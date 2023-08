Weekly Beasts

Negli ultimi giorni si è molto parlato di un’orsa in uno zoo cinese che dall’interno del proprio recinto sembra salutare i visitatori sulle zampe posteriori, come farebbe un essere umano: qualcuno ha anche suggerito che l’animale fosse in realtà un addetto dello zoo che indossava un costume da orso. Le congetture sono diventate virali al punto che lo zoo è intervenuto per smentire quelle versioni (la storia completa la trovate qui). Tra le altre foto bestiali della settimana ci sono un piccolo pipistrello, due grandi felini e due tortore di Socorro.