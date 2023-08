La quarta incriminazione di Trump si è svolta in prigione

Giovedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato al carcere della contea di Fulton, nello stato della Georgia, ed è stato messo in stato di fermo dopo essere stato incriminato dalla procura dello stato a metà agosto. L’accusa riguarda il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato.

Quella nello stato della Georgia è la quarta incriminazione per Trump quest’anno, e la quarta volta che l’ex presidente viene messo in stato di fermo e poi rilasciato su cauzione. In Georgia, però, le cose sono andate diversamente dalle altre volte. Mentre nelle tre incriminazioni precedenti (a New York, in Florida e a Washington) Trump era sempre stato trattato con un certo riguardo, e per esempio l’udienza si era tenuta in un’aula di tribunale, i funzionari della Georgia hanno deciso di trattarlo come qualunque altra persona incriminata: Trump si è dovuto presentare in prigione, gli sono stati misurati peso e altezza, gli sono state prese le impronte digitali e gli è stata fatta una foto segnaletica, immediatamente pubblicata.

In realtà anche nel caso di Trump ci sono state alcune eccezioni: l’ex presidente è arrivato nel carcere della contea su strade che erano state precedentemente sgomberate dalla polizia per evitare disordini, e ad attenderlo c’erano decine e decine di giornalisti. La sua presenza in carcere è durata in tutto una ventina di minuti, molto meno di qualunque altra persona incriminata, perché, ha scritto il New York Times, i suoi assistenti avevano già precompilato tutti i moduli che di solito servono in questi casi.

Trump è uscito dal carcere pagando una cauzione di 200 mila dollari. Parlando ai giornalisti poco prima di prendere il suo aereo per lasciare la Georgia ha detto: «Questa è una parodia della giustizia. Non abbiamo fatto niente di sbagliato. Non ho fatto niente di sbagliato».