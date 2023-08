La foto segnaletica di Donald Trump

Giovedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato arrestato in Georgia all’interno di un’indagine per cui è accusato insieme ad altre 18 persone di aver tentato di sovvertire i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato. Secondo la procedura della giustizia statunitense, appena dopo l’arresto a Trump è stata scattata la tradizionale foto segnaletica che lo ritrae dalle spalle in su: una foto storica, perché è la prima volta che un ex presidente statunitense viene arrestato.

Per il momento Trump è solo incriminato (il processo si deve ancora svolgere): è stato portato nel carcere di Atlanta in custodia cautelare ed è uscito pagando una cauzione di 200mila dollari.

Pubblicità

Sul profilo Twitter di Trump – che non era più stato usato dopo essere stato bloccato nel gennaio del 2021 ed essere tornato operativo a novembre del 2022 – è stata pubblicata la foto segnaletica con la scritta: «l’interferenza elettorale non si arrende mai!». Trump ha sostenuto in molte occasioni di essere innocente e che le accuse nei suoi confronti siano motivate politicamente: è inoltre il candidato favorito alle primarie del partito Repubblicano per le prossime elezioni presidenziali del 2024.

Nel giro di pochi mesi l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato a seguito di quattro diverse indagini, tutte riguardanti reati piuttosto gravi. Oltre all’ultima in Georgia: il 30 marzo per il presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels, che sarebbe servito a convincerla a non divulgare un rapporto sessuale avuto con lui una decina di anni prima; il 9 giugno per aver conservato nella propria villa di Mar-a-Lago alcuni documenti governativi riservati risalenti al suo periodo da presidente, che contenevano informazioni su armi nucleari, piani militari e di intelligence; e infine il primo agosto per cospirazione contro gli Stati Uniti in relazione ai fatti che portarono all’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021.

– Leggi anche: Le incriminazioni fanno bene a Trump?