Il gol su punizione di Messi al debutto con l’Inter Miami

Tra giovedì sera e venerdì mattina nel nord Italia e in Lombardia ci sono stati grossi temporali, con raffiche di vento molto forti e grandinate in diverse zone. Hanno causato anche molti danni a coltivazioni, edifici, auto. Le piogge e la grandine sono state particolarmente intense nella provincia di Monza e della Brianza, e nelle ultime ore stanno circolando molto i video di quello che è successo venerdì soprattutto in una cittadina della zona, Seregno, di circa 45mila abitanti: mostrano una sorta di fiume di ghiaccio e acqua che scorre per le vie del centro. Nonostante il cielo scuro possa far sembrare diversamente, il temporale che si vede nei video è avvenuto la mattina.

This is the massive hail flow generated by the violent thunderstorms in the Milan area this morning (July 21, 2023). These are the streets of Seregno: an authentic ice river [read more (IT): https://t.co/WkaMRMgMlI]pic.twitter.com/WnfLfmGp3H — Massimo (@Rainmaker1973) July 21, 2023

Quando è finito il temporale diverse strade del centro erano piene di ghiaccio, in modo simile a quello che succede dopo una grande nevicata. Alcune persone si sono messe a spalarlo dalle strade per liberare il passaggio. In serata a Seregno e nella zona circostante ha piovuto di nuovo, ma in modo meno intenso rispetto alla mattina.

