Striscia. • L'esercito israeliano sta ammassando moltissimi mezzi militari e soldati vicino al confine, e sembra sempre più concreta l'ipotesi di un'imminente invasione via terra della Striscia. • I bombardamenti sulla Striscia degli ultimi due giorni sono stati particolarmente intensi, hanno distrutto interi quartieri della città di Gaza (compresa la sua università) e ci sono alcune centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. • Ci sono stati altri lanci di missili al confine tra Israele e il Libano tra l'esercito israeliano e Hezbollah, potente gruppo armato sciita che sostiene Hamas. • Continuano ad arrivare testimonianze impressionanti delle violenze di Hamas sui civili israeliani. • Le persone civili palestinesi uccise negli attacchi di Israele finora sono almeno 1.055, secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (quindi di Hamas, da prendere con cautela). Gli israeliani uccisi da Hamas sono invece più di 1.200 tra civili e militari.

Non ci sono conferme sulla storia dei bambini israeliani «decapitati» Stanno emergendo dubbi sull’affidabilità di una notizia circolata molto tra ieri e oggi: quella secondo cui nel kibbutz israeliano di Kfar Azza attaccato da Hamas sarebbero stati trovati cadaveri di bambini decapitati. Sui social network e su alcuni media internazionali questa era stata indicata come l’atto più atroce commesso da Hamas nei massacri di civili israeliani degli scorsi giorni, ma finora non ci sono state conferme della sua veridicità, nemmeno da parte di Israele. La notizia era stata data inizialmente da una giornalista del canale televisivo israeliano i24news, Nicole Zedeck, che durante un collegamento in diretta proprio da Kfar Azza aveva detto che gli era stata riferita da alcuni soldati israeliani. Lei però non aveva visto personalmente i corpi dei bambini. Zedeck era stata invitata sul posto insieme con altri giornalisti israeliani e internazionali dall’esercito israeliano. Da lì, la notizia è poi circolata sia sui social network sia su altri giornali. Altri giornalisti che sono stati lì stanno dicendo che a loro la storia dei bambini decapitati non è stata raccontata, e di non aver avuto conferme sul campo. Oren Ziv, un giornalista dell’affidabile sito di news israeliano +972 Magazine, ha detto che durante la visita i giornalisti sul posto potevano parlare liberamente e anche in modo riservato con centinaia di soldati, ma che comunque nessuno gli ha parlato di bambini decapitati. Un altro giornalista francese che era lì, Samuel Forey, ha scritto: «Nessuno mi ha parlato di decapitazioni, ancor meno di bambini decapitati e ancor meno di 40 bambini decapitati» (un numero circolato spesso tra chi ha riferito la notizia). Persino il portavoce dell’esercito israeliano ha detto di non poter confermare la notizia, pur dicendo di essere «a conoscenza degli atti atroci di cui Hamas è capace». Tra i giornali che hanno dato la notizia senza le necessarie cautele c’è l’Independent, che è stato particolarmente criticato perché mercoledì mattina aveva in prima pagina un titolo molto contraddittorio: prima diceva di donne e bambini decapitati, poi che i corpi erano nascosti e perciò «è impossibile verificarlo».

L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha fatto sapere che nove suoi operatori sono stati uccisi negli attacchi aerei degli ultimi giorni nella Striscia di Gaza. L'Agenzia ha detto anche che i bombardamenti hanno danneggiato la sede dell'Agenzia a Gaza e le strutture di 18 scuole che erano state trasformate temporaneamente in rifugi.

Le forze armate israeliane hanno pubblicato su X (Twitter) un video che mostra il bombardamento compiuto sull'Università islamica di Gaza, un ateneo indipendente fondato nel 1978. Secondo Israele l'università era in realtà una «importante base operativa, politica e militare» di Hamas, che l'avrebbe trasformata in un «campo di addestramento per lo sviluppo di armi e di intelligence militare». L'università si trova nel quartiere di Rimal, tra i più benestanti di Gaza, che nella notte tra lunedì e martedì è stato colpito da pesanti bombardamenti e in gran parte distrutto.

Questa mattina è uscita la nuova puntata di Globo, il podcast del Post con interviste sulle cose del mondo, e l’argomento di questa settimana è la guerra tra Israele e Hamas. L’ospite è Anna Momigliano, giornalista esperta di Israele e Medio Oriente che ha scritto tra gli altri per il New York Times e per Haaretz. Anna Momigliano parla con Eugenio Cau del Post degli errori del governo di Israele, di come sia stato possibile l’attacco a sorpresa di Hamas e di quale sarà la risposta di Israele, oltre ai bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Si parla anche delle conseguenze di questa guerra, che potrebbero estendersi a tutto il Medio Oriente. La puntata di Globo si può ascoltare sull’app del Post e su tutte le piattaforme di podcast.

Continua ad aumentare la concentrazione di truppe e mezzi militari israeliani nei pressi del confine con la Striscia di Gaza. Mercoledì il giornalista britannico Richard Gaisford ha pubblicato su X (Twitter) un breve video in cui si vedono alcuni soldati camminare vicino a un carro armato, sul confine tra Israele e la Striscia. Gaisford ha detto che è stato chiesto ai giornalisti di allontanarsi dalle basi militari.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha aggiornato il numero di civili palestinesi uccisi negli attacchi di Israele: sarebbero almeno 1.055 (il governo della Striscia è controllato da Hamas, quindi le informazioni vanno prese sempre con una certa cautela).

Le foto dei massacri di Hamas nelle comunità israeliane Negli ultimi giorni sui social network, sui canali Telegram e sulle principali agenzie giornalistiche internazionali sono state pubblicate le foto e i video di quello che è rimasto nelle città e nei kibbutz israeliani vicini alla Striscia di Gaza attaccati sabato dai miliziani di Hamas. Le immagini mostrano scene di enormi violenze: esecuzioni di civili disarmati dentro le loro case, cadaveri di intere famiglie uccise mentre cercavano di nascondersi nei rifugi o di scappare, corpi accanto alle auto abbandonate sulle strade a grande percorrenza o su quelle più piccole dentro alle cittadine. Sappiamo come sono state uccise quelle persone dai video che sono stati diffusi online o che arrivano dalle telecamere di sicurezza dei kibbutz o dai parabrezza delle auto. Le foto sono molto forti e impressionanti. Il Post ha deciso di pubblicarle nonostante la loro crudezza perché aiutano a raccontare il massacro compiuto da Hamas, che è senza precedenti, e la violenza di un attacco che si è rivolto essenzialmente contro dei civili che in quasi nessun caso hanno avuto modo di difendersi. Testimoniano un evento eccezionalmente rilevante nella lunga storia del conflitto israelo-palestinese, oltre che inaspettato, che ha spinto il governo israeliano a iniziare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza come ritorsione, e che avrà conseguenze devastanti anche per i civili palestinesi. Le foto scattate dai reporter nei luoghi dei massacri sono molto crude e qualche lettore e lettrice potrebbe trovarle disturbanti e troppo impressionanti. Si possono vedere qui.

Un funzionario britannico ha detto alla BBC che i britannici morti o dispersi dall'inizio degli attacchi di Hamas verso Israele sono 17 (la stima precedente era più di dieci).

Continuano anche i combattimenti al confine tra Israele e il Libano Questa mattina alcuni missili lanciati dal Libano hanno colpito un’area vicina alla città israeliana di Arab Al-Aramshe, nel nord del paese e a pochi chilometri dal confine con il Libano. L’attacco è stato rivendicato da Hezbollah, un potente gruppo armato sciita che opera soprattutto nel sud del Libano e sostiene Hamas. L’esercito israeliano ha risposto lanciando altri missili verso il Libano, e al momento non è chiaro se ci siano morti o feriti. Hezbollah ha risposto con il lancio di altri missili, che hanno fatto scattare le sirene antimissilistiche nel nord di Israele: per il momento però non ci sono notizie di danni in territorio israeliano.

Gli scontri sul confine tra i due paesi vanno avanti ormai da giorni: domenica Hezbollah aveva lanciato alcuni razzi e missili sul territorio di Israele, che a sua volta aveva risposto bombardando alcune aree all’interno del confine libanese. Negli scontri erano stati uccisi almeno tre membri di Hezbollah. Lunedì c’era stato inoltre un tentativo di infiltrazione da parte di miliziani di Hezbollah che avevano provato a superare il confine tra Israele e Libano ed erano stati intercettati dall’esercito, che perlustrava l’area con elicotteri. Era seguito uno scontro armato in cui erano stati uccisi almeno tre miliziani e un ufficiale israeliano.

I palestinesi fuori dalla Striscia I combattimenti intorno alla Striscia di Gaza tra Israele e Hamas stanno avendo conseguenze anche sugli altri territori abitati da palestinesi. Nella tarda serata di martedì ci sono stati scontri tra alcuni palestinesi e la polizia israeliana a Gerusalemme Est, la parte della città che appartiene ai Territori palestinesi occupati da Israele dal 1967. La polizia israeliana ha ucciso due persone palestinesi, e ha poi spiegato che queste stavano lanciando fuochi d'artificio e pietre contro di loro. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che sempre martedì sera in Cisgiordania almeno 12 palestinesi sono stati feriti con colpi d'arma da fuoco in diversi scontri con la polizia israeliana. Negli ultimi giorni ci sono state diverse manifestazioni di palestinesi a Gerusalemme Est e in diversi posti in Cisgiordania, a sostegno dei Palestinesi nella Striscia. Da sabato sono state uccise almeno 19 persone palestinesi in Cisgiordania. (La Cisgiordania è l'altra regione – oltre alla Striscia di Gaza – che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia e rivendicano come propria, ed è parzialmente occupata da Israele dal 1967.)

Chi ha organizzato gli attacchi senza precedenti di Hamas contro Israele Tra i principali organizzatori dell’attacco compiuto sabato da Hamas contro Israele c’è Mohammed Deif, il leader delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas. L’esercito israeliano ha tentato di ucciderlo almeno sette volte negli ultimi vent’anni, senza mai riuscirci. Anche per questo su di lui non si sa molto e le sue apparizioni pubbliche, tramite messaggi registrati, sono estremamente rare. Ne abbiamo parlato in questo articolo:

Tra martedì e mercoledì i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono stati particolarmente intensi, dopo l'annuncio dell'«assedio totale» sulla Striscia in risposta agli attacchi di Hamas di sabato e domenica. Oltre a morti e feriti nella Striscia ci sono moltissimi palestinesi sfollati: l'ultimo aggiornamento delle Nazioni Unite, che operano nell'area e stanno garantendo rifugi a molti palestinesi, è di almeno 260mila persone rimaste senza casa. È una stima che risale però alle 21 di ieri sera, ed è verosimile che il numero sia già molto aumentato. Già così in ogni caso secondo le Nazioni Unite è il numero di sfollati più alto dalla guerra tra Israele e Hamas del 2014, che però durò 50 giorni. Martedì sera gli edifici residenziali distrutti erano più di mille. Nella Striscia di Gaza, che è uno dei posti più densamente popolati al mondo, abitano 2,3 milioni di persone.

Il piano di rimpatrio degli italiani in Israele Il ministero degli Esteri italiano ha detto di aver predisposto quattro voli militari per rimpatriare i cittadini italiani che erano in Israele temporaneamente (quindi per motivi turistici, di lavoro, o in pellegrinaggio): i primi tre, organizzati dal ministero, sono atterrati martedì all’aeroporto militare di Pratica di Mare, in provincia di Roma. Sono previsti anche tre voli operati dalla compagnia commerciale Neos a tariffe calmierate (sempre concordati con il ministero). In totale tra martedì e mercoledì dovrebbero rientrare in Italia 900 persone. Gli italiani residenti stabilmente in Israele invece sono oltre 18mila, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La maggior parte ha doppio passaporto, israeliano e italiano.

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che da martedì I'esercito ha ricominciato a usare veicoli lanciarazzi per colpire la Striscia di Gaza. È la prima volta dal 2006. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito oltre 450 obiettivi nelle ultime 24 ore, circa 200 dei quali nella notte tra martedì e mercoledì.

I due italo-israeliani dispersi Da quattro giorni una coppia di coniugi italo-israeliani che abitava nel kibbutz di Be’eri risulta dispersa, ed è possibile che sia stata presa in ostaggio dai miliziani di Hamas. Su di loro si è saputo qualcosa di più, nel frattempo: sono Eviatar Moshe Kipnis, un uomo di 65 anni in sedia a rotelle per via di una malattia autoimmune, e la moglie Lilach Lea Havron, di 60 anni. Nella mattinata di sabato, quando Hamas ha iniziato l’attacco contro Israele, si trovavano nella “safe room” della loro casa, una piccola stanza blindata e strutturata per resistere a vari tipi di attacchi. Il figlio Nadav Kipnis ha detto di aver parlato con loro al telefono per l’ultima volta alle 9 di sabato mattina: i due gli avevano detto che i terroristi stavano cercando di entrare nella stanza, sparando sulla porta. Da quel momento non si sono più avute notizie. Martedì il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto al Tg2 che «probabilmente sono stati presi in ostaggio» da Hamas, anche se «non abbiamo ancora la certezza». Il ministero sta lavorando in collaborazione con le autorità israeliane per rintracciare la coppia. Il kibbutz di Be'eri, che si trova a pochissimi chilometri dalla Striscia di Gaza ed era abitato da circa un migliaio di persone, è stato tra i più colpiti dagli attacchi di Hamas, come testimoniano molte foto e video che stanno circolando in queste ore.

Un dirigente governativo della Striscia di Gaza (quindi esponente di Hamas, e da prendere con una certa cautela) dice che nella Striscia sono rimasti circa 300mila litri di carburante, sufficienti a far funzionare la centrale elettrica per al massimo 12 ore.

La distruzione di Rimal, il quartiere benestante della città di Gaza Nella notte tra lunedì e martedì le forze armate israeliane hanno bombardato pesantemente anche il quartiere di Rimal, nella città di Gaza, distruggendo molti edifici. Ci sono state varie vittime tra i civili, anche se non è ancora stato comunicato un numero ufficiale. Rispetto alla media di Gaza, Rimal è un quartiere piuttosto benestante, con centri commerciali, ristoranti, complessi residenziali e uffici di media internazionali e organizzazioni umanitarie. Secondo le forze armate israeliane, Rimal sarebbe anche «un punto di appoggio» per alcuni membri di Hamas. I bombardamenti hanno colpito negozi, ristoranti e aziende, tra cui la sede della principale compagnia di telecomunicazioni di Gaza. Sono state colpite anche alcune sedi dell’Università islamica di Gaza, e molte infrastrutture sono state distrutte, tra cui varie strade. «Israele ha distrutto il centro di tutto», ha detto all’agenzia di stampa Associated Press un uomo d’affari che abita a Rimal. «Hanno distrutto l’area più bella» di Gaza, ha detto un altro residente la cui casa è stata distrutta nell’attacco. Un giornalista di BBC che ha visitato il quartiere nella mattinata di martedì ha detto di aver avuto l’impressione che ci fosse appena stato un terremoto. Per evitare di uccidere civili in passato l’esercito israeliano ha adottato il cosiddetto roof-knocking, una pratica comunque controversa che consiste nel lanciare sul tetto degli edifici che verranno bombardati dei missili privi di esplosivo, in modo da “avvisare” i civili che si trovano all’interno e dare loro il tempo di mettersi in salvo. A Rimal però molti residenti sostengono che Israele abbia attaccato senza alcun preavviso. Le persone di Gaza in ogni caso non sanno dove scappare, dato che non ci sono rifugi antiaerei e il valico di Rafah, al confine con l’Egitto, al momento è chiuso.

La possibile invasione via terra della Striscia, vista dai giornali internazionali L'ipotesi di un'invasione via terra della Striscia di Gaza, più volte data come molto probabile in questi giorni, oggi sembra essere più concreta. Stamattina diversi giornali internazionali la descrivono come imminente o vicina, citando i molti mezzi militari ammassati dall'esercito israeliano vicino al confine e i molti soldati inviati nella zona tra militari e riservisti (più di 300mila).

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza dice che le persone uccise dai bombardamenti israeliani nella Striscia sono almeno 950 (il governo della Striscia è controllato da Hamas, le cui dichiarazioni vanno prese sempre con le molle). Questi si aggiungono ai 1.500 miliziani di Hamas che Israele dice di aver ucciso nel proprio territorio. Le persone palestinesi uccise dovrebbero quindi essere almeno 2.450.

Tra gli obiettivi che l'esercito israeliano dice di aver distrutto durante la notte nella Striscia di Gaza ci sono un sito di Hamas usato per avvistare aerei militari, «due filiali bancarie usate per finanziare il terrorismo a Gaza, un tunnel sotterraneo e due centri di comando operativi usati da Hamas per dirigere le attività terroristiche contro Israele». Sono stati colpiti anche siti di addestramento di Hamas e depositi d'armi.

Un “corridoio umanitario” per i palestinesi che abitano nella Striscia è possibile? Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha detto che gli Stati Uniti stanno discutendo con Israele ed Egitto della possibilità di creare un «corridoio umanitario» per i civili che abitano nella Striscia di Gaza. Non ha però voluto dare ulteriori dettagli al riguardo, dicendo che per il momento preferisce mantenere la riservatezza sulle trattative diplomatiche in corso. Non è chiaro però come un “corridoio umanitario” possa conciliarsi con l'«assedio totale» annunciato e imposto sulla Striscia di Gaza da Israele negli ultimi giorni. L'esercito israeliano sta impedendo che alla popolazione palestinese che abita la Striscia arrivino cibo, acqua, energia elettrica e carburante. Finora ha negato qualsiasi tipo di mediazione al riguardo: anzi, martedì ha più volte bombardato il valico di Rafah, l'unico passaggio via terra da cui è possibile lasciare la Striscia di Gaza e far passare rifornimenti, al confine con l'Egitto (motivo per cui anche l'Egitto è coinvolto nelle discussioni con gli Stati Uniti, evidentemente). Va comunque detto che gli Stati Uniti potrebbero avere maggiore presa sul governo israeliano, visto il supporto anche militare che stanno fornendo in questo conflitto.

I bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza sono andati avanti per tutta la notte: l'esercito dice di aver colpito 200 obiettivi. Un portavoce di Hamas ha detto che negli attacchi della notte sono morte almeno 30 persone palestinesi (le informazioni provenienti da Hamas sono sempre difficili da verificare e vanno prese con qualche cautela).

L'agenzia di stampa Reuters ha riferito un discorso tenuto dal ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, alle truppe di soldati vicino al confine con la Striscia di Gaza. Tra le altre cose Gallant avrebbe annunciato l'invasione della Striscia via terra, ipotizzata da molti in questi giorni e ancora non confermata ufficialmente: «Abbiamo iniziato l'offensiva per via aerea, poi procederemo anche via terra», avrebbe detto. Poi avrebbe aggiunto: «Hamas voleva un cambiamento e lo avrà. Quello che c'era a Gaza non ci sarà più».

Nella notte ci sono stati anche i primi bombardamenti reciproci tra Israele e Siria dall'inizio dei recenti combattimenti tra Israele e Hamas, cioè da sabato. Dalla Siria sono stati lanciati missili sulle Alture del Golan, l'altopiano di circa 1.800 chilometri quadrati occupato dall'esercito israeliano dal 1967 (e sottratto al controllo della Siria). L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver risposto con un bombardamento verso la zona da cui provenivano i missili. Al momento non ci sono notizie di morti o gravi danni in questi bombardamenti reciproci, né si sa chi abbia lanciato i missili dalla Siria. Martedì c'erano stati attacchi reciproci tra esercito israeliano ed Hezbollah, gruppo armato sciita attivo in Libano e alleato di Hamas.

Nella notte tra martedì e mercoledì è arrivato in Israele il primo aereo contenente quelle che sono state descritte come «munizioni» fornite dal governo degli Stati Uniti: non è chiaro che tipo di munizioni siano esattamente, ma l'esercito israeliano ha detto che permetteranno «attacchi significativi».

Ci sono 300mila soldati israeliani vicino alla Striscia Un portavoce dell'esercito israeliano, Jonathan Conricus, ha detto che i soldati inviati nelle zone vicine alla Striscia di Gaza per combattere Hamas sono ormai più di 300mila: un numero che comprende sia militari professionisti che molti riservisti arruolati in questi giorni. Conricus ha detto che «si stanno preparando a eseguire la missione» affidata loro dal governo israeliano. Non ha parlato esplicitamente di un'invasione via terra della Striscia, che però al momento è ritenuta molto probabile. Ha solo detto che l'obiettivo è «accertarsi che alla fine di questa guerra Hamas non avrà alcuna capacità militare che possa minacciare o uccidere civili israeliani».

Cosa è successo nella notte • Nella notte tra martedì e mercoledì sono continuati i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza: fanno parte dell'«assedio totale» annunciato dal governo israeliano, che nel frattempo sta privando la Striscia di cibo, acqua, elettricità e carburante. • Ci sono diverse testimonianze di un numero sempre maggiore di mezzi militari israeliani ammassati vicino al confine con la Striscia. L'esercito israeliano ha fatto sapere che ora i soldati inviati nella zona sono circa 300mila. • L'ipotesi più accreditata è che questo dispiegamento di forze serva a Israele in previsione di un'invasione via terra della Striscia, al momento però ancora non confermata ufficialmente. • È atterrato in Israele il primo aereo che trasportava munizioni dagli Stati Uniti. • Il numero di persone uccise ha superato le 1.200 tra civili e militari israeliani (soprattutto civili). Le persone palestinesi uccise invece sarebbero più di 2.400 (tra cui 1.500 miliziani di Hamas che avevano fatto incursione in Israele).

