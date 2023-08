L’Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio femminili

Caricamento player

La Nazionale di calcio femminile ha perso 3-2 contro il Sudafrica nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali in corso tra Australia e Nuova Zelanda. Con questo risultato è stata superata al secondo posto del gruppo G proprio dal Sudafrica e quindi eliminata dal torneo.

Per l’Italia è un risultato deludente, ma le difficoltà mostrate nel corso del torneo sono state evidenti. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita sabato scorso contro la Svezia, nella partita decisiva contro il Sudafrica si è fatta rimontare e superare dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Arianna Caruso. Uno dei primi due gol della rimonta del Sudafrica è arrivato peraltro con un goffo autogol della difesa su retropassaggio sbagliato al portiere.

A un quarto d’ora dalla fine l’Italia era riuscita a pareggiare, sempre con Caruso, pur continuando ad avere difficoltà nel gestire il possesso e difendendo in modo piuttosto confusionario. Nei minuti di recupero (11 in totale) ha infine subito il terzo gol, quello decisivo. Finora il Sudafrica non aveva mai vinto una partita ai Mondiali, pur essendo la nazionale campionessa d’Africa in carica, e ora parteciperà agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia.

La qualificazione agli ottavi era l’obiettivo minimo per l’Italia a questi Mondiali, dato che Argentina e Sudafrica (le altre due avversarie nel girone dopo la Svezia, di livello nettamente più alto) erano ritenute alla sua portata. La Nazionale veniva inoltre dai deludenti Europei dell’anno scorso, terminati ai gironi e senza vittorie, dopo i quali aveva iniziato un difficile ricambio generazionale. A questi Mondiali in Oceania si era presentata con una formazione titolare di età media di poco superiore ai 25 anni, la più giovane nella sua storia recente.

Visti gli ultimi risultati, per la commissaria tecnica Milena Bertolini, in carica dal 2017, potrebbe essere stato l’ultimo torneo con la Nazionale, considerando anche che il suo contratto è in scadenza entro l’anno.