Dopo essersi scontrati per mesi in tribunale, i circuiti del golf professionistico LIV Golf e PGA Tour si uniranno

Dopo uno scontro che andava avanti da circa un anno, dentro e fuori dai tribunali, i due circuiti di golf professionistico LIV Golf e PGA Tour, i più importanti e prestigiosi al mondo, si uniranno in una sola entità. È stato un annuncio che ha sorpreso esperti e commentatori sportivi americani, perché fin dalla sua fondazione LIV Golf, finanziato dal fondo sovrano saudita, aveva prepotentemente disturbato il PGA Tour, l’organizzazione che riunisce i principali tornei statunitensi e che insieme all’European Tour rappresenta storicamente la maggiore associazione riconosciuta del golf professionistico.

«Da qui in avanti, i tifosi potranno star certi che manterremo collettivamente la promessa che abbiamo sempre fatto: promuovere la competizione dei migliori atleti del golf professionistico, e che saremo sempre impegnati nell’assicurare e trainare il futuro dello sport» ha detto Jay Monahan, commissario del PGA Tour, che dovrebbe diventare amministratore delegato del nuovo circuito. Yasir al Rumayyan, governatore del fondo sovrano saudita, dovrebbe diventarne il presidente. L’accordo include anche un altro importante circuito, il DP World Tour.

Il LIV Golf è uno dei molti investimenti miliardari del fondo sovrano dell’Arabia Saudita nel mondo dello sport, che hanno suscitato estese critiche e accuse a livello internazionale. Appena fondato, aveva ingaggiato con contratti fino a 150 milioni di dollari alcuni dei più famosi golfisti al mondo, come Brooks Koepka, Dustin Johnson e Phil Mickelson, e questo aveva fatto infuriare l’organizzazione del PGA Tour, che aveva minacciato multe e sospensioni per chi avesse aderito al circuito rivale. Era seguita una serie di azioni legali reciproche, che ora dovrebbero chiudersi extra-giudizialmente in seguito all’accordo di fusione.