La situazione a mezzanotte • Nel quarto giorno di combattimenti Israele ha continuato a bombardare intensamente la Striscia di Gaza. Anche Hamas ha continuato i bombardamenti verso Israele, ma con meno forza ed efficacia rispetto ai primi giorni. • Israele sta realizzando l'annunciato «assedio totale» della Striscia privandola di cibo, acqua, elettricità e carburante. Martedì ha anche bombardato più volte il valico di Rafah, l'unico punto di uscita dalla Striscia per i palestinesi e da cui possono entrare i rifornimenti, al confine con l'Egitto. • Ci sono stati altri bombardamenti reciproci tra esercito israeliano e miliziani di Hezbollah, il gruppo armato sciita attivo in Libano alleato di Hamas. • Sono uscite testimonianze e dettagli sui massacri di civili compiuti da Hamas in alcuni kibbutz israeliani vicini al confine con la Striscia. • La situazione degli ostaggi portati da Hamas nella Striscia è ancora in stallo e non ci sono novità: tra i rapiti dovrebbero esserci almeno 150 israeliani e alcune decine di persone di altre nazionalità. • Le persone israeliane uccise in questi quattro giorni di conflitto sono più di mille tra civili e militari. Quelle palestinesi sono più di 2.300, tra cui almeno 1.500 miliziani di Hamas.

Due persone palestinesi sono state uccise a Gerusalemme Est dalla polizia israeliana, con colpi di arma da fuoco. Secondo la polizia, i due palestinesi stavano lanciando fuochi d’artificio e pietre contro le forze dell’ordine, che hanno sparato. Si trovavano nel quartiere di Silwan, noto per i frequenti episodi di violenze e scontri.

Molti media internazionali stanno raccontando in queste ore la grande concentrazione di uomini e mezzi dell'esercito israeliano nelle vicinanze del confine con la Striscia di Gaza. Dion Nissenbaum, giornalista del Wall Street Journal esperto di Medio Oriente, ha scritto su X che martedì «migliaia di soldati, tiratori scelti, carristi e unità di artiglieria sono arrivati al confine con la Striscia di Gaza». L'esercito israeliano ha detto martedì di aver ripreso il controllo delle zone di frontiera attaccate dai miliziani di Hamas, ma nonostante la concentrazione di forze al momento non ci sono certezze su una possibile invasione della Striscia via terra. La situazione è ulteriormente complicata dalle oltre 100 persone, tra cui molti civili, presi in ostaggio da Hamas e portati a Gaza.

L'ultimo attacco via terra compiuto da Israele sul territorio della Striscia di Gaza risale al 2014, nel corso di una guerra contro Hamas durata oltre 50 giorni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, riguardo alla necessità di fermare le violenze in Israele e nella Striscia di Gaza: Putin ha detto che la priorità al momento è trovare al più presto un accordo per il cessate il fuoco e far riprendere i negoziati tra le due parti coinvolte. In un comunicato, la Russia ha condannato il «catastrofico aumento di morti tra i civili» nella regione. L’account ufficiale della presidenza turca ha scritto su X che i due leader hanno parlato anche di «potenziali iniziative per rispondere ai bisogni umanitari della regione».

Gli attacchi di Hamas ad Ashkelon Martedì Hamas ha attaccato con particolare intensità la città israeliana di Ashkelon, circa 15 chilometri a nord della Striscia di Gaza. In mattinata i miliziani avevano diffuso un messaggio sui propri canali social per invitare i civili ad allontanarsi dalla città entro le 17. Nel pomeriggio la città è stata colpita da decine di razzi lanciati da Hamas, molti dei quali sono stati intercettati dal sistema missilistico israeliano Iron Dome. Gli attacchi sono continuati all’incirca fino alle 21: stanno circolando notizie riguardo a persone ferite, ma al momento non ci sono numeri precisi. L’attacco ha colpito anche l’hotel Regina Goren, dove alloggiavano molti giornalisti internazionali, senza causare grossi danni. Verso le 20 il giornalista Matteo Alviti, inviato della Rai ad Ashkelon, ha dovuto interrompere il collegamento con il Tg1 a causa dell’arrivo di un razzo poco lontano. Ha fatto poi sapere di stare bene.

La questione della portaerei statunitense Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha detto che gli Stati Uniti hanno spostato la portaerei militare USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale, quindi più vicino a Israele, come annunciato domenica. Sullivan ha detto che la portaerei, che è la più grande al mondo, è stata mandata nella zona con un intento di deterrenza non verso Hamas, ma «verso altri stati o organizzazioni che potrebbero avere interesse ad ampliare il conflitto».

La decisione è stata criticata dal presidente della Turchia, Tayyip Erdogan: «Che cosa farà una portaerei americana vicino a Israele, perché è arrivata? Cosa faranno le navi intorno e gli aerei che trasporta? Colpiranno Gaza e i dintorni, causando un vero massacro», ha detto martedì. La Turchia è uno stato membro della NATO, ma in passato ha sostenuto attivamente la causa palestinese, anche ospitando membri della dirigenza di Hamas. In tempi recenti ha cercato un parziale riavvicinamento con Israele.

Il discorso di Joe Biden Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un discorso pubblico sul conflitto tra Israele e Hamas dopo aver parlato con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Ha ribadito che gli Stati Uniti sostengono Israele e ha condannato le azioni di Hamas, dicendo che il gruppo islamista radicale «non rappresenta il popolo palestinese» ma piuttosto lo usa «come scudo umano». Tra le persone uccise da Hamas in Israele c'erano anche 14 americani, ha detto Biden. C'era soprattutto una certa attesa sulla possibilità che Biden annunciasse aiuti militari per Israele, ma da questo punto di vista non ha detto molto: ha detto che gli Stati Uniti invieranno «ulteriore assistenza militare» per il sistema di intercettazione missilistica di Israele, Iron Dome, e che aiuteranno l'intelligence israeliana a recuperare gli ostaggi detenuti da Hamas, tra cui ci sono anche persone americane. Non ha fatto cenni invece a un eventuale impiego di militari americani, né nelle missioni di salvataggio degli ostaggi né in altre. «A qualsiasi paese, organizzazione, o chiunque altro pensi di poter trarre vantaggio da questa situazione, dico solo: non fatelo», ha detto Biden in modo molto perentorio.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha detto che i francesi uccisi in Israele negli attacchi di Hamas sono saliti a otto (in mattinata il suo ministero ne aveva segnalati quattro).

Nelle ultime ore sono emersi molti dettagli, e molto cruenti, dei massacri compiuti da Hamas nei “kibbutz” di Be'eri e Kfar Azza, che si trovano nel sud di Israele molto vicini al confine con la Striscia di Gaza. I kibbutz sono piccole comunità ebraiche egalitarie, nate soprattutto prima e dopo la Seconda guerra mondiale. Il termine “kibbutz” viene dalla parola ebraica che significa “ritrovo” o “collettivo” (“kibbutzim” al plurale) e indica una specie di comune basata su principi egalitari fra gli uomini e le donne che ne fanno parte. Sono comunità autosufficienti che generalmente hanno tra i cento e i mille abitanti e si autogovernano con un sistema di democrazia diretta. A volte sono delimitate da cancelli o filo spinato, e a volte semplicemente da uliveti, campi coltivati o dal deserto. Oggi in Israele ce ne sono più o meno 250, con una popolazione totale di circa 125mila abitanti: nacquero essenzialmente come comunità di agricoltori, ma nel tempo si sono evolute. Ne abbiamo parlato meglio qui:

Hussein Al Sheikh, il segretario generale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha detto che Israele ha rifiutato la richiesta dell'organizzazione di permettere l'ingresso di cibo e medicinali nella Striscia di Gaza. Da quando lunedì ha annunciato l'«assedio totale» sulla Striscia, Israele ha tagliato le forniture di cibo, acqua, carburante ed elettricità. Al Sheikh è uno dei più importanti politici di Fatah, il principale partito laico e moderato che amministra la Cisgiordania, l'altra regione che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia oltre alla Striscia di Gaza.

I massacri di civili israeliani da parte di Hamas Tra le prime comunità colpite dagli attacchi di Hamas a partire da sabato mattina ci sono alcuni kibbutz molto vicini al confine con la Striscia di Gaza, come quelli di Be'eri e Kfar Azza. Qui i miliziani di Hamas hanno compiuto alcuni dei peggiori massacri sui civili di cui si ha al momento testimonianza. L'esercito israeliano ha portato in questi posti alcuni giornalisti internazionali per mostrare loro le condizioni in cui gli attacchi di Hamas li hanno lasciati. I residenti sopravvissuti hanno raccontato che i miliziani entravano in ogni casa, sparavano sulle persone che incontravano e poi davano fuoco alle abitazioni. Bel Trew, affidabile giornalista che si occupa da anni di Medio Oriente, ha scritto: «Si sente l’odore di morte». Secondo i volontari del servizio di emergenza israeliano Zaka, che in molti casi sono stati i primi ad arrivare nei luoghi attaccati da Hamas, a Be’eri sono stati uccisi almeno 108 israeliani e diversi altri sono stati presi in ostaggio. Non si hanno ancora numeri certi su Kfar Azza, né sulle persone uccise, né su quelle rapite. Abbiamo raccontato più estesamente i massacri a Be'eri e Kfar Azza in questo articolo:

Il Likud, partito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere che le trattative con i partiti di opposizione per formare un governo di unità nazionale di emergenza sono molto avanzate. In serata Netanyahu incontrerà Benny Gantz, leader del Partito di Unità Nazionale, di opposizione, che inizialmente si era detto contrario ad entrare nella coalizione di Netanyahu: nelle ultime ore i giornali israeliani hanno scritto che sembra essersi convinto.

Un video dei bombardamenti israeliani al valico di Rafah, l'unico punto di uscita dalla Striscia di Gaza per i palestinesi che ci abitano, al confine con l'Egitto. Il bombardamento al valico è parte dell'«assedio totale» della Striscia annunciato da Israele, con tagli alle forniture di cibo, acqua, elettricità e carburante.

Nicole Zedeck, una giornalista del canale televisivo israeliano i24news, è stata nel kibbutz di Kfar Azza, che si trova a meno di mezzo chilometro dal confine con la Striscia di Gaza ed è uno dei posti in cui Hamas ha realizzato i peggiori massacri a partire da sabato. L'esercito israeliano ha portato diversi giornalisti internazionali a visitare Kfar Azza e altri luoghi in cui si sono concentrate le violenze di Hamas. Il racconto delle violenze sui civili fatto dalla giornalista è particolarmente cruento e inaudito: si parla di molti civili uccisi dentro le proprie case con coltelli, granate e altre armi, alcuni mentre si trovavano ancora nei propri letti. Si parla anche di bambini con «la testa mozzata». Alcune delle informazioni riferite da Zedeck arrivano dall'esercito israeliano e non da una sua testimonianza diretta, vanno quindi prese con qualche cautela. In diversi canali Telegram comunque sono circolate foto di persone uccise nelle proprie case. Al momento non è ancora chiaro quante persone siano morte a Kfar Azza, dove fino a sabato abitavano poco meno di 800 persone. L'esercito sta ancora facendo sopralluoghi in ogni casa.

Intorno alle 17 è partita una raffica di missili verso Israele dal Libano, più o meno in contemporanea con una serie di bombardamenti di Hamas in territorio israeliano, come quello molto consistente sulla città di Ashkelon. L'esercito israeliano ha detto di aver risposto con bombardamenti verso il territorio libanese, ma non si sa di preciso su quali obiettivi. Ieri nel nord di Israele, al confine col Libano, c'erano stati scontri armati tra l'esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah, gruppo armato sciita che domina soprattutto nel sud del Libano, alleato di Hamas. Gli scontri erano culminati in un bombardamento dell'esercito israeliano in cui erano stati uccisi tre miliziani di Hezbollah. Lo stesso gruppo sciita dovrebbe essere responsabile dei bombardamenti di oggi.

Cosa vuol dire che Israele avvisa i civili dei bombardamenti Il cosiddetto “roof-knocking”, “bussare sul tetto”, è la pratica con cui l'esercito israeliano “avvisa” le persone civili all'interno di un palazzo che quello è un obiettivo militare che sta per essere bombardato. L'avvertimento solitamente avviene con il lancio di un missile più o meno inoffensivo sul tetto del palazzo che verrà colpito (per questo “roof-knocking”). Alcuni minuti dopo comincia il bombardamento vero. Un esempio di “roof-knocking” in questo video della tv Al Jazeera: Secondo Israele serve a evitare l'uccisione di civili, e a limitare i danni solo alle infrastrutture e ai mezzi che servono ad Hamas per attaccare Israele. La pratica è in realtà piuttosto controversa: diversi critici di Israele ritengono che serva al paese solo per preservare la propria immagine di fronte alla comunità internazionale. Hamas comunque ha chiesto di continuare a usarla anche in questi giorni di combattimenti, minacciando di uccidere un ostaggio per ogni bombardamento senza preavviso di Israele nella Striscia. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo:

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha detto che le persone uccise nei bombardamenti israeliani da sabato sono almeno 830 (il governo della Striscia è guidato da Hamas, le cui comunicazioni sono spesso difficili da verificare in modo indipendente e vanno prese con cautela). Nella notte tra lunedì e martedì l'esercito israeliano aveva detto di aver ucciso almeno 1.500 miliziani di Hamas nelle zone di Israele che erano state attaccate da sabato. Stando a questi numeri le persone uccise da Israele sarebbero quindi almeno 2.330. Ci sono anche alcune migliaia di feriti.

Secondo il Times of Israel diversi camion che dall'Egitto stavano trasportando carburante e merci verso la Striscia di Gaza sono stati costretti a tornare indietro, dopo il bombardamento dell'esercito israeliano sul valico di Rafah, l'unico passaggio che permette di uscire dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto (il confine con Israele è invece protetto da una lunga barriera, quella che è stata sfondata in alcuni punti da Hamas sabato). Il bombardamento del valico di Rafah, riferito anche da diversi media israeliani, è coerente con l'«assedio totale» della Striscia di Gaza annunciato da Israele, che prevede l'interruzione di cibo, acqua, energia elettrica e carburante verso la Striscia. L'esercito israeliano non ha però confermato di averlo compiuto, ha solo detto di aver bombardato un tunnel sotterraneo nella zona usato da Hamas per portare armi e attrezzature militari nella Striscia. Nel primo pomeriggio le autorità egiziane avevano fatto sapere di aver chiuso il valico di Rafah proprio per via dei bombardamenti israeliani. Anche quando è aperto, in ogni caso, il passaggio dal valico per i palestinesi che abitano nella Striscia non è scontato: per uscire bisogna prenotarsi, e c'è una lunga lista d'attesa.

È iniziato il bombardamento di Hamas su Ashkelon, nel sud di Israele. Hamas aveva avvertito i civili di lasciare la città entro le 17 locali (le 16 in Italia) per evitare di essere colpiti da una raffica di missili. I bombardamenti di Hamas stanno andando avanti anche in altre città israeliane, ma è probabile che quello di Ashkelon, la più grande città israeliana vicina alla Striscia di Gaza, sarà assai più consistente.

In un video che mostra le immagini satellitari del confine tra Israele e la Striscia di Gaza si vedono bene i buchi fatti da Hamas per rompere la barriera che divide i due territori ed entrare in Israele. Lo ha pubblicato il Wall Street Journal. I buchi dovrebbero essere stati prodotti sabato da diverse esplosioni, di cui Hamas aveva diffuso alcune immagini.

Il primo commento di Putin Martedì il presidente russo Vladimir Putin ha commentato quanto sta succedendo in Israele per la prima volta da quando sabato ci sono stati i primi attacchi di Hamas. Nel corso di un colloquio con il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha detto che il conflitto in corso è «un chiaro esempio del fallimento della politica nel Medio Oriente degli Stati Uniti», che «non hanno tenuto conto degli interessi fondamentali del popolo palestinese» e non hanno lavorato per creare uno stato palestinese indipendente. Putin non ha però condannato esplicitamente Hamas, e ha solo detto che è necessario fare il possibile per limitare la morte di civili. Le parole di Putin non sorprendono, dato il deterioramento dei rapporti tra Russia e Israele da quando è cominciata l'invasione russa dell'Ucraina, che è stata apertamente condannata dal governo israeliano. Peraltro nell'ultimo anno il governo russo si è molto avvicinato all'Iran, storico alleato di Hamas, che ha fornito alla Russia droni e sostegno per aggirare le sanzioni internazionali imposte dall'inizio della guerra in Ucraina.

Le autorità israeliane hanno annunciato di aver soccorso 30 persone di nazionalità israeliana e thailandese che risultavano disperse dopo gli attacchi di Hamas a Ein HaShlosha, un kibbutz nel deserto del Negev, nel sud di Israele. Le persone soccorse erano rimaste nascoste per tre giorni.

L'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, che in questi giorni sta dando spesso aggiornamenti sul conflitto dalla parte israeliana, dice che gli israeliani uccisi da Hamas da sabato sono più di mille, tra civili e militari. I feriti accertati sono invece più di 3.400.

Hamas ha avvertito che bombarderà specificamente la città di Ashkelon, nel sud di Israele e a nord della Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi israeliani. In un messaggio su Telegram il gruppo islamista radicale ha avvertito gli abitanti di lasciare la città entro le 17 locali (le 16 in Italia). La pratica di avvertire prima dei bombardamenti per risparmiare i civili è quella che Hamas pretenderebbe da Israele: ha infatti minacciato di uccidere un ostaggio per ogni bombardamento israeliano sulla Striscia effettuato senza preavviso, e di pubblicare il video dell'uccisione.

L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso un importante politico di Hamas nel corso dei bombardamenti sulla Striscia di Gaza: è Jawad Abu Shmala, ministro dell'Economia nel governo della Striscia di Gaza.

Diversi giornali internazionali hanno confermato l'attendibilità di alcuni video che circolano da giorni sui social riguardanti l'attacco di sabato da parte dei miliziani di Hamas a Sderot, la città più grande vicino alla Striscia di Gaza. I video mostrano due macchine bianche con a bordo una dozzina di miliziani che entrano nella città dalla via principale e sparano ai civili che si trovano ai lati delle strade o in macchina. Nel video più condiviso, ripreso da un residente di Sderot dalla finestra della sua casa, si vedono i miliziani di Hamas che sparano a un'auto della polizia, mentre altri video riprendono gli scontri fra la polizia israeliana e i miliziani davanti alla stazione di polizia della città. Gli scontri sono andati avanti fino a tarda sera, quando è intervenuto anche l'esercito israeliano e l'edificio della stazione di polizia è stato completamente demolito per assicurarsi che non ci fossero membri di Hamas nascosti al suo interno. Il New York Times ha riunito questi video all'interno di un articolo pubblicato oggi.

Il giornale israeliano Times of Israel scrive che i partiti della coalizione che governa Israele hanno trovato un accordo per acconsentire alla formazione di un governo di unità nazionale, che comprenda anche i partiti di opposizione. All'interno della maggioranza il più contrario a un governo con l'opposizione era Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Potere Ebraico e ministro della Pubblica sicurezza, che lunedì in un comunicato aveva posto come condizione che tutti i partiti dichiarassero che l'obiettivo di un governo di unità nazionale fosse «la sconfitta totale di Hamas e la frantumazione della sua potenza militare e politica». Al momento però non è chiaro se tutti i leader dei partiti di opposizione accetteranno di partecipare al governo: nei giorni scorsi quello che si era mostrato più scettico era stato Benny Gantz del Partito di Unità Nazionale, che si era opposto proprio alla presenza di Ben-Gvir nella coalizione. Secondo il Times of Israel, però, a breve Gantz dovrebbe rinunciare alle sue pretese.

La situazione alle 13 – Stanno proseguendo i bombardamenti di Israele in diverse zone della Striscia di Gaza: la città di Gaza è la più colpita, ma non ci sono per ora notizie di feriti o morti. – Nel frattempo sono stati aggiornati i numeri di tutti i palestinesi che sono stati uccisi da Israele in questi giorni: almeno 700 sono civili uccisi nella Striscia di Gaza, a cui vanno aggiunti 1.500 miliziani di Hamas che l'esercito di Israele ha detto di aver ucciso in territorio israeliano. – È ancora in stallo la situazione delle persone prese in ostaggio da Hamas, di cui peraltro non si conosce con certezza il numero (si parla di almeno 150 israeliani e decine di altre nazionalità). Martedì Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, ha detto che il gruppo non intende avviare negoziati con Israele per la liberazione degli ostaggi fintanto che i combattimenti non finiranno. Lunedì Hamas aveva minacciato di uccidere un ostaggio per ogni nuovo bombardamento israeliano nella Striscia, e di pubblicare i video delle uccisioni. – Ci sono stati anche lanci di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele: alcuni hanno colpito la città israeliana di Be'er Sheva, che si trova nel sud del paese a circa 40 chilometri dal confine con la Striscia. L'attacco è stato rivendicato da Hamas e non ha causato feriti. – Secondo un rapporto dell'agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi (UNRWA), attualmente nella Striscia di Gaza più di 187mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case in seguito ai bombardamenti israeliani, e hanno dovuto cercare riparo altrove nella Striscia.

