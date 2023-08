L’orsa malese che sembrava un umano in costume

Nel fine settimana sui social network sono diventati virali alcuni video di un’orsa di uno zoo cinese che dall’interno del proprio recinto sembra salutare i visitatori sulle zampe posteriori, similmente a come farebbe un essere umano. La scena ha fatto sospettare ad alcune persone che l’animale fosse in realtà un addetto dello zoo che indossava un costume da orso. Il caso si è gonfiato talmente tanto online che lo zoo è intervenuto per smentire questa versione e lo ha fatto diffondendo un comunicato scritto in maniera tale da sembrare che a parlare fosse proprio l’orsa.

Tutto è cominciato con un video condiviso la settimana scorsa sul social network cinese Weibo in cui si vedeva una femmina di orso malese chiamata Angela in equilibrio su due zampe davanti ad alcuni visitatori nello zoo di Hangzhou, una città a sud-ovest di Shanghai. Gli orsi malesi (Helarctos malayanus) vivono nelle foreste tropicali dell’Asia sudorientale, sono più piccoli rispetto a quelli a cui siamo abituati a pensare (hanno un’altezza tra i 100 e 150 centimetri) e possono pesare fino a circa 65 chili: come tutti gli orsi possono alzarsi e camminare su due zampe, anche se siamo più abituati a vederli su quattro.

Le immagini di Angela che sta in piedi e gesticola davanti ai visitatori sono circolate moltissimo online in Cina e nel giro di poco sono state riprese anche nel resto del mondo. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che fosse una trovata dello zoo, altri hanno osservato che l’orsa sembrava troppo piccola per essere vera; altri ancora hanno notato che le pieghe in corrispondenza del fondoschiena quando stava sulle zampe posteriori ricordavano quelle dei pantaloni di un costume. Non sarebbe comunque la prima volta che gli addetti di zoo o riserve indossano costumi da panda, zebra o leopardo, anche non troppo realistici, per gestire le situazioni di stress tra gli animali o per aiutarli durante le prove di evacuazione. In passato tra l’altro uno zoo della provincia di Henan era stato accusato di aver fatto passare un mastino tibetano per un leone.

Nel giro di poco tempo comunque lo zoo di Hangzhou ha chiarito che si trattava di una vera orsa. Sabato un addetto dello zoo ha detto in un’intervista che «chiaramente non era una persona in costume» e ha aggiunto che in ogni caso costumi simili sarebbero troppo pesanti per poter essere indossati in estate, con temperature che si avvicinano ai 40°C. Domenica invece lo zoo ha diffuso un comunicato che simulava una risposta dell’orsa: «Ieri dopo lavoro ho ricevuto una telefonata dal responsabile del parco che mi ha chiesto se stessi battendo la fiacca e mi fossi fatta sostituire da un bipede», comincia il messaggio. «Alcune persone pensano che io sembri troppo umana quando mi alzo in piedi», continua, ma «voglio ribadirlo: sono un’orsa malese! Non un’orsa nera [la specie più diffusa nell’America settentrionale]! Nemmeno un cane! Un’orsa malese!».

Gli esperti sembrano non avere dubbi sul fatto che Angela sia una vera orsa. In effetti gli orsi malesi sono più piccoli di quelli di altre specie e hanno anche una pelliccia piuttosto morbida che quando stanno in piedi può formare delle pieghe, ma torna molto utile per sfuggire a eventuali predatori. In più, ci sarebbe una spiegazione logica per cui Angela stava su due zampe e sembrava gesticolare davanti alle persone. Charles Robbins, direttore del centro di ricerca sugli orsi della Washington State University, ha detto al New York Times che presumibilmente riceve del cibo ogni volta che sta in piedi davanti al pubblico ed è possibile che abbia imparato a farlo per ottenerne di più.

La vicenda comunque ha fatto molta pubblicità allo zoo, che sabato è stato visitato da oltre 20mila persone, circa il 30 per cento in più rispetto alla media giornaliera.

Come ha osservato il New York Times, è probabile che il video dell’orsa abbia ricevuto particolari attenzioni anche perché sempre in questi giorni su YouTube sono diventati virali i video di un uomo giapponese che indossa un costume da cane piuttosto realistico. L’uomo, di cui non si conosce l’identità, pubblica da qualche tempo foto e video in cui si veste e si comporta come un collie (la razza resa celebre dai film e dalla serie di Lassie), facendosi chiamare Toco.

