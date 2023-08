Il Comitato disciplinare della FIFA ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola

Il Comitato disciplinare della FIFA, l’organizzazione che governa il calcio mondiale, ha annunciato una sospensione di 90 giorni per Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola che aveva baciato in maniera non consensuale la giocatrice della Nazionale Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria ai Mondiali. Il presidente del Comitato disciplinare Jorge Ivan Palacio ha annunciato che Rubiales sarà sospeso per 90 giorni in via preventiva «da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale» a partire da sabato 26 agosto.

La decisione è stata presa sulla base dell’articolo 51 del Codice disciplinare della FIFA, che prevede che il presidente del Comitato disciplinare possa decidere in maniera preventiva provvedimenti temporanei della durata massima di 90 giorni qualora siano necessari per «mantenere la disciplina sportiva o evitare danno irreparabile, o per ragioni di salute o sicurezza».

Il Comitato ha emesso inoltre altre due direttive in cui vieta rispettivamente a Rubiales e alla dirigenza della Federcalcio spagnola di contattare o tentare di contattare Hermoso.

Domenica scorsa Rubiales aveva baciato Hermoso sulla bocca, in maniera non consensuale, durante la premiazione per la vittoria della Spagna ai Mondiali. Lo era diventato più grave e ampio venerdì dopo che Rubiales, durante un’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola convocata proprio per gestire la questione, aveva tenuto un discorso particolarmente aggressivo e a tratti paradossale, in cui aveva rifiutato di dimettersi e cercato in molti modi di giustificare il proprio gesto, di fatto negandone del tutto la gravità e attaccando chi lo aveva criticato negli ultimi giorni.

Hermoso aveva risposto ribadendo che il bacio non era stato consensuale, e dicendo che aveva ricevuto pressioni dalla Federcalcio spagnola per mettere a tacere la questione.