Secondo quanto raccontato da diversi testimoni sui social network Israele starebbe bombardando il valico che dalla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, conduce all'Egitto. Il valico è l'unico che collega la Striscia all'Egitto, e che tecnicamente permetterebbe ai palestinesi di andare via dalla Striscia per sfuggire ai bombardamenti israeliani. Il valico era stato già bombardato lunedì, e in seguito sembrava essere stato chiuso. In realtà è stato poi specificato che martedì mattina il passaggio era aperto, ma l'Egitto aveva permesso l'ingresso solo ai palestinesi che avevano già ottenuto nei giorni scorsi l'autorizzazione a lasciare la Striscia.

Il corrispondente di BBC dalla Striscia di Gaza Rushdi Abualouf ha pubblicato un video su X (Twitter) in cui mostra com'è oggi la città di Gaza dopo i bombardamenti israeliani. «È come un terremoto», ha scritto commentando la distruzione degli edifici colpiti.

Lunedì il governo israeliano ha ordinato «l’assedio totale» della Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi compiuti dai miliziani di Hamas a partire da sabato. Le autorità israeliane hanno quindi tagliato le forniture d’acqua, energia elettrica, cibo e carburante da Israele verso i territori della Striscia, come anticipato nei giorni precedenti. Qui abbiamo spiegato cosa significhi questo nel concreto per gli abitanti della Striscia di Gaza:

La Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei ha detto che il suo paese non è coinvolto nell’attacco di Hamas contro Israele di questi giorni, ma che in Iran «baciamo le mani di chi ha pianificato l'attacco al regime sionista». Alcune ipotesi sul coinvolgimento diretto dell'Iran erano circolate negli ultimi giorni, specialmente per via di un articolo del Wall Street Journal che descriveva come negli ultimi mesi i dirigenti di Hamas e degli altri gruppi armati che operano nella Striscia di Gaza si fossero incontrati più volte con dirigenti delle Guardie Rivoluzionarie, il gruppo militare più potente dell’Iran e il più fedele a Khamenei. Da tempo l'Iran è anche il principale sostenitore di Hamas e degli altri gruppi armati palestinesi, a cui ha trasferito mezzi, armi e le tecnologie necessarie per costruire razzi ed esplosivi. Dell'ipotesi che ci potesse essere l'Iran dietro l'attacco di Hamas avevamo scritto qui:

Martedì Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, ha detto in un comunicato che il gruppo non intende avviare negoziati con Israele per la liberazione delle persone prese in ostaggio fintanto che i combattimenti non finiranno.

Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati alcuni razzi verso la città israeliana di Be'er Sheva, che si trova nel sud del paese a circa 40 chilometri dal confine con la Striscia. L'attacco è stato rivendicato da Hamas e non ha causato feriti.

La rivista per adulti Playboy ha pubblicato un comunicato in cui annuncia di aver interrotto i suoi rapporti con la modella ed ex attrice porno Mia Khalifa per aver espresso sostegno nei confronti di Hamas sui propri profili social. Playboy ha definito i commenti di Khalifa sulla questione «disgustosi e riprovevoli». Khalifa, cittadina statunitense nata in Libano, è stata per un periodo una delle attrici porno più famose al mondo. Negli anni ha espresso più volte il suo sostegno per la Palestina e negli ultimi giorni ne ha scritto molto su X (Twitter).

Martedì mattina alcuni funzionari del Consiglio regionale del Golan avevano detto che un parapendio sarebbe stato avvistato vicino all'insediamento israeliano di Alonei Habashan sulle Alture del Golan, un'area considerata dalla comunità internazionale come parte del territorio siriano ma che Israele ha annesso unilateralmente nel 1981. Il giornale israeliano Haaretz aveva scritto che secondo un funzionario della sicurezza del paese il parapendio sarebbe tornato dopo poco in territorio siriano. Poco dopo, però, l'esercito israeliano ha smentito la notizia, e ha detto che non c'è stata alcuna incursione dalla Siria.

Nelle ultime ore, dopo che l'esercito israeliano ha ripreso il controllo delle città al confine con la Striscia di Gaza che Hamas aveva attaccato, alcuni canali Telegram stanno pubblicando molti video e foto delle conseguenze degli attacchi. In alcuni casi stanno pubblicando i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza e dalle dashcam posizionate sulle auto (piccole videocamere fatte apposta per essere installate in macchina e riprendere quello che succede mentre si guida). Le immagini sono raccolte soprattutto dal canale dei “South First Responders”, un gruppo di soccorritori che sta andando nelle varie città e kibbutz attaccati. Sono immagini molto forti che mostrano le violenze compiute dai miliziani di Hamas in molti casi contro civili inermi: molte arrivano dal kibbutz di Be'eri, nel sud di Israele, uno dei luoghi in cui si sono concentrati i principali attacchi di Hamas.

Mentre per decenni i paesi arabi avevano difeso incondizionatamente le ragioni dei palestinesi e addossato tutte le colpe a Israele, paese non riconosciuto e considerato nemico da quasi tutto il mondo arabo, da alcuni anni i rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi stanno attraversando un periodo di transizione e cosiddetta “normalizzazione”. Dopo gli attacchi di sabato, però, nessun paese arabo ha condannato apertamente Hamas. In questo articolo abbiamo spiegato il perché di questa mancata presa di posizione:

Secondo l'agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi (UNRWA), attualmente nella Striscia di Gaza più di 187mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case in seguito ai bombardamenti israeliani, e hanno dovuto cercare riparo altrove nella Striscia. Di questi 137.500 sono ospitati in 83 rifugi gestiti dall'ONU. L'agenzia ha detto inoltre che quasi mezzo milione di persone nella Striscia di Gaza questa settimana non sono state in grado di ottenere razioni alimentari dell'ONU perché i centri di distribuzione di cibo hanno dovuto chiudere per sicurezza.

Le critiche alla sinistra francese per non aver condannato Hamas In Francia, il partito di sinistra La France Insoumise e il suo leader Jean-Luc Mélenchon stanno ricevendo molte critiche e accuse di antisemitismo per non aver esplicitamente condannato le violenze di Hamas di questi giorni. Sui suoi profili social, Mélenchon ha scritto che «tutta la violenza scatenata contro Israele e nella Striscia di Gaza produce solo [più violenza]» e in un comunicato pubblicato dalla coalizione NUPES, che unisce il suo partito e i più piccoli partiti dei Socialisti, Comunisti e Verdi, non si fa riferimento esplicito ad Hamas ma solo alle «forze palestinesi». La sinistra francese è tradizionalmente filo-palestinese, ma la mancanza di una condanna esplicita di Hamas ha causato molte critiche da parte della prima ministra Élisabeth Borne, che ha definito l'ambiguità di Mélenchon «rivoltante», come quella di diversi partiti politici, sia di destra, come il Rassemblement National di Marine Le Pen, che di sinistra: il leader del Partito socialista Olivier Faure, che fa parte della coalizione NUPES, al momento prima nei sondaggi in vista delle elezioni europee del prossimo anno, ha infatti detto che la riluttanza di La France Insoumise a condannare la perdita di vite umane «lascerà il segno». Nell'ultimo periodo, il partito di Mélenchon è stato ripetutamente accusato di corteggiare gli elettori musulmani nei quartieri più poveri del paese con una retorica anti-israeliana che può anche contenere cliché antisemiti, in anni in cui gli attacchi fisici e verbali contro le persone ebree in Francia sono in costante aumento.

Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che al momento al confine con la Striscia di Gaza sono stati schierati 35 battaglioni: un battaglione è generalmente composto da almeno 100 soldati. Hagari ha detto che i soldati sono stati schierati per completare la messa in sicurezza delle città che erano state attaccate da Hamas e per impedire nuove incursioni di miliziani in territorio israeliano: da ore si parla di mezzi e soldati ammassati al confine in preparazione per un'imminente invasione via terra della Striscia di Gaza, un'ipotesi ritenuta molto probabile.

Gli abitanti della Striscia possono andarsene dalla Striscia? Martedì mattina è circolata molto una frase di Richard Hecht, portavoce dell'esercito israeliano, che aveva consigliato ai palestinesi della Striscia di Gaza di andarsene, probabilmente prima che inizi la fase più intensa della guerra di Israele contro Hamas. Hecht aveva detto loro di uscire dalla Striscia e andare in Egitto: «Il passaggio di Rafah [l'unico che collega la Striscia all'Egitto] è ancora aperto, chiunque può uscire e consiglio loro di farlo e andarsene».

Le parole di Hecht erano state prese con un certo scetticismo, e in diversi, tra cui l'affidabile giornalista Bel Trew, si erano chiesti, «l'Egitto lascerà entrare nel suo territorio un così grande numero di profughi?». In realtà il passaggio di Rafah sembra essere chiuso da ieri, dopo un bombardamento israeliano nell'area (l'Egitto non lo lascia sempre aperto). Hecht ha poi chiarito la sua posizione, dicendo: «Mi è stato chiesto della possibilità di uscire da Gaza. Ho detto che [i palestinesi di Gaza] avrebbero dovuto controllare se Rafah fosse ancora aperto. L'esercito israeliano non controlla quel passaggio».

L'esercito israeliano ha detto di aver ripreso il controllo di tutte le città al confine con la Striscia di Gaza che erano state attaccate da Hamas, e che in quei territori sono stati uccisi in tutto almeno 1.500 miliziani del gruppo radicale palestinese. In precedenza le autorità della Striscia di Gaza avevano detto che i palestinesi uccisi finora erano almeno 680, ma non avevano fatto distinzioni tra le persone uccise nei bombardamenti israeliani e i miliziani uccisi in territorio israeliano (va detto comunque che le comunicazioni del governo di Hamas nella Striscia vanno prese con una certa cautela).

Lunedì Ali Barakeh, leader di Hamas che si trova in Libano, è stato intervistato dall'agenzia di stampa Associated Press. Nell'intervista ha detto che Hamas ha un arsenale abbastanza grande per poter affrontare «una lunga guerra» con Israele e ha detto che solo poche persone tra i comandanti del gruppo erano a conoscenza dei piani di attacco. Ha anche negato che l'Iran e Hezbollah, gruppo armato radicale sciita libanese, siano stati coinvolti nell'organizzazione degli attacchi, come sostenuto da una ricostruzione del Wall Street Journal.

Lunedì sera circa 5mila persone hanno partecipato a una manifestazione in sostegno della Palestina davanti alla sede dell'ambasciata israeliana a Londra, nel Regno Unito. I manifestanti hanno sventolato centinaia di bandiere palestinesi e intonato slogan come “Palestina libera” e in cui hanno definito Israele uno “stato terrorista”. Un'altra manifestazione, più piccola, si è svolta davanti alla sede del governo britannico, a Downing Street.

L'esercito israeliano ha detto che nella notte ha bombardato 200 edifici considerati legati ad Hamas, nella città di Gaza e in quella di Khan Yunis. L'aviazione israeliana ha anche pubblicato su Twitter un video che mostra un bombardamento ripreso dall'alto.

Cos'è il “roof-knocking” Lunedì Hamas ha minacciato Israele di uccidere un ostaggio e di trasmettere in video l'uccisione per ogni nuovo bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza. La minaccia riguarda solo i bombardamenti compiuti senza prima “avvisare”, una pratica adottata da molti anni dall'esercito israeliano per evitare di colpire civili. La pratica è conosciuta col nome inglese di roof-knocking, che significa “bussare sul tetto”. Funziona più o meno così: un aereo o un drone spara un missile più o meno inoffensivo sul tetto di un casa per “avvertire” i suoi occupanti. Qualche minuto dopo il colpo di avvertimento arriva la bomba vera e propria che in genere distrugge l’edificio. Molto spesso il missile è preceduto da un’altra misura di sicurezza: una telefonata. Secondo l’esercito israeliano, lo scopo del roof-knocking è dare abbastanza tempo ai civili di lasciare un edificio, ma non abbastanza da permettere a eventuali miliziani di portare fuori missili o altri esplosivi. Sin da quando Israele ha cominciato a utilizzare questa tecnica, i leader di Hamas hanno più volte raccomandato alla popolazione palestinese di non abbandonare gli edifici in seguito agli avvertimenti dell’esercito israeliano, ma anzi di coinvolgere i vicini e di raggiungere il tetto dell’edificio in gruppi numerosi, in modo che i piloti israeliani rinuncino all’attacco. Esistono diversi casi documentati di piloti israeliani che hanno annullato l’attacco dopo aver visto numerosi civili salire sul tetto di una casa dopo il primo avvertimento. Hamas e alcune organizzazioni umanitarie accusano Israele di utilizzare il roof-knocking come un’arma di guerra psicologica. Secondo queste accuse, gli israeliani inviano telefonate di avvertimento e roof-knocker a numerose abitazioni che poi non vengono attaccate con il solo scopo di creare panico tra la popolazione.

Al Jazeera ha messo insieme una lista delle nazionalità delle persone straniere che sono state uccise negli attacchi di Hamas o che risultano attualmente disperse o prese in ostaggio. Thailandia: 12 persone uccise, 11 prese in ostaggio Stati Uniti: 11 persone uccise, e un numero imprecisato di persone disperse Nepal: 10 persone uccise Argentina: 7 persone uccise, 15 disperse Ucraina: 2 persone uccise Francia: 4 persone uccise, 13 disperse Russia: 1 persona uccisa, 4 persone disperse Regno Unito: 1 persona uccisa, 1 dispersa Canada: 1 persona uccisa, 3 persone disperse Cambogia: 1 persona uccisa Germania: un numero imprecisato di persone prese in ostaggio Brasile: 3 dispersi Cile: 2 dispersi Italia: 2 dispersi Paraguay: 2 dispersi Peru: 2 dispersi Tanzania: 2 dispersi Mexico: 2 persone prese in ostaggio Colombia: 2 persone prese in ostaggio Filippine: 1 persona presa in ostaggio, e 6 persone disperse Panama: 1 persona dispersa Irlanda: 1 persona dispersa

Cosa è successo nella notte • La situazione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele è ancora molto incerta: nonostante l'esercito avesse detto di aver chiuso tutti i varchi nelle barriere e che nessun miliziano di Hamas stesse ancora entrando in Israele, nella notte sono arrivate diverse segnalazioni di scontri a fuoco tra militari israeliani e miliziani palestinesi nelle città israeliane al confine. • Per tutta la notte sono proseguiti i bombardamenti di Israele su varie città della Striscia di Gaza, dove da lunedì pomeriggio il governo israeliano ha ordinato un «assedio totale», bloccando l'arrivo di beni essenziali, acqua, elettricità e carburante. • Il ministero della Salute palestinese ha accusato l'esercito israeliano di aver preso di mira alcune ambulanze negli attacchi compiuti nel sud della Striscia. • L'esercito israeliano ha detto che Alim Abdallah, vice comandante della 300esima brigata, è stato ucciso durante gli scontri che ci sono stati lunedì al confine con il Libano dopo che alcuni uomini armati lo avevano attraversato. Israele aveva detto di aver ucciso “alcuni” di loro e aveva attaccato alcune postazioni di Hezbollah in Libano (Hezbollah è un gruppo armato radicale sciita libanese che sostiene Hamas). Hezbollah aveva risposto lanciando una raffica di missili nel nord di Israele.

Nella tarda serata di lunedì la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha partecipato a una riunione telefonica con altri quattro capi di Stato e di governo di paesi alleati: c'erano il presidente statunitense Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il tema della riunione era la situazione in Israele. Dopo l'incontro hanno diffuso una sorta di comunicato congiunto in cui affermavano il loro sostegno a Israele e al suo «diritto a difendersi», e la «condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi terribili atti terroristici». «Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese», diceva il comunicato, ma «Hamas non rappresenta quelle aspirazioni, e al popolo palestinese non offre altro che terrore e spargimento di sangue».

Il punto di mezzanotte • Nel terzo giorno di combattimenti il governo israeliano ha ordinato «l'assedio totale» della Striscia di Gaza e sta continuando ad ammassare decine di migliaia di soldati vicino al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. • Israele ha interrotto la fornitura di elettricità e acqua agli abitanti della Striscia di Gaza, che sta continuando a bombardare. Nessuno tra governo ed esercito israeliano ha parlato esplicitamente della possibilità di un'invasione via terra, che però è ritenuta piuttosto probabile. • L'esercito israeliano dice di aver ripreso il controllo di tutti i luoghi attaccati da Hamas, e che non sono più in corso incursioni da parte dei miliziani del gruppo. I punti nelle recinzioni al confine in cui Hamas aveva fatto breccia sono sorvegliati da mezzi militari israeliani. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che comunque c'è ancora «un certo numero di palestinesi armati all'interno di Israele», anche se non si sa quanti. • La questione degli ostaggi portati da Hamas nella Striscia è ancora una delle più complesse: quelli israeliani sembrano essere almeno 150, e ce ne sarebbero decine di altre nazionalità. Il governo israeliano ha detto di averli identificati tutti. Hamas ha minacciato di uccidere un ostaggio per ogni nuovo bombardamento israeliano nella Striscia, e di pubblicare i video delle uccisioni. • Le persone israeliane uccise da Hamas da sabato sono almeno 900 tra civili e militari. Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza i palestinesi uccisi sarebbero almeno 680 (ma di loro si sa molto poco). Ci sono migliaia di feriti da entrambe le parti.

I resti della stazione di polizia a Sderot, la più grande città Israeliana vicino alla Striscia di Gaza, dove soprattutto sabato c'erano state grosse violenze e sequestri da parte di Hamas.

Il New York Times ha ricostruito la storia di un video girato sabato nel kibbutz Nir Oz, al confine con la Striscia di Gaza, e circolato molto online. Nel video si vedono alcuni miliziani palestinesi portare via una donna con due figli piccoli, e si sente la voce della persona che riprende che chiede di non fare loro del male. Il video è stato girato da un giornalista freelance palestinese, Muthana al-Najjar, 39 anni, che ha detto al New York Times di non aver mai lasciato la Striscia di Gaza nella sua vita e di essere entrato in Israele per la prima volta quel giorno, passando da uno dei passaggi aperti da Hamas nella barriera al confine. Al-Najjar ha raccontato che dei miliziani entrati a Nir Oz una parte appariva organizzata, con armi ed equipaggiamenti militari, mentre altri sembravano più che altro assistere a quello che succedeva come spettatori, in abiti civili e sandali. Al-Najjar ha detto di aver provato a rassicurare la donna del video presa in ostaggio insieme ai due figli ma di aver capito che non parlava la sua lingua. La donna è poi stata identificata come Shiri Silverman Bibas: i figli hanno 4 anni e 9 mesi. Secondo la sorella, Dana Sitton, sono stati presi in ostaggio anche il marito della donna e i genitori, di 64 e 67 anni.

Ci sono due italiani dispersi, dice Tajani Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha detto al Tg1 che risulta dispersa da circa due giorni una coppia di italo-israeliani con doppio passaporto. Sono marito e moglie, ma Tajani non ha dato maggiori informazioni sulla loro identità. Tajani ha detto che i due si trovavano nel kibbutz di Be'eri, nel sud di Israele, uno dei luoghi in cui si sono concentrate le maggiori violenze di Hamas. «Ci auguriamo che non siano prigionieri nella striscia di Gaza, non abbiamo notizie in questo senso e nell'altro», ha aggiunto. Nel kibbutz di Be'eri vivevano circa mille persone. Nel pomeriggio ZAKA, la principale associazione israeliana di volontari in contesti di emergenza, aveva detto di aver recuperato più di 100 corpi di persone uccise a Be'eri.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che gli americani uccisi da Hamas in Israele sono almeno 11, e che non si sa ancora quanti siano dispersi. Secondo Biden è «probabile» che alcuni siano tra gli ostaggi portati da Hamas nella Striscia di Gaza.

Dopo l’enorme e inaspettato attacco di Hamas contro Israele in varie città palestinesi della Cisgiordania, l’altra regione che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia oltre alla Striscia di Gaza, sono stati organizzati cortei e manifestazioni di piazza per celebrare l’attacco. Centinaia di persone hanno sfilato a piedi, in auto o in moto, cantando cori nazionalisti e sventolando bandiere palestinesi. Nessuna di queste manifestazioni è stata organizzata e promossa dall’Autorità Palestinese, l’entità governativa che amministra la Cisgiordania, che da sempre è espressione di Fatah, il principale partito laico e moderato della scena politica palestinese. Il motivo è che ormai da anni anni Fatah ha abbandonato la lotta armata e sta cercando di presentarsi come l’unico interlocutore affidabile della causa palestinese sia con Israele sia a livello internazionale. In queste ore è quindi in difficoltà: fa fatica a condannare l'attacco di Hamas, ma al contempo non lo sta nemmeno celebrando. Abbiamo parlato meglio della complicata posizione dei politici palestinesi moderati in questo articolo:

Alcune riprese aeree fatte lunedì a Gaza City, la principale città della Striscia, dopo i bombardamenti israeliani. Si vedono piuttosto chiaramente intere moschee e altri edifici completamente o parzialmente distrutti. Le ha diffuse l'agenzia di stampa statunitense Associated Press.

Hezbollah, il gruppo armato radicale sciita che ha la sua base nel sud del Libano e che sostiene Hamas, ha lanciato una raffica di missili nel nord di Israele, in risposta all'uccisione di tre suoi miliziani in un bombardamento israeliano nel sud del Libano. Nel pomeriggio l'esercito israeliano aveva detto di aver ucciso alcune persone che avevano cercato di entrare in territorio israeliano, e aveva poi attaccato alcune postazioni di Hezbollah in Libano.

