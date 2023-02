Dal 13 febbraio ci sarà un nuovo podcast quotidiano del Post: si chiama Cosa c’entra?, lo condurrà Chiara Alessi e arriverà alle 12:00 in punto, ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Ogni puntata di Cosa c’entra partirà da un fatto del giorno – un evento legato alla storia politica, sociale, letteraria, musicale, di costume – per raccontarne in meno di 10 minuti il legame apparentemente inesistente con altre cose: cose fisiche, cose grafiche, cose anonime, cose leggendarie, cose prodotte dalla cultura o dalla natura, cose che avete in mente tutte e tutti o che avevate dimenticato. Per esempio: cosa c’entra la legge Merlin con un francobollo? Cosa c’entra il 16 marzo 1978 con una stilista? Cosa c’entra il primo numero del New Yorker con un viaggio a Baghdad? Cosa c’entrano le mascherine con una marmotta? Ecco: Cosa c’entra?.

Chiara Alessi si occupa di cultura materiale e design, su cui scrive, tiene lezioni e cura mostre. Per il Post aveva già curato il podcast in quattro puntate Certe Cose. Ha pubblicato i saggi Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano (Laterza, 2014), Design senza designer (Laterza, 2016) e Le caffettiere dei miei bisnonni (Utet, 2018). Nel 2020, in pieno lockdown, ha lanciato su twitter la rubrica #designinpigiama. Nel 2021 è uscito il libro, Tante care cose (Longanesi), nel 2022 per lo stesso editore Lo Stato delle cose.

Cosa c’entra? sarà disponibile da lunedì 13 febbraio per tutte e tutti sull’app e sul sito del Post, e sulle principali piattaforme di podcast.