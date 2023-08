Anche Neymar va a giocare in Arabia Saudita

La squadra di calcio saudita dell’Al-Hilal ha confermato l’acquisto dell’attaccante brasiliano Neymar dal Paris Saint-Germain. Secondo le ultime notizie l’Al-Hilal pagherà al Paris Saint-Germain oltre 90 milioni di euro, mentre al giocatore ha concesso un contratto biennale.

Neymar è ancora uno dei giocatori più conosciuti al mondo, anche se nei sei anni passati al PSG è stato a lungo infortunato e non ha replicato le vittorie ottenute negli anni precedenti al Barcellona. In Arabia Saudita sarà uno dei giocatori di punta dell’ambiziosa Saudi Pro League insieme a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

L’Al-Hilal è una delle squadre di Riyad e la più vincente del paese con 18 titoli nazionali, gli ultimi tre dei quali vinti consecutivamente. Neymar è il suo ottavo giocatore straniero e il quarto comprato negli ultimi mesi, dopo Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves e Malcom.

Per il Paris Saint-Germain, invece, la cessione di Neymar dopo quella di Lionel Messi lo scorso giugno è ritenuta la chiusura definitiva di un ciclo di investimenti che non ha portato i risultati previsti, almeno dal lato sportivo. Del vecchio trio offensivo è rimasto soltanto Kylian Mbappé, che è stato da poco reintegrato in squadra dopo aver cercato di trasferirsi altrove.