L'Unione Europea non ha sospeso gli aiuti per i palestinesi L’Alto rappresentante per gli Affari esteri europei, Josep Borrell, ha detto che i finanziamenti dell'Unione Europea per la Palestina non saranno del tutto sospesi, come aveva invece fatto capire un annuncio di alcune ore fa del commissario per l'Allargamento dell'Unione Europea, Olivér Várhelyi. Da quel che aveva detto Várhelyi era sembrato per esempio che sarebbero stati sospesi immediatamente tutti i fondi per i palestinesi in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio. Borrell ha precisato che ci sarà solo una «revisione», un impegno che al momento sembra più che altro simbolico. Un comunicato della Commissione Europea ha anche spiegato che al momento non c'erano pagamenti previsti, perciò non ci sarà alcuna sospensione nell'immediato futuro.

Tra le molte persone uccise nella strage compiuta da Hamas al festival Supernova c'era anche Lior Asulin, un noto ex calciatore israeliano. Asulin aveva 43 anni e si era ritirato dal calcio nel 2017. Era un attaccante e aveva giocato in diverse squadre di Israele, tra cui l'Hapoel Tel Aviv, che ha dato la notizia della sua uccisione. In carriera aveva ricevuto offerte e attenzioni anche da parte di alcuni club europei, come il Marsiglia e il Nizza in Francia. Uno dei suoi maggiori successi fu la vittoria della coppa di Israele nel 2004 con il Bnei Sakhnin, la più importante squadra araba d'Israele.

Il ministero degli Esteri francese ha detto che due connazionali sono stati uccisi in Israele e che non hanno «notizie di quattordici altri la cui situazione è considerata molto preoccupante». Ha aggiunto che dalle informazioni a disposizione del governo è «molto probabile il rapimento di alcuni di loro, tra cui un minore di dodici anni», e che il numero di persone disperse potrebbe essere più alto.

Il discorso di Netanyahu Lunedì sera il primo ministro israeliano Netanyahu ha tenuto un breve discorso davanti alla stampa in cui ha fatto il punto della situazione. Ha detto che i bombardamenti aerei sulla Striscia di Gaza sono «solo l'inizio», ma non ha parlato esplicitamente di un'invasione via terra. Ha aggiunto che Israele farà «di tutto» per recuperare gli ostaggi israeliani nella Striscia. C'è stata anche una dichiarazione importante dal punto di vista della politica interna: Netanyahu ha chiesto ufficialmente ai partiti di opposizione di collaborare alla formazione di un nuovo governo di coalizione per affrontare la situazione di emergenza. Nel discorso Netanyahu non ha mai citato l'Iran e la possibilità che abbia aiutato Hamas a compiere gli attacchi iniziati sabato.

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che c'è ancora «un certo numero di palestinesi armati all'interno di Israele». Non ha dato informazioni più precise su quanti siano.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha detto che i palestinesi uccisi sono almeno 680, e che i feriti sono più di 3.700. Non è chiaro se questi numeri si riferiscano a civili palestinesi nella Striscia o a miliziani di Hamas uccisi in Israele, né eventualmente in che misura.

Poco fa ZAKA, la principale associazione israeliana di volontari in contesti di emergenza, ha fatto sapere di aver recuperato più di 100 corpi di israeliani uccisi nel kibbutz di Be'eri, nel sud del paese, vicino al confine con la Striscia di Gaza. È per questo che il governo israeliano ha appena rivisto le proprie stime ufficiali sulle persone uccise dall'inizio degli attacchi di Hamas. Be'eri è uno dei posti in cui si sono concentrate le maggiori violenze di Hamas di questi giorni in territorio israeliano.

La confusione degli attacchi degli ultimi due giorni continua a causare una certa confusione sul numero di persone uccise in entrambe le parti. Al momento Israele ha confermato che sono stati uccisi almeno 900 israeliani tra militari e civili, e che ci sono circa 2.400 persone israeliane ferite. Il ministero della Salute palestinese ha invece detto che i palestinesi uccisi sono almeno 560 (non è chiaro quanti civili e quanti miliziani di Hamas), con oltre 2.700 feriti. In generale sono numeri da considerare molto provvisori.

Hezbollah, gruppo armato radicale sciita che ha la sua base nel sud del Libano e che sostiene Hamas, ha detto che tre suoi miliziani sono stati uccisi nel corso di un bombardamento compiuto da Israele nel sud del Libano. Israele aveva attaccato alcune postazioni di Hezbollah nel pomeriggio: poco prima l'esercito israeliano aveva detto di aver ucciso alcune persone che avevano cercato di entrare in territorio israeliano, senza però specificarne il numero.

Lunedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver parlato al telefono sia con il presidente israeliano Isaac Herzog che con il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Ha fatto sapere di aver chiesto a Herzog di cambiare idea sul fatto di attaccare la striscia di Gaza in modo «massiccio e indiscriminato», e secondo l’agenzia di stampa dell’Autorità Palestinese Wafa avrebbe detto ad Abbas di essere al lavoro «per fermare le violenze» nel territorio di Gaza.

Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha commentato «l'assedio totale» della Striscia di Gaza ordinato dal governo israeliano dicendosi «estremamente angosciato» da questa decisione. «Riconosco le legittime preoccupazioni per la sicurezza di Israele, ma ricordo anche a Israele che le operazioni militari devono essere condotte in stretta conformità con il diritto internazionale umanitario. I civili devono essere rispettati e protetti in ogni momento. Le infrastrutture civili non devono mai essere un obiettivo», ha detto nel corso di una conferenza stampa. «La situazione umanitaria a Gaza era estremamente tragica già prima di queste ostilità; ora si deteriorerà ulteriormente».

Lunedì pomeriggio Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto in una conferenza stampa che tutte le persone prese in ostaggio da Hamas sono state identificate, ma ha specificato che il numero preciso verrà comunicato solo dopo che verranno informati i familiari. Ha anche detto che al momento non ci sono più miliziani di Hamas che stanno superando le recinzioni al confine con la Striscia di Gaza e che da lunedì mattina l'esercito sta conducendo operazioni militari in tutte le città che erano state attaccate da Hamas e che sta cercando casa per casa se ci sono ancora miliziani nascosti.

Hamas ha minacciato di uccidere un ostaggio per ogni edificio bombardato da Israele Un portavoce delle brigate al Qassam, ala armata di Hamas, ha detto che il gruppo comincerà a uccidere i civili presi in ostaggio se Israele continuerà a bombardare la Striscia di Gaza. Per ogni edificio colpito da Israele verrà ucciso un ostaggio, ha detto Abu Obeida in un messaggio audio fatto circolare dai media vicini ad Hamas. Ha anche aggiunto che le uccisioni verranno registrate in video e trasmesse tramite i canali di Hamas.

Mansour Abbas, leader della coalizione Lista Araba Unita, partito di Israele che rappresenta gli arabi israeliani, nonché uno dei politici arabi più in vista nella scena politica del paese, ha chiesto a Hamas di liberare le persone prese in ostaggio, facendo leva sui precetti della religione islamica: «I valori islamici ci comandano di non imprigionare donne, bambini e anziani. È un atto umanitario che vi chiedo di fare immediatamente».

«Abbiamo appena iniziato», dice Netanyahu Lunedì pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con diversi rappresentanti politici locali di città del sud di Israele, che si trovano al confine con la Striscia di Gaza. «So che avete subito cose difficili e terribili. Ma quello che Hamas subirà sarà duro e terribile: siamo già nel bel mezzo di una battaglia e abbiamo appena iniziato. Lo Stato non risparmierà alcuno sforzo per aiutarvi. Vi chiedo di essere forti perché cambieremo il Medio Oriente», si legge in un comunicato diffuso dal suo ufficio.

In molte zone di Gaza le reti telefoniche e le connessioni a Internet sono interrotte, a causa di un bombardamento israeliano che ha colpito e danneggiato la sede della Palestine Telecommunications Company, la principale azienda di servizi di telecomunicazioni della città.

L'unico ospedale di Beit Hanoun, città che si trova nel nord-est della Striscia di Gaza, è attualmente inagibile, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I bombardamenti israeliani avrebbero danneggiato diverse parti dell’edificio tra cui gli ingressi, rendendo impossibile a medici e pazienti uscire o entrare.

Le brigate al Quds, ala armata del movimento per il Jihad islamico, un gruppo islamista che si descrive come ancora più radicale di Hamas e opera anche nella Striscia di Gaza, hanno rivendicato le incursioni compiute nel pomeriggio dal Libano nel territorio di Israele. Poco dopo le incursioni l'esercito israeliano aveva detto di aver ucciso alcuni miliziani, senza specificarne il numero.

Secondo il sito di notizie israeliano Ynet, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe allertato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu della possibilità di un attacco da parte di Hamas 10 giorni prima che si verificasse (Israele ed Egitto hanno da tempo normalizzato le proprie relazioni diplomatiche). Kamel avrebbe avvertito Netanyahu del fatto che «qualcosa di insolito, un'operazione terribile» stava per verificarsi vicino a Gaza, e sempre secondo quanto riportato da Ynet sarebbe rimasto sconcertato dall’inazione di Netanyahu. Fonti egiziane hanno riferito al sito che Netanyahu avrebbe risposto che l’esercito era impegnato a «combattere il terrore» in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e in cui vivono soprattutto palestinesi. Quanto riferito da Ynet per ora non ha ricevuto conferme e l’ufficio di Netanyahu l’ha definito «una menzogna».

In cosa consiste «l’assedio totale» della Striscia di Gaza Lunedì il governo israeliano ha ordinato «l’assedio totale» della Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi compiuti dai miliziani di Hamas: il primo provvedimento previsto da questa decisione è stata l'interruzione della fornitura d'acqua, di energia elettrica e di carburante da Israele alla Striscia di Gaza. Nella sostanza l'assedio significa per gli abitanti della Striscia di Gaza un inasprimento delle misure già durissime a cui sono sottoposti da anni. Nel 2007 infatti, dopo che Hamas prese il potere a Gaza e cacciò con la forza il partito moderato Fatah, Israele impose sulla Striscia un embargo estremamente rigido. Fino a oggi il governo israeliano ha permesso ad alcune merci di raggiungere la Striscia di Gaza, ma previo controllo del carico e con alcuni limiti ben precisi. Di fatto a Gaza tutti i beni che non vengono prodotti internamente – ad esempio il carburante, l'acqua potabile, l'energia elettrica e le medicine – dipendono dalle importazioni da Israele ed Egitto. Ma appunto a causa dell'embargo non tutte le merci possono entrare a Gaza (per esempio i materiali edili). Nel corso degli anni, comunque, Hamas è riuscito ad aggirare l'embargo, principalmente grazie a una serie di tunnel sotterranei segreti che collegano Gaza all’Egitto, e che vengono usati per importare illegalmente sia beni di prima necessità che armi e componenti per la fabbricazione di armi.

Per Zelensky Hamas e la Russia «sono lo stesso male» Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato quanto sta accadendo in Israele e nella Striscia di Gaza durante un intervento in video all’Assemblea parlamentare della NATO, l’alleanza militare che comprende una parte dei paesi occidentali. In un discorso molto accorato Zelensky ha preso nettamente le parti di Israele, condannando duramente Hamas per il suo attacco e paragonandolo all’invasione russa dell’Ucraina. Zelensky ha detto che Hamas e la Russia «sono lo stesso male: l’unica differenza è che lì c’è un’organizzazione terroristica che ha attaccato Israele, qui uno stato terrorista che ha attaccato l’Ucraina». Zelensky ha inoltre criticato molto duramente l’Iran, accusandolo di sostenere militarmente sia Hamas che la Russia (a cui l’Iran ha venduto molti droni militari). Ha infine paragonato le uccisioni di civili israeliani ai massacri di Bucha, la cittadina a nord est di Kiev, la capitale ucraina, in cui nei primi mesi di guerra sono stati compiute alcune delle violenze più impressionanti della guerra in corso.

Alcuni razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele hanno raggiunto la zona nei dintorni di Gerusalemme: un razzo ha colpito Beitar Illit, un insediamento israeliano in Cisgiordania, un altro l'insediamento israeliano di Har Adar, e un terzo l'insediamento arabo-israeliano di Abu Ghosh. In tutto per ora sono stati segnalati almeno 10 feriti, di cui uno in gravi condizioni a Beitar Illit.

Il sito di news americano Axios ha scritto che domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe parlato al telefono con il presidente statunitense Joe Biden e gli avrebbe dichiarato la sua intenzione di attaccare la Striscia di Gaza via terra. «Dobbiamo andare dentro. Non possiamo negoziare adesso», avrebbe detto Netanyahu secondo quanto riferito ad Axios da tre fonti anonime a conoscenza della telefonata, sia israeliane che statunitensi. Né il governo di Israele né quello degli Stati Uniti hanno voluto commentare il contenuto dell'articolo di Axios.

L'esercito israeliano ha detto di aver compiuto un bombardamento nel sud del Libano, al confine con Israele. Da alcuni video pubblicati da testimoni sui social network sembra che nel bombardamento sia stata colpita una torre di osservazione di Hezbollah, gruppo armato radicale che ha la sua base nel sud del Libano e che sostiene Hamas.

Cosa sappiamo delle persone prese in ostaggio da Hamas È sempre più probabile che tra gli ostaggi ci siano anche persone non israeliane: il ministero degli Esteri messicano ha detto che due persone, un uomo e una donna, sono «presumibilmente» state prese in ostaggio da Hamas, e le autorità brasiliane hanno fatto sapere che tre connazionali sono dispersi in Israele, e potrebbero quindi essere ostaggio dei miliziani. Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha detto di «aver avuto notizie di diversi cittadini americani morti e dispersi» mentre secondo il ministero degli Esteri della Thailandia 11 cittadini thailandesi sono stati presi in ostaggio e 12 sono stati uccisi. Come riportato dal quotidiano thailandese Bangkok Post, due genitori, Thawatchai e Thongkhoon Onkeaw, avrebbero riconosciuto il loro figlio Natthaporn in una foto che sembra mostrare dei lavoratori thailandesi tenuti in ostaggio da uomini armati di Hamas. Cittadini stranieri sono anche tra le persone uccise in questi giorni. Tra le persone uccise o comunque prese in ostaggio al festival Supernova sembrerebbe esserci anche Shani Lauk, una donna tedesca che è stata mostrata da miliziani di Hamas su un furgone e che sarebbe stata identificata dalla madre grazie a un loro video pubblicato sui social network. L'ambasciata del Nepal ha fatto sapere che 10 studenti nepalesi sono morti in seguito all'attacco di Hamas e il primo ministro cambogiano Hun Manet ha confermato anche la morte di uno studente cambogiano. È stata anche confermata la morte di un cittadino francese dal ministero degli Esteri francese, che ha aggiunto che molti altri cittadini sono ancora dispersi. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni a disposizione sulla situazione degli ostaggi:

L'Unione Europea ha sospeso i finanziamenti alla Palestina Olivér Várhelyi, commissario per l'Allargamento dell'Unione Europea, ha annunciato che la Commissione Europea ha deciso di sospendere immediatamente tutti i finanziamenti destinati al governo palestinese in Cisgiordania e tutti i progetti di sviluppo del territorio (per un valore totale di 691 milioni di euro).

Nelle prime ore di lunedì mattina, nel corso dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, è stato colpito anche un campo profughi nella città di Jabalia. Secondo un corrispondente di Al Jazeera, l'attacco avrebbe distrutto diversi edifici e ucciso almeno 50 persone.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato il numero di cittadini statunitensi uccisi negli attacchi compiuti da Hamas: sono nove in tutto, e ce ne sono diversi altri di cui non si hanno notizie e che si teme siano tra le molte persone prese in ostaggio dai miliziani di Hamas.

Cosa si sa e cosa ancora non si sa di come i miliziani di Hamas abbiano fatto a cogliere di sorpresa le difese israeliane e superare le barriere al confine con la Striscia di Gaza. Abbiamo ricostruito tutto in questo articolo:

Un portavoce delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, ha detto che nel corso dei bombardamenti compiuti nelle scorse ore da Israele sulla Striscia di Gaza sono state uccise anche 4 persone israeliane che erano state prese in ostaggio. Al momento non ci sono conferme indipendenti al riguardo.

L'esercito israeliano ha detto che alcune persone hanno cercato di entrare in Israele dal confine con il Libano, nel nord del paese, e ha invitato tutte le persone che abitano nelle città vicine a rimanere chiuse nelle proprie case. L'esercito ha detto di aver ucciso alcuni di quelli che hanno cercato di entrare in territorio israeliano, senza però specificarne il numero.

Il ministro dell'Energia israeliano Israel Katz ha detto di aver incaricato «le autorità competenti di chiudere la fornitura d'acqua da Israele a Gaza». Questa decisione è in linea con quella del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant che già sabato aveva fatto interrompere le forniture di energia elettrica e carburante verso la regione. Gaza è una delle maggiori aree di stress idrico al mondo, dato che la falda acquifera da cui i palestinesi potrebbero prendere l'acqua è al 95 per cento non potabile a causa di infiltrazioni dalle vicine acque marine e acque di scarico. Fino ad oggi, Israele forniva la maggior parte dell'acqua potabile alla regione, che era comunque insufficiente, mentre un'altra parte veniva acquistata da soggetti privati.

L'attacco di Hamas nel kibbutz di Nahal Oz, raccontato da un testimone Il giornalista israeliano Amir Tibon ha raccontato in un lungo pezzo su Haaretz del momento in cui i miliziani di Hamas sono entrati nel kibbutz di Nahal Oz, in cui vive con la moglie e le due figlie. Il racconto di Tibon è esemplificativo della paura e della sorpresa con cui sono stati vissuti da molti israeliani gli attacchi e le incursioni di Hamas di sabato mattina, sia nei kibbutz che nelle città in cui i miliziani sono entrati via terra. Tibon ha raccontato che poco dopo le 6 di mattina locali lui e la moglie hanno sentito da lontano alcuni colpi di mortaio. In quella e in altre zone vicine alla Striscia di Gaza succede di frequente, così lui e la moglie si sono rifugiati in una stanza fortificata dentro casa, con le figlie, e si sono preparati per fuggire a nord, come in altre occasioni. Poco dopo è diventato chiaro come quell’attacco fosse diverso da tutti gli altri: si sono sentiti colpi di arma da fuoco via via più vicini, e poi le voci dei miliziani che urlavano in arabo. A quel punto Tibon e gli altri hanno capito che i miliziani di Hamas erano fisicamente entrati nel kibbutz, e avevano iniziato a sparare e a entrare nelle case. Tibon, la moglie e le figlie hanno trascorso molte ore rinchiusi nella stanza fortificata, al buio e in silenzio, mentre nel frattempo proseguiva l'attacco. Sono usciti verso le 4 del pomeriggio, soccorsi dal padre di Tibon, un ex generale, e da altri soldati dell’esercito israeliano. Si può leggere il racconto a questo link.

Il primo commento del governo russo Lunedì il governo russo ha commentato per la prima volta da sabato gli attacchi di Hamas in Israele: il portavoce del governo, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia è «estremamente preoccupata» per quello che sta succedendo, e ha detto di auspicare un'immediata fine dei combattimenti per evitare «un'escalation delle violenze». Non ha però condannato Hamas né ha fatto le proprie condoglianze a Israele per le persone uccise negli attacchi. Ha anche detto che il presidente Vladimir Putin per ora non ha in programma di parlare con i leader di Israele e Palestina. Le parole di Peskov vanno lette alla luce del deterioramento dei rapporti tra Russia e Israele da quando è cominciata l'invasione russa dell'Ucraina, apertamente condannata dal governo israeliano. C'entra anche l'avvicinamento del governo russo all'Iran, che ha fornito alla Russia droni e sostegno per aggirare le sanzioni internazionali imposte dall'inizio della guerra in Ucraina.

Lunedì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha respinto le accuse secondo cui l'Iran sarebbe stato coinvolto nell'organizzazione degli attacchi di Hamas contro Israele. «Le accuse secondo cui ci sarebbe stato un ruolo dell'Iran sono basate su motivazioni politiche», ha detto parlando con alcuni giornalisti, aggiungendo che l'Iran «non interviene nel processo decisionale di altri paesi, compresa la Palestina».

La situazione alle 13 • Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato di aver ordinato un «assedio totale» della Striscia di Gaza. Nel frattempo l'esercito israeliano sta ammassando circa 100mila soldati nel sud del paese, nelle zone di confine con la Striscia di Gaza. L'ipotesi più accreditata al momento, anche se non confermata direttamente, è che Israele si stia preparando a un attacco su vasta scala verso la Striscia di Gaza, che oltre ai bombardamenti aerei preveda anche un'invasione via terra. • Nella tarda mattinata di lunedì è stata lanciata una raffica di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele: le sirene che avvisano dei bombardamenti sono suonate in decine di città, tra cui Gerusalemme e l'area di Tel Aviv. Per il momento non ci sono notizie di morti o feriti in queste zone. • Secondo una ricostruzione del Wall Street Journal i miliziani di Hamas sarebbero stati aiutati dall'Iran nell'organizzazione dell'attacco. L'Iran è uno storico alleato di Hamas, e avrebbe i mezzi e la motivazione per contribuire a un'azione militare contro Israele. Un eventuale coinvolgimento dell’Iran nella guerra tra Hamas e Israele potrebbe provocare grosse conseguenze, con un’enorme estensione del conflitto, ma al momento non ci sono state conferme da parte iraniana. • Ci sono ancora poche informazioni sul numero di persone israeliane prese in ostaggio da Hamas. Funzionari dell’esercito israeliano hanno detto che almeno 150 persone sarebbero state rapite, tra cui diversi anziani e bambini, ma il governo israeliano non ha fornito ancora dati ufficiali. Hamas ha detto di essere disposto a liberare gli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di «tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane», che si stima siano circa 4.500.

