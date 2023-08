Simone Biles è tornata a gareggiare

Sabato la ginnasta americana Simone Biles, considerata una delle più forti di sempre nella ginnastica artistica, ha partecipato alla prima gara da quando nell’estate del 2021 si ritirò a sorpresa da cinque gare su sei alle Olimpiadi di Tokyo per alcuni problemi legati alla sua salute mentale, di cui parlò apertamente. È arrivata prima.

Biles, che ha 26 anni, ha fatto sapere di aver lavorato su se stessa «dopo tutto quello che è successo a Tokyo» e ha detto di sentirsi molto bene «dove mi trovo ora, sia mentalmente che fisicamente».

Pubblicità

La gara a cui ha partecipato sabato alla Now Arena di Chicago era la “US Classic”, un evento che il New York Times ha definito «un incontro di qualificazione di basso profilo per i campionati nazionali che però quest’anno è diventato uno spettacolo grazie alla presenza di Biles». I video dei suoi esercizi sono circolati molto online, tra gli appassionati dello sport e tra chi negli ultimi anni aveva seguito la storia di Biles per il modo in cui aveva gestito il proprio ritiro ed era riuscita a far parlare del problema delle pressioni, della paura del fallimento e in generale della salute mentale tra gli atleti di alto livello.

La gara è iniziata con le parallele asimmetriche, dove Biles ha avuto un punteggio di 14,000 (il terzo migliore) ed è proseguito sulla trave, con 14,800, e al corpo libero, con 14,900, entrambi i punteggi più alti. Infine ha totalizzato 15,400 punti al volteggio facendo il salto doppio carpiato Yurchenko (Yurchenko double pike), un salto considerato molto complesso e pericoloso che la stessa Biles aveva fatto per prima in una competizione ufficiale nel 2021. È arrivata prima con un grosso scarto – di 5 punti – dalla seconda classificata, Leanne Wong.

Biles ha vinto in tutto sette medaglie olimpiche tra le Olimpiadi di Rio de Janeiro (2016) e Tokyo (2021) ed è insieme a Shannon Miller la ginnasta che ne ha vinte di più nella storia della ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti, e la nona nel mondo. È anche la ginnasta ad aver vinto più medaglie ai Campionati mondiali di ginnastica artistica: 25.

– Leggi anche: Simone Biles nella storia della ginnastica artistica

Alle Olimpiadi del 2021, durante la prima prova di volteggio nella gara olimpica di ginnastica artistica a squadre, Biles, che era considerata allora la più forte ginnasta in attività, avrebbe dovuto eseguire un Amanar – un salto molto complesso con due avvitamenti e mezzo –, ma era riuscita a completare soltanto un avvitamento e mezzo, sbilanciandosi al momento dell’uscita. Dopo l’esercizio Biles aveva annunciato il suo ritiro definitivo, e parlando con i giornalisti aveva detto di aver perso la consapevolezza del proprio corpo nello spazio (cosa che in ginnastica artistica viene chiamata twisties) mentre era in aria e aveva spiegato che dopo la prova non voleva andare avanti, e aveva parlato della difficoltà di gestire lo stress e le pressioni dovute alle aspettative nei suoi confronti.

Inizialmente non si sapeva se Biles sarebbe tornata a gareggiare, anche perché prima delle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto alcune dichiarazioni in cui aveva parlato di non voler più avere a che fare con la federazione sportiva statunitense per la ginnastica (USA Gymnastics). Dopo la gara di sabato ha detto alla stampa di aver ricominciato a frequentare la palestra lo scorso autunno per tenersi in forma, senza la prospettiva di tornare a fare gare. A maggio poi si era convinta a ricominciare con allenamenti più intensivi.

Biles non ha ancora fatto sapere quali siano le sue intenzioni rispetto alle Olimpiadi che si terranno l’anno prossimo a Parigi.