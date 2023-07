Si continua a cercare una presunta leonessa vicino a Berlino

Caricamento player

Da giovedì a sud di Berlino si cerca un grosso animale selvatico, presumibilmente una leonessa, che era stato avvistato da alcune persone a partire dal giorno precedente. Le ricerche stanno coinvolgendo circa 220 poliziotti e persone esperte nel riconoscere le tracce lasciate dagli animali, come veterinari e cacciatori, e sono parzialmente proseguite anche al buio nella notte tra giovedì e venerdì, grazie a binocoli per la visione notturna e droni. Si ritiene che l’animale si trovi nella zona di Zehlendorf, un quartiere periferico che confina col territorio dello stato del Brandeburgo. È un’area in cui ci sono molti boschi in cui la presunta leonessa potrebbe essere in cerca di cibo.

Il primo avvistamento era avvenuto a Kleinmachnow, un comune del Brandeburgo appena a sud dei confini dell’area metropolitana di Berlino. C’è un breve video in cui si distingue confusamente un animale tra la vegetazione sul ciglio di una strada. Gli avvistamenti di persone comuni sono poi stati confermati da quelli della polizia. L’area di Zehlendorf è quella da cui proviene la maggior parte delle segnalazioni; si sta cercando soprattutto lungo il Königsweg, una lunga strada prevalentemente sterrata che attraversa i boschi della zona.

Nel Brandeburgo le ricerche sono andate avanti tutta la notte, mentre la polizia di Berlino le ha interrotte per riprenderle alle 7 di mattina. Nelle ore notturne non ci sono stati nuovi avvistamenti. Le autorità hanno sconsigliato di uscire di notte alle persone residenti a Zehlendorf, Kleinmachnow e altri due comuni del Brandeburgo, Teltow e Stahnsdorf, e le hanno invitate a non lasciar uscire nemmeno gli animali domestici.

C’è comunque qualcuno che è ancora dubbioso sul fatto che si tratti di una leonessa perché ieri non sono state trovate né impronte né feci riconducibili a grossi predatori. Parlando con la RBB, l’emittente radiotelevisiva di Berlino e del Brandeburgo, il veterinario Achim Gruber della Freie Universität di Berlino, che ha sede vicino all’area delle ricerche, ha detto di non essere convinto che l’animale sia una leonessa per via dell’assenza di tracce.

In ogni caso bisognerà poi capire da dove sia arrivato l’animale, visto che nessuno zoo o circo della regione ha segnalato assenze. Il sindaco di Kleinmachnow, Michael Grubert, ha detto che nel comune non ci sono persone che possiedono legalmente grossi felini. Nel territorio del Brandeburgo la legge consente il possesso di leoni, se correttamente registrato, che invece è vietato a Berlino. È comunque possibile che l’animale fosse detenuto illegalmente.

Heribert Hofer, direttore dell’Istituto Leibniz per la ricerca zoologica di Berlino, ha detto a DW che nel caso si incontri un leone bisogna restare calmi e non correre via gridando, ma lasciarsi osservare dall’animale e aspettare: «In 99 casi su 100 se ne andrà semplicemente».