Per capire quello che sta succedendo in Israele è importante sapere cosa è esattamente la Striscia di Gaza, da cui provengono i miliziani di Hamas. È un’area separata dal resto degli altri territori palestinesi più grandi ed è quindi una cosa diversa dalla Cisgiordania, che fa parte della regione storico-geografica della Palestina. Il suo territorio ha una superficie di circa 360 chilometri quadrati, è abitato da circa 1,8 milioni di persone palestinesi e ha una densità abitativa molto elevata. Israele occupò la Striscia per quasi quarant’anni, fino al 2005, anno in cui decise unilateralmente di smobilitare le proprie colonie e ritirare i militari. Qui ne abbiamo raccontato la storia:

Lunedì il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che 300mila riservisti sono stati richiamati per unirsi alle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e nei territori attaccati dai miliziani di Hamas. Hagar ha detto che i riservisti contribuiranno a rendere la mobilitazione militare israeliana la «più grande e veloce di sempre». Nel frattempo migliaia di israeliani residenti all'estero stanno cercando di tornare in Israele per unirsi all'esercito: con molte difficoltà, dato che molte compagnie aeree hanno cancellato i propri voli verso Israele per via della crisi in corso. In Israele quasi tutta la popolazione fa parte delle riserve dell'esercito: c'è una leva militare obbligatoria di tre anni per gli uomini e due per le donne, e chi viene addestrato in alcune unità viene richiamato per esercitazioni anche a distanza di anni. In situazioni di emergenza (guerre, operazioni militari o catastrofi naturali), i residenti israeliani che hanno completato il servizio militare vengono assegnati a varie unità delle Israel Defence Forces (IDF), l’esercito regolare israeliano.

Il prezzo del petrolio sta salendo come conseguenza dell'attacco di Hamas contro Israele, che potrebbe notevolmente complicare gli equilibri del Medio Oriente, da cui proviene circa un terzo delle forniture mondiali di petrolio. Il Brent, ossia il riferimento per il mercato europeo, è salito del 2,6 per cento rispetto al prezzo di venerdì, arrivando a poco più di 86 dollari al barile; anche il WTI, il West Texas Intermediate e riferimento per il mercato statunitense, è aumentato del 3,5 per cento a 85 dollari al barile. Al momento non c'è un rischio immediato per i flussi di petrolio, ma potrebbe esserci nel caso di eventuali ritorsioni contro l'Iran, che secondo alcune ipotesi da prendere con le pinze potrebbe aver avuto un ruolo nell'attacco di Hamas. L'Iran è infatti uno dei più importanti produttori di petrolio al mondo e potrebbe ostacolare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, un condotto importantissimo per il commercio di petrolio, che il paese ha più volte minacciato di chiudere.

Oltre 700 israeliani sono già morti da quando Hamas ha iniziato il suo attacco sabato. È da decenni, quanto meno dai tempi della guerra dello Yom Kippur, nel 1973, che Israele non subiva così tante perdite, soprattutto tra i civili. Negli ultimi 13 anni i morti israeliani provocati dal conflitto israelo-palestinese erano sempre stati nell’ordine di non più di qualche decina l’anno, quasi tutti uccisi da attacchi terroristici improvvisati o dal lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. Al contrario i morti palestinesi sono sempre stati molti di più, con picchi che corrispondono alle ultime due guerre tra Israele e Hamas, quella del 2014 e quella del 2021. Al momento, invece, la proporzione tra morti israeliani e palestinesi si è ribaltata. L’ultimo evento paragonabile per numero di morti fu la Seconda Intifada, una grande rivolta palestinese armata caratterizzata da attacchi contro israeliani e da attentati terroristici, durante la quale morirono circa 1.000 israeliani, di cui 700 civili e 300 militari, mentre i palestinesi uccisi furono più di 3.000. La Seconda Intifada però fu un evento estremamente lungo che durò circa cinque anni, dal 2000 al 2005, e che non è paragonabile al singolo attacco armato compiuto sabato da Hamas.

Israele ha annunciato un «assedio totale» della Striscia di Gaza Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato di aver ordinato un «assedio totale» della Striscia di Gaza. Ha usato parole molto dure su come intende gestire la situazione. Riferendosi ai miliziani di Hamas ha detto: «Niente elettricità, niente cibo, niente gas, è tutto chiuso. Stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza».

A Sderot, la più grande città israeliana vicino alla Striscia di Gaza, sono ancora in corso scontri tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hamas. In mattinata sono arrivate notizie di una sparatoria vicino alla piscina comunale in cui sarebbero stati uccisi sia alcuni israeliani che alcuni miliziani di Hamas. Sempre in mattinata l’esercito israeliano ha detto di essere ancora impegnato a liberare la città dai miliziani, e nel frattempo un razzo proveniente dalla Striscia di Gaza ha colpito un’abitazione, senza provocare morti. Le autorità locali hanno detto ai residenti della città di restare chiusi in casa, barricando porte e finestre. I persistenti scontri e le incursioni sono probabilmente il motivo per cui Sderot non è ancora stata evacuata: nella mattinata di lunedì il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha detto che Israele aveva ripreso il controllo di tutte le cittadine che erano state attaccate e occupate da Hamas, ma che «potrebbero ancora esserci terroristi nella zona». Di 24 città vicine al confine con la Striscia solo 15 sono state evacuate.

L’Iran ha avuto un ruolo nell’attacco? L'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele e la sorprendente impreparazione di quest'ultimo hanno fatto ipotizzare a molti che il gruppo radicale palestinese abbia ricevuto aiuti esterni. Un'ipotesi circolata con una certa insistenza è che Hamas sia stata aiutata dall'Iran, suo storico alleato che avrebbe i mezzi e la motivazione per contribuire a un'azione militare contro Israele. È una tesi sostenuta in particolare da una ricostruzione del Wall Street Journal, ma va presa con una certa cautela: anche se l'Iran ha elogiato l'attacco di Hamas, ci sono ancora molti dubbi sulla possibilità che abbia avuto un ruolo operativo, per diverse ragioni. Un suo eventuale coinvolgimento potrebbe inoltre provocare grosse conseguenze, con un'enorme estensione del conflitto. Ne abbiamo parlato più estesamente in questo articolo:

Intorno alle 12 israeliane (le 11 italiane) è stata lanciata una raffica di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele: le sirene che avvisano dei bombardamenti sono suonate in decine di città, tra cui Gerusalemme e l'area di Tel Aviv.

Molte compagnie aeree stanno sospendendo i collegamenti con Israele: lo hanno fatto le americane Delta Air Lines e American Airlines e le europee Lufthansa, Air France-KLM e Wizz Air. Altre, come ad esempio British Airlines, hanno modificato gli orari o cancellato alcuni voli, annunciando che stanno valutando se sospenderli del tutto. Sia la Federal Aviation Administration, l’agenzia del governo statunitense che supervisiona l’aviazione civile, sia l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA), hanno raccomandato alle compagnie che continuano a operare nella zona di essere pronte a rispondere a qualsiasi indicazione delle autorità israeliane.

Com'è la situazione degli italiani in Israele Domenica il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che in Israele vivono circa 18mila cittadini italiani con doppio passaporto, mentre circa 250 persone si trovano nel paese temporaneamente per vari motivi (in vacanza, per esempio). Nella Striscia di Gaza ci sarebbero invece «una ventina» di italiani. Tajani ha detto che dopo gli attacchi di questi giorni tutti gli italiani in Israele sono stati contattati dall’ambasciata italiana a Tel Aviv e dal consolato a Gerusalemme, ma al momento non ci sono informazioni su possibili voli di Stato o operazioni speciali per rimpatriare le persone che si trovano nelle zone coinvolte dai combattimenti. «Abbiamo invitato alla massima prudenza e a non muoversi troppo», ha detto il ministro. Tra domenica sera e lunedì mattina sono atterrati agli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino i primi voli di linea partiti da Tel Aviv dopo l’inizio dei combattimenti: a bordo c’erano sia persone italiane che cittadini di altri paesi europei, che si sono imbarcati sul primo volo disponibile per lasciare Israele. Secondo il sito Viaggiare Sicuri, gestito dal ministero degli Esteri, le compagnie aeree El Al e Israir continuano a operare voli da e per l’Italia dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Ci sono però notizie di compagnie aeree che hanno temporaneamente ridotto o sospeso i collegamenti con Tel Aviv per motivi di sicurezza, e la situazione in aeroporto è molto caotica. I cittadini italiani in Israele possono dare conto della loro posizione tramite l’App Unità di Crisi o il sito Dovesiamonelmondo.it.

Un video pubblicato su Telegram mostra quello che è rimasto del rave party attaccato dai miliziani di Hamas, che si stava tenendo sabato mattina nel deserto del Negev (nel sud di Israele, vicino al kibbutz di Re’im). Nell'attacco sono state uccise almeno 260 persone e diverse altre sono state prese in ostaggio dai miliziani e portate nella Striscia di Gaza. Negli ultimi due giorni su Telegram sono circolate foto e video molto crude e diversi giornali hanno raccolto le testimonianze dei sopravvissuti, che hanno raccontato di esecuzioni e stupri. La storia estesa dell'attacco si può leggere qui.

Israele dice di aver ripreso il controllo di tutti i luoghi attaccati da Hamas Un portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato che Israele avrebbe ripreso il controllo di tutte le cittadine che erano state attaccate e occupate da Hamas. Ha però anche aggiunto che «potrebbero ancora esserci terroristi nella zona». È la descrizione di uno stato di cose provvisorio e da prendere ancora con una certa cautela, viste le difficoltà di Israele nel prevedere e contenere gli attacchi di Hamas negli ultimi due giorni. Le incursioni dei miliziani di Hamas nel territorio israeliano sono proseguite fino a questa mattina in modi difficilmente prevedibili, e non è detto che siano finite. Hagari ha detto che i buchi nella recinzione al confine tra Israele e la Striscia saranno sorvegliati da carri armati e protetti da aerei militari. Le città di confine saranno evacuate.

Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, ha annunciato in un'intervista radiofonica che «per il momento» l'Austria sospenderà l'invio di aiuti economici per i palestinesi. «Questo livello di terrorismo è così orribile [...] che non possiamo proseguire come se niente fosse», ha detto. I pagamenti che saranno sospesi ammontano a circa 19 milioni di euro.



Le difficoltà di Israele con gli ostaggi Il governo israeliano non ha ancora dato dettagli sul numero e sulle identità degli israeliani presi in ostaggio durante gli attacchi compiuti da Hamas. Funzionari dell’esercito israeliano hanno detto che almeno 150 persone sarebbero state rapite, tra cui diversi anziani e bambini. Abu Obeida, portavoce di Hamas, ha detto che «decine di ostaggi» sono state portate «in posti sicuri», senza dare altri dettagli. Si ritiene che siano stati portati nella Striscia di Gaza. Hamas è responsabile della parte più consistente dei rapimenti, ma alcune decine di persone sono state rapite anche dal movimento per il Jihad islamico, un gruppo islamista che si descrive come ancora più radicale di Hamas. L’incertezza e le poche informazioni sugli ostaggi stanno mettendo in seria difficoltà il governo israeliano. Anche per questo domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incaricato Gal Hirsch, ex generale dell’esercito, di occuparsi di coordinare le operazioni per cercare di recuperare gli ostaggi. L’esercito e la polizia israeliana hanno inoltre attivato un centro congiunto per registrare i nomi delle persone scomparse, e hanno chiesto alle loro famiglie di portare foto e oggetti da cui sia possibile raccogliere campioni di DNA. Hamas ha detto di essere disposto a liberare gli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di «tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane»: sono circa 4.500, secondo l'organizzazione israeliana B’Tselem, che si occupa di diritti umani nei territori palestinesi occupati da Israele.

Il ministero degli Esteri della Francia ha fatto sapere che una cittadina francese è stata uccisa negli attacchi di Hamas in Israele, ma non ha dato molte informazioni al riguardo. Ha anche detto che ci sono diversi altri francesi dispersi, ma senza dire quanti o dare ulteriori spiegazioni: secondo l'emittente francese France TV sarebbero otto.

Dall'assemblea delle Nazioni Unite non è uscito niente Domenica notte si è svolta una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dedicata alla situazione in Israele e nella Striscia di Gaza. La riunione si è conclusa senza che i 15 stati membri si accordassero su una posizione comune, che avrebbe dovuto concretizzarsi in una dichiarazione congiunta. Gli Stati Uniti hanno invitato gli stati membri a condannare duramente Hamas per gli attacchi contro Israele, ma non è stata raggiunta l’unanimità necessaria per una dichiarazione. Robert Wood, rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto che «un buon numero di paesi hanno condannato gli attacchi di Hamas, ma non tutti», e ha poi alluso al rifiuto di farlo da parte della Russia, le cui relazioni coi paesi occidentali sono molto peggiorate con l’invasione dell’Ucraina. L’ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite ha inoltre chiesto che vengano presi in considerazione i motivi del conflitto tra israeliani e palestinesi. La riunione è durata circa un’ora e mezza e si è svolta a porte chiuse.

Anche Hamas durante la notte ha continuato a bombardare le città israeliane vicino al confine. BBC ha raccolto per esempio la testimonianza di una donna di 33 anni la cui casa è stata distrutta da un missile ad Ashkelon: «Sono iniziati i missili e le sirene. Abbiamo chiuso la porta perché ci sono terroristi in giro e ci siamo nascosti nell'appartamento. Quando il missile ha colpito siamo rimasti bloccati». Il marito della donna ha poi chiamato le forze dell'ordine israeliane per farsi scortare fuori dall'abitazione in sicurezza, dal momento che i due temevano di essere intercettati dai miliziani di Hamas.

I volontari israeliani che stavano cercando i cadaveri delle persone uccise da Hamas al festival Supernova hanno dovuto sospendere le ricerche perché sono stati a loro volta attaccati da miliziani di Hamas. Il festival era un rave party organizzato nel sud di Israele: sabato sono stati uccisi almeno 260 tra ragazzi e ragazze e sono state prese diverse persone in ostaggio.

La situazione nella Striscia di Gaza L'esercito israeliano ha detto di aver colpito più di 1.100 obiettivi nella Striscia di Gaza, 500 dei quali solo nella notte tra domenica e lunedì. I bombardamenti stanno producendo moltissimi sfollati tra i civili che abitano nella Striscia: secondo le Nazioni Unite sarebbero almeno 123mila, circa 74mila dei quali al momento si trovano nelle scuole dell'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Sono numeri verosimilmente destinati a salire. Sabato Israele ha interrotto le forniture di energia elettrica verso la Striscia, che da sola può provvedere solo a circa il 20 per cento di quella necessaria. Gli ospedali, che già abitualmente lavorano in condizioni molto precarie, hanno avuto diversi blackout e sono sovraccarichi per via dei molti feriti nei bombardamenti. Il ministero della Salute palestinese ha detto che almeno 436 persone sono state uccise, tra cui 91 bambini. Sono però stime molto provvisorie: nei bombardamenti delle ultimissime ore, per esempio, in diversi casi non è stato nemmeno possibile stabilire il numero di morti perché i servizi di emergenza non riescono a raggiungere le zone colpite.

Israele sta ancora cercando di riprendere il controllo dei territori attaccati da Hamas Sono ancora in corso combattimenti tra Hamas e l'esercito israeliano nel territorio di Israele: è una cosa piuttosto notevole e che pochi potevano aspettarsi dopo due giorni di combattimenti, visto che la capacità militare di Israele è molto superiore a quella di Hamas. In un aggiornamento militare di lunedì mattina l'esercito israeliano ha detto che sta combattendo in almeno sette zone diverse al confine con la Striscia di Gaza. «Stiamo impiegando più tempo di quello che ci aspettavamo per riportare la situazione in condizioni di sicurezza», ha detto un portavoce. Israele ha anche ammesso che Hamas sta ancora riuscendo a fare incursioni nei suoi territori al di là del confine con la Striscia: è un fatto notevole, che si aggiunge alla sorprendente impreparazione dimostrata da Israele dall'inizio degli attacchi. Non si sa molto su come Hamas stia facendo le incursioni: la maggior parte dei punti in cui Hamas aveva fatto breccia nella barriera al confine con Israele sono stati chiusi, perlopiù con carri armati. L'esercito israeliano ha detto per esempio di sospettare che ci sia un tunnel nella zona di Be'eri, un kibbutz intorno al quale si stanno concentrando grossi scontri.

L'esercito israeliano ha ammassato 100mila soldati vicino alla Striscia di Gaza L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ammassato circa 100mila soldati nel sud del paese, nelle zone di confine con la Striscia di Gaza. L'ipotesi più accreditata al momento, anche se non confermata direttamente, è che Israele si stia preparando a un attacco su vasta scala verso la Striscia di Gaza, che oltre ai bombardamenti aerei preveda anche un'invasione via terra. Nella notte tra domenica e lunedì Jonathan Conricus, un portavoce dell'esercito israeliano, ha detto in un video postato sui profili social dell'esercito che i soldati israeliani stanno «combattendo e dando la caccia ai terroristi ancora presenti» nei territori israeliani. Conricus ha anche detto che l'operazione richiederà «alcune ore, o forse anche di più»: i combattimenti nel sud di Israele sono in corso e ci sono ancora miliziani di Hamas in territorio israeliano. Anche se non ha parlato direttamente di un'invasione della Striscia, Conricus ha detto che i 100mila soldati si stanno «preparando per eseguire il lavoro» assegnato loro dalle forze israeliane. «Il nostro compito è essere certi che alla fine di questa guerra Hamas non avrà più la capacità militare di minacciare civili israeliani», ha detto Conricus. «Dobbiamo anche assicurarci che Hamas non governi più la Striscia di Gaza».

Un video dei bombardamenti israeliani all'alba di lunedì nel campo profughi Al-Shati a Gaza City, la città principale della Striscia di Gaza.

Tra le persone uccise negli scontri ci sono anche cittadini stranieri: domenica il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fatto sapere che sono stati uccisi almeno quattro americani.

Cosa è successo nella notte - I combattimenti e bombardamenti reciproci tra Israele e Hamas sono andati avanti per tutta la notte tra domenica e lunedì e sono tuttora in corso. - Si combatte soprattutto in tre zone nel sud di Israele: nelle città di Ashkelon e Sderot e nel kibbutz di Karmia. - Israele ha ammassato circa 100mila soldati al confine con la striscia di Gaza, con ogni probabilità in preparazione a un attacco su larga scala che potrebbe prevedere sia un'invasione via terra che nuovi attacchi aerei, più consistenti di quelli compiuti finora. - Gli Stati Uniti stanno inviando navi e aerei militari verso il Mediterraneo orientale per mostrare il proprio sostegno a Israele. - Secondo le Nazioni Unite nella Striscia di Gaza ci sono più di 120mila palestinesi sfollati, circa 74mila dei quali stanno cercando riparo nelle scuole. - Le persone uccise sono più di mille: almeno 700 tra civili e militari israeliani e oltre 400 palestinesi. Più di 2.200 persone sono ferite.

Il punto della situazione alle 23.30 - Il governo israeliano non ha ancora ripreso il controllo di tutte le cittadine attaccate da Hamas sabato mattina. In alcune sono ancora in corso i combattimenti tra i miliziani del gruppo e le forze di sicurezza israeliane. - Secondo le ultime stime ufficiali, gli israeliani uccisi dall'inizio dell'attacco di Hamas sono almeno 700, e le persone prese in ostaggio e portate nella Striscia di Gaza sono più di 100 (lo ha detto Hamas, il governo israeliano non ha diffuso ufficialmente una cifra). I palestinesi uccisi sono più di 400. - Hamas sta continuando a lanciare razzi verso Israele, che per lo più vengono intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome. Israele sta bombardando la Striscia di Gaza, provocando molti più danni e morti. Per il momento, comunque, Israele non ha ancora avviato la dura risposta militare che ha promesso il primo ministro Benjamin Netanyahu: non si sa quando, ma ci sono pochi dubbi che succederà. - Gli Stati Uniti, alleati di Israele, hanno promesso maggiore sostegno militare al governo israeliano e hanno cominciato a muovere navi e aerei da guerra verso il Mediterraneo orientale. - A New York è in corso una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove l’ambasciatore israeliano all’ONU ha paragonato l’attacco di Hamas di sabato agli attentati dell’11 settembre 2001 compiuti da al Qaida contro gli Stati Uniti; l’ambasciatore palestinese ha risposto chiedendo che vengano presi in considerazione i motivi del conflitto tra israeliani e palestinesi.



Nella tarda serata di domenica si sono sentite delle forti esplosioni nel centro di Israele e nella periferia di Tel Aviv. Secondo Hamas, è in corso un attacco all'aeroporto internazionale Ben Gurion, uno dei più importanti della regione, che si trova appena fuori Tel Aviv. Diversi razzi sono stati lanciati anche verso la città meridionale di Ashkelon (nota anche come Ascalona in italiano).

