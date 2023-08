Lionel Messi sta segnando due gol a partita con l’Inter Miami

Dal 16 luglio il campione del mondo argentino Lionel Messi è ufficialmente un giocatore dell’Inter Miami, squadra statunitense del campionato nordamericano, la Major League Soccer. Finora ha giocato quattro partite con Miami, ma non ancora in MLS, la cui stagione si è fermata per le partite di Leagues Cup, un torneo a cui partecipano squadre statunitensi, canadesi e messicane. Il suo impatto in Leagues Cup è stato notevole: all’esordio contro il Cruz Azul ha segnato su punizione il gol della vittoria, e adesso è da tre partite che ne segna almeno due (per un totale di 7 gol in 4 presenze). L’ultimo lo ha segnato su punizione contro Dallas e ha permesso a Miami di pareggiare 4-4 e di far proseguire la partita fino ai calci di rigore.

Messi ha poi segnato anche ai rigori, dove Miami ha vinto 5-4 ottenendo la qualificazione ai quarti di finale. Il torneo si concluderà con la finale del 19 agosto, un obiettivo che per Miami ora sembra alla portata, nonostante in MLS sia ancora in ultima posizione, in attesa di riprendere la stagione con Messi e con gli altri due ex giocatori del Barcellona acquistati di recente, Sergio Busquets e Jordi Alba.

