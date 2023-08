Ma quindi, com’è questo campionato di calcio saudita?

Da quando le squadre di calcio saudite hanno iniziato a comprare giocatori dall’Europa sostenute dal loro governo, in molti si stanno domandando fin dove possa arrivare il nuovo campionato di calcio saudita, fino a ieri pressoché sconosciuto e oggi su tutte le prime pagine dei giornali sportivi e non solo. Le ambizioni calcistiche del paese sono ormai evidenti, spinte da esigenze economiche e politiche che negli altri sport hanno già avuto impatti significativi, come nel caso del golf e della Formula 1.

Per il calcio si parla di un budget di 17 miliardi di euro stanziato dal governo saudita per rinforzare e sostenere la crescita del movimento da qui al 2030. All’apice di questo movimento c’è la Saudi Pro League, che tramite i grandi investimenti iniziati questa estate si vuole inserire nel mercato calcistico internazionale come alternativa a campionati e tornei esistenti: «La Saudi Pro League offre un’opportunità per l’intero settore» si legge sul suo sito.

La solidità di questo progetto si vedrà nel tempo, dato che è appena agli inizi. Se si guardano i tentativi fatti in passato, tuttavia, qualche dubbio può emergere. Negli ultimi trent’anni il calcio è diventato a tutti gli effetti uno sport globale: non esiste paese che non abbia un campionato. Alcuni di questi hanno provato a ritagliarsi un loro spazio in un mercato storicamente dominato dal calcio europeo in cui l’unica valida alternativa è stata rappresentata dal Sud America. I due esempi migliori, uno opposto all’altro, sono il campionato nordamericano (la Major League Soccer) e il campionato cinese. Il primo è riuscito a occupare una sua fetta di mercato, anche se perlopiù nazionale, l’altro invece è fallito: dopo un decennio di enormi investimenti, e tutte le difficoltà dovute alla pandemia, è tornato nell’anonimato.

Tra i buoni risultati del campionato nordamericano e il fallimento del campionato cinese, non è chiaro dove si posizionerà la Saudi Pro League. Innanzitutto deve cominciare: lo farà l’11 agosto, per poi concludersi a maggio del prossimo anno. Segue quindi il calendario dei campionati europei, come si decise di fare undici anni fa anticipando di tre mesi l’inizio della stagione, fin lì previsto a ottobre.

18 squadre, 13 città

Nella Saudi Pro League che inizia ad agosto sono rappresentate tredici città. Quella con più squadre è la capitale, Riyad, che ne ha quattro: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Riyadh e Al-Shabab. Dopo ci sono Gedda, città portuale affacciata sul Mar Rosso che ospita l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, e la meno conosciuta Buraidah, dove hanno sede l’Al-Raed e l’Al-Taawoun. Nell’altra città più nota del paese, La Mecca, gioca invece l’Al-Wehda. Tra la squadra più a nord del paese (l’Al-Tai) e quella più a sud (l’Al-Okhdood) ci sono 1.564 chilometri di distanza.

Rispetto all’anno scorso le squadre partecipanti alla Saudi Pro League sono state aumentate da 16 a 18. Al termine della passata stagione sono state promosse quattro squadre dalla seconda divisione, e d’ora in poi ci saranno soltanto due retrocessioni.

Le 4 squadre “ammiraglie”

Delle 18 squadre del campionato, quattro sono state scelte come “veicoli promozionali” del calcio saudita, per motivi storici e legati al merito. L’Al-Ittihad e l’Al-Ahli di Gedda, l’Al-Nassr e l’Al-Hilal di Riyad sono le squadre più vincenti e tifate del paese, e per questo lo scorso giugno sono diventate di proprietà statale tramite il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano nazionale nonché uno dei più ricchi al mondo grazie agli enormi proventi derivati dall’esportazione del petrolio.