Mousa Abu Marzouk, importante dirigente di Hamas, ha detto al notiziario in lingua araba al-Ghad che il proprio gruppo sta tenendo prigioniere più di 100 persone a Gaza, a cui si aggiungono almeno altre 30 tenute in ostaggio dal Jihad islamico. Tra gli ostaggi ci sono anche donne, bambini e anziani, e diversi cittadini stranieri, tra cui molti thailandesi e statunitensi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno diffuso una dichiarazione in cui condannano gli attacchi di Hamas e chiedono la fine delle violenze e la protezione dei civili. Il ministero degli Affari esteri emiratino ha affermato che «gli attacchi di Hamas contro città e villaggi israeliani vicino alla Striscia di Gaza, compreso il lancio di migliaia di razzi contro centri abitati, costituiscono una grave escalation». Gli Emirati Arabi Uniti sostengono la causa palestinese, ma nel 2020 sono diventati il primo paese arabo del Golfo Persico a riconoscere ufficialmente Israele, e da allora i rapporti tra i due paesi sono migliorati.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha diffuso un comunicato in cui afferma che dei razzi dell’esercito israeliano hanno colpito una scuola nella Striscia di Gaza che ospitava 225 persone in cerca di riparo. Nessuno è rimasto ferito, ma l'edificio è stato fortemente danneggiato. Al momento, secondo l'agenzia, oltre 73mila palestinesi sfollati hanno trovato riparo in 64 scuole sul territorio.

L’ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite Zhang Jun ha affermato che la situazione in Israele e a Gaza è molto preoccupante e ha chiesto un’immediata distensione. «Ciò che è veramente importante è prevenire l’escalation della violenza e tornare alla soluzione dei due Stati», ha affermato. «Condanniamo tutti gli attacchi contro i civili».

Il ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un tweet che 700 israeliani sono stati uccisi.

Il giornale israeliano Haaretz dice che sono stati ritrovati i cadaveri di 260 persone uccise al festival Supernova, un rave party organizzato nel sud di Israele che è stato attaccato dai miliziani del gruppo radicale palestinese Hamas durante l’assalto via terra nel paese. Di cosa è successo al festival più nel dettaglio abbiamo scritto qui:

Il segretario generale del Jihad islamico Ziad al-Nahala ha detto che stanno tenendo in ostaggio trenta israeliani a Gaza, che «non torneranno a casa a meno che tutti i nostri prigionieri non vengano liberati dalle prigioni del nemico – ognuno di loro». Il Jihad Islamico è un gruppo militare e politico che opera soprattutto nella Striscia di Gaza e si descrive come ancora più radicale di Hamas.

Il ministero della Sanità di Gaza ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul numero di persone uccise o ferite nel territorio negli ultimi due giorni. Secondo un post che ha pubblicato su Facebook, le persone uccise sono 413, di cui 41 donne e 78 bambini. I feriti sono invece più di 2.300. L'ultima cifra ufficiale sul numero di israeliani uccisi è di circa 600, anche se vari giornali israeliani dicono che i morti sono almeno 700.

Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto che gli Stati Uniti stanno inviando navi e aerei militari nel Mediterraneo orientale in sostegno a Israele. Tra i mezzi coinvolti c’è una portaerei e vari incrociatori lanciamissili.

Gli Stati Uniti «forniranno rapidamente alle forze di difesa israeliane attrezzature e risorse aggiuntive, comprese munizioni», ha aggiunto Austin. Si sta inoltre considerando di permettere all'esercito israeliano di usare le scorte di munizioni statunitensi immagazzinate in Israele.



Il ministero della Sanità israeliano ha detto che negli ultimi due giorni sono state ricoverate 2.243 persone ferite negli ospedali del paese: di queste, 326 sono ferite gravemente, 439 moderatamente, 1.093 hanno riportato ferite leggere, 50 hanno subito uno shock e 187 sono in osservazione.



Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha detto al telefono Netanyahu che la Gran Bretagna è «inequivocabilmente» dalla parte di Israele dopo gli attacchi di Hamas. L'ufficio di Sunak ha poi diffuso una dichiarazione in cui si legge che «il primo ministro ha offerto al primo ministro Netanyahu tutto il sostegno di cui Israele ha bisogno». In seguito a un'altra telefonata tra Netanyahu e il presidente statunitense Biden, l'ufficio stampa della Casa Bianca ha invece detto che il paese «darà ulteriore sostegno a Israele», ma non ha dettagliato le misure che intende adottare. Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che il governo sta lavorando per soddisfare le richieste specifiche di assistenza militare da parte del governo israeliano.

In un comunicato stampa l'esercito israeliano ha fatto sapere di non essere ancora riuscito a respingere tutti i miliziani entrati in territorio israeliano fra sabato e domenica. «Nelle scorse ore le nostre forze hanno combattuto nei pressi del confine con la Striscia di Gaza per respingere gli infiltrati. I nostri soldati hanno subito attacchi a Be'eri, si sono scontrati con gli infiltrati nel kibbutz di Kfar Azza, hanno condotto un'operazione marittima a Zikim e combattuto a Nahal Oz, Kissufim e in altri posti», si legge nel comunicato. Molti di questi posti corrispondono a quelli elencati domenica mattina da Hamas, che aveva diffuso una lista di luoghi dove stava portando avanti l'attacco.

Da ieri sera i social network israeliani sono pieni di richieste di informazioni su persone di cui non si hanno più notizie, o di cui si sa soltanto che a un certo punto sono stati rapiti dai miliziani di Hamas. La famiglia di questa donna, per esempio, dice di averla sentita per l'ultima volta sabato mattina intorno alle 10: quando hanno provato a telefonarle, al suo numero ha risposto un uomo che parlava arabo.

Il ministero della Salute di Gaza ha scritto sulla propria pagina Facebook che i morti per i bombardamenti israeliani sono saliti a 370, e i feriti a 2.200. Sono cifre che vanno prese con le molle: il governo della Striscia è controllato da Hamas, e i leader e i dirigenti di Hamas mentono sistematicamente ai media occidentali. Diverse persone all'interno della Striscia di Gaza stanno raccontando di una situazione molto difficile, con bombardamenti e attacchi continui, per ora soltanto per via aerea, da parte dell'esercito israeliano. «Ovunque vedi funerali e tracce di morte», ha detto a BBC Khamis Elessi, neurologo dell'università di Gaza: «Non riusciamo a chiudere gli occhi, i bambini continuano a piangere e urlare, mancano internet e l'elettricità, e la sensazione è che chiunque possa essere il prossimo obiettivo». Uno dei corrispondenti di BBC a Gaza, Rushdi Abualouf, ha scritto su Twitter che «il livello di distruzione» nel centro della città dopo i bombardamenti israeliani delle ultime ore «non ha precedenti».

I feriti israeliani sono diventati 2.156 Lo ha fatto sapere il ministero della Salute israeliano: le persone in condizioni definite «critiche» sono 20, quelle in condizioni gravi 338.

Il sito di news Axios ha pubblicato un piccolo retroscena sulla reazione della comunità internazionale all'attacco di Hamas. Un funzionario americano ha raccontato che nelle scorse ore il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha parlato con diversi ministri degli Esteri dei paesi arabi chiedendo loro di condannare l'attacco di Hamas. Finora non lo ha fatto nessuno. Ormai da mesi il presidente statunitense Joe Biden stava facendo pressioni affinché l'Arabia Saudita normalizzasse i suoi rapporti con Israele, con la speranza che una presa di posizione così netta spingesse altri paesi della regione a fare lo stesso (Israele negli scorsi anni ha già avviato rapporti diplomatici con Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco, fra gli altri). Ieri però il comunicato del ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita non conteneva nessuna condanna di Hamas né una citazione delle decine di civili israeliani uccisi dai suoi miliziani.

Fra le motivazioni citate da Hamas per l'attacco in corso da ieri ce n'è una che ricorre sempre fra le rivendicazioni dei palestinesi: una gestione più favorevole ai musulmani della cosiddetta Spianata delle moschee di Gerusalemme. Qui avevamo spiegato perché i palestinesi ritengono la questione così rilevante.

In giornata il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sentito al telefono i capi di governo di diversi paesi alleati, fra cui l'Italia. Poco fa il governo italiano ha diffuso un comunicato in cui dice che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «ha ribadito la piena solidarietà del governo italiano per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. L'Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento».

Israele sta preparando una invasione di terra della Striscia di Gaza? Da ieri sera circolano sui social network diversi video che mostrano mezzi militari israeliani avvicinarsi alla Striscia di Gaza. Poco fa il corrispondente di Fox News Trey Yingst, che da stamattina si trova nelle cittadine israeliane al confine con la Striscia, ha pubblicato un video in cui si vedono diversi carrarmati israeliani muoversi su una strada sterrata. Non è chiaro esattamente se questi video mostrino i preparativi di una invasione di terra della Striscia di Gaza, cosa di cui diversi commentatori parlano con insistenza da ore, oppure più modestamente un rafforzamento del confine con la Striscia. Al momento è difficile prevedere se Israele invaderà o meno la Striscia di Gaza. Una volta riguadagnato il controllo di tutti i territori attaccati da Hamas, il principale obiettivo di Israele sarà il rilascio degli ostaggi portati nella Striscia di Gaza, ed è verosimile che le decisioni successive saranno funzionali a quello scopo. Gli analisti concordato sul fatto che dal punto di vista militare Israele avrebbe tutti i mezzi a disposizione per una invasione di terra. Del resto non sarebbe la prima volta: già nel 2008 e nel 2014 Israele invase e occupò temporaneamente un pezzo della Striscia di Gaza, nell'ambito di altrettante guerre con i gruppi armati palestinesi attivi nella Striscia. Al momento l'esercito israeliano non ha voluto commentare l'eventualità di una possibile invasione di terra. «Sono sicuro che questa opzione verrà discussa, ma non è ancora successo», si è limitato a dire qualche ora fa Richard Hecht, portavoce dell'esercito israeliano per la stampa internazionale.

Sui media israeliani stanno circolando stime sui morti israeliani più alte rispetto all'ultima stima ufficiale, che parlava di 250 morti. Al momento non ci sono conferme né da parte dell'esercito né da parte del governo, nemmeno in forma ufficiosa.

Non è chiaro nemmeno dove siano ancora in corso degli scontri fra i miliziani di Hamas e l'esercito israeliano. L'esercito israeliano sta pubblicando sui propri canali social alcuni video che mostrano i propri soldati in azione nel sud del paese, ma senza ulteriori informazioni. Stamattina l'ala militare di Hamas aveva detto che stava attaccando in sette posti all'interno del territorio israeliano, che il quotidiano israeliano Haaretz ha segnalato in questa mappa. Le informazioni diffuse da Hamas vanno prese con le molle: i suoi leader e dirigenti sono noti per mentire sistematicamente ai media occidentali e ingigantire le proprie operazioni.

Quanti ostaggi ha preso Hamas? Né il governo israeliano né Hamas hanno ancora diffuso stime precise. Sabato pomeriggio l'esercito israeliano aveva confermato che i miliziani di Hamas avevano catturato e portato nella Striscia di Gaza diversi civili e militari israeliani, alcuni vivi e alcuni morti, senza però fornire ulteriori dettagli. Una fonte di Haaretz ha stimato che il numero preciso sia nell'ordine delle «decine» di persone. Un'altra fonte di Haaretz sostiene che potrebbe essere «vicino a 100». Sui social network stanno circolando decine di video, non verificati in maniera indipendente, che mostrano diverse persone israeliane prese con la forza dai miliziani di Hamas, oppure circondate da palestinesi e quindi presumibilmente portate all'interno della Striscia di Gaza. Per verificare video del genere servono moltissime informazioni e competenze, che spesso vanno al di là di quelle che si possono ricavare dal video in sé. Nelle ultime ore il New York Times è riuscito a confermare la veridicità di un video in particolare, girato al kibbutz di Be'eri, attaccato sabato mattina da un gruppo di miliziani di Hamas. Il video mostra almeno 5 persone israeliane con le mani legate dietro la schiena mentre vengono scortate da un gruppo di uomini armati, a piedi e in motocicletta.

L'esercito israeliano ha annunciato che in tutto Israele le scuole rimarranno chiuse almeno nei prossimi giorni. Il ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che una parziale riapertura potrebbe avvenire da mercoledì, ma che molto dipenderà da cosa succederà nei prossimi giorni. Ci saranno restrizioni anche per i negozi delle regioni confinanti con la Striscia di Gaza, che potranno rimanere aperti soltanto se si trovano sufficientemente vicini a un rifugio antiaereo. Nelle stesse regioni gli incontri pubblici all'aperto avranno un limite di 10 persone al massimo, e quelli al chiuso di 50. Queste restrizioni saranno valide fino a martedì alle 18 ma è probabile che verranno prolungate, scrive il Times of Israel.

Israele è ufficialmente in guerra Poco fa il governo israeliano ha confermato di avere attivato lo stato di guerra, una condizione particolare prevista all'articolo 40 delle Leggi Fondamentali (le norme israeliane che fanno le veci di una Costituzione). In Israele lo stato di guerra permette di prendere particolari decisioni con procedure straordinarie a patto che siano «necessarie per la difesa dello stato e della popolazione». In Israele quindi è il governo a dichiarare lo stato di guerra, e solo successivamente è tenuto a informare la Knesset, la Camera israeliana. In Italia invece è il parlamento a dichiararlo, come prevede l'articolo 78 della Costituzione. Solo successivamente il parlamento informa il governo e gli garantisce i poteri conseguenti.

La giornata finora, in quattro punti 1. Continuano a esserci scontri tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hamas e altre organizzazioni in vari punti intorno al confine con la Striscia di Gaza, segno di incursioni ancora in corso da ieri o di nuovi passaggi lungo il confine.

2. Secondo i media israeliani le persone morte in Israele a causa degli attacchi di sabato sono almeno 600, ma la stima non è stata ancora confermata dal governo. Le persone ferite sono oltre duemila, molte di loro hanno ricevuto assistenza in ospedale. 3. Il ministro della Salute palestinese dice che almeno 300 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza e che ci sono oltre duemila persone ferite, ma è difficile avere conferme indipendenti sugli effetti dei bombardamenti israeliani nella notte sulla zona. 4. Nella mattina di domenica ci sono stati scontri tra l’esercito israeliano e palestinesi in alcune zone al confine con la Cisgiordania.

Domenica mattina ad Alessandria d'Egitto un poliziotto ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due turisti israeliani e ne ha ferito un terzo. Ha ucciso anche l'autista egiziano che guidava l'autobus su cui viaggiava il gruppo di turisti (dalle prime ricostruzione sembra fossero in tutto una ventina). Il poliziotto è stato fermato poco dopo e arrestato. La notizia è stata confermata al giornale israeliano Times of Israel dal ministero degli Esteri di Israele. L'attacco è stato compiuto nei pressi della colonna di Pompeo, un monumento di epoca romana che si trova nel parco archeologico di Alessandria, non molto distante dal porto. Al momento non si conosce l'identità dei turisti uccisi, e non si sa nulla delle motivazioni del poliziotto. Per ora inoltre non sono state avanzate ipotesi che quanto avvenuto possa avere un qualche legame con gli attacchi di Hamas contro Israele iniziati sabato.

Sabato sera i razzi dalla Striscia di Gaza sono stati diretti anche a Tel Aviv, nel nord di Israele, dove sono stati segnalati danni e feriti. Le foto diffuse dalle agenzie di stampa e un video ripreso da Magen David Adom, il servizio nazionale di primo soccorso di Israele, mostrano edifici danneggiati o parzialmente crollati, con macerie nelle strade. La polizia israeliana ha fatto sapere che quattro persone sono state ferite a causa del lancio dei razzi a Tel Aviv. Una donna nell’area metropolitana della città è in gravi condizioni, ha aggiunto sempre Magen David Adom.

Diversi dei luoghi dove si sono concentrati gli attacchi di Hamas sono dei kibbutz: è un termine che indica una specie di comune basata su principi egalitari fra gli uomini e le donne che ne fanno parte. Sono comunità autosufficienti che generalmente hanno tra i cento e i mille abitanti e si autogovernano con un sistema di democrazia diretta. Oggi in Israele ce ne sono più o meno 250, con una popolazione totale di circa 125mila abitanti: nacquero essenzialmente come comunità collettive di agricoltori, ma nel tempo si sono evolute. In questo articolo abbiamo spiegato come funzionano, la loro storia e che differenza hanno con i moshav (comunità basate su concetti simili a quelli dei kibbutz):

Tra i luoghi dove sabato mattina sono stati compiuti gli attacchi dei miliziani di Hamas c'è stato anche un festival musicale che si stava tenendo vicino al kibbutz di Re'im. Tal Gibly, che stava partecipando al festival, ha raccontato a CNN che verso le 6:30 si sono sentiti i primi razzi sparati dalla Striscia di Gaza verso Israele. A quel punto i partecipanti hanno iniziato a cercare di scappare in macchina, ma le strade si sono presto intasate e nel frattempo i miliziani di Hamas sono arrivati sul posto e hanno iniziato a sparare contro di loro. Alcuni dei partecipanti sono stati presi in ostaggio, ma al momento non se ne conosce con esattezza il numero. Su TikTok un utente ha pubblicato un video che mostra i primi momenti dell'arrivo dei miliziani sul posto.

Sono ancora in corso scontri tra Hamas e soldati israeliani in diverse città israeliane al confine con la Striscia di Gaza. Secondo l'esercito di Israele attualmente sono otto i luoghi in cui sono ancora presenti miliziani di Hamas: Sderot, Yakhini, Kfar Aza, Sufa, Be'eri, Re'im, Kissufim e Zikim. In particolare ci sono combattimenti molto intensi nel kibbutz di Kfar Aza, che si trova circa 3 chilometri a est dal confine con la Striscia.

Non c'è chiarezza sul numero preciso di morti, sia tra gli israeliani che tra i palestinesi: per quanto riguarda i primi, la stima ufficiale delle autorità di Israele è di almeno 250 persone uccise, ma domenica mattina fonti del ministero della Salute hanno riferito all'ambasciata israeliana in Turchia che sarebbero almeno 300. Non si sa con certezza nemmeno il numero di israeliani presi in ostaggio da Hamas: si parla di decine di persone, ma non c'è ancora un numero definitivo. Per quanto riguarda i palestinesi, le autorità della Palestina hanno detto che le persone uccise nel corso degli attacchi compiuti da Israele in risposta a quelli di Hamas sarebbero 313, senza fare distinzioni tra miliziani di Hamas e civili. L'esercito israeliano ha invece detto di aver ucciso almeno 400 miliziani, ma non ha detto nulla del numero di civili uccisi.

Nel corso di una conferenza stampa Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che «il nostro obiettivo è far evacuare tutte le persone che vivono nelle città vicine al confine con Gaza» entro 24 ore.

Le prime pagine dei giornali internazionali sugli attacchi di Hamas contro Israele:

L'esercito israeliano ha detto di aver colpito la casa del capo dell'intelligence di Hamas, nel corso dei bombardamenti compiuti nella notte sulla Striscia di Gaza. Non si sa se fosse all'interno della casa al momento dell'attacco.

Nelle prime ore di domenica mattina Israele ha detto di aver ripreso il controllo di Sderot, la più grande città israeliana vicina alla Striscia di Gaza, che era stata tra le prime a essere attaccate da Hamas e dove per molte ore si era combattuto. L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso 10 miliziani di Hamas che si erano asserragliati in una stazione di polizia. Ha comunque detto agli abitanti della città e delle città vicine di non uscire di casa, perché le operazioni militari non si sono ancora concluse. Sderot è una città molto importante perché per via della sua posizione geografica da anni è esposta al lancio di razzi e missili dalla Striscia di Gaza. Nella storia recente però non era mai successo che Sderot venisse attaccata via terra, come successo sabato.

Israele ha fatto sapere di aver respinto un tentativo di un gruppo di miliziani di Hamas di entrare in in territorio israeliano via mare. Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, sarebbe avvenuto nei pressi di una spiaggia vicina al kibbutz di Zikim, che si trova circa 2 chilometri a nord del confine con la Striscia di Gaza. Israele ha detto di aver ucciso 5 miliziani di Hamas.



L'esercito israeliano ha diffuso i nomi di 26 soldati uccisi da Hamas nel corso degli attacchi di sabato. Tra questi, come già si sapeva, c'è il tenente colonnello Jonathan Steinberg, che secondo il giornale israeliano Times of Israel è l'ufficiale israeliano più alto in grado ucciso in combattimento «nella storia recente» del paese. Gli altri sono Sahar Machluf, Chen Buchris, Adir Ovadi, Yotam Ben Bassat, Or Moses, Yiftah Yaabetz, Menashe Yoav Maliev, Or Yosef Ran, Ido Edri, Adar Ben Simon, Yanai Kaminka, Amir Fisher, Ofir Tzioni, Omri Niv Feirstein, Yuval Ben Yaakov, Ido Harush, Or Asto, Ofek Rosental, Idan Alon Levi, Dvir Lisha, Guy Bazak, Netanel Yang, Adi Gurman, Neria Aharon Nagiri, Naama Buni.

