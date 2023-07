Un animale selvatico, forse una leonessa, è stato avvistato alla periferia di Berlino: la polizia ha chiesto agli abitanti di restare in casa

La polizia tedesca sta conducendo un’ampia operazione di ricerca per trovare un animale selvatico che è stato visto aggirarsi alla periferia sud di Berlino, al confine con lo stato del Brandeburgo. Non è ancora stato possibile confermare di che tipo di animale si tratti, ma un portavoce della polizia ha detto alla Berliner Zeitung e a diversi mezzi di informazione che è molto probabilmente una leonessa. La polizia ha chiesto ai residenti di alcuni quartieri meridionali di Berlino e dei comuni di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf, in Brandeburgo, di rimanere in casa se possibile, e di non far uscire gli animali domestici.

Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni testimoni avevano segnalato alla polizia la presenza di quella che ritenevano essere una leonessa, vista mentre inseguiva un cinghiale. In seguito è stato diffuso anche un video. Degli esperti avrebbero confermato che l’animale ripreso sia una leonessa. La polizia del Brandeburgo ha dispiegato centinaia di agenti e due elicotteri, ma l’animale non è ancora stato rintracciato: si pensa si trovi in un bosco della zona.

Non è ancora chiaro da dove potrebbe essere arrivato: nessuno zoo o circo della zona ha segnalato l’assenza di animali. Il proprietario di un circo della zona ha detto a un quotidiano locale di dubitare che l’animale sia una leonessa, indicando come nel caso di un incidente simile l’anno scorso l’animale si rivelò poi essere un cane per la caccia all’orso.