In queste settimane quando si legge che un giocatore è stato comprato da una squadra saudita con ogni probabilità si tratta di una di queste quattro. Dopo aver dato simbolicamente il via ai grandi investimenti acquistando Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr ha preso tutti i giocatori internazionali che ha potuto, tra i quali Marcelo Brozovic dall’Inter e Sadio Mané dal Bayern Monaco. Nell’altra squadra di Riyad, l’Al-Hilal, sono finiti invece due giocatori molto conosciuti in Italia come Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli poi comprato dal Chelsea, e Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Acquisti centralizzati

I tanti acquisti fatti finora dalle squadre saudite sono stati coordinati, se non gestiti direttamente, dal Player Acquisition Center of Excellence (PACE). È un ufficio che il campionato ha istituito per centralizzare tutti i trasferimenti dall’estero e fornire ai club la migliore assistenza possibile «per garantire un futuro dinamico, giovane e sostenibile», come si legge sul sito. In pratica gli investimenti vengono distribuiti dall’alto secondo i piani di sviluppo del campionato e le squadre non agiscono individualmente nel mercato come succede altrove.

Il PACE è quindi uno strumento che cura gli interessi e la direzione che si vuole dare al campionato, eliminando o perlomeno limitando le iniziative individuali delle squadre per ottimizzare gli investimenti. Per coordinarlo è stato assunto un professionista del calcio europeo: l’ex calciatore nigeriano Michael Emenalo, per quasi un decennio direttore tecnico del Chelsea.

Le regole sui giocatori stranieri

Dal 2022 ciascuna squadra della Saudi Pro League può registrare otto calciatori stranieri a stagione e convocarne al massimo sette per le partite di campionato. Ciò nonostante i club possono tenersi in rosa gli stranieri in esubero. Finora sette squadre su diciotto hanno riempito tutti gli spazi disponibili per gli stranieri, e quindi non ne acquisteranno altri se prima non ne cederanno qualcuno. L’Al-Hilal, per esempio, dovrà escludere uno straniero dalle sue liste di registrazione se vorrà acquistare Marco Verratti dal Paris Saint-Germain, come sembra stia facendo in questi giorni.

I piani per i calciatori locali

Già prima di investire molto su calciatori stranieri, l’Arabia Saudita si era fatta notare per alcune iniziative singolari con cui aveva cercato di migliorare il livello del suo movimento. In vista degli ultimi Mondiali in Qatar, per esempio, la Federazione aveva sospeso il campionato a metà ottobre, dopo le prime otto partite disputate, per dare modo alla Nazionale di riunirsi venti giorni prima delle avversarie ai gironi, le quali invece si sarebbero ritrovate soltanto a pochi giorni dall’inizio del torneo.

In Qatar poi l’Arabia Saudita non ha superato la fase a gironi, ma si ritiene che la sua miglior condizione fisica abbia avuto un ruolo fondamentale nella sorprendente vittoria all’esordio contro l’Argentina, poi campione del mondo.

Anche quattro anni prima l’Arabia Saudita aveva cercato di sopperire alle sue mancanze ricorrendo a metodi alternativi. In vista del ritorno ai Mondiali dopo dodici anni di assenza, il paese aveva raggiunto un accordo con il campionato spagnolo: in cambio di un ritorno economico e commerciale, aveva mandato a giocare nove dei suoi migliori giocatori in nove squadre spagnole divise fra prima e seconda divisione, per testarli in un ambito più competitivo.

Ora che le squadre saudite si sono arricchite di grandi calciatori provenienti da Europa e Sud America, il campionato proverà ad accelerare il percorso di crescita dei giocatori sauditi abbassando da 18 a 16 il limite d’età previsto per potere giocare tra i professionisti. Dal 2025 le squadre saranno inoltre obbligate ad avere in rosa almeno dieci giocatori sauditi con meno di ventidue anni.

Chi allena queste squadre

Gli ultimi sauditi ad aver allenato nel loro campionato di riferimento sono stati sostituiti l’anno scorso. Da allora tutti gli allenatori sono stranieri, sei dei quali portoghesi portati nel paese di recente grazie agli stretti rapporti tra i dirigenti del campionato e Jorge Mendes, ritenuto il procuratore sportivo più influente al mondo, nonché storico agente di Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Di italiani invece non ce ne sono ancora.

Gli obiettivi dichiarati

La Saudi Pro League, come si legge nel suo sito, vuole diventare uno dei primi dieci campionati di calcio al mondo e assicurarsi una crescita a lungo termine sostenendola non solo con il budget governativo a disposizione, ma anche tramite l’aumento delle entrate commerciali, specialmente quelle derivanti dai diritti televisivi, che finora hanno garantito poco.