Nelle prime ore di domenica mattina alcune città israeliane al confine con il Libano sono state attaccate con colpi d'artiglieria e razzi: gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo radicale sciita libanese Hezbollah, vicino ad Hamas. Hezbollah ha detto di aver compiuto l'attacco «in solidarietà con la resistenza palestinese». Israele ha risposto con colpi di artiglieria verso il Libano e con un attacco compiuto con droni. Non ci sono notizie di morti o feriti da nessuna delle due parti.

La situazione alle 7 di mattina • Nella notte tra sabato e domenica Israele ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi compiuti sabato mattina da Hamas. L'esercito israeliano ha colpito almeno tre edifici considerati basi di Hamas: al momento non ci sono stime su eventuali morti o feriti causati dagli attacchi israeliani. • Nel frattempo è stata diffusa la prima comunicazione ufficiale sul numero di civili e soldati israeliani presi in ostaggio da Hamas: secondo l'ambasciata israeliana negli Stati Uniti sono 100, di cui però per ora non si sa nulla, né l'identità né le condizioni. • Da ore sui social network circolano foto e video di colonne di camion che trasportano mezzi militari da zone centrali di Israele verso i confini con la Striscia di Gaza. Si parla con insistenza della possibilità che Israele risponda agli attacchi di Hamas invadendo via terra la Striscia, e un'ipotesi avanzata da molti esperti e analisti era che potesse farlo già nel corso della notte, per cogliere Hamas di sorpresa.

Il punto della situazione a mezzanotte • Sabato mattina Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti nel sud di Israele, utilizzando razzi e attacchi via terra contro città israeliane al confine con la Striscia di Gaza. • Nell'attacco sono state uccise almeno 250 persone in Israele. • Ci sono stati rapimenti di civili e militari israeliani da parte di Hamas, e questo sta creando una situazione molto difficile: in passato i sequestri avevano causato diversi cicli di violenze e almeno una guerra, quella del 2014, fra i gruppi armati palestinesi e Israele. • Israele ha avviato una ritorsione militare e ha bombardato la Striscia di Gaza in risposta all'attacco di Hamas. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto che il paese è "in guerra" e che Israele condurrà una "prolungata battaglia" contro i gruppi armati palestinesi. • Israele ha rafforzato le frontiere a nord per prevenire ulteriori attacchi da parte di paesi o milizie nemiche, come Hezbollah. • In serata sono proseguiti gli attacchi con razzi dalla Striscia di Gaza sulle città israeliane: Tel Aviv è stata colpita da più di 150 razzi, che hanno provocato danni ingenti.



Come risponderà Israele? C'è una certa attesa e preoccupazione per come Israele deciderà di rispondere all'attacco di sabato contro i suoi territori meridionali. Fin da sabato mattina l'aviazione israeliana ha risposto al fuoco bombardando duramente la Striscia di Gaza, ma è improbabile che la risposta si limiterà soltanto a questo. Una delle ipotesi ritenute più probabili – ma ancora non confermata – è che Israele deciderà di invadere la Striscia di Gaza via terra. Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, nel suo discorso di sabato sera ha detto: «Ridurremo in macerie i luoghi in cui Hamas si nasconde e da cui opera», e ha detto a tutti i civili palestinesi che abitano in quei posti di «andarsene subito». Alcuni media hanno notato come al confine della Striscia di Gaza si stiano assembrando moltissimi soldati israeliani. Non è chiaro se questo grosso aumento delle forze sia semplicemente stato deciso per rispondere all'attacco di sabato oppure se sia in preparazione a un'invasione di terra.

I numeri di morti e feriti aggiornati. Tra gli israeliani ci sono almeno 250 morti e 1.600 feriti. Tra i palestinesi ci sono almeno 230 morti e 1.800 feriti.

In piazza Palestina a Teheran, la capitale dell'Iran, in serata ci sono stati festeggiamenti per celebrare l'attacco dei gruppi radicali palestinesi contro Israele. Nel corso della giornata sia Hamas sia la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei (cioè la principale figura religiosa e politica del paese) hanno detto che l'Iran ha aiutato Hamas nell'organizzazione degli attacchi, anche se non è ancora chiaro di che tipo di aiuto si sia trattato.

L'esercito israeliano ha confermato che negli scontri armati con i miliziani palestinesi di oggi è morto un ufficiale di grado piuttosto alto, il tenente colonnello Jonathan Steinberg. È stato ucciso durante i combattimenti a Kerem Shalom, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Era a capo di una brigata, una delle principali unità di fanteria dell'esercito israeliano, che è composta da circa duemila soldati. Secondo il giornale israeliano Times of Israel è l'ufficiale più alto in grado ucciso in combattimento «nella storia recente».

Ci sono stati scontri e morti anche in Cisgiordania Nel corso della giornata di sabato le violenze si sono estese, anche se in misura molto minore, alla Cisgiordania, dove ci sono stati scontri tra i residenti palestinesi e i coloni israeliani, cioè gli israeliani che vivono in insediamenti su quelli che, dal punto di vista del diritto internazionale, sarebbero territori palestinesi occupati. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo: l’Autorità palestinese ha detto che i coloni israeliani avrebbero attaccato vari centri abitati palestinesi, probabilmente come ritorsione per gli attacchi contro Israele arrivati dalla Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Salute palestinese sono stati uccisi sei palestinesi, tra cui un bambino.

I numeri di morti e feriti aggiornati. Tra gli israeliani ci sono almeno 250 morti e 1400 feriti. Tra i palestinesi ci sono almeno 230 morti e 1610 feriti.

Parla il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Netanyahu ha detto che Israele distruggerà ognuno dei posti in cui i miliziani di Hamas si organizzano e si nascondono, e ha aggiunto di ritenere il gruppo palestinese responsabile delle condizioni degli israeliani presi in ostaggio oggi. Ha detto inoltre ai civili palestinesi di Gaza di «andarsene ora» perché l’esercito israeliano «farà diventare macerie tutti i posti in cui si nasconde Hamas».



Il presidente statunitense Joe Biden ha commentato quello che è successo in Israele, in un discorso molto breve (inizia a parlare dal minuto 1:50). Biden ha condannato duramente gli attacchi di Hamas e ha espresso solidarietà alle famiglie degli israeliani uccisi. Ha aggiunto che quando si parla di Israele gli Stati Uniti «non gli gireranno mai le spalle», ma non ha fatto previsioni su quello che potrebbe succedere ora.

Ora un portavoce del governo israeliano dice che Israele ha ripreso il controllo di quasi tutte le cittadine nel sud di Israele che erano state attaccate da Hamas e dal Jihad Islamico (altro gruppo radicale della Striscia). Sembra comunque che la situazione su questo fronte sia ancora in evoluzione.

La situazione a Gaza Le strade di Gaza sono rimaste per lo più deserte tutto sabato, per il timore di una ritorsione israeliana agli attacchi di Hamas. Si è visto un certo affollamento solo nei supermercati, nelle panetterie e nelle farmacie, dove molte persone sono andate cercando di fare scorta di beni di prima necessità in caso inizino bombardamenti israeliani intensi. Le scuole sono rimaste chiuse, mentre gli ospedali si sono trovati in grande sofferenza, sia per l’arrivo dei feriti sia per i frequenti blackout, che potrebbero diventare ancora più frequenti dopo la decisione israeliana di scollegare la Striscia dalla rete elettrica di Israele (Israele fornisce circa due terzi dell’energia elettrica della Striscia, mentre il resto viene prodotto da una piccola centrale direttamente a Gaza). Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che Israele ha colpito un ospedale nel nord di Gaza, uccidendo un lavoratore, e ha colpito un’ambulanza di fronte a un altro ospedale a Khan Younis, città nel sud nella Striscia, ferendo sia operatori sanitari che civili.

Stanno circolando foto e video molto forti e impressionanti che mostrano i corpi di civili israeliani uccisi negli attacchi di oggi compiuti da Hamas. Alcune immagini mostrano anche alcune persone festeggiare nella Striscia di Gaza. L'agenzia fotografica Associated Press ne ha pubblicate diverse: una è particolarmente cruda, e mostra un uomo palestinese a bordo di una moto su cui è stato appoggiato il corpo di un israeliano ucciso da Hamas in un kibbutz vicino alla Striscia.

Sta salendo il numero delle persone uccise da entrambe le parti, anche se sono cifre difficili da confermare. Il ministero della Salute nella Striscia, controllato da Hamas, dice che i palestinesi uccisi da questa mattina sono circa 230. I giornali israeliani, citando proprie fonti, dicono che i morti israeliani sarebbero più di 200.

Quello che sta succedendo in Israele e nella Striscia di Gaza sta attirando molte attenzioni politiche anche negli Stati Uniti, e non solo perché Israele è un paese alleato. I Repubblicani americani hanno infatti accusato il presidente Joe Biden, Democratico, di avere reso possibile l'attacco di Hamas per un accordo che il suo governo aveva fatto con l'Iran il mese scorso. L'accordo prevedeva sia la liberazione di cinque cittadini statunitensi detenuti in Iran sia lo scongelamento da parte degli Stati Uniti di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati a causa delle sanzioni americane. In pratica, i Repubblicani americani sostengono che quei soldi sarebbero stati usati dall'Iran per finanziare la preparazione degli attacchi di Hamas. La Casa Bianca ha risposto però che quei soldi non sono stati ancora spesi, e che potranno essere usati solo per ragioni umanitarie.

C'è qualche informazione in più sugli attacchi dei miliziani di Hamas alle cittadine israeliane vicino al confine con la Striscia di Gaza. Un portavoce dell'esercito israeliano ha detto che le forze di sicurezza israeliane hanno ripreso il controllo di alcune delle città attaccate, ma non di tutte. Gli scontri stanno proseguendo per esempio a Sderot, Kfar Aza, Erez, Re'im, Kissufim, Holit e Mivtachim.

Media palestinesi dicono che l'aviazione israeliana ha bombardato la casa di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, nella Striscia di Gaza. Per ora Israele non ha confermato, e non si sa nemmeno se nell'attacco siano state uccise o ferite delle persone.

Intanto prosegue il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza contro Israele. Le sirene che avvisano del pericolo di un attacco aereo sono suonate anche a Tel Aviv. Dov Lieber, corrispondente del Wall Street Journal in Israele, ha scritto di sentire esplosioni nel cielo come mai prima gli era successo.

Il ministro dell’Energia israeliano ha firmato un ordine per scollegare la Striscia di Gaza dalla rete elettrica di Israele, ma non è chiaro quando sarà effettuata la disconnessione. Israele fornisce circa due terzi dell’energia elettrica della Striscia di Gaza, mentre il resto viene prodotto da una piccola centrale direttamente a Gaza. Non è raro che manchi la corrente elettrica già in condizioni normali, quindi la situazione dovrebbe peggiorare sensibilmente, con ulteriori blackout.



La giornata fin qui, in breve • Sabato mattina, Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti nel sud di Israele, utilizzando razzi e attacchi via terra contro città israeliane al confine con la Striscia di Gaza.

• Nell'attacco sono state uccise almeno 100 persone in Israele. • Ci sono stati rapimenti di civili e militari israeliani da parte di Hamas, creando una situazione molto difficile: in passato i sequestri avevano causato diversi cicli di violenza e almeno una guerra, quella del 2014, fra i gruppi armati palestinesi e Israele. • Israele ha avviato una ritorsione militare e ha bombardato la Striscia di Gaza in risposta all'attacco di Hamas. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto che il paese è "in guerra" e che Israele condurrà una "prolungata battaglia" contro i gruppi armati palestinesi. • Le operazioni militari sono in corso in una ventina di diverse posizioni nel sud di Israele. • Israele ha rafforzato le frontiere a nord per prevenire ulteriori attacchi da parte di paesi o milizie nemiche, come Hezbollah.



Continua a leggere →

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha fissato una riunione straordinaria per il pomeriggio di domenica 8 ottobre nella quale sarà discussa la situazione in Israele.



Per ora si sa poco sui civili e i militari israeliani presi in ostaggio dai miliziani di Hamas. La loro situazione potrebbe diventare uno degli aspetti più complicati della guerra in corso, con lunghi strascichi.



I morti tra gli israeliani sono almeno 100 Il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano ha detto che almeno 100 persone sono morte negli attacchi di oggi da parte di Hamas in Israele, aggiornando la precedente stima di 70 morti. I media israeliani segnalano inoltre che le persone ferite sono oltre 900.

L'esercito di Israele ha comunicato di avere ucciso «centinaia» di miliziani lungo il confine con la Striscia di Gaza, senza fornire molti altri dettagli sui combattimenti ancora in corso.

L’aeronautica militare israeliana ha detto di avere colpito due grandi palazzi a Gaza ritenuti la sede di gruppi di miliziani legati ad Hamas. L’inizio dell’attacco è stato ripreso in diretta da Al Jazeera mentre una giornalista stava raccontando gli ultimi sviluppi sui bombardamenti israeliani.



Non è ancora chiaro quante aree in Israele a poca distanza dal confine con la Striscia di Gaza siano ancora occupate da miliziani di Hamas. Un portavoce dell'esercito israeliano ha detto all'agenzia di stampa Reuters che ci sono combattimenti in circa una ventina di zone abitate, e ha poi confermato che alcune persone sono state prese in ostaggio dai miliziani.

Secondo una fonte di polizia consultata dal quotidiano israeliano Haaretz, stamattina sono entrati in territorio israeliano fra 200 e 300 miliziani di Hamas. Secondo la stessa fonte decine di loro sarebbero ancora in Israele, nascoste.

Una mappa degli attacchi di oggi Il New York Times ha messo insieme un elenco dei posti israeliani che nelle ultime ore sono stati attaccati via terra dai miliziani palestinesi: sono segnalati in rosso nella mappa qui sotto. In blu invece ci sono le due aree della Striscia di Gaza dove si stanno concentrando i bombardamenti israeliani.

I morti israeliani nell'attacco di oggi sono diventati 70 Lo ha fatto sapere il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano.

Le reazioni della comunità internazionale Nelle ultime ore moltissimi paesi hanno commentato l’ampio attacco di Hamas contro Israele. I paesi occidentali hanno mandato soprattutto messaggi di solidarietà a Israele, storico alleato degli Stati Uniti e dei paesi europei in Medio Oriente. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha scritto su X (Twitter) di «condannare inequivocabilmente l’attacco compiuto dai terroristi di Hamas contro Israele». I ministri degli Esteri e i presidenti di diversi paesi membri dell’Unione Europea come Italia, Germania, Belgio, Grecia, Polonia, Spagna e Repubblica Ceca hanno diffuso comunicati molto simili in cui condannano gli attacchi di Hamas e sostengono il diritto di Israele a difendersi con ogni mezzo. Un altro gruppo di paesi, fra cui l’Arabia Saudita, uno storico alleato dei palestinesi che sta però gradualmente normalizzando i suoi rapporti con Israele, ha commentato gli eventi di oggi in modo meno netto, chiedendo ad entrambe le parti di fermare le violenze. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato israeliani e palestinesi ad agire con moderazione e ad evitare una ulteriore escalation. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa statale, il ministero degli Esteri dell’Egitto ha chiesto a entrambe le parti di «esercitare la massima prudenza ed evitare di esporre i civili a ulteriori pericoli». Anche la Russia ha diffuso dichiarazioni del genere.

Ci sono infine alcuni paesi che si sono schierati dalla parte di Hamas. Il Qatar, uno dei principali paesi che sostengono economicamente e politicamente Hamas, ha detto che «solo Israele è responsabile della continua escalation di violenza contro il popolo palestinese». L’Iran, per ovvie ragioni, è il paese che più ha condannato Israele: i due paesi sono nemici ormai da decenni. Rahim Safavi, consigliere del leader supremo iraniano Ali Hosseini Khamenei, ha detto: «ci congratuliamo con i combattenti palestinesi. Staremo al loro fianco fino alla liberazione della Palestina e di Gerusalemme». Anche il gruppo radicale sciita libanese Hezbollah ha espresso solidarietà nei confronti «della resistenza palestinese».



L'esercito israeliano ha confermato che alcuni israeliani sono stati catturati e portati nella Striscia di Gaza Non è chiaro quanti di loro siano civili e quanti militari. Lo ha fatto sapere un portavoce dell'esercito in una conversazione con alcuni giornalisti.

Il portavoce del Jihad Islamico, uno dei gruppi radicali palestinesi attivi nell'attacco di oggi, ha fatto sapere che gli ostaggi israeliani catturati oggi «verranno trattenuti fino al rilascio di tutti i nostri prigionieri dalle prigioni israeliane». Le autorità israeliane non hanno fatto alcuna comunicazione ufficiale sul numero di civili e militari catturati dai miliziani palestinesi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo un comunicato diffuso dal governo israeliano, Netanyahu ha anticipato a Biden che da oggi Israele sarà impegnato «in una impetuosa e prolungata battaglia» con i gruppi armati palestinesi.

I feriti israeliani sono diventati 908 Lo ha fatto sapere poco fa il ministero della Salute israeliano.

Dove si sta combattendo? Haaretz scrive che al momento sono in corso scontri fra i miliziani palestinesi e l'esercito israeliano nei kibbutz di Be'eri e Re'im: entrambi si trovano a circa 5 chilometri in linea d'aria dalla Striscia di Gaza. Sia a Be'eri sia in un altro kibbutz poco distante, chiamato Ofakim, secondo Haaretz sono in corso dei negoziati per liberare alcuni ostaggi presi dai miliziani palestinesi. Anche a Sderot, la città israeliana più grande fra quelle vicine alla Striscia, si sta ancora combattendo nei pressi del commissariato di polizia: il video qui sotto è stato girato da un giornalista di Haaretz e mostra un'operazione militare in corso proprio a Sderot.

Hamas dice che 198 persone sono morte nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza La stima è stata diffusa dal ministero della Salute nella Striscia, controllato da Hamas, e si riferisce soltanto ai bombardamenti delle ultime ore. Al momento questa stima non è stata confermata da fonti indipendenti – assai rare, all'interno della Striscia di Gaza – e va presa con le molle, dato che Hamas è nota per mentire sistematicamente ai media occidentali.

Uno dei principali leader di Hamas, Saleh Al Arouri, ha detto ad Al Jazeera che i miliziani del gruppo hanno catturato «un gran numero di prigionieri israeliani, fra cui importanti ufficiali». La notizia non è stata confermata da nessuna fonte indipendente. Né l'esercito né il governo israeliano hanno ancora diffuso informazioni sugli ostaggi israeliani catturati dai miliziani palestinesi. Hamas è nota per mentire sistematicamente ai media occidentali, e spesso ingigantisce i risultati delle proprie operazioni: le dichiarazioni dei suoi leader vanno quindi prese con grande cautela.

L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett, in carica fino a giugno del 2022, si è reso disponibile per arruolarsi nell’esercito israeliano: lo ha detto Yovav Tzur, funzionario della città di Gerusalemme, con una foto condivisa sul suo profilo X (Twitter) che ritrae Bennett insieme a un funzionario dell'esercito in quello che sembra un deposito di armi. In Israele quasi tutta la popolazione fa parte delle riserve dell'esercito: c'è una leva militare obbligatoria di tre anni per gli uomini e due per le donne, e chi viene addestrato in alcune unità viene richiamato per esercitazioni anche a distanza di anni. In situazioni di emergenza (guerre, operazioni militari o catastrofi naturali), i residenti israeliani che hanno completato il servizio militare sono assegnati a varie unità delle Israel Defence Forces (IDF), l’esercito regolare israeliano. Bennett ha già esperienza in ambito militare: in passato era stato maggiore nella Sayeret Matkal, unità dell’esercito impegnata nell’antiterrorismo, nell’intelligence e nelle operazioni di recupero degli ostaggi (una delle questioni più rilevanti e complicate di questa nuova guerra tra Hamas e Israele).



L'ultima guerra combattuta via terra tra Israele e Hamas Da alcune ore si parla della possibilità che i miliziani di Hamas che hanno attaccato il territorio israeliano abbiano preso in ostaggio decine di persone, sia civili sia militari. Né l’esercito né lo stato di Israele hanno ancora dato conferme ufficiali, ma è piuttosto chiaro che quella degli ostaggi diventerà, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, una delle questioni più complicate di questa nuova guerra tra Hamas e Israele. L’ultima guerra combattuta via terra tra Hamas e Israele, quella del 2014, cominciò proprio dopo la cattura e l’uccisione di tre ostaggi israeliani: nel giugno del 2014 tre ragazzi israeliani tra i 16 e i 19 anni furono rapiti in Cisgiordania, e l’esercito israeliano accusò del rapimento le fazioni di Hamas attive nella regione. Il governo avviò un’enorme operazione antiterrorismo, che portò all’arresto di più di 300 persone affiliate ad Hamas in Cisgiordania. Hamas rispose con un massiccio lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, a cui l’esercito israeliano rispose a sua volta con un’invasione via terra della Striscia: la guerra che ne seguì durò una ventina di giorni, dal 17 luglio al 5 agosto, e provocò moltissimi morti e feriti soprattutto tra la popolazione della Striscia. Furono uccise più di duemila persone, il 60-70 per cento delle quali civili. Dal lato israeliano furono uccisi 67 soldati e cinque civili.

Mansour Abbas, leader della coalizione Lista Araba Unita e fra i politici arabi più in vista nella scena politica israeliana, ha chiesto ai cittadini arabi di Israele di «mantenere la calma» e «astenersi dalle violenze».

