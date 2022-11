L’Argentina è stata battuta 2-1 dall’Arabia Saudita al suo esordio ai Mondiali di calcio

La Nazionale di calcio argentina è stata battuta 2-1 dall’Arabia Saudita all’esordio ai Mondiali in Qatar. Nonostante sia una delle grandi favorite per la vittoria del torneo, nella sua prima partita della fase a gironi è stata colta completamente alla sprovvista dall’Arabia Saudita, ritenuta una delle nazionali più deboli di questi Mondiali.

L’Argentina era andata in vantaggio dopo appena dieci minuti di gioco con un rigore del suo capitano Lionel Messi. Aveva poi continuato a spingersi in attacco — invitata anche dall’atteggiamento in campo degli avversari — segnando altri tre gol, tutti però annullati per fuorigioco.

Nel secondo tempo l’Arabia Saudita ha iniziato subito a controbattere alla pressione offensiva dell’Argentina e nel giro di cinque minuti ha segnato due gol, con Saleh Al Shehri e Salem Al Dawsari. A quel punto l’Argentina, piuttosto spaesata, ha reagito a sua volta, spesso però affrettando le giocate e trovandosi davanti una grande e inaspettata resistenza.

Con questo sorprendente risultato — il primo di questi Mondiali — l’Arabia Saudita va in testa al Gruppo C mentre l’Argentina rimane ultima a zero punti, in attesa di Messico-Polonia di questo pomeriggio.

Gruppo C Punti PG PV PN PP 1 Argentina 0 0 0 0 0 2 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 3 Messico 0 0 0 0 0 4 Polonia 0 0 0 0 0

