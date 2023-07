L’Italia è stata battuta 5-0 dalla Svezia ai Mondiali di calcio femminili

La Nazionale di calcio femminile è stata battuta 5-0 dalla Svezia nella seconda partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminili. Questo risultato non compromette tuttavia la qualificazione agli ottavi di finale, dato che l’Italia rimane seconda nel gruppo G e nell’ultima partita di questa fase, in programma mercoledì mattina contro il Sudafrica, le basterà mantenere la posizione (ha due punti di vantaggio su Argentina e Sudafrica).

La Svezia era favorita, anche in quanto terza squadra del ranking mondiale. La partita tuttavia è stata equilibrata fino ai minuti finali del primo tempo, in cui la Svezia ha segnato tre gol in cinque minuti sfruttando soprattutto fisicità e altezza delle sue giocatrici. Due dei primi tre gol sono stati segnati di testa su calcio piazzato, così come il quarto, nel primo minuto di recupero. L’ultimo è stato segnato invece in contropiede, sempre nel recupero.