Cosa sappiamo dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza L'esercito israeliano sta dando molti aggiornamenti sui propri attacchi nella Striscia di Gaza, anche se la portata e l'ampiezza non sono ancora chiarissime. Alcuni funzionari che si occupano di sanità all'interno della Striscia hanno detto a Reuters che i bombardamenti israeliani hanno causato «decine» di morti, ma senza fornire ulteriori dettagli. Il corrispondente di Al Jazeera Heba Akilah si trova a Gaza e ha detto che ci sono attacchi «intensi e continui» di droni e artiglieria israeliani nella zona orientale della Striscia. «La maggior parte delle aree colpite dagli israeliani sono luoghi della resistenza palestinese e aree di confine dove si sono radunate dozzine di palestinesi fin dal mattino e nelle quali le recinzioni sono state tagliate».



I morti tra gli israeliani sono almeno 40 Lo ha comunicato il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano, aggiornando la precedente stima di 22 morti. I media israeliani segnalano inoltre che le persone ferite sono più di 700.



Le agenzie fotografiche internazionali sono arrivate nei posti dove sono ancora in corso gli scontri fra i miliziani palestinesi e l'esercito israeliano. Questa foto è stata scattata da Associated Press a Sderot, la più grande città israeliana vicina alla Striscia di Gaza, di cui abbiamo scritto più estesamente nell'aggiornamento delle 11:04. Per via della sua posizione Sderot da anni è esposta al lancio di razzi e missili dalla Striscia di Gaza: la struttura grigia sullo sfondo è uno delle decine di bunker attivi in città per ripararsi dagli attacchi aerei. Nella storia recente però non era mai successo che Sderot venisse attaccata via terra: nella foto si vedono almeno tre corpi, coperti da teli, di persone uccise verosimilmente dai miliziani palestinesi arrivati in città questa mattina (sul terreno non ci sono buche o altri elementi che facciano pensare a un attacco aereo).

Cos'era successo nei mesi scorsi, fra Israele e Palestina L’attacco e le violenze di oggi hanno colto di sorpresa sia Israele sia gli analisti e i commentatori internazionali, che non si aspettavano una escalation di questo tipo, pur consapevoli delle tensioni in aumento negli ultimi mesi tra palestinesi e israeliani. Le più significative erano avvenute in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che secondo la stragrande maggioranza della comunità internazionale appartiene ai palestinesi. Ma c’erano state violenze anche nelle zone di confine della Striscia di Gaza. Lo scorso aprile c’erano stati scontri tra palestinesi e polizia israeliana nella moschea di al Aqsa, a Gerusalemme, uno dei più importanti luoghi di culto per i musulmani. C’erano stati anche lanci di razzi dal Libano, che avevano portato l’esercito israeliano a rispondere con alcuni bombardamenti nel sud del paese e contro alcuni obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. A maggio l’esercito israeliano aveva ucciso in un'operazione militare a Gaza 12 palestinesi, tra i quali tre importanti leader del gruppo Jihad Islamico. A luglio l’esercito israeliano aveva bombardato con alcuni droni un’area densamente popolata del campo profughi di Jenin, con l’obiettivo di colpire alcuni gruppi terroristici, uccidendo almeno otto persone. Nello stesso mese un uomo palestinese aveva investito in auto alcuni pedoni a Tel Aviv ferendo una decina di persone. Ad agosto un attentatore palestinese era stato ucciso dopo aver ferito sei persone in Cisgiordania: era poi seguita un’altra operazione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin. In un campo profughi a Gerico i soldati israeliani avevano ucciso due giovani palestinesi durante un’operazione militare.



Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto un breve discorso all'inizio di una riunione di emergenza del governo. «Da questa mattina Israele è in guerra», ha detto Netanyahu: «il primo obiettivo è quello di riguadagnare il controllo delle aree infiltrate dalle forze nemiche, e riportare pace e sicurezza. Il secondo obiettivo è quello di far pagare un prezzo molto alto al nemico, anche nella Striscia di Gaza. Il terzo è quello di rafforzare le altre frontiere, cosicché nessun altro faccia l'errore di unirsi a questa guerra».

Hamas ha diffuso un video che sembra girato da un drone che si trova in territorio israeliano. Nel video si vede il drone sganciare una bomba sopra a un’ambulanza, intorno alla quale si stanno aggirando tre soldati. Uno di loro viene colpito da vicino dall'esplosione della bomba, e poco dopo viene trascinato via da un altro soldato che si trovava poco distante. Il video, piuttosto cruento, è stato ripreso in questi minuti da diversi giornali israeliani.

Che cosa sappiamo fin qui • Sabato mattina alle 6 ora italiana (le 7 in Israele) il gruppo radicale islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, ha lanciato un attacco armato contro il sud di Israele. Per estensione e violenza è il più grave da decenni. • L’attacco è composto di due parti: un attacco via terra senza precedenti sul territorio di Israele, soprattutto nelle cittadine israeliane al confine con la Striscia, e un ingente lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso il territorio meridionale di Israele. • Secondo il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano ci sono 22 persone morte e più di 500 feriti: non si sa quanti civili e quanti militari. Questa stima è verosimilmente destinata a crescere. • La novità più rilevante rispetto agli attacchi reciproci degli ultimi anni è stata l'operazione di Hamas via terra: gruppi di miliziani hanno sfondato con bulldozer le barriere di frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele, uno dei confini più militarizzati al mondo, e sono entrati in territorio israeliano. • Da ore circolano video e foto molto cruenti che mostrano miliziani di Hamas entrare nelle case di civili israeliani e ucciderne gli abitanti. Molti di questi video però non sono confermati, e bisognerà aspettare le prossime ore, se non i prossimi giorni, per avere resoconti più chiari di cosa sia accaduto. Hamas ha anche fatto sapere di aver preso degli ostaggi, sia tra i civili israeliani sia tra i soldati. È molto probabile che quella degli ostaggi diventerà una delle questioni più importanti e complicate una volta che gli scontri armati si saranno placati. • Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il paese è «in guerra»: a metà mattina Israele ha iniziato a bombardare varie zone nella Striscia di Gaza, per ritorsione. Ci si aspetta che nelle prossime ore e nei prossimi giorni questi bombardamenti diventeranno ancora più intensi.



Né l'esercito né il governo israeliano stanno diffondendo aggiornamenti sulle operazioni di difesa in corso. Haaretz scrive che al momento l'esercito israeliano «non ha riguadagnato il controllo di nessuna delle aree in cui i terroristi si sono infiltrati nel sud del paese».

Un funzionario del governo israeliano ha detto a BBC News che è stata aperta una inchiesta per capire come sia stato possibile che l'intelligence israeliana non abbia prevenuto l'enorme attacco di stamattina. «Andrà avanti per anni», ha ipotizzato la fonte parlando dell'inchiesta.

I morti israeliani sono diventati 22, dice il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano Lo ha fatto sapere su Twitter, aggiungendo che i feriti sono centinaia. Fra i morti c'è anche una persona che faceva parte del servizio di pronto soccorso.

Agence France-Presse ha pubblicato un video di stamattina che mostra il lancio di alcuni razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele.

Maha Husseini, direttrice della ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, che lavora anche a Gaza, ha raccontato ad Al Jazeera che i palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza sono «preoccupati» per la ritorsione che l'esercito israeliano porterà avanti per l'attacco di stamattina, e che «stanno affollando supermercati e panetterie, e facendo fila per fare scorte, perché si aspettano un lungo e violento attacco militare di Israele nella Striscia». Ormai da anni Israele reagisce agli attacchi che riceve dai gruppi armati attivi nella Striscia di Gaza con estesi bombardamenti nella Striscia. Dal 2022 a oggi secondo una stima dell'ONU 67 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza nell'ambito del conflitto con le forze israeliane.

Almeno 545 israeliani sono stati feriti Lo ha detto il ministero della Salute israeliano a Reuters. Non è chiaro quanti di loro siano in gravi condizioni.

Hezbollah, il gruppo armato radicale sciita molto vicino all'Iran, ha fatto sapere che sostiene l'attacco di Hamas contro Israele e che è in stretto contatto con la leadership della Striscia di Gaza. Anche se è ancora molto presto per avere informazioni precise, molti analisti stanno ipotizzando che un attacco come quello di stamattina, con molti guerriglieri armati e addestrati, possa aver ricevuto un sostegno dall'esterno, quanto meno in termini di rifornimento di armi. È possibile che parte di questo aiuto sia arrivato dall'Iran, per tramite di Hezbollah.

In mattinata alcuni miliziani palestinesi hanno attaccato anche una festa all'aperto organizzata nei pressi del kibbutz di Urim, a circa 15 chilometri di distanza dalla Striscia di Gaza. Alcuni partecipanti hanno raccontato al Jerusalem Post di essere scappati dopo avere sentito i primi spari: in un video girato in quei momenti si vedono decine di civili fuggire a piedi o in auto, mentre in sottofondo si sentono alcuni spari. Non è ancora chiaro se ci siano feriti o morti.

Diversi giornali israeliani stanno parlando di alcuni ostaggi israeliani, civili e militari, rapiti durante l'attacco dei miliziani palestinesi. Poco fa Hamas ha detto di avere catturato alcuni soldati israeliani, mentre i giornali israeliani parlano di ostaggi civili in diverse cittadine di confine. Sui social network sta circolando molto il video di una anziana donna bianca (presumibilmente israeliana) entrare in una città o un quartiere di palestinesi a bordo di un golf cart, assieme ad alcuni palestinesi. Non è chiaro se il video sia di oggi, e nel caso dove sia stato girato. Al momento né l'esercito, né la polizia né il governo israeliano hanno diffuso informazioni ufficiali su eventuali ostaggi israeliani.

Sono uscite anche le prime dichiarazioni di Mahmoud Abbas, il presidente dell'Autorità palestinese con sede in Cisgiordania. Parlando con WAFA, l'agenzia di stampa locale, ha detto che il popolo palestinese ha il diritto di difendersi «dal terrore dei coloni [israeliani] e delle truppe di occupazione [israeliane]».

Il capo della polizia israeliana invita a rimanere chiusi in casa Il quotidiano Haaretz ha pubblicato un aggiornamento della situazione del capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai. «Sappiamo che ci sono civili barricati ovunque. Invitiamo chiunque a stare al chiuso: raggiungeremo tutti, a un certo punto. Diversi terroristi sono stati uccisi in vari posti: sfortunatamente ci sono morti e feriti anche fra le nostre forze e fra i civili che si trovavano nelle vicinanze. Invito tutti a mostrare moderazione e pazienza, e a chiudersi nelle proprie case», ha detto Shabtai.

Ci sono almeno 20 morti, dice il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano È la prima stima ufficiale dall'inizio dell'attacco. Al momento non è chiaro quanti siano civili e quanti militari.

Ghazi Hamad, portavoce di Hamas e viceministro degli Esteri del governo di Gaza, ha detto alla televisione Al Jazeera che l'attacco, tra le altre cose, è un messaggio ai paesi arabi che hanno normalizzato o che stanno normalizzando le relazioni diplomatiche con Israele. Negli scorsi anni gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Marocco hanno riconosciuto Israele e stabilito relazioni diplomatiche ufficiali con il paese, rompendo una tradizione che durava da decenni in base alla quale i paesi arabi che sostenevano la causa palestinese non riconoscevano lo stato israeliano. Da tempo inoltre si parla della possibilità che l'Arabia Saudita, il più importante tra gli stati del Golfo Persico, potesse riconoscere Israele e stabilire relazioni diplomatiche con il paese. È un obiettivo a cui lavora da tempo l'amministrazione americana di Joe Biden: i negoziati tra Israele e Arabia Saudita, secondo varie indiscrezioni giornalistiche, erano a buon punto. È però possibile che ora la guerra tra Gaza e Israele possa rallentare o bloccare del tutto il processo di normalizzazione. «Penso che sia una vergogna per loro», ha detto Hamad. «Chiedo a tutti i paesi arabi di interrompere tutte le relazioni con Israele perché non è uno stato che crede nella pace, nella coesistenza o nell'essere un buon vicino. È uno stato nemico e dobbiamo fermarlo».

Stanno circolando decine di video non confermati di palestinesi che entrano apparentemente indisturbati in territorio israeliano superando il confine della Striscia di Gaza, uno dei più militarizzati al mondo. Diversi giornalisti israeliani hanno pubblicato la foto di un bulldozer che abbatte un pezzo della recinzione alta diversi metri costruita da Israele sul confine. Altri video mostrano buchi enormi nella recinzione, e persone che li oltrepassano entrando in territorio israeliano senza alcuna reazione da parte dell'esercito. Sono immagini molto diverse da quelle circolate nella primavera del 2018, quando decine di migliaia di palestinesi organizzarono per settimane manifestazioni di protesta lungo vari punti al confine fra la Striscia e Israele. All'epoca l'esercito israeliano sparava a chiunque si avvicinasse alla recinzione.

Il portavoce dell'esercito israeliano ha detto ad Haaretz che l'esercito sta «affollando» il sud del paese con soldati e membri delle forze di sicurezza, per respingere l'attacco dei miliziani palestinesi. Haaretz scrive inoltre che l'esercito intende richiamare in servizio decine di migliaia di riservisti. In Israele quasi tutta la popolazione fa parte delle riserve dell'esercito: c'è una leva militare obbligatoria di tre anni per gli uomini e due per le donne.

L'attacco è iniziato da circa 5 ore ma non ci sono ancora stime ufficiali dei morti e dei feriti. Poco fa la tv privata israeliana Channel 12 ha detto che i feriti israeliani sono 280, fra cui 30 in condizioni gravi, ma il dato non è stato confermato ufficialmente e quindi va preso con le molle.

La più grande città israeliana vicina alla Striscia Si chiama Sderot, ha circa 25mila abitanti e dista dalla Striscia di Gaza circa un chilometro in linea d'aria. Di solito per la città girano parecchi soldati e poliziotti: stamattina diverse immagini condivise sui social network mostrano uomini armati palestinesi girare indisturbati nelle sue strade, oppure appostarsi sui tetti dei suoi edifici, come se fosse disabitata. Probabilmente buona parte dei suoi abitanti si è chiusa in casa, o rifugiata sottoterra: per via della sua posizione estremamente vulnerabile agli attacchi provenienti dalla Striscia di Gaza, Sderot è soprannominata “la capitale mondiale dei bunker”. Dall’ottobre del 2001, quando fu raggiunta da un razzo per la prima volta, Sderot è stata spesso obiettivo dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele: è stato calcolato che solo dal 2004 al 2014 i razzi e le granate che l’hanno colpita siano stati 8.600. È per questo che nel tempo sono stati costruiti bunker in quasi ogni angolo della città, di modo che i suoi residenti possano ripararsi in caso di attacchi aerei. Se ne contano almeno 286: sono vicino a ogni fermata degli autobus, sotto alle scuole e ai negozi. C’è anche un bunker ricavato da una vecchia fabbrica fortificata che funziona come un parco giochi per bambini.

Il presidente del consiglio regionale della regione israeliana che confina con la Striscia di Gaza, Ofir Libstein, è stato ucciso durante una sparatoria con alcuni miliziani palestinesi. In Israele i consigli regionali sono organi amministrativi che coordinano i governi locali di kibbutz e piccole cittadine. Quello che confina con la Striscia si chiama Sha’ar HaNegev e al suo interno ci abitano circa seimila persone, sparse in una decina di kibbutz.

«Siamo in guerra», dice Netanyahu Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un breve messaggio video sui social network in cui dice che Israele è stato coinvolto in una guerra, e che la vincerà. «Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto», ha aggiunto Netanyahu.

Il servizio nazionale di pronto soccorso israeliano ha detto di avere urgente bisogno di donazioni di sangue in tre ospedali a Gerusalemme, Tel Aviv e Haifa.

La polizia israeliana ha detto ad Haaretz, uno dei principali giornali israeliani, che secondo le sue stime al momento ci sono circa 60 miliziani palestinesi in territorio israeliano, in 14 luoghi diversi.

Che cos'è la Striscia di Gaza, in breve Da tempo al centro di attacchi reciproci tra Israele e i gruppi radicali attivi sul territorio, la Striscia di Gaza confina a sud-ovest con l’Egitto e a est con Israele, che la ottenne nel 1967 durante la guerra combattuta proprio contro l’Egitto. Il suo territorio ha una superficie di circa 360 chilometri quadrati, è abitato da circa 1,8 milioni di persone palestinesi e ha una densità abitativa molto elevata. Israele occupò la Striscia per quasi quarant’anni, fino al 2005, anno in cui decise unilateralmente di smobilitare le proprie colonie e ritirare i militari. Il governo della Striscia di Gaza fu lasciato all’Autorità Palestinese sotto il controllo dei moderati di Fatah, organizzazione politica fondata alla fine degli anni Cinquanta e con sede a Ramallah in Cisgiordania. Fatah fu progressivamente indebolita da Hamas, che vinse le elezioni locali. Nel 2007 Hamas cacciò Fatah con la forza, al termine della cosiddetta “battaglia di Gaza”: oggi controlla la Striscia autonomamente, ma con molte difficoltà, a causa di un embargo via terra e via mare mantenuto da Israele. Nel territorio è attivo anche il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, un gruppo ancora più radicale rispetto ad Hamas. Continua a leggere →

Un giornalista palestinese che lavora nella Striscia di Gaza è entrato in territorio israeliano al seguito dei miliziani di Hamas e ha filmato un servizio dal kibbutz di Be'eri, distante circa 5 chilometri in linea d'aria dalla Striscia. I kibbutz sono piccole comunità israeliane egalitarie, nate soprattutto prima e dopo la Seconda guerra mondiale: in Israele ne esistono ancora diverse decine. Quelli più vicini alla Striscia di Gaza vengono costantemente sorvegliati dall'esercito o da un servizio di sicurezza interno alla comunità. Sui social network stanno circolando molti video di palestinesi, armati e non, nelle strade delle cittadine israeliane di confine.

Per chi arriva adesso • Alle 7 di mattina ora israeliana (le 6 italiane) il gruppo radicale palestinese Hamas ha avviato un ampio attacco a sorpresa contro Israele dalla Striscia di Gaza. È il più grave attacco compiuto da Hamas nei confronti di Israele da molti anni a questa parte. • Nelle scorse ore sono stati lanciati migliaia di razzi e missili dalla Striscia verso diverse regioni di Israele. Via terra, sembra che l'attacco si stia concentrando nelle cittadine israeliane al confine con la Striscia. • Non ci sono ancora stime ufficiali di morti e feriti. Il Times of Israel in base alle sue fonti ha scritto di almeno 5 morti e un centinaio di feriti. È un dato che quasi sicuramente aumenterà, nel corso della giornata. • L'esercito israeliano sta cercando di respingere gli attacchi e intorno alle 11 israeliane (le 10 italiane) ha avviato un bombardamento aereo sulla Striscia come prima ritorsione per l'attacco.

Com'è possibile che Israele sia stata presa di sorpresa? Il confine fra la Striscia di Gaza e Israele è uno dei più militarizzati al mondo: oltre a una recinzione ci sono diversi punti di osservazione e difesa mantenuti dall'esercito israeliano, che giornalmente pattuglia la propria frontiera con centinaia di soldati. «Il fatto che gruppi armati siano stati in grado di compiere un attacco coordinato di questa portata, con vari mezzi, e senza innescare i timori dell'intelligence israeliana, diventerà una questione enorme per il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu», ha scritto poco fa il New York Times. Netanyahu è a capo del governo più di destra nella storia israeliana, e il mantenimento della sicurezza in territorio israeliano – a costo di violenze e discriminazioni nei confronti dei palestinesi – è sempre stato uno dei suoi principali punti politici. In alcuni video che stanno circolando molto su Twitter si vedono diversi miliziani palestinesi festeggiare accanto a buchi nella recinzione intorno alla Striscia, oppure a mezzi blindati israeliani messi fuori uso. Sono immagini che hanno pochissimi precedenti nella storia di Israele.

L'attacco di Hamas è iniziato intorno alle 7 del mattino ora israeliana, le 6 italiane, ed è ancora in corso. Sui telefoni degli israeliani continuano ad arrivare messaggi di possibili lanci di razzi e missili dal sistema di allerta governativo. Diversi israeliani che abitano nelle cittadine al confine con la Striscia stanno raccontando ai giornali e alle tv di essere chiusi in casa in attesa dell'arrivo dell'esercito.

Non c'è ancora una stima ufficiale dei morti e dei feriti negli attacchi in corso. Emanuel Fabian, giornalista del Times of Israel esperto di cose militari, ha scritto che al momento ci sono almeno 5 morti. Sui feriti c'è maggiore incertezza. L'ospedale di Be'er Sheva, la città israeliana più vicina al confine con la Striscia di Gaza, ha fatto sapere di avere accolto più di 80 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. In un altro ospedale ospedale a sud di Tel Aviv stanno curando altre 21 persone.

In un comunicato, il leader del reparto militare di Hamas, Mohammed Deif, ha detto che il primo attacco dell’operazione, quello compiuto sabato mattina, aveva come obiettivo «posizioni nemiche, aeroporti e basi militari»: lo scopo dell'operazione per Hamas è «difendere la moschea di al Aqsa» di Gerusalemme, uno dei più importanti luoghi di culto per l'Islam. Nel comunicato, Deif ha detto che i razzi lanciati sabato sono stati più di 5mila e ha accusato Israele di aver provocato la morte di centinaia di persone.