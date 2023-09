La sessantottesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La quinta stagione di Joypad si apre con Starfield, un attesissimo gioco a tema spaziale in esclusiva per piattaforme Xbox. Si parla anche di Colonia, la più partecipata fiera di videogiochi del mondo, di un documentario sulla rinascita di CD Projekt RED dopo il terribile lancio di Cyberpunk 2077, di Baldur’s Gate 3 e dell’ormai incurabile ossessione di Matteo Bordone per un videogioco in particolare. A tempo perso, si consigliano con un certo trasporto Dead Cells, un gioco mortaccino di qualche anno fa e Chants of Sennaar, nel quale si devono decodificare delle lingue misteriose partendo da pochi semplici indizi.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.