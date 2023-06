Le foto del Pride di Roma

Caricamento player

Sabato a Roma c’è stata una grande manifestazione in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Hanno partecipato moltissime persone, anche se come spesso accade in queste occasioni c’è una certa discrepanza sui numeri: secondo gli organizzatori al corteo ha partecipato un milione di persone, mentre secondo la questura soltanto 45mila. Alla manifestazione, storicamente la più grossa e partecipata d’Italia, c’era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le madrine dell’evento sono state le cantanti Paola e Chiara. «Quello che è successo con la vicenda del patrocinio prima concesso e poi tolto dalla Regione Lazio ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità», ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, che ha organizzato il corteo. Il Roma Pride, secondo Colamarino, «è la festa non solo della nostra comunità, ma di tutta la città, un grande evento per i diritti che noi vogliamo che cresca sempre di più e diventi sempre più internazionale».

– Leggi anche: Perché il Pride ha